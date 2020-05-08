Десятка с плюсом. Англия. Восьмидесятые

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«Соккер.ру» продолжает серию рассказов о сильнейших вратарях. На очереди те, кто блистал на английских полях в восьмидесятые годы прошлого столетия.

Вот мы прошли семидесятые и переходим в следующее десятилетие. Очень неоднозначное для футбольной Англии. Трагедия 29 мая 1985 года на брюссельском стадионе расколола английский футбол на две части. В первой были славные победы «Ливерпуля», «Астон Виллы», «Ипсвича», «Тоттенхэма», «Эвертона» в еврокубках. Во второй — отлучение английских клубов, отъезд игроков, варка в собственном соку. Зато сборная Англии очень достойно выглядела на чемпионатах мира. Во многом благодаря её вратарю.

Несколько вводных. В этой статье вы встретитесь и с теми, про кого читали в материале, посвящённом вратарям Англии семидесятых. Да, были люди, поработавшие в двух десятилетиях. Пусть не смущает, что английская десятка больше похожа на двадцатку. Все, что свыше, и есть тот самый плюс. И еще одна вводная. Футболисты расположены в произвольном порядке. Никаких рейтингов. Возможность расставить их в соответствии с мастерством или вашими симпатиями автор предоставляет читателям. Поехали.

Питер Шилтон (1949). «Ноттингем Форест» 1977-82, «Саутгемптон» 1982-87, «Дерби Каунти» 1987-92.

Все трофеи и Кубки Шилтона остались в прошлой декаде. В 80-е он выигрывал только личные трофеи, самым ценным из которых стало звание лучшего игрока 1987 года по версии футболистов. Зато Питер смог выиграть у Рэя Клеменса борьбу за место в воротах сборной. В заявке англичан на чемпионат мира-1982 Клеменс значился под первым номером, а Шилтон — под двадцать вторым. Но играл на испанских полях Питер, пропустивший в пяти встречах всего один мяч. Шилтон прекрасно действовал через четыре года в Мексике. Что он мог сделать против двух голов Диего Марадоны. Особенно первого, забитого рукой. И кто упрекнёт ветерана за проигранную немцам серию пенальти в полуфинале чемпионата мира-1990. Шилтон выступал и в девяностые, закончил в сорок семь, сыграв более тысячи встреч в чемпионатах Англии.

Рэй Клеменс (1948). «Ливерпуль» 1967-81, «Тоттенхэм» 1981-87.

Отслужив верой и правдой четырнадцать лет в воротах «Ливерпуля», Рэй покинул «Энфиллд», где знал каждую травинку. Четвёртый для вратаря Кубок чемпионов стал «дембельским аккордом». Но Клеменс продлил своё долголетие в воротах лондонского «Тоттенхэма». И помог «шпорам» выиграть Кубок УЕФА в 1984 году. Правда, в финале против «Андерлехта» Рэй не играл из-за травмы. На чемпионат мира 1982 года Клеменс поехал под первым номером, но уже в Испании получил травму и уступил дорогу Шилтону.

Брюс Гроббелар (1957). «Ливерпуль» 1980-94.

Пока Клеменс и Шилтон собирали трофеи и спорили, кто из них сильнее, Брюс носился с автоматом по африканским джунглям. Воевал в спецназе на стороне последнего белого правителя Южной Родезии Яна Смита. Приходилось убивать. Но в той гражданской войне сторона Гроббелара потерпела поражение. Молодой человек уехал в Канаду, где ... стал футбольным вратарём. Потом родезиец оказался в английском «Крю Александра», а оттуда попал в один из сильнейших клубов мира. За один год Брюс потеснил стареющего Клеменса. Шесть раз Брюс становился чемпионом Англии, по три раза выигрывал оба английских Кубка. Побеждал в Кубке чемпионов один раз. Если бы не трагедия, разыгравшаяся на «Эйзеле», может быть, Гроббелар не ограничился бы одним триумфом.

Брюс, прошедший через войну, был самым весёлым вратарём Англии. Строил рожицы, кривлялся, играл на грани риска, а то и за этой гранью. Бывало, привозил мячи, вызывал гнев тренеров. Но хорошего в игре африканца было больше. На родине, которая сменила название на Зимбабве, вратаря давно амнистировали. Более того, он успел и поиграть в воротах далёкой родины, и поработать с её сборной. Он до сих пор остаётся самым известным футболистом Зимбабве.

Невилл Саутолл (1958). «Бёри» 1980-81. «Эвертон» 1981-98.

Саутолл не проливал кровь на войне, как Гроббелар, но тоже хлебнул горького. Будучи подростком, он работал почтальоном, уборщиком мусора, затем официантом и каменщиком. Никакого футбольного образования получить не удалось, все премудрости вратарской науки постигал самостоятельно. Пришёл в большой футбол поздно. Был забракован поочередно пятью клубами. Счастливым лотерейным билетом стало приглашение в «Бёри», где бывший официант выдал отличный сезон. Позвали в «Эвертон». На просмотр.

«Это что за мешок?», — грозно спросили тренера Говарда Кендалла члены правления «Эвертона», увидев нового голкипера. Нев ещё в молодости был склонен к полноте. Но при своём лишнем весе он оставался очень подвижным. Если падал, то мгновенно вскакивал, если прыгал, то весьма легко. Был очень хорош в ближнем бою. Выходы один на один чаще всего заканчивались попаданием мяча в мощную фигуру Нева.

В восьмидесятые Саутолл помог «Эвертону» выиграть восьмой и девятый чемпионские титулы, взять Кубок Англии и единственный в истории клуба европейский трофей Кубок Кубков. В девяностые Невилл принёс «ирискам» ещё один Кубок Англии, а также неоднократно спасал клуб из Ливерпуля от провалов. Возможно, благодаря «мешку» девятикратный чемпион и выжил в Премьер-Лиге. Тренировавший сборную Англии в восьмидесятые Бобби Робсон как-то признался, что сожалел, что Нев — валлиец и не мог стать преемником Шилтона.

Пол Купер (1953). «Ипсвич» 1974-87, «Лестер» 1987-89, «Манчестер Сити» 1989-90.

С Полом вы уже успели познакомиться в статье о вратарях семидесятых. Но и в начале восьмидесятых вратарь «трактористов» успел выиграть Кубок УЕФА , а также был дублёром начинающего Сильвестра Сталлоне в одном из кинофильмов. Бобби Робсон, сменивший «Ипсвич» на сборную Англии, какое-то время рассматривал своего доброго знакомого в качестве третьего голкипера. Но на Евро-84 англичане не отобрались, а потом игра Купера как-то поблекла.

Джимми Риммер (1948). «Манчестер Юнайтед» 1965-73, «Арсенал» 1973-77, «Астон Вилла» 1977-82.

Жил-был да играл, правда, не всегда вратарь Джимми Риммер. И звёзд с неба не хватал. Правда, однажды его даже в сборную занесло. На одну игру. Но когда Джимми было двадцать девять, его занесло в «Астон Виллу». Где он и раскрылся. Лучше позже, чем никогда. В Бирмингеме Джимми провёл свои лучшие годы. В 1981-м он помог «Вилле» выиграть чемпионат, а потом добраться до финала Кубка чемпионов. Майским вечером в Роттердаме чемпион Англии одолел фаворита мюнхенскую «Баварию». Риммер стал первым голкипером в мире, выигравшим Кубок чемпионов в составах разных клубов. Правда, он сыграл в этих финалах всего девять минут. В 1968-м он просидел весь матч на лавочке «Манчестер Юнайтед», а четырнадцать лет спустя получил травму уже в начале встречи и был заменён. Выиграв Кубок чемпионов, Джимми ушёл в «Суонси», где ещё провёл три года. Перед самым выходом на пенсию он успел даже поиграть на Мальте.

Найджел Спинк (1958). «Астон Вилла» 1977-96.

Найджелу Спинку суждено было стать героем упоминавшегося выше финала с «Баварией». На девятой минуте Спинк был брошен в бой против «Баварии». Выходил на поле никем, покидал зелёный газон «Де Кёйпа» героем. И основным вратарём «Виллы». До этого дня, за пять лет пребывания в команде Найджел лишь раз выходил на поле.

Подвиги Спинка не ограничиваются тем историческим для бирмингемцев финалом. Он ещё пятнадцать лет защищал ворота «Виллы». Выиграл с ней Суперкубок Европы и Кубок Лиги. Пережил вылет во второй дивизион, помог вернуться и в элиту, и в число ведущих клубов Англии. Оказал большое влияние на молодого австралийца Марка Боснича, которому потом передал ворота. В сборную Найджел вызывался довольно часто, но сыграл лишь раз. Ему довелось быть современником нестареющего Шилтона.

Гари Бэйли (1958). «Манчестер Юнайтед» 1978-87.

Второй африканец в этом списке, точнее афроангличанин. Но не в смысле расы. Внешне этот габаритный блондин был похож скорее на скандинава. Уроженец Ипсвича и сын вратаря Гари вырос и стал футболистом в Йоханнесбурге. Но ЮАР была исключена из ФИФА за апартеид, и в конце семидесятых он вернулся на родину, где надолго обосновался в воротах «Манчестер Юнайтед». Англичане отчего-то прозвали Бэйли Дракулой, хотя в вампиризме он замечен не был.

Гари запомнился превосходной работой на линии ворот, но при этом был откровенно слаб на выходах. Тем не менее помог взять МЮ два Кубка Англии и Черити Шилд. А ещё он поехал в Мексику в составе сборной Англии. Лучше б не ездил. Там он получил травму колена и выпал из строя на восемь месяцев. Когда Дракула выздоровел, то оказался не нужен новому тренеру Алексу Фергюсону. Гари уехал в Южную Африку и там отыграл ещё несколько сезонов.

Фил Паркс (1950). «Вест Хэм» 1980-91.

Вы с ним тоже встречались в предыдущей главе. Только тогда Фил был вратарём «Куинз Парк Рейнджерс». Но отыграв три с половиной сотни матчей за один столичный клуб, Паркс отправился в другой, где сыграл столько же. Прихватил и Кубок Англии. А ещё он охранял последний рубеж лучшей команды на Земле. Именно так обозреватель Daily Express Джо Меллинг назвал «Вест Хэм» времён тренера Джона Лайалла.

Крис Вудс (1959). «Куинз Парк Рейнджерс» 1979-81, «Норвич» 1981-87, «Рейнджерс» 1987-91.

Крис очень рано проявил себя ещё в «Ноттингеме» Брайана Клафа, но тягаться с Питером Шилтоном ему было рановато. Посидеть на лавке тоже не получалось. На матчи чемпионата Англии можно было заявлять только трёх запасных, и отдавать одну квоту запасному вратарю было расточительно. Поэтому уже в 19 лет Крис покинул ряды обладателя Кубка чемпионов и ушёл в «Куинз Парк Рейнджерс», где успешно заменил Паркса. Отыграл там два года и ушёл в «Норвич», где созрел до уровня сборной. Подвижный, физически крепкий и в то же время лёгкий, изящный вратарь. В сборной Крис снова стал дублёром Шилтона и оставался таковым вплоть до 1990 года.

Через два года после отлучения английских клубов от еврокубков, Вудс уехал в Шотландию, где провёл пять отличных сезонов в составе «Рейнджерс». Именно там Крис выдал свою внушительную сухую серию — 1196 минут без пропущенных мячей.

Дэйв Бизент (1959). «Уимблдон» 1977-88, «Ньюкасл» 1988-89, «Челси» 1989-93.

Рослый, широкоплечий вратарь с шатающейся «походкой моряка» был одной из ключевых фигур в «банде психов». Так называли в Англии стремительно всплывший из глубин «Уимблдон», игроки которого не отличались хорошими манерами ни на поле, ни за его пределами. Но эта необычная команда выиграла Кубок Англии, обыграв в финале «Ливерпуль». А Бизент потащил в решающем матче 11-метровый. Потом «психи» покинули свою «психушку». Дэйв оказался в «Ньюкасле», но уже через год вернулся в Лондон и обосновался в воротах «Челси». На чемпионат мира 1990 года Бизент был делегирован «синими». В срочном порядке заменил получившего травму тёзку из «Куинз Парк Рейнджерс» Дэвида Симэна. Однако Бизент ограничился двумя встречами за сборную Англии и обе пришлись на 1989 год.

Джон (Йован) Лукич (1960). «Лидс» 1978-83. «Арсенал» 1983-90.

Мать Йована Вера Лукич была пассажиркой самолёта, следовавшего из Мюнхена в Манчестер, в трагический день 6 февраля 1958 года. Воздушное судно потерпело крушение, унесшее жизни нескольких футболистов «Манчестер Юнайтед». Супругу югославского дипломата и её дочь спас вратарь МЮ Гарри Грегг — вытащил из-под обломков горящего самолёта. В то время Вера была беременна старшим братом Йована. Сам будущий голкипер появился на свет в 1060 году. Семья осела в Англии, сам юноша сменил сербское имя на английский вариант. Но при этом стал вратарём, как и спаситель его матери, да и его тоже. Лукич довольно рано заиграл в воротах «Лидса», а в 1983 году заменил Пата Дженнингса в «Арсенале».

Высокий, но стройный и лёгкий Лукич надёжно защищал ворота «канониров» и помог им стать чемпионами в 1989 году. Но уже через год «Арсенал» пригласил Симэна, и Джон решил вернуться в «Лидс». В первую сборную Англии Лукич не вызывался, но поиграл за молодёжку.

Стив Огризович (1950). «Ливерпуль» 1977-82, «Шрусбери» 1982-84, «Ковентри» 1986-2000.

«Соккер.ру» писал, как бывший полицейский стал дублёром Клеменса в «Ливерпуле», а затем и вратарём номер один в истории «Ковентри». Как помог «небесно-голубым» выиграть единственный Кубок Англии. В 1987 году на «Уэмбли» состоялся матч в честь столетия английской лиги. Сборной мира противостояла сборная чемпионата Англии, ворота которой по тайму защищали Шилтон и Огризович. Но приглашения в сборную Англии Стив так и не дождался.

Петар Борота (1953-2010). «Челси» 1978-82. «Портимоненсе» 1982-83, «Боавишта» 1983-84.

Третий серб в нашем списке. Но в отличие от Лукича и Огризовича, Борота родился и вырос в Белграде, играл за «Партизан» и сборную Югославии. Петар влюбил в себя болельщиков с первых минут. Улыбающийся, весёлый, неравнодушный он мог вытащить любой, самый сложный мяч. Выходы один на один, удары в упор. Правда, мог и пропустить любой мяч. Борота славился еще и тем, что очень любил играть на публику. Мог ловить мяч одной рукой, обвести соперника, выскочить едва ли к центру поля, ударить в собственную перекладину при вводе мяча от ворот. Тренеры и болельщики хватались за сердца от художеств югослава. Штрафных вот не бил, да и ударов скорпиона за ним не числилось. Но и без этого Борота стал первым голкипером-шоуменом в английском футболе. Вторым был родезиец Брюс Гроббелар.

Про Бороту говорили, что он способен вытаскивать матчи в одиночку. Матч с «Ливерпулем» в марте 1979 года стал хрестоматийным. Мерсисайдцы имели громадное преимущество на «Стэмфорд Бридж», нанесли около двух десятков ударов по воротам «синих» из самых что ни есть убойных позиций, но всякий раз мяч попадал в широко улыбающегося вратаря. «Борота – волшебник! Его ворота заколдованы», — писали английские газеты. Но волшебство Петара не спасло «Челси» от вылета.

На сей раз «синие» вылетели всерьез и надолго. Целых пять лет они отсутствовали в первом дивизионе. Борота помогал лондонцам пережить смутное время, творил чудеса в воротах, был признан болельщиками игроком года. Но от кумира избавились. Тренеру Джону Нилу хотелось видеть в воротах более уравновешенного и менее эксцентричного футболиста. После того как Петар привез парочку голов на ровном месте, Нил набросился на вратаря с кулаками. Драку погасили в зародыше, но контракт с Боротой продлевать не стали. Некоторое время Петар провел в другом лондонском клубе – «Брентфорде», после чего уехал в Португалию, где больше мыкался, нежели играл. После завершения карьеры Борота стал художником, обосновался в Генуе, где и умер в январе 2010 года в возрасте 57 лет.

Тони Котон (1961). «Бирмингем Сити» 1978-84, «Уотфорд» 1984-90.

«Уотфорд» стремительно взлетел в начале восьмидесятых и едва не сместил «Ливерпуль» с первого места. Однако «шершням» Грэма Тэйлора не хватило прочности на последнем рубеже. Поэтому в 1984-м на место Стива Шервуда был приглашён Тони Котон, быстро устранивший все проблемы. Надёжный, мастеровитый вратарь. Болельщики «Уотфорда» трижды признавали Котона лучшим игроком года. И в зал славы тоже кого попало не включают.

Дэвид Симэн (1963). «Лидс» 1981-82, «Петерборо» 1982-84, «Бирмингем Сити» 1984-86, «Куинз Парк Рейнджерс» 1986-1990.

Наш сайт посвящал Симэну отдельную статью. Вы можете прочитать, как он покинул «Лидс», как он искал свою команду, пока не обосновался в «Куинз Парк Рейнджерс». В Лондоне Дэвид за короткий срок выдвинулся в число лучших вратарей Англии, и в 1990-м он отправился в составе сборной на чемпионат мира. Откуда вернулся первым. Получил травму и был заменён на Бизента. Но тем же летом Симэн был куплен «Арсеналом» за миллион триста тысяч, что сделало его самым дорогим вратарём Англии. В составе «канониров» Дэвид провёл свои лучшие матчи. Но это было уже в девяностые.

Итого шестнадцать вратарей. Причём почти все — англичане. По сути один легионер — Борота. С натяжкой Гроббелар, который вынужден был покинуть Родезию. Валлиец Саутхолл. Остальные тринадцать — англичане, даже такие, как Лукич и Огризович. Запомните это число. Чтобы потом сравнить со списками следующих десятилетий.