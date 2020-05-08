В воротах «Спартака». Прототип Антона Кандидова

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Продолжаем знакомить читателей с вратарями московского «Спартака». На очереди ещё одна легенда — Анатолий Акимов.

Замечательным голкипером Анатолием Акимовым может гордиться не только «Спартак». Анатолий Михайлович играл и в «Динамо», долго защищал ворота «Торпедо», провёл пару сезонов в несуществующем ныне ВВС. Но в нашем рассказе Акимов будет представлен, как спартаковец, хотя бы потому, что именно в родном «Спартаке» и взошла звезда одного из самых выдающихся наших вратарей.

Маленький Толя Акимов решил стать вратарём, когда в восемь лет подавал мячи Михаилу Леонову. В четырнадцать лет Анатолий оказался в детской команде «Трехгорки». И так от «Трехгорки» до «Спартака», от голкипера четвёртой команды до первого номера. Вот что писал Анатолий Акимов в своей автобиографии:

Ранней весной 1931 года старший тренер спортивного коллектива «Трехгорки» Иван Тимофеевич Артемьев – один из опытнейших игроков того времени – организовал детские футбольные команды. Я был принят в команду, но место вратаря было занято: в воротах стоял Саша Кувшинов. Мне пришлось довольствоваться местом правого полусреднего. Однако я мечтал стать вратарём и поэтому каждый удобный случай использовал для тренировки в воротах. Часто, когда шли тренировки старших команд, приходил я на стадион и, сидя на земле, наблюдал за тренировкой вратарей. Иногда уставший вратарь уступал мне место. Волнуясь и робея, становился я в ворота, чтобы принять на себя град летящих мячей. Удары М. Зайцева, В. Бахвалова и Н. Глазова были настолько сильны, что я не всегда мог задержать мячи. Правда, моё усердие и старание, любовь к футболу были замечены и оценены бывалыми игроками «Трехгорки». Они предложили поставить меня вратарём за пятую команду взрослых, но моя длинная и тонкая фигура не внушала доверия тренерскому совету. Убьют ещё этого фитиля, отвечай за него тогда (кстати, прозвище Фитиль сохранилось за мной на всю мою спортивную жизнь), – говорили члены тренерского совета. Только дядя Саша, который с незапамятных времён жил здесь же, на стадионе, и всегда готовил поле к тренировкам, успокаивал меня говоря: «Ты, Толя, не робей, будешь ещё вратарём. Я здесь много видел вратарей и чую, что у тебя дело пойдёт». Эти слова восстанавливали моё душевное равновесие.

Конечно, шансов пробиться в основу у юного голкипера не было, ворота будущего «Спартака» находились в ведении Ивана Филиппова. Анатолий терпеливо ждал своего часа, совмещая тренировки в футбольной команде с игрой за гандбольную. Ручной мяч, кстати, очень помог Акимову, – например знаменитые акимовские броски мяча рукой были позаимствованы из гандбола.

Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Ивана Михайловича замучили травмы, и вратарь-резервист получил приглашение в первую команду. «Промкооперация» играла с ЦДКА . И хотя предшественник «Спартака» уступил 1:2, дебют Акимова был признан удачным. В 1934 году Анатолий провёл ещё несколько встреч за основу, но в следующем сезоне «Спартак» укрепил свой последний рубеж, пригласив Рыжова. Двадцатилетний Анатолий стал дублёром маститого голкипера.

В декабре 1935 года сборная Москвы получила приглашение из Франции провести ряд товарищеских матчей. Гвоздем программы суждено было стать матчу, запланированному на первый день 1936 года, с парижским «Расингом», одним из сильнейших французских клубов той поры. В составе сборной Москвы отправились три вратаря – спартаковцы Иван Рыжов и Анатолий Акимов, а также динамовец Александр Квасников. Двадцатилетний Акимов рассматривался как третий голкипер.

Но во время следования из Москвы в Париж Рыжов простыл, а Квасников заметно волновался перед матчем с «Расингом». Поэтому руководители делегации Николай Старостин и Фёдор Селин рискнули и доверили ворота Акимову.

Матч на «Парк де Прэнс» стал бенефисом высокого блондина в чёрном свитере. Сборная Москвы уступила 1:2, но как же феноменально сыграл Акимов. Молодой русский вратарь тащил самые тяжёлые, «мёртвые» мячи. Сенегальский форвард «Расинга» Куар дважды расстрелял ворота Анатолия в упор, но сколько же раз он не забил. «В воротах русских – человек-угорь. Такой выдающийся голкипер может украсить любой сильный клуб», – писала об Акимове французская пресса. А французский вратарь Ру подарил своему молодому русскому коллеге открытку с пожеланием провести свой последний матч в карьере так же здорово, как и первый.

После матча в Париже Анатолий Акимов стал основным в «Спартаке». Выиграл серебряные медали самого первого чемпионата Союза, а осенью 1936 года стал чемпионом страны. В 1937 году Акимов в составе «Спартака» победил на Рабочей Олимпиаде в Антверпене и принял участие в знаменитом матче со сборной басков.

Анатолий Михайлович всё время находился в поиске. Ещё на заре своей футбольной карьеры он разработал оптимальный комплект вратарской амуниции, который вскоре взяли на вооружение все голкиперы Советского Союза. Эта униформа с одной стороны обеспечивала голкиперу как можно большую подвижность и свободу действий, но при этом уберегала его от травм и ушибов.

Акимов едва ли не первым в нашем футболе стал играть на выходе кулаками. Ведь куда проще отбить мяч подальше от ворот и тем самым обезопасить их, чем пытаться в борьбе овладеть мячом. Кроме того, Анатолий Михайлович играл не только в воротах, а по всей штрафной площадке, превосходно вводил мяч рукой, начиная тем самым атаки своей команды. Акимов анализировал все свои ошибки, размышлял над тем, как можно было их избежать. И находил способы. В своих книгах он описывал, как лучше принимать мяч, как прыгать за ним и так далее. Советы Акимова не потеряют актуальности, большинство юных вратарей готовят по методике. разработанной в тридцатые годы.

Был ли Акимов прототипом Антона Кандидова, главного героя повести Льва Кассиля «Вратарь республики» и снятого по ней фильма «Вратарь»? Да, но не только он. Кассиль писал повесть под впечатлением игры двух голкиперов, – киевлянина Антона Идзковского, отсюда и имя героя, и Анатолия Акимова. Идзковский в свою очередь выступил в роли консультанта, как писателя, так и создателей фильма. И даже снялся в кино.

Осенью 1937 года Анатолия Михайловича призвали в армию. Служил он в воротах московского «Динамо», но скучал по родному «Спартаку». Поэтому демобилизовавшись из НКВД Анатолий Михайлович поспешил вернуться в «Спартак», при том что в воротах «красно-белых» обосновался другой великий голкипер – Владислав Жмельков. В 1939 году вратари «Спартака» чередовались – два матча Жмельков, два матча Акимов. Но когда в 1940-м Жмелькова выдернули из «Спартака», Анатолий Михайлович стал снова основным. В «Спартаке» Акимов и встретил начало Великой Отечественной войны.

Анатолий Михайлович рвался на фронт, но забраковали врачи – обнаружили туберкулёз лёгких. Акимов устроился на ЗИЛ , где всю войну проработал инспектором ОТК. Поэтому не стоит удивляться, что после победы Акимов защищал ворота «Торпедо». Автозаводцы не могли вмешаться в противостояние ЦДКА – «Динамо», но боролись со «Спартаком» за право называться третьей силой советского футбола.

Туберкулез же прогрессировал. К концу сороковых в легком образовалась каверна, едва не оборвавшая жизнь Анатолия Михайловича. Спас Акимова Василий Сталин, пригласивший для лечения вратаря лучших врачей. В знак благодарности Анатолий Михайлович дал согласие на переход в курируемый Василием Иосифовичем ВВС. Сын руководителя страны давно звал Акимова в команду воздушных летчиков, но вратарь не хотел покидать «Торпедо».

Но если хоккейный клуб ВВС стал сильнейшим в стране, пусть и калифом на час, то футбольная команда летчиков не смогла выбиться из середняков. А тут еще конфликт с главным тренером Гайозом Джеджелавой, который видел в воротах ВВС Михаила Пираева. И в один день Анатолию Акимову сообщили, что в его услугах команда больше не нуждается. Знаменитый голкипер хотел завершить выступления, но снова позвали в «Торпедо». 36-летний Акимов отыграл за автозаводцев концовку чемпионата, причем свой последний матч он провёл против своего родного «Спартака». И сыграл Анатолий Михайлович так же здорово, как когда то в Париже. Сбылось пожелание голкипера «Расинга».

Завершив выступления, Анатолий Михайлович стал тренером. Работал в Ереване, в Ярославле, во Вьетнаме. Но больших успехов не добился. Может в силу своего мягкого характера. Анатолий Михайлович умер в августе 1984 года, не дожив нескольких месяцев до своего семидесятилетия. На похоронах Акимова Николай Петрович Старостин сказал:

Он был, наверное, единственным, который никогда ни о чём не просил.

Источник: footballhd.ru