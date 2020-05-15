Футбол постепенно выходит из комы

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вчера, 18:31

Каждый день в мире футбола появляются новости, которые становится приятно читать. То тут, то там команды заявляют о начале тренировочного процесса. Появляются информация о возобновлении национальных чемпионатов. Если не считать чемпионат Белоруссии, который проходит, невзирая на объявленную пандемию, европейский футбол начинает постепенно выходить из комы.

Первой ласточкой стала новость о возобновлении чемпионата в Германии. К слову, бундеслига одна из самых последних в Европе свернула свой чемпионат. Однако надолго немцев не хватило. Спустя два месяца футбол на поля Германии возвращается. Подтягиваются вслед за Германией и другие национальные федерации. За пробуждением футбола лучше всего следить по линиям букмекерских контор.



Если еще неделю назад в линии ведущих букмекерских контор с событиями был полный аут, а ставки можно было делать только из расчета на чемпионат Белоруссии, то сегодня картина явно меняется в лучшую сторону. Уже сегодня принимаются ставки на игры 26 тура чемпионата Германии, в котором 26 тур стартует уже в пятницу, 15 мая. На конец мая и начало июня запланировано возобновление национальных первенств в Польше, в Чехии, в Сербии, в Венгрии и в Дании. В Азии, откуда пришел к нам коварный вирус, с 16 мая возобновляются игры в чемпионате Южной Кореи.

Одним словом, начинает проглядываться картина всеобщего желания в разных странах скорее выйти из глубокого штопора. За футболом явно соскучились. Можно только представить какой ажиотаж у букмекеров начнется со стартом чемпионата в немецкой Бундеслиге. Дальше, больше.

Глядя на календарь и расписание предстоящих футбольных матчей складывается впечатление, что Восточная Европа оказалась меньше подвержена негативным последствиям пандемии коронавируса. Вслед за немцами готовы возобновить свои национальные первенства поляки, чехи венгры, сербы. По всей видимости, в Швеции и в Финляндии тоже скоро заявят о начале своих чемпионатов.

Что ждет поклонников футбола в ближайшее время

Буквально все букмекеры наперебой стали выставлять в свои линии футбольные события. Это, честно говоря, радует. Особенно если оглядываться на то, что в целом, картина с пандемией коронавируса еще далеко не благоприятная. В России ширятся масштабы заболевания. В черный список стран с негативной статистикой заболеваемости на коронавирус попала Турция. Если в странах Западной Европы, где карантин был введен раньше всех, масштабы заболеваемости пошли на спад, то в ряде стран наоборот, все выглядит плачевно. О каком-то футболе вообще говорить не приходится.

Пока на паузе остаются чемпионаты АПЛ , итальянской серии «А» и Ла Лиги. Естественно, пока приходится обходиться без английского футбола, без футбольных чемпионатов Испании и Италии. Французы вообще оказались впереди планеты всей, решив даже не возобновлять первенство в Лиге 1. Оправдан ли такой шаг, судить трудно. Пот всей вероятности, повторять французский опыт другие страны не намерены. Германия сегодня является для всех примером. В этой стране не только самая лучшая динамика выздоровления, но и отношение к футболу совершенно иное.

Команды Бундеслиги почти единогласно высказались за продолжение чемпионата. Причем в самое ближайшее время. По всей видимости, англичане последуют так же. С Италией разговор отдельный. Как всегда, среди итальянских клубов нет единодушного мнения о дальнейшей судьбе чемпионата. В Испании пока все тихо. О возобновлении чемпионата можно будет говорить после 15 мая, когда будет проведена конференция национальной федерации с представителями клубов.

Весна выдалась богатой на события в мире спорта. В марте нам всем пришлось наблюдать за сворачиванием футбольных первенств. В мае все наоборот. Мы становимся свидетелями возрождения европейского футбола. Постепенно ситуация вокруг пандемии коронавируса проясняется, национальные федерации на фоне ослабления карантинных мероприятий приступают к возобновлению национальных первенств.

Чиновники УЕФА и ФИФА скептически относятся к решению некоторых федераций возобновить чемпионаты. Тем не менее, на местах считаю что ситуация с карантином явно затянулась. Пора выходить из комы и приступать к нормализации спортивной сферы. Хорошо по этому поводу высказался Збигнев Бонек, президент федерации футбола Польши. По его словам, вся эта ситуация с карантином явно затянулась.

«Если придерживаться необходимых мер безопасности и выполнять требования медицинских протоколов, то можно не только тренироваться, но играть официальные матчи. Естественно, про зрителей на трибунах пока можно забыть, однако продолжать чемпионаты необходимо», отметил польский функционер в одном из постов в Telegram.

Статью подготовил — Максим Фомичев.