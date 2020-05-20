Уморительный рейтинг. 50 самых влиятельных в футболе

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вчера, 20:10

«Соккер.ру» издевается над выбором французов и предлагает читателям присоединиться.

France Football — маленькая, зависимая от спонсоров контора, уничтожившая великое наследие создателей. Но речь об издании с историей, поэтому время от времени любопытно оценивать их выбор.

Французы выкатили свежий рейтинг 50 самых влиятельных в футболе – организаций и людей, и список получился невероятно смешным, нелепым и требующим строго юмористического подхода. Пристегивайтесь, поехали!

50. «Золотой мяч»

49. Халида Попал (активистка)

48. Жан-Мишель Ола (президент «Лиона»)

47. Руи Пинту (создатель Football Leaks)

46. Хассан Аль-Тавади (глава комитета по организации ЧМ -22)

45. Дэвид Бекхэм (президент «Интер Майами»)

44. Марио Галавотти (юрист ФИФА )

43. Дидье Дрогба (экс-футболист)

42. Алекс Грин (предприниматель)

41. Джонатан Уилсон (журналист)

Последнее место – уже смешно. Постеснялись написать себя, поэтому включили в список «Золотой мяч». Интересно, а какое у премии влияние? Никакого, репутацию приза давно уничтожили. Также в десятку запихнули женщину, как полагается. Хотя Халида Попал – молодчина, афганская футболистка уличила местных чиновников в домогательствах к спортсменкам, вынуждена была бежать из страны. Но какое у нее влияние?

В этой десятке рядом с заслуженными людьми, вроде Уилсона, или богачами, вроде Ола, есть откровенно странные персоны. Например, Алекс Грин. Кто это? Похоже, какой-то финансист, а может, и не он, другой. Понятно, что тут должны быть и непубличные люди, но соединение награды, активистки, легенды африканского футбола и юриста ФИФА похоже на попытку усидеть на всех стульях сразу.

Разные расы упомянули? Да. Журналистов не обидели? Нет. Своего француза запихнули? Конечно. Бекхэма и Дрогба поставили, чтобы знакомые фамилии были? Ага. Вместе получается каша.

40. Хироси Микитани (CEO Rakuten, президент «Виссел Кобе»)

39. Хави Эрнандес (тренер «Аль-Садд»)

38. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

37. Виктор Зубков («Газпром»)

36. Ахмад Ахмад (президент Африканской Футбольной Конфедерации)

35. Шарон Торн (глава Delloitte Global)

34. FIFPro (профсоюз футболистов)

33. Джонатан Барнетт (агент)

32. Виктор Монтальяни (президент КОНКАКАФ )

31. Пьерлуиджи Коллина (экс-арбитр)

И снова – набираем всех без малейшей логики. Но благодаря второй десятке понятно, что французы схалтурили. В списке есть Виктор Зубков – председатель совета директоров ПАО «Газпром», но нет Алексея Миллера – главы компании, который и связан с футболом сильнее всех из петербургской команды.

Причем Зубков выше Хави, выше влиятельного и богатого Микитани, выше Салаха – от него без ума в Египте и арабском мире. Нет сомнений, что Торн, Ахмад или Монтальяни – серьезные люди на своих точках карты, но в десятке реально влиятельным можно назвать Коллину, ведь консультирует ФИФА по вопросам правил футбола.

30. Чанг Монг-гю (президент южнокорейской футбольной ассоциации)

29. Карл-Хайнц Румменигге (президент «Баварии»)

28. Салман аль-Халифа (принц Бахрейна, президент Азиатской Конфедерации Футбола)

27. Стивен Росс (владелец «Майами Долфинз»)

26. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)

25. Эндрю Уилсон (CEO EA Sports)

24. Ванг Цзяньлинь (совладелец «Атлетико», основатель «Ванда Групп»)

23. Пини Захави (агент)

22. Кристиан Зайферт (гендир Немецкой футбольной лиги)

21. Мансур ибн Зайд аль-Нахайян (владелец МС )

Понятно, что у Ванг Цзяньлиня – одного из самых богатых людей Китая, есть влияние. Но Стерлинг чем заслужил высокое место? Рахима даже в Англии не любят. Стивен Росс – владелец футбольного клуба, но по американскому футболу, не европейскому, его проекты в соккере пока неудачные. Принц Бахрейна богат, а на что может повлиять в ФИФА , например?

Странный список, ведь Румменигге — без шуток опасный игрок, невзирая на выход на пенсию в 2021-м, ниже парня, что курирует футбольный симулятор. Понятно, что агент Захави – ловкий, а Зайферт растет на глазах, ведь вернул Бундеслигу во время чумы, но тут снова перемешаны разные по возможностям люди. Шейх Мансур влиятельный, но не круче Румменигге – связи в футболе порой важнее денег.

20. Килиан Мбаппе ( ПСЖ )

19. Си Цзиньпин (глава Китая)

18. Зинедин Зидан (тренер «Реала»)

17. Мино Райола (агент)

16. Неймар ( ПСЖ )

15. Ричард Мастерс (исполнительный директор АПЛ )

14. Adidas и Nike

13. Александер Чеферин (президент УЕФА )

12. Хосеп Гвардиола (тренер МС )

11. Брайан Робертс (президент Comcast)

Ну, это уже издевательство. Значит, Мбаппе выше в списке, чем ряд миллиардеров? Охотно не верим. Килиан пока влияет на свою карьеру, но не на мировой футбол. Позже, наверное, вырастет, но ставить его так высоко – неуважительно относиться к тем, кто ниже. А вот президент Китая, Зидан или Райола к месту.

Но почему все ниже Неймара? Нет у бразильца аж такого влияния, хотя очень популярен. С другой стороны, в десятке есть серьезные игроки – на 14-м и 11-м местах. Непонятно, почему Adidas и Nike на одной позиции, но конторы влиятельные. И Робертс – важный для спортивного ТВ человек. Чеферин набирает ход, но как глава УЕФА может быть менее влиятельным, чем Гвардиола? Одна из многих загадок рейтинга.

10. Швейцарская фемида

9. Меган Рапино (футболистка, США )

8. Флорентино Перес (президент «Реала»)

7. Лионель Месси («Барселона»)

6. Андреа Аньелли (президент «Ювентуса»)

5. Жорже Мендеш (агент)

4. Юрген Клопп (тренер «Ливерпуля»)

3. Джанни Инфантино (президент ФИФА )

2. Криштиану Роналду («Ювентус»)

1. Нассер Аль-Хелаифи (владелец ПСЖ )

Футбол такой чистый, что на его судьбу влияет швейцарская фемида. А если серьезно, то девятое место Рапино – футболистки из США , показывает всю нелепость списка. Не так давно Меган с коллегами унизительно проиграли суд по компенсации и равной оплате труда с мужчинами, ведь судья с удивлением отметил, что женщины хотели вернуть контракт, который… Сами отвергли.

А вот остальные в этой десятке, кроме Рапино, на своем месте – Перес, Месси, Аньелли, Мендеш, Клопп, Инфантино, Роналду и даже Аль-Хелаифи влиятельные. Только катарец вряд ли первый, ведь его поставили так высоко, поскольку хотят получить от бизнесмена финансирование на свое издание. Шейхи щедро кормят интернациональный спортивный холдинг BeIn Media Group, и французы решили, что надо подмазаться к президенту ПСЖ ?

Бизнесмен, конечно, влиятельный, но что может сделать с Пересом, Инфантино или даже Жорже Мендешем? Ничего. Футбол тем и прекрасен, что одного правителя нет. Сама идея сочетать в списке тренеров, игроков, бизнесменов и чиновников нелепая. За попытку спасибо, но список вышел смешным. Набрали всех подряд в случайном порядке, а по факту влиятельнее всех спонсоры, телевидение, крупные чиновники УЕФА и ФИФА , два самых известных игрока.

А еще забыли, например, Тебаса – главу Ла Лиги. И про IFAB – организацию, что активно меняет правила футбола, не вспомнили. Оказывается, недостаточно влиятельные для списка, где есть «Золотой мяч», Рапино в первой десятке и Стерлинг выше Румменигге. Когда важную для мира воспитанных людей толерантность подменяют лицемерием и желанием угодить всем, то всегда получается нелепо.