Круче, чем Хатико. Акинфеев и Месси, но без Златана

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вчера, 17:31

О зарождении великой футбольной дружбы – на «Соккер.ру».

Акинфеев возглавляет единственный футбольный рейтинг, куда не сможет попасть сам Ибрагимович — самых верных футболистов высокого уровня в Европе. Но рядом с «армейцем» прекрасные мастера.

О карьере большинства из них многие наслышаны, но любопытно понять, когда и как попали в команды, которые представляют от тринадцати до семнадцати лет? У каждых крепких верных отношений – интересный старт.

И все уже пересидели в одном клубе знаменитого пса Хатико, который ждал хозяина домой почти 10 лет. В этом рейтинге тоже лишь самые верные игроки высокого уровня – топ-10 дивизионов УЕФА , которые ни разу не покидали нынешний клуб, даже в аренду.

Марсело («Реал») – 13 лет, 3 месяца, 23 дня

Когда был Марсело Виейра да Силва Жуниор маленьким, еще без кудрявой головы, то застал Роберто Карлоса на левом фланге защиты «Реала». Бразильский чемпион мира попал в Мадрид, поскольку в «Интере» его ставили в атаку, а наследник приехал сразу из-за океана, из «Флуминенсе». Сначала мог попасть в «Севилью» или ЦСКА , но в январе 2007 года «Реал» опередил всех конкурентов. Чуть позже Карлос уехал в «Фенербахче», игра Марсело понравилась Шустеру – латераль начал путь длинною в 13 с половиной сезонов. Но, похоже, теперь уйдет в «Ювентус» к другу Роналду, история о верности прервется.

Хави Лопес («Эспаньол») – 13 лет, 9 месяцев, 22 дня

«Эспаньол» — команда Лопесов. В воротах Диего Лопес, в защите, помимо Хави, еще и молодой Льюис, в центре поля – Давид. Но главным остается капитан. Хавьер Лопес Родригес – вторая фамилия не помогает выделиться, как и популярное в Испании имя, родился в Осуне, это в Андалусии, но занесло его футбольными ветрами в Каталонию. В родном «Бетисе» не заиграл, зато в 2009 году попал в «Эспаньол», и за канареек выступает почти 14 лет. Сейчас Хави 34 года, ветеран команды вместе с однофамильцем – вратарем Диего Лопесом.

Бруно Сориано («Вильярреал») – 13 лет, 9 месяцев, 24 дня

К сожалению, сложная травма выбила Бруно из игры на долгое время, проходит круги ада, что прошел лидер «Вильярреала» — Санти Касорла. Пожелаем центральному хавбеку, который когда-то даже за сборную Испании играл, все-таки сыграть хотя бы один матч после возвращения. Бруно стартовал в далеком сезоне-2006/2007, «Вильярреал» — его родной клуб. Будет красиво, если получится оправиться от травмы и выйти на поле «Эстадио де ла Серамика», Сориано это заслужил, ведь пропускает уже третий сезон подряд, но карьеру не завершает – борется.

Сэмми Боссут («Зюлте-Варегем») – 13 лет, 9 месяцев, 24 дня

Второй, кроме Акинфеева, в десятке не из топ-5. Сэмми – бельгийский голкипер «Зюлте-Варегем». И хотя это не его родной клуб, ведь пришел из команды «Спортинг Вест», Боссут задержался на почти полтора десятилетия. Голкипер с одним единственным матчем в сборной Бельгии попал в скромный клуб в далеком 2006 году, и с того времени пропустил более полутысячи голов, но отразил тысячи ударов.

Серхио Рамос («Реал») – 14 лет 7 месяцев и 24 дня

Один из самых выгодных трансферов в истории футбола. Некоторые юные фанаты точно думают, что Рамос – воспитанник «Реала», настолько давно на одном месте. Но на самом деле Серхио из школы «Севильи» и из Андалусии родом, но попал в столицу после трансфера за 27 млн евро. Звали его также в «Барселону» и «Манчестер Юнайтед», но универсальный бек – тогда играл справа и в центре, выбрал команду Рауля, Зидана, Касильяса, Карлоса, Бекхэма и Роналдо и не пожалел. Капитан «Реала» выиграл много титулов, но больше всего сообщений с поздравлениями получил летом 2005 года, после перехода в нынешний клуб.

Джорджо Кьеллини («Ювентус») – 14 лет, 9 месяцев и 24 дня

Еще одна легенда мирового футбола, как и Рамос, еще один верный сын одного клуба, который при этом воспитан совсем не в школе «Ювентуса». Джорджо, как и его брат-близнец (зовут Клаудио), обожал футбол, но профессионалом стал только будущий защитник чемпионов Италии. Сначала была школа «Ливорно», затем – дебют за родной клуб, затем переход в «Ювентус», обкатка игрока за один сезон в «Фиорентине» и долгожданный дебют. Сейчас ветеран ждет годичный контракт с туринцами, а дальше завершит карьеру и станет одним из директоров клуба.

Франческо Маньянелли («Сассуоло») – 14 лет, 9 месяцев, 24 дня

Рядом с историями больших чемпионов должны быть примеры верных одному клубу игроков из числа «простых смертных» из мира футбола. Центральный хавбек Франческо не игрок международного уровня, зато после неудачных попыток заиграть в «Кьево» и «Фиорентине» нашел свой клуб. «Сассуоло» в 2005 году играл в четвертом дивизионе, то есть парень, которого забраковали «фиалки», пошел на существенное понижение. Оно того стоило – прошел все уровни итальянского футбола, поставил рекорд «Сассуоло» по сыгранным матчам, до сих пор играет, хотя Ческо уже 35 лет.

Лионель Месси («Барселона») – 16 лет, 3 месяца, 23 дня

Еще один футболист, которого вряд ли широкая публика узнает в лицо. Но этот невысокий парень верой и правдой служит своему скромному клубу из Каталонии вот уже 16 лет. А если серьезно, то эту историю вы знаете. Небогатая семья Месси испугалась, что сын не вырастет – Лионель хорошо играл в футбол, но были проблемы с гормонами. Поехали к родственникам в Испанию, пытались убедить футбольные клубы оплатить лечение в обмен на контракт – «Барселона» согласилась. Месси сначала разорвал всех на юношеском уровне, потом – на взрослом. Один вопрос остался: Лионель так и завершит карьеру в «Барселоне», или будет в его жизни другой клуб? Интересно.

Лоик Перрен («Сент-Этьен») – 16 лет, 9 месяцев, 24 дня

В «Сент-Этьене» защитник и капитан команды служит на день дольше, чем Месси – первому составу «Барселоны». Лоик не заиграл на самом высоком уровне, в 2006 году его не позвали в первую сборную, зато Перрен стал самым верным игроком «Сент-Этьена» в его новейшей истории. Лишь в нескольких сезонах не сыграл больше 20 матчей в Лиге 1, является воспитанником клуба, с 11 лет в структуре «Сент-Этьена» и успел стать одним из его символов.

Игорь Акинфеев ( ЦСКА ) – 17 лет, 3 месяца, 23 дня

В этом списке только два легионера – Марсело и Месси, что не удивительно, но вместе с тем лишь три футболиста, что всю взрослую карьеру посвятили одному клубу. Кроме Лионеля и Лоика, это еще и Игорь. Акинфеев в ЦСКА с пяти лет, и это уникальная история – с 29 марта 2003 года в воротах «армейцев», и не игрок локального уровня – 110 матчей за сборную.

Игорь Владимирович – единственный в списке, кто в одной команде уже 17 лет. Но даже если расширять охват до всех высших европейских лиг, то Акинфеев окажется вторым после шведского голкипера Кристоффера Чельквиста, что верен «Хаккену» почти 20 лет. Впрочем, если здоровье не подведет, то Акинфеев доберется до круглой даты.