Самые эффективные тройки нападения в Англии

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вчера, 22:46

Легенда «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что лучшим трио в Премьер-Лиге были Криштиану Роналду, Уэйн Руни и Карлос Тевес. «Соккер.ру» уточняет, так ли это.

Гари Невиллу довелось поиграть вместе с Роналду, Руни и Тевесом, поэтому он в своем мнении, высказанном английским СМИ , может быть предвзят. Британская пресса решила подбить к его словам статистическую основу, а заодно уточнить, какие еще атакующие тройки в Премьер-Лиге были наиболее эффективны. Следует рассчитать, сколько матчей вместе провели самые эффективные в Англии тройки нападения, а также сколько голов в этих матчах наколотили. Полученный коэффициент и должен показать, кто лучший.

5. Арьен Роббен, Дэмьен Дафф, Дидье Дрогба («Челси»)

Они провели вместе только два сезона, но помогли «Челси» доминировать в Англии между 2004 и 2006 годами. Появление на «Стэмфорд Бридж» Жозе Моуриньо позволило разбавить синим цветом красное доминирование «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». При этом Дафф уже был в «Челси», а Роббен согласовал переход в лондонский клуб еще до прихода Моуриньо. Дрогба был единственным из троицы непосредственным новобранцем Моуриньо. Но втроем они придавали команде темпа, динамики и мощи. Двух «левых» Даффа и Роббена удалось развести по флангам, а Дрогба выступал мощным наконечником атак. Вместе они провели 27 матчей, в 25 из них «Челси» побеждал, еще дважды сыграл вничью. Роббен забил шесть голов, сделал восемь голевых передач, Дафф – четыре гола и семь голевых передач, Дрогба – 11 голов и девять голевых передач. Возможно, если бы здоровье реже подводило Роббена и Даффа, их совместная статистика была бы более впечатляющей и сыграли бы они больше вместе.

4. Рахим Стерлинг, Лерой Сане, Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

А это дела более современные. Появление в «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы сделало футбол «горожан» более комбинационным, более запутанным, но это не значит, что в команде никто не выделяется. Тут тоже можно выделить атакующую ключевую троицу. Хотя к ней можно присоединить и Жезуса, и Мареза, и Силву с Сильвой. Причем Стерлинг и Агуэро были в «Сити» и до Гвардиолы, а вот прибытие Сане из «Шальке» Гвардиола сам пролоббировал. Вместе упомянутое трио провело 57 матчей, в них команда 39 раз победила, 11 раз сыграла вничью, в семи случаях уступила. Стерлинг забил 24 мяча, сделал 11 голевых передач, Сане – 13 мячей и 16 голевых передач, Агуэро – 31 мяч и 11 голевых передач. Эта команда, побившая немало рекордов, в последние годы доминировала в Англии, пока не ворвался «Ливерпуль» Клоппа.

3. Робер Пирес, Деннис Бергкамп, Тьерри Анри («Арсенал»)

И снова нужно окунуться в прошлое, в эпоху «непобедимых». Тут можно усомниться в том, следует ли считать этих троих настоящим трио, связкой, ведь в ту эпоху схема 4-4-2 доминировала, и ярко очертить тройку впереди было достаточно сложно. Тем не менее, вместе эти ребята наделали много великих дел. Вместе они провели 128 матчей, в них «Арсенал» выиграл 78 раз, было 33 ничьи, 17 матчей «канониры» проиграли. Пирес забил 46 мячей, сделал 29 голевых передач, Бергкамп – 24 гола и 27 голевых передач, Анри – 92 гола и 39 голевых передач. Два чемпионских титула доказывают величие этих исполнителей. Они сделали футбольный бренд «Арсенал», став ключевой частью легендарной команды, которая выиграла чемпионат-2003/04 без единого поражения.

2. Мохамед Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино («Ливерпуль»)

Эти трое делают современную историю Англии, позволяя «Ливерпулю» быть главной доминирующей силой в Премьер-Лиге и одной из ведущих команд мира на данный момент. Наверное, прямо сейчас это самая эффективная троица футболистов в Европе. Они смогли стать идеальными винтиками в командном механизме Юргена Клоппа, но при этом сохранили свою индивидуальную яркость и выдающуюся харизму. Это устрашающая тройка для любого соперника. Вместе они провели 81 матч, в них 61 раз «Ливерпуль» победил, 14 раз была ничья, шесть раз «красные» уступили. Салах заколотил 57 голов, сделал 16 голевых передач, Мане – 37 голов, 13 передач, Фирмино – 27 голов, 15 передач. Салах и Мане разрывают пространство на флангах, при этом способны угрожать и из центральной зоны. Фирмино создает пространство для этой парочки и сам весьма эффективен как наконечник. И в этом сезоне их вряд ли что-то остановит перед чемпионской целью. К тому же они могут вполне добиться большего, если связка сохранится и на следующие годы.

1. Криштиану Роналду, Уэйн Руни, Карлос Тевес («Манчестер Юнайтед»)