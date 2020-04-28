Топ-10 скандальных трансферов в истории футбола. Версия ESPN

1588082729

вчера, 17:05

Трансферы могут быть хорошими, плохими, гадкими и воистину безобразными. О последних — на «Соккер.ру».

10-е место. Джон Оби Микел — из «Люна» в «Челси» при участии МЮ в 2005-м

Сейчас сагу с переездом нигерийского полузащитника в Англию мало кто помнит, да и сам Джон до сих пор толком не понимает, что произошло. Юный Оби Микел заявил о себе в Норвегии, где выступал за клуб «Люн» из Осло. В апреле 2005-го, через несколько дней после 18-го дня рождения Оби Микела, «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о достигнутом соглашении в вопросе перехода нигерийского хавбека.

Все бы ничего, но «Челси», в составе которого Джон тренировался еще летом 2004-го, сообщил, что тоже достиг договоренности с нигерийским хавбеком. Выяснилось, что МЮ договаривался с «Люном» напрямую, а «Челси» вел переговоры с агентами Оби Микела. Разразился непристойный скандал, в который вмешалась ФИФА , но клубы сели за стол переговоров и предоставили выбор футболисту. Джон выбрал «Челси», и его новый клуб выплатил МЮ компенсацию в размере 12 миллионов евро за игрока, который так и не стал «дьяволом». Неплохая сделка.

9-е место. Карлос Тевес — из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити» в 2009-м

Вся соль в запутанных правах собственности на контракт футболиста. С 2007-го по 2009-й Тевес выступал за МЮ , но технически он был взят «взаймы» у Media Sports Investment, компании агента Киа Джурабчиана. «Юнайтед» сообщил Тевесу о своих намерениях заключить с ним полноценный контракт, но сделка так и не состоялась из-за совсем не джентльменского вмешательства «Сити». «Горожане» не просто перехватили Карлитоса у соседей, напихав полные карманы денег форварду и Джурабчиану, но и поиздевались над МЮ , установив в городе рекламные щиты с Тевесом и надписью: «Добро пожаловать в Манчестер». Сказать, что сэр Алекс Фергюсон был раздражен — это ничего не сказать. Шотландец назвал плакаты «Сити» глупыми и высокомерными, а разбогатевших соседей «маленьким клубом с поганым менталитетом».

8-е место. Джон Робертсон — из «Ноттингем Форест» в «Дерби» в 1983-м

Этот трансфер положил конец замечательному сотрудничеству и дружбе Брайана Клафа и Питера Тейлора. Вернее, сотрудничество закончилось в 1982-м, когда Тейлор ушел из «Ноттингема», чтобы самостоятельно работать в «Дерби», а дружбу подорвал переход Джона Робертсона. Этот, вероятно, величайший игрок в истории «лесников» в начале 1980-х был уже на спаде, но Клаф все равно был разъярен, когда Тейлор, не сказав ни слова, провернул у него за спиной переход Джона в «Дерби». Брайан назвал Питера «гремучей змеей, притаившейся в траве» и до самой смерти не простил своего старого друга, хотя самого Робертсона пару лет спустя принял обратно.

7-е место. Робин ван Перси — из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» в 2012-м

В 2012-м фанаты «Арсенала» еще хранили память о великой команде, прошедшей целый сезон АПЛ без поражений, в Северном Лондоне всегда были классные игроки, и прощание с Анри и Виейра, Насри и Адебайором отнимало у истинных «канониров» частичку души. Но переход ван Перси в МЮ вырвал у них из груди сердце. После этого отпали последние сомнения, что настоящие гранды уже не держат «Арсенал» за конкурента и могут в любой момент прийти и забрать то, что им нужно. Циничная позиция ван Перси только добавила слез, голландец признался, что маленький мальчик внутри него без сомнений выбрал МЮ . А еще Робин в первый же сезон на «Олд Траффорд» забил 26 голов и выиграл Премьер-Лигу.

6-е место. Эшли Коул — из «Арсенала» в «Челси» в 2006-м

В 2005 году грянул скандал: шпионы донесли «Челси», что переговоры Эшли Коула с «Арсеналом» проходят не гладко, защитнику сообщили об интересе со стороны недавно разбогатевших «синих», и он, будучи действующим игроком «Арсенала», согласился встретиться с Жозе Моуриньо в ресторане отеля. Рандеву не осталось незамеченным, Премьер-Лига признала переговоры незаконными и оштрафовала Коула, Моуриньо и «Челси» в общей сложности более чем на полмиллиона фунтов. Несмотря на это, спустя год Эшли переехал на «Стэмфорд Бридж» в обмен на Уильяма Галласа, что вызвало новую волну ярости по поводу агрессивных действий «Челси».

5-е место. Йохан Кройф — из «Аякса» в «Фейеноорд» в 1983-м

Уже на закате футбольной карьеры маэстро Кройф совершил переход, для которого требуется мужество. К тому моменту Кройф сделал себе имя в «Аяксе» и «Барселоне», попытался уйти из футбола в 31 год, но вложил все деньги в свиноферму, прогорел и вынужден был вернуться, чтобы заработать еще. Съездил в США , а потом вернулся доигрывать в «Аякс», но доигрывал так, что помог амстердамцам выиграть два чемпионата и кубок.

Конечно, это был уже не тот Кройф, что прежде, а зарплату он получал большую, но со стороны «Аякса» в любом случае было огромной глупостью отказываться от услуг суперзвездного ветерана, который в ответ на эту подлость подписал контракт с «Фейеноордом» — принципиальным соперником «Детей Бога». «Я хотел выместить весь свой гнев на „Аяксе“ после того, как клуб выбросил меня вместе с мусором», — объяснял Йохан. В составе «Фейеноорда» старина Кройф сделал «Золотой дубль» и в 37 лет был назван футболистом года в Нидерландах.

4-е место. Роберто Баджо — из «Фиорентины» в «Ювентус» в 1990-м

У фанатов «Фиорентины» давняя нелюбовь к «Ювентусу», поэтому, когда в 1990-м «фиалки» решили продать лучшего футболиста и любимца болельщиков «Старой Синьоре», во Флоренции начались акции протеста, переросшие в массовые беспорядки. Президент Флавио Понтелло вынужден был прятаться на стадионе и соврал фанатам, что клуб не хотел продавать Баджо, якобы он сам потребовал трансфер, но в действительности боссы «Фиорентины» просто не могли упустить 25 миллиардов лир.

3-е место. Сол Кэмпбелл — из «Тоттенхэма» в «Арсенал» в 2001-м

Нарушенные обещания и переход в стан злейшего соперника способны любой трансфер сделать горячим, особенно, когда речь идет о своем в доску парне, который отдал клубу 12 лет. В сезоне-2000/01 все знали об истекающем контракте Сола с «Тоттенхэмом», понимали, что он рассматривает различные варианты продолжения карьеры, но никто и представить не мог, что Кэмпбелл перейдет в стан ненавистного «Арсенала». Дело в том, что раньше Сол прямым текстом обещал никогда этого не делать, но все-таки совершил поступок, который фанаты «Тоттенхэма» по сей день считают «абсолютным актом предательства».

2-е место. Луиш Фигу — из «Барселоны» в «Реал» в 2000-м

В 2000 году Флорентино Перес только готовился впервые стать президентом «Реала», и ему нужны были громкие обещания. Перес поднял большую волну, заявив, что в «Мадриде» будут играть все сильнейшие футболисты планеты, не проблема даже подписать капитана «Барселоны» и одного из символов принципиального соперника. Дон Флорентино провернул лихую аферу, сыграв на жадности Фигу и его агента.

Еще до выборов на пост президента «Реала» Перес предложил Луишу заманчивый подписной бонус в размере 2.5 млн евро. В случае поражения Переса эти деньги просто оставались у португальца, а если Флорентино становится первым человеком в «Реале», то Фигу должен или переехать в Мадрид, или заплатить штраф в размере 30 миллионов евро.

Так как шансы Переса стать президентом «Реала» на момент заключения этой сделки были невелики, Фигу и его агент решили поиметь с ничего не смыслящего в футболе «лоха» легкие деньги, но дон Флорентино выиграл выборы и стал главным человеком в «Королевском клубе». Когда настал час расплаты, у Луиша не было выбора. Фигу был на крючке, «Реал» выплатил «Барселоне» «клаусулу», и трансфер, который потряс весь мир, произошел. Каталонцы осыпали «Иуду» оскорблениями и предметами, а однажды на «Камп Ноу» в Фигу прилетела даже свиная голова.

1-е место. Мо Джонстон — из «Нанта» в «Глазго Рейнджерс» в 1989-м

Летом 1989-го подходило к концу двухлетнее пребывание шотландского форварда Мо Джонстона в «Нанте». Логичным шагом казалось возвращение форварда в «Селтик», за который он играл до отъезда во Францию, колотил голы, как сумасшедший, и завоевывал титулы. Мо объявил о переходе в «Селтик» на специальной пресс-конференции, позировал в бело-зеленой футболке возле «Селтик Парка», а потом внезапно стал игроком «Глазго Рейнджерс», который «купил его с потрохами», добавив к контракту 300 тысяч фунтов.

С учетом отношений между двумя клубами из Глазго это было суперзлодейство, потрясшее всех без исключения: фанаты «Селтика» не могли даже представить себе такое предательство, а радикально настроенные сторонники «Рейнджерс» не представляли, как католик может играть за команду протестантов (религиозная нетерпимость между фанатами шотландских клубов — один из основных мотивов взаимной ненависти). Но это не помешало Джонстону классно играть за «Рейнджерс» и дважды выиграть с «джерс» чемпионат Шотландии. А еще Мо трижды забил «Селтику», за что во время одной «Старой Фирмы» получил пирог в лицо. «Кельты» ненавидят «Иуду» до сих пор.