Мировые звёзды, которые могли стать футболистами

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вчера, 10:35

Об актерах, атлетах и певцах, которые мечтали стать футболистами – на «Соккер.ру».

Колин Фаррелл (Ирландия)

Смотрите на карантине новые фильмы? Тогда в картине «Джентльмены» Гая Ричи точно видели Фаррелла в деле – в роли колоритного тренера в заметном спортивном костюме. Также играл в сериале «Настоящий детектив», фильмах «Семь психопатов», «Залечь на дно в Брюгге» и «Александр». А собирался стать футболистом, ведь отец и дядя ирландца Колина играли за «Шемрок Роверс». Но Фарреллу не хватило дисциплины – жестко загулял в молодости, и только актерские курсы спасли от превращения в постояльца ирландской тюрьмы.

Гордон Рамзи (Англия)

Тем, кто посмотрел кино, но захотел поесть, придут на помощь рецепты одного из самых знаменитых шеф-поваров планеты. Рожденный в Шотландии Гордон на западе знаменит участием в шоу, вроде «Адской кухни», где на всех орет, а в России скорее как мужик, по рецептам которого многие готовили. Рамзи неплохо играл в футбол, получил приглашение от «Рейнджерс», однако травма мениска поставила точку в карьере спортсмена. Зато пошел в колледж и втянулся в кулинарию и ресторанный бизнес.

Джессика Бил ( США )

Разбавим список парней девушкой. Будущая актриса, модель, певица и жена Джастина Тимберлейка в детстве занималась гимнастикой и играла в футбол. Не имей Джессика много других талантов, которые начали приносить ей больше денег в юности, то вполне могла стать футболисткой. В отличие от Киры Найтли, которая исполнила роль футболистки в «Играй, как Бекхэм», Джессика неплохо пинала мяч. Сможет давать с бровки подсказки своему сыну Сайласу Тимберлейку, когда тот начнет заниматься футболом.

Хулио Иглесиас (Испания)

Кино, еда и музыка – друзья карантина. Фанаты «Реала» знают эту историю. Хулио играл за «Кастилью», был неплохим голкипером, имел шанс заиграть в основе. Но попал в автомобильную аварию, оказался в больнице, куда ему принесли гитару, чтобы не скучал. Иглесиас оказался неплохим певцом, стал самым успешным испаноязычным исполнителем по заработкам. И с Россией связан, ведь жена его сына Энрике – Анна Курникова. У пары уже трое детей – близнецы и девочка Маша.

Ченнинг Татум ( США )

Любимец миллионов женщин планеты Земля был спортивным мальчиком. Родители отдали в секцию соккера, ведь в американском футболе Ченнинг слишком буквально воспринимал приказ тренера атаковать соперников – мамы и папы других детей жаловались, что Татум их калечит. Понятно, что в старших классах Ченнинг уже выбрал американский футбол, поскольку так мог попасть в колледж по стипендии. Но в итоге забросил учебу, поменял сто работ, стал моделью, потом – актером. Дорос до ролей в фильмах Тарантино («Омерзительная восьмерка») и братьев Коэнов («Да здравствует Цезарь!»). В детстве хотел стать спортсменом, но передумал, а сейчас фанат мотоциклов, судя по его Инстаграму.

Антонио Бандерас (Испания)

Известный актер мог стать неплохим футболистом – подавал большие надежды, легко начал бы карьеру в «Малаге», но после перелома ноги вынужден был задуматься о другой карьере. Кучерявый парень прошел кастинг во второй фильм Педро Альмодовара – так завертелась актерская карьера провинциала. Зато Бандерас до сих пор очень активный фанат «анчоусов», с ним можно поговорить о футболе. Впрочем, как с большинством в этом списке.

Шон Коннери (Шотландия)

А вот этого деда могут помнить фанаты кино постарше. Был Джеймсом Бондом, получил «Оскар», сыграл в десятках известных фильмов. Также обожал футбол, по легенде получил приглашение в «Манчестер Юнайтед» от сэра Мэтта Басби, уже работая в Эдинбургском королевском театре. В те годы у футболистов были очень низкие доходы, поэтому нужна была «нормальная» профессия, чтобы в 30 лет не остаться без гроша. Коннери испугался, что карьера в спорте не сложится, поэтому отказался. Но остается фанатом футбола – болеет за «Рейнджерс».

Джейсон Стейтем (Англия)

Будущий актер и звезда боевиков играл в футбол в средней школе, а попытке показать себя на профессиональном уровне помешал другой спорт – прыжки в воду. Джейсон не был невероятно талантливым атлетом, но входил в сборную Великобритании и отдал прыжкам 12 лет жизни. А потом была карьера модели, приглашение на роль в фильме «Карты, деньги, два ствола» — дебют Гая Ричи (тоже фаната футбола, поклонника «Челси»). Стейтем мог заиграть, ведь был спортивным, но выбрал прыжки и актерскую карьеру.

Рафаэль Надаль (Испания)

Один из главных теннисистов мира в детстве мечтал стать футболистом. Ничего удивительного – дядя Рафы играл за «Барселону», был участником команды Кройфа в девяностых, выиграл 16 трофеев за карьеру, более десяти лет выступал за сборную Испании. Но у Рафы есть и другой дядя – Тони, и вот он в три года вручил ребенку в руки ракетку. Кстати, хотя родственник Рафы – легенда «Барселоны», теннисист болеет за «Реал». И немного сожалеет, что родители заставили в 12 лет выбрать между теннисом и футболом – занятия двумя видами мешали учебе. На фото ниже сразу две несостоявшиеся звезды «Реала» — Иглесиас и Надаль:

Томми Ли Джонс ( США )

Кто бы мог подумать. Известный по ролям в фильмах «Люди в черном», «Старикам тут не место» и «Беглец», обладатель «Оскара» Томми Ли Джонс попал в Гарвардский университет именно по спортивной квоте. Томми Ли играл в соккер, однако одновременно – в американский футбол, ведь тот в шестидесятых был в США , разумеется, в разы популярнее. Получив бакалавра в Гарварде, Томми Ли отправился в Нью-Йорк, а мировая слава пришла уже в зрелом возрасте. Агента Кей многие помнят, но родись Джонс в Англии, то вполне мог сначала побыть футболистом, как Винни Джонс, а лишь потом начать актерскую карьеру.

Есть и не такие широко известные всем и каждому знаменитости, что могли стать футболистами. Например, легендарный гитарист «The Smiths» Джонни Марр был на сборах «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» времен Брайана Клафа, но не воспринимал футбол серьезно. Певец Род Стюарт пробовал себя в юности, теннисист Борис Беккер – занимался в академии «Баварии».

Британские актеры Джеймс Макэвой (тот что «Сплит» и десяток образов в одном фильме) и Дэмиен Льюис (главный герой в сериалах «Родина» и «Миллиарды», кстати, очень неплохо играет до сих пор) в детстве мечтали стать футболистами. Даже самый знаменитый в истории футбола помощник главного судьи – Тофик Бахрамов, до сложной травмы активно играл в Азербайджане.

А вы хотели в детстве стать футболистом? И если да, то за какой клуб предпочли бы выступать?