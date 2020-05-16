Величайшие форварды Африки всех времен

1589612431

сегодня, 10:00

Лига 1 отметила Дрогба, фанаты «Анжи» — Это’О, а «Соккер.ру» вспоминает других легенд футбола.

Дидье назвали лучшим нападающим французского чемпионата последних двадцати лет, а Самуэль – в символической сборной по версии фанатов «Анжи». Напомнили всем, насколько сильные голеадоры рождаются на африканской земле.

В отличие от ряда других позиций, ведь среди африканских вратарей нет ни одного великого, хотя хватало просто замечательных. Великие африканские защитники есть, однако многие из них играли в Европе – например, за сборную Франции.

Трезор был родом из Гваделупы, как и Тюрам, но оба лишь по происхождению предков – африканцы, их корни на большом континенте. Десайи, рожденный в столице Ганы, выбрал европейский футбол, как и Варан, как и многие другие.

Хавбек Яя Туре – прекрасный футболист, но к нему снова можно добавить Тигана или Виейра как пример эталонных полузащитников с близкими предками в Африке, но с европейскими паспортами. Да что там, Зидан – ребенок выходцев из Алжира.

Однако хитрая Европа не всех переманила, особенно представителей одной позиции – центральных нападающих. Они или родились не в Европе, или же, имея возможность сменить гражданство и сборные, остались патриотами краев, где родились сами или их дедушки и бабушки.

Среди величайших африканских футболистов всех времен много форвардов, особенно много – центральных, поэтому именно о них хочется рассказать. Причем в качестве затравки важно перечислить нападающих, что могли попасть в этот список, но оказались ниже десятого места.

Маккарти, Мбома, Поку, Омам-Бийик, Йебоа, Амунеке, Йекини, Хоссам Хасан, Кануте, Адебайор и Якубу оставили след в истории африканского футбола, но находим нападающих еще более высокого класса или с заметными достижениями для списка.

10-е место. Махмуд Эль-Хатиб (Египет)

До Салаха был Абутрика, были братья Хоссам, а вот главной легендой египетского футбола 20-го века стал именно Махмуд. На его счету 10 чемпионских титулов с «Аль-Ахли» — единственным клубом в карьере форварда, забивал всегда немало, выиграл Кубок Африканских Наций в 1986 году, был игроком года на континенте, придумал за сборную 24 гола в 54 матчах. Не Салах по классу, разумеется, но открыл путь египетскому футболу в большой свет – показал, что на земле фараонов могут рождаться талантливые форварды.

9-е место. Салиф Кейта Траоре (Мали)

Какое прозвище могло быть у малийского форварда, который из родного клуба «Реал» — тот, что из Бамако, а не из Мадрида, перебрался в «Сент-Этьен»? «Черная пантера», как у Эйсебио. Но если гения из Мозамбика своровали португальцы и тот играл за европейскую сборную, то Салиф Кейта перебрался через Средиземное море, невероятно много забивал – 141 гол в 186 играх за лучшую команду Франции, но остался игроком сборной Мали, за которую забил 11 голов в 13 играх. На клубном уровне Салиф Кейта Траоре однажды наколотил 42 гола в 38 турах чемпионата Франции, был пятикратным чемпионом страны – мощно!

8-е место. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон)

Не приехал во Францию, а там родился. Хотя Обамеянг не перестает быть габонцем, ведь выбрал африканскую сборную, в отличие от коллег по французской школе футбола. Сейчас Пьер-Эмерик хочет в «Реал» к алжирцу Бензема, а раньше прошел большой путь – от непонятого «Миланом» форварда до одного из главных снайперов АПЛ в составе «Арсенала», где Обамеянг стал капитаном. Плюс ко всему, если человек выдерживает темп Левандовски по голам в Бундеслиге, то он точно крутой центральный форвард.

7-е место. Рабах Маджер (Алжир)

Если предыдущие три футболиста не выигрывали Кубок чемпионов, то Маджер поднимал над головой знаменитый трофей. А если бы Маджер родился на десять лет позже, то легко мог стать чемпионом мира в составе сборной Франции, забивая с пасов Зидана – его завербовали бы во время игры за парижский «Расинг». Но Рабах остался подданным Алжира, забил 28 голов и сыграл 87 матчей за родную сборную, а в Европе прославился в составе «Порту». Выиграл с «драконами» 9 трофеев, в том числе забил в финале КЕЧ в 1987 году – португальцы переиграли «Баварию» в Вене.

6-е место. Нванкво Кану (Нигерия)

Точно не нуждается в представлениях, ведь Кану не просто успешный нападающий – результативно выступал в составе «Аякса», забивал голы за «Арсенал», а потом и за «Портсмут» в АПЛ , но и просто заметная фигура. Огромный – под два метра, но стройный, худой Нванкво убедил голландских скаутов в талантливости. Затем с «Аяксом» выиграл восемь трофеев, в том числе – Лигу чемпионов. А с «канонирами» добрал еще пять, и даже с «Портсмутом» взял Кубок Англии. Кану был хорош, невзирая на проблемы с сердцем. Зато замена клапана в бытность игроком «Интера» подтолкнула его к созданию фонда, который помогает детям с похожими проблемами.

5-е место. Роже Милла (Камерун)

Весь мир знает Милла как самого возрастного автора гола в истории чемпионатов мира – когда Саленко громил Камерун, именно Роже забил мяч престижа, и ему уже было 42 года. Однако также Милла успел поиграть за французские клубы – дважды становился обладателем тамошнего кубка. Впрочем, если бы не удачные выступления за Камерун на ЧМ , то Роже не имел бы мировой славы. Если говорить об уровне нападающего, то Милла здесь по классу второй с конца после Эль-Хатиба, однако фигура настолько легендарная, что ниже его поставить можно, но нельзя.

4-е место. Абеди Пеле (Гана)

У Абеди Айю, которого весь мир начал называть Пеле, два брата – бывшие футболисты, и три сына – действующие игроки. Но папаша был уровнем намного выше. Не просто колотил голы за сборную Ганы, но и со второй попытки заиграл за «Марсель», с которым был в финале Кубка чемпионов, а потом еще и выиграл Лигу чемпионов – первый розыгрыш переименованного и обновленного турнира в истории. Пеле сыграл весь матч в команде Бартеза, Боли, Англома, Десайи, Дешама и Феллера. Добрался до самой вершины европейского футбола.

3-е место. Джордж Веа (Либерия)

Почему президент Либерии не первый в списке? Потому что бывший нападающий немного переоценен, хотя правильно оценен как легенда африканского футбола. Первый неевропейский футболист, получивший «Золотой мяч» — спасибо Берлускони, организовал маленькую революцию и награду стали вручать не только игрокам из Старого Света, заслужил все почести, по делу обошел Литманена и Клинсмана в 1995 году. Но Веа никогда не был невероятно результативным, хотя играл за ПСЖ и «Милан» — команды, которые умели атаковать. Очень сильный форвард, но все-таки лидеры списка еще круче.

2-е место. Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)

Дидье не получил «Золотой мяч», поскольку играл в пору, когда очередь была еще длиннее, чем в девяностых, однако это не делает ивуарийца, который не сразу вышел на мировой уровень, плохим футболистом. Зато трудность пути наоборот выделяет Дрогба. Джордж Веа на финише карьеры забил за «Челси» 5 голов в 15 матчах, а Дидье, который в составе лондонцев провел 9 сезонов – 164 мяча в 381 матче. Дидье такой же результативный, как Веа, но его хватило на большее количество сезонов на мировом уровне и в окружении напарников, которым Дидье помогал иногда даже в центре защиты. Дрогба – великий футбольный воин.

1-е место. Самуэль Это’О (Камерун)

В чем разница с Веа? У Самуэля лучше школа – камерунец из «Реала», который всей футбольной душой ненавидел и еще в «Мальорке» обожал огорчать, не говоря об Эль Класико. Кроме того, бывший игрок «Анжи» попросту результативнее, чем Дидье или Джордж. В принципе, правильно отметить, что тройка равноценная – Африка подарила истории футбола троих нападающих самого высокого уровня. Например, если взять пиковых Дрогба и Это’О, поместить в состав великого «Милана» 1995 года, то им тоже можно было отдать «Золотой мяч». Но Дидье и Самуэль играли в эпоху Месси и Роналду, так что им приходилось спорить лишь за звание лучшего игрока Африки.

Камерунец обычно опережал именно ивуарийца, ведь речь о форварде, который успел нахвататься титулов и с Гвардиолой, и с Моуриньо, причем ради Жозе даже не играл в центре нападения, но уточнил – ни для кого другого на такую жертву не пошел бы. Это’О – легенда африканского и мирового футбола, в молодости был чудо как хорош.