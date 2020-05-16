Величайшие форварды Африки всех времен

Лига 1 отметила Дрогба, фанаты «Анжи» — Это’О, а «Соккер.ру» вспоминает других легенд футбола.
Дидье назвали лучшим нападающим французского чемпионата последних двадцати лет, а Самуэль – в символической сборной по версии фанатов «Анжи». Напомнили всем, насколько сильные голеадоры рождаются на африканской земле.
В отличие от ряда других позиций, ведь среди африканских вратарей нет ни одного великого, хотя хватало просто замечательных. Великие африканские защитники есть, однако многие из них играли в Европе – например, за сборную Франции.
Трезор был родом из Гваделупы, как и Тюрам, но оба лишь по происхождению предков – африканцы, их корни на большом континенте. Десайи, рожденный в столице Ганы, выбрал европейский футбол, как и Варан, как и многие другие.
Хавбек Яя Туре – прекрасный футболист, но к нему снова можно добавить Тигана или Виейра как пример эталонных полузащитников с близкими предками в Африке, но с европейскими паспортами. Да что там, Зидан – ребенок выходцев из Алжира.
Однако хитрая Европа не всех переманила, особенно представителей одной позиции – центральных нападающих. Они или родились не в Европе, или же, имея возможность сменить гражданство и сборные, остались патриотами краев, где родились сами или их дедушки и бабушки.
Среди величайших африканских футболистов всех времен много форвардов, особенно много – центральных, поэтому именно о них хочется рассказать. Причем в качестве затравки важно перечислить нападающих, что могли попасть в этот список, но оказались ниже десятого места.
Маккарти, Мбома, Поку, Омам-Бийик, Йебоа, Амунеке, Йекини, Хоссам Хасан, Кануте, Адебайор и Якубу оставили след в истории африканского футбола, но находим нападающих еще более высокого класса или с заметными достижениями для списка.
10-е место. Махмуд Эль-Хатиб (Египет)
До Салаха был Абутрика, были братья Хоссам, а вот главной легендой египетского футбола 20-го века стал именно Махмуд. На его счету 10 чемпионских титулов с «Аль-Ахли» — единственным клубом в карьере форварда, забивал всегда немало, выиграл Кубок Африканских Наций в 1986 году, был игроком года на континенте, придумал за сборную 24 гола в 54 матчах. Не Салах по классу, разумеется, но открыл путь египетскому футболу в большой свет – показал, что на земле фараонов могут рождаться талантливые форварды.
9-е место. Салиф Кейта Траоре (Мали)
Какое прозвище могло быть у малийского форварда, который из родного клуба «Реал» — тот, что из Бамако, а не из Мадрида, перебрался в «Сент-Этьен»? «Черная пантера», как у Эйсебио. Но если гения из Мозамбика своровали португальцы и тот играл за европейскую сборную, то Салиф Кейта перебрался через Средиземное море, невероятно много забивал – 141 гол в 186 играх за лучшую команду Франции, но остался игроком сборной Мали, за которую забил 11 голов в 13 играх. На клубном уровне Салиф Кейта Траоре однажды наколотил 42 гола в 38 турах чемпионата Франции, был пятикратным чемпионом страны – мощно!
8-е место. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон)
Не приехал во Францию, а там родился. Хотя Обамеянг не перестает быть габонцем, ведь выбрал африканскую сборную, в отличие от коллег по французской школе футбола. Сейчас Пьер-Эмерик хочет в «Реал» к алжирцу Бензема, а раньше прошел большой путь – от непонятого «Миланом» форварда до одного из главных снайперов АПЛ в составе «Арсенала», где Обамеянг стал капитаном. Плюс ко всему, если человек выдерживает темп Левандовски по голам в Бундеслиге, то он точно крутой центральный форвард.
7-е место. Рабах Маджер (Алжир)
Если предыдущие три футболиста не выигрывали Кубок чемпионов, то Маджер поднимал над головой знаменитый трофей. А если бы Маджер родился на десять лет позже, то легко мог стать чемпионом мира в составе сборной Франции, забивая с пасов Зидана – его завербовали бы во время игры за парижский «Расинг». Но Рабах остался подданным Алжира, забил 28 голов и сыграл 87 матчей за родную сборную, а в Европе прославился в составе «Порту». Выиграл с «драконами» 9 трофеев, в том числе забил в финале КЕЧ в 1987 году – португальцы переиграли «Баварию» в Вене.
6-е место. Нванкво Кану (Нигерия)
Точно не нуждается в представлениях, ведь Кану не просто успешный нападающий – результативно выступал в составе «Аякса», забивал голы за «Арсенал», а потом и за «Портсмут» в АПЛ, но и просто заметная фигура. Огромный – под два метра, но стройный, худой Нванкво убедил голландских скаутов в талантливости. Затем с «Аяксом» выиграл восемь трофеев, в том числе – Лигу чемпионов. А с «канонирами» добрал еще пять, и даже с «Портсмутом» взял Кубок Англии. Кану был хорош, невзирая на проблемы с сердцем. Зато замена клапана в бытность игроком «Интера» подтолкнула его к созданию фонда, который помогает детям с похожими проблемами.
5-е место. Роже Милла (Камерун)
Весь мир знает Милла как самого возрастного автора гола в истории чемпионатов мира – когда Саленко громил Камерун, именно Роже забил мяч престижа, и ему уже было 42 года. Однако также Милла успел поиграть за французские клубы – дважды становился обладателем тамошнего кубка. Впрочем, если бы не удачные выступления за Камерун на ЧМ, то Роже не имел бы мировой славы. Если говорить об уровне нападающего, то Милла здесь по классу второй с конца после Эль-Хатиба, однако фигура настолько легендарная, что ниже его поставить можно, но нельзя.
4-е место. Абеди Пеле (Гана)
У Абеди Айю, которого весь мир начал называть Пеле, два брата – бывшие футболисты, и три сына – действующие игроки. Но папаша был уровнем намного выше. Не просто колотил голы за сборную Ганы, но и со второй попытки заиграл за «Марсель», с которым был в финале Кубка чемпионов, а потом еще и выиграл Лигу чемпионов – первый розыгрыш переименованного и обновленного турнира в истории. Пеле сыграл весь матч в команде Бартеза, Боли, Англома, Десайи, Дешама и Феллера. Добрался до самой вершины европейского футбола.
3-е место. Джордж Веа (Либерия)
Почему президент Либерии не первый в списке? Потому что бывший нападающий немного переоценен, хотя правильно оценен как легенда африканского футбола. Первый неевропейский футболист, получивший «Золотой мяч» — спасибо Берлускони, организовал маленькую революцию и награду стали вручать не только игрокам из Старого Света, заслужил все почести, по делу обошел Литманена и Клинсмана в 1995 году. Но Веа никогда не был невероятно результативным, хотя играл за ПСЖ и «Милан» — команды, которые умели атаковать. Очень сильный форвард, но все-таки лидеры списка еще круче.
2-е место. Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
Дидье не получил «Золотой мяч», поскольку играл в пору, когда очередь была еще длиннее, чем в девяностых, однако это не делает ивуарийца, который не сразу вышел на мировой уровень, плохим футболистом. Зато трудность пути наоборот выделяет Дрогба. Джордж Веа на финише карьеры забил за «Челси» 5 голов в 15 матчах, а Дидье, который в составе лондонцев провел 9 сезонов – 164 мяча в 381 матче. Дидье такой же результативный, как Веа, но его хватило на большее количество сезонов на мировом уровне и в окружении напарников, которым Дидье помогал иногда даже в центре защиты. Дрогба – великий футбольный воин.
1-е место. Самуэль Это’О (Камерун)
В чем разница с Веа? У Самуэля лучше школа – камерунец из «Реала», который всей футбольной душой ненавидел и еще в «Мальорке» обожал огорчать, не говоря об Эль Класико. Кроме того, бывший игрок «Анжи» попросту результативнее, чем Дидье или Джордж. В принципе, правильно отметить, что тройка равноценная – Африка подарила истории футбола троих нападающих самого высокого уровня. Например, если взять пиковых Дрогба и Это’О, поместить в состав великого «Милана» 1995 года, то им тоже можно было отдать «Золотой мяч». Но Дидье и Самуэль играли в эпоху Месси и Роналду, так что им приходилось спорить лишь за звание лучшего игрока Африки.
Камерунец обычно опережал именно ивуарийца, ведь речь о форварде, который успел нахвататься титулов и с Гвардиолой, и с Моуриньо, причем ради Жозе даже не играл в центре нападения, но уточнил – ни для кого другого на такую жертву не пошел бы. Это’О – легенда африканского и мирового футбола, в молодости был чудо как хорош.
Но золотых мячей африканцы не получат, так и будет один Веа с шариком.
Но золотых мячей африканцы не получат, так и будет один Веа с шариком.