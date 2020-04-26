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ESPN составил рейтинг самых скандальных трансферов

вчера, 22:14

ESPN составил рейтинг из топ-10 самых скандальных трансферов в истории футбола.

1. Морис Джонстон – из «Нанта» в «Рейнджерс»

2. Луиш Фигу – из «Барселоны» в «Реал»

3. Сол Кэмпбелл – из «Тоттенхэма» в «Арсенал»

4. Роберто Баджо – из «Фиорентины» в «Ювентус»

5. Йохан Кройф – из «Аякса» в «Фейеноорд»

6. Эшли Коул – из «Арсенала» в «Челси»

7. Робин Ван Перси — из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед»

8. Джон Робертсон – из «Ноттингем Форест» в «Дерби Каунтри»

9. Карлос Тевес – из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити»

10. Джон Оби Микел – из «Манчестер Юнайтед» в «Челси»

Ранее английская газета Daily Mail составила символическую сборную сезона чемпионата Англии.

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Все комментарии
ZenCh
ZenCh
сегодня в 00:12
Может не в курсе? Но разве Оби Микел играл за МЮ?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:06
вот интересно кому это нужно то)))
Legend 6
Legend 6 ответ Apsny (раскрыть)
вчера в 22:54
До Нанта, играл в Селтике. Хотел вернуться, но затребовал большую зарплату. В итоге разругался с руководством Селтика и как говорят назло перешел в Рейнджерс. В его честь болельщики Селтика вывешивают до сих пор баннер Иуда Мо
Baggio R.
Baggio R. ответ Apsny (раскрыть)
вчера в 22:36
Играл за Селтик, а потом перешёл в Рейнджерс
dimagas2
dimagas2 ответ Apsny (раскрыть)
вчера в 22:34, ред.
Играл в Селтике транзитом через Нант ушел в Рейнджерс .
И в том же сезоне забил чемпионский гол в ворота кельтов.
Apsny
Apsny
вчера в 22:28
1 номер чем скандален?
Альфамен
Альфамен ответ beefs (раскрыть)
вчера в 22:28
А каких Вы ждёте новостей если футбола сейчас нет?
3ton
3ton
вчера в 22:20
Зачем сделали эти картинки слева ?
Неужели ничего полезного нельзя придумать ?
Совсем решили сайт добить
beefs
beefs
вчера в 22:15
и кому это нужно
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