ESPN составил рейтинг самых скандальных трансферов

ESPN составил рейтинг из топ-10 самых скандальных трансферов в истории футбола.
1. Морис Джонстон – из «Нанта» в «Рейнджерс»
2. Луиш Фигу – из «Барселоны» в «Реал»
3. Сол Кэмпбелл – из «Тоттенхэма» в «Арсенал»
4. Роберто Баджо – из «Фиорентины» в «Ювентус»
5. Йохан Кройф – из «Аякса» в «Фейеноорд»
6. Эшли Коул – из «Арсенала» в «Челси»
7. Робин Ван Перси — из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед»
8. Джон Робертсон – из «Ноттингем Форест» в «Дерби Каунтри»
9. Карлос Тевес – из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити»
10. Джон Оби Микел – из «Манчестер Юнайтед» в «Челси»
Ранее английская газета Daily Mail составила символическую сборную сезона чемпионата Англии.
И в том же сезоне забил чемпионский гол в ворота кельтов.
И в том же сезоне забил чемпионский гол в ворота кельтов.
Неужели ничего полезного нельзя придумать ?
Совсем решили сайт добить
Неужели ничего полезного нельзя придумать ?
Совсем решили сайт добить