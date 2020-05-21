В воротах «Спартака». Шестикратный чемпион

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вчера, 12:24

«Соккер.ру» продолжает серию рассказов о спартаковских вратарях. На очереди Александр Филимонов.

Верная примета – когда Александр Филимонов защищал ворота «Спартака», «красно-белые» непременно становились чемпионом страны. И затянувшаяся чёрная полоса москвичей началась после не самого красивого расставания с Александром.

Александр Филимонов появился в «Спартаке» случайно. Зима 1996 года. «Спартак» покинула целая группа лидеров, в том числе Станислав Черчесов, переехавший в Австрию. Дмитрий Тяпушкин отправился в ЦСКА , «Спартак» остался с Русланом Нигматуллиным. Возник вариант с Городовым, ветерана даже заявили на Лигу чемпионов, но Валерий оказался в «Уралмаше». Сорвался переход другого Валерия – Воробьева из украинского «Кривбасса». Зато нежданно-негаданно подписали довольно опытного Александра Филимонова. Тогда ещё никто не знал, что уроженцу Кишинёва предстояло стать культовой фигурой в спартаковских воротах.

Отец Александра Владимир Филимонов играл полузащитником в «Нистру», выступал в 1974 году в высшей лиге. После распада СССР Филимоновы стали беженцами и были вынуждены перебраться из Кишинева в Йошкар-Олу. Там Александр начал свою карьеру в клубе второй лиги «Дружба».

К 23 годам Александр имел уже солидный опыт – три сезона в высшей лиге – один в «Факеле» и два в камышинском «Текстильщике», участие в Кубке УЕФА , два вылета из «вышки». Вообще-то Александр собирался переходить в «Торпедо», но что-то не вышло, а спартаковцы подсуетились. Был найден и третий вратарь – русский грек Аристид Панайотиди, своим сложением меньше всего напоминавший вратаря. Невысокий Панайотиди имел опыт выступлений в самом первом чемпионате России, но тюменский «Дин-Газ» довольно быстро разочаровался в нём. И хотя Аристид не сыграл в основе ни минуты, ему удалось стать вторым вратарём команды, задвинув Нигматуллина на третьи роли.

Александр появился в воротах «Спартака» в матче четвертого тура против чемпиона «Алании». Москвичи выиграли 4:1, а новенький вратарь приглянулся спартаковской публике. Рослый, мускулистый, длиннорукий. И довольно уверенный в себе. Александр хорошо играл и на линии, и на выходах, бороться с ним в воздухе было очень непросто. При этом в действиях Филимонова присутствовал авантюризм, порой здоровый, порой не очень, что нравилось публике и не могло радовать тренеров. Недюжинный талант Филимонова нуждался в огранке, и для этого в тренерский штаб «Спартака» вошёл Юрий Иванович Дарвин.

Филимонов оказался способным учеником, прогрессировал на глазах. «Спартак» же в его лице приобрёл надёжного голкипера, быстро решив наметившуюся было вратарскую проблему. В 1997 году Филимонов, обривший голову наголо, стал не только одним из сильнейших вратарей страны, но и культовой фигурой для взыскательных спартаковских фанатов. Таким, какими были Дасаев и Черчесов.

«Спартак» восстановил свою гегемонию в чемпионатах России, удачно выступал в Европе. В 1998 году красно-белые весной дошли до полуфинала Кубка УЕФА , выбив в четвертьфинале «Аякс», а осенью обыграли «Реал» в Лиге чемпионов. Филимонов выдал рекордную для клуба сухую серию и взял «Огонёк».

Следующий 99-й год обещал стать ещё более успешным. Олег Романцев возглавил сборную России. Как и Бесков в 1979-м, Олег Иванович положил конец вратарской чехарде в главной команде страны. Александр стал безоговорочным первым номером. В июне 1999-го сборная России обыграла действующих чемпионов мира французов на парижской арене «Стад де Франс» 3:2. Филимонов стал одним из героев той встречи.

Тревожное предчувствие появилось осенью, которая должна была стать решающей для нашей сборной в борьбе за попадание на чемпионат Европы. После трёх поражений на старте сборная выдала серию побед и претендовала на второе место. Надо было выиграть у нового, но очень принципиального соперника – сборной Украины.

Но в осенних матчах, особенно в отборочной встрече с Арменией, в игре Филимонова чувствовалась некая самоуверенность, была заметна некая небрежность. Там не сделал лишний шаг, там недопрыгнул, там не подсказал товарищам. Гром грянул девятого октября. За девять минут до конца встречи при счете 1:0 в пользу сборной России украинцы получили право на штрафной. До ворот далеко, но для Андрея Шевченко расстояния не существует. Он Кану забивал подобным образом с центра поля. Удар получился коварным, но отбей Филимонов мяч кулаками, опасность была бы ликвидирована. Но Александр решил поймать мяч и не справился с ним, – уронил за линию ворот. На пути сборной России вспыхнул красный свет.

И тренерский штаб, и болельщики «Спартака», и спортивная пресса очень бережно отнеслись к этой ошибке нашего вратаря. Но у нас в стране существует не только спортивная пресса. Уж она отвела душу, – «Голкиллер», «ПростоФиля» – это только парочка заголовков того времени. И хотя Филимонов всегда казался толстокожим и невосприимчивым к чужим словам, ядовитые стрелы всё же попали в цель.

В 2000 году Александр отыграл очень прилично, словно и не было того чёрного вечера в «Лужниках». «Спартак» снова стал чемпионом, удачно выступил в первом групповом этапе Лиге чемпионов и прекрасно начал второй – с победы над лондонским «Арсеналом» 4:1. Но во второй игре с «Лионом» москвичи проиграли 0:3. И хотя Олег Романцев после игры заявил, что центральный защитник Евгений Бушманов закончил с футболом, у спартаковского тренера возникли сомнения и в Филимонове. Иначе зачем через несколько дней был приглашен Максим Левицкий? Весной 2001 года Филимонов смотрелся уже не столь уверенно, видимо чувствуя, что играет до ошибки. Публика тоже ждала появления Левицкого.

В конце апреля «Спартак» играл в Раменском. «Сатурн», в составе которого выступало немало бывших спартаковцев, крупно победил 3:0. И хотя плохо сыграла вся команда, в роли громоотвода оказался вратарь. Нет, Романцев не говорил, что Филимонов закончил с футболом, Олег Иванович вообще не винил Александра в проигрыше. Он просто перестал его ставить в ворота. Филимонов появился в «раме» «Спартака» лишь один раз, вышел на замену в игре с «Черноморцем», – попрощаться с обожавшей его публикой. Филимонова продали в киевское «Динамо».

Вот уж переход. В то самое «Динамо», где играло большинство игроков сборной Украины. В Киеве не жаловали ни «Спартак», ни спартаковцев, вообще к игрокам московских команд относились несколько предвзято, а тут приехал вратарь, пропустивший тот самый гол в матче двух сборных.

Внешне всё выглядело чинно и важно. Согласно официальной версии, Филимонов ехал в Киев за игровой практикой, которой он лишился в «Спартаке». Голкипер киевлян Александр Шовковский получил травму, вот и понадобился опытный вратарь на время.

Этот переход фактически сломал карьеру 27-летнему вратарю. В Киеве Александр не сыграл и десятка матчей. В «Спартаке» скоро поняли, что поспешили расстаться с голкипером. Известные проблемы «Спартака» начались с поспешного прощания с двумя ведущими футболистами – Андреем Тихоновым и Александром Филимоновым.

Вскоре Александр оказался в элистинском «Уралане». Потом играл в «Москве», на Кипре, в «Кубани», в Узбекистане. Съездил в составе сборной России на чемпионат мира-2002. Но прежнего Филимонова мы уже не видели. Только в матчах за ветеранские команды. Что-то надломилось внутри этого могучего голкипера. Слишком сильно прирос он к «Спартаку». Которому он принёс много пользы, а мог бы принести ещё больше.

Александр же нашёл себя в пляжном футболе. В составе сборной России он сначала выиграл Евролигу, а потом и стал чемпионом мира. Потом вернулся в футбол традиционный. Помог тульскому «Арсеналу» преодолеть путь от КФК до Премьер-Лиги. Сорокаоднолетний Филимонов, коротко стриженный, но с окладистой бородой, успел поиграть в элитном дивизионе. Но в разгар сезона вдруг оказался не нужен тулякам. Но и после этого Александр не стал завершать карьеру. Долгое время шестикратный чемпион России работал играющим тренером в клубе второго дивизиона «Долгопрудный». В мае 2018-го Александр Владимирович официально завершил карьеру.

Немного об Андрее Сметанине, подробный рассказ о котором вы читали в динамовском разделе. Многолетний страж ворот «Динамо» приглашался в «Спартак» как второй вратарь, и с этой ролью рослый блондин справился отменно. Андрею доводилось играть нечасто, но если было надо, он здорово подменял Филимонова. Грубо ошибся Сметанин лишь однажды, но этот промах на выходе в игре с «Лидсом» обернулся голом Радебе и вылетом из Кубка УЕФА .

Сметанин полностью устраивал «Спартак» как второй вратарь, но Андрею хотелось играть, а не сидеть в запасе. Поэтому его уход в саратовский «Сокол» был вполне объясним и оправдан.

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