15 лет победе ЦСКА в Кубке УЕФА. Браво армейцам! 

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сегодня, 17:36

«Соккер.ру» вспоминает первую международную победу российского клубного футбола.

18-го мая 2005 года ЦСКА под руководством Валерия Газзаева одержал волевую победу в финале Кубка УЕФА и заставил гордиться собой всю страну. Успех армейцев — исторический для отечественного футбола, ведь одержанные в эпоху СССР победы остались за клубами, которые сейчас базируются в соседних странах: одно «Динамо» — в Киеве, другое — в Тбилиси. Московские динамовцы могли выиграть еврокубок раньше всех, но уступили в финале Кубка обладателей Кубков 1971/72. А вот армейцы тридцать с лишним лет спустя не промахнулись.

Свою самую счастливую еврокубковую кампанию ЦСКА начал в Лиге чемпионов, но в группе армейцы финишировали на третьей строчке: в плей-офф вышли «Челси» и «Порту», а команда Валерия Газзаева опередила ПСЖ . Парижский клуб был обыгран в обоих матчах, капитан ЦСКА Сергей Семак в матчах с «Пари Сен-Жермен» забил 4 гола и заработал пенальти, а зимой отправился в этот самый ПСЖ , пропустив триумфальный плей-офф Кубка УЕФА .

Поход за трофеем ЦСКА начал с уверенной победы над «Бенфикой», причем домашний матч в феврале армейцы проводили в южном Краснодаре и выиграли 2:0. Таким образом, ничья 1:1 в Лиссабоне полностью устроила команду Валерия Газзаева. «Партизан» в 1/8 финала ЦСКА прошел по той же формуле, только сначала были две «единички» в Белграде, а потом победа 2:0 на стадионе «Кубань» с двумя голами от бразильцев Даниэля Карвальо и Вагнера Лава.

Четвертьфинальный матч против «Осера» армейцы проводили уже в Москве и сходу выиграли 4:0, так что во Франции позволили себе расслабиться и уступили 0:2. В полуфинале попалась «Парма», которая после нулевой ничьей в Италии тоже была разгромлена в Москве — 3:0. Несмотря на столь уверенные победы в плей-офф, фаворитом финала считался соперник ЦСКА — лиссабонский «Спортинг».

Мало того, что в распоряжении Жозе Пезейру была мощная команда, так еще «львы» попали в домашний финал Кубка УЕФА : принимали ЦСКА на своем стадионе «Жозе Алваладе». Первый тайм остался за «Спортингом», Рожерио открыл счет на 29-й минуте, но во втором тайме команда Валерия Газзаева перевернула ход встречи и ответила мячами Алексея Березуцкого, Юрия Жиркова и Вагнера Лава. Это была победа! Это был трофей!

Из воспоминаний Вагнера Лава:

Проигрывали 0:1 к перерыву. Думал: «Плохо дело. Мы проиграем». В раздевалке Валерий Газзаев, наш тренер... Боже мой! Я до этого много раз видел его сердитым, но он так вошел в раздевалку, что просто с ума сойти! Он пинал все, что под руку попало, ругался последними словами, ему было плевать. Как только он нас ни называл. Это нас встряхнуло.

Дальше было волшебство от Даниэла Карвальо. Он провел выдающийся матч, сделал три результативные передачи. Андердог из России приехал на стадион «Спортинга» и стал чемпионом. За это нас помнят по сей день. Первый российский победитель Кубка УЕФА . Я счастлив и благодарю Бога за то, что дал мне возможность этого достичь. Спасибо, Господи! Спасибо.

Где сейчас обладатели Кубка УЕФА 2004/05 в составе ЦСКА ?

Игорь Акинфеев (Россия, 34 года). По-прежнему защищает ворота ЦСКА и заканчивать карьеру пока не планирует. Является рекордсменом по количеству проведенных матчей за клуб.

Сергей Игнашевич (Россия, 40 лет). Лебединой песней Игнашевича в футболе стал ЧМ -2018, ради выступления на котором он вернулся в ряды сборной России. Сейчас Сергей строит тренерскую карьеру, в сезоне 2019/20 де-факто являлся главным тренером московского «Торпедо».

Алексей Березуцкий (Россия, 37 лет) и Василий Березуцкий (Россия, 37 лет). Повесив бутсы на гвоздь, братья поехали в Нидерланды, где помогали Леониду Слуцкому в тренерском штабе «Витесса», а в начале этого года Березуцкие вернулись в ЦСКА , став заместителями генерального директора по спортивным вопросам.

Чиди Одиа (Нигерия, 36 лет). Через пару лет после победного финала Кубка УЕФА Чиди перестал попадать в основу ЦСКА , а в начале 2012-го расторг контракт с армейцами и больше не играл в футбол на профессиональном уровне. На тот момент Одиа не было еще и 30 лет. Сейчас обладатель Кубка УЕФА живет в Бельгии и занимается футбольной деятельностью.

Даниэль Карвальо (Бразилия, 37 лет). Талантливый футболист не справился с обжорством и больше никогда не играл так же круто, как в 2005-м, хотя за бразильские клубы пылил до позапрошлого года, после чего занялся семейным бизнесом по управлению спортивными центрами.

Юрий Жирков (Россия, 36 лет). Даже в 36 Юрий остается одним из сильнейших футболистов России: играет за «Зенит» и вызывается в сборную.

Элвер Рахимич (Босния и Герцеговина, 44 года). В 2014-м повесил бутсы на гвоздь после 13-ти лет в армейском клубе, но из ЦСКА не ушел: поработал в штабе Леонида Слуцкого, а потом отправился тренировать юнош в Академию ЦСКА .

Евгений Алдонин (Россия, 40 лет). В начале 2020 года вошел в тренерский штаб «Торпедо» по приглашению Сергея Игнашевича.

Ивица Олич (Хорватия, 40 лет). После ЦСКА построил успешную карьеру в Бундеслиге, где выступал за «Гамбург», «Баварию» и «Вольфсбург». В 2017-м повесил бутсы на гвоздь и вошел в тренерский штаб сборной Хорватии, где работает по сей день. В качестве тренера Ивица — серебряный призер ЧМ -2018.

Вагнер Лав (Бразилия, 35 лет). Первый и единственный иностранец в Клубе Григория Федотова продолжает играть в футбол, Вагнер защищает цвета «Коринтианса».

Вениамин Мандрыкин (Россия, 38 лет). В 2010 году Вениамин, пытаясь сбежать от полиции, врезался в дерево на скорости около 200 километров в час, в результате чего сломал позвоночник и утратил возможность передвигаться самостоятельно.

Дейвидас Шемберас (Литва, 41 год). После двух десятков лет игровой карьеры выбрал поприще футбольного функционера: работал президентом и членом правления Ассоциации футбольных клубов Литвы, а также спортивным директором «Жальгириса».

Ролан Гусев (Россия, 42 года). Тренирует детей в Академии ПФК ЦСКА , сейчас работает с командой 2007 года рождения.

Милош Красич (Сербия, 35 лет). Европейская карьера после успешных лет в ЦСКА Милошу не удалась: после одного неплохого сезона в «Ювентусе» он покатился по наклонной и 33 года закончил карьеру после трех сезонов в гданьской «Лехии». Род занятий Красича не известен, в прошлом году он приезжал в Москву по приглашению ЦСКА и был в восторге от нового стадиона.

Осмар Феррейра (Аргентина, 37 лет). В 2018-м завершил карьеру, последним клубом Осмара был «Бока Унидос». Феррейра живет в Аргентине, но регулярно бывает в Москве, где вместе со своей матерью живет его дочь.

Юрис Лайзанс (Латвия, 41 год). Лайзанс после ЦСКА поиграл еще за полдюжины российских клубов, а сейчас работает в селекционном отделе «Краснодара».

Александр Салугин (Россия, 31 год). В 16 лет Салугин был в заявке ЦСКА на финал Кубка УЕФА , а в 31 завершил карьеру, которую трудно назвать успешной.

Валерий Газзаев (Россия, 65 лет). Прожигает заработанную в качестве футболиста и футбольного тренера репутацию в политике. Валерий Газзаев — депутат Государственной думы.