Десятка с плюсом. Южная Америка. Восьмидесятые

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вчера, 16:22

Продолжаем вспоминать вратарей восьмидесятых. На очереди аргентинцы, бразильцы и другие представители Южной Америки.

Начнём с аргентинцев, чья сборная выиграла чемпионат мира в 1986 году, а также дошла до финала четыре года спустя. Для второй футбольной супердержавы — Бразилии, это десятилетие стало временем несбывшихся надежд. Но и в других странах были яркие, иногда скандальные вратари.

Убальдо Фильол (1950). Аргентина. «Ривер Плейт» 1974-83, «Архентинос Хуниорс» 1983, «Фламенго» 1984-85, «Атлетико» (Мадрид) 1985-86, «Расинг» 1986-89, «Велес Сарсфилд» 1989-91

И хотя «Утёнку» не нашлось места в золотом составе сборной Аргентины, позвольте начать именно с него. Перешагнув тридцатилетний рубеж, Фильол был всё еще хорош. И не его вина, что Аргентина неудачно выступила на ЧМ -82 — тогда провалилась вся команда. В финале Кубка Кубков-86 Убальдо ничего не смог сделать против мощи киевского «Динамо». Зато он выиграл Кубок Либертадорес с «Расингом», чемпионат Аргентины с «Ривером» и парочку трофеев с «Фламенго». Убальдо надеялся сыграть на своём четвёртом чемпионате мира, ради чего и перешёл в мадридский «Атлетико». Но в списке отъезжающих в Мексику Фильол себя не обнаружил. Почему? Лучше спросить у Карлоса Билардо. Или Диего Марадоны. Они вдвоём определяли состав команды. И хотя «Утёнок» не стал двукратным чемпионом мира, именно его аргентинцы считают вратарём номер один. А ещё Убальдо стал хорошим тренером и выдал путёвку Чикито — Серхио Ромеро.

Нери Пумпидо (1957). Аргентина. «Унион» 1978-81, «Велес Сарсфилд» 1981-83, «Ривер Плейт» 1983-88, «Бетис» 1988-90

Нери Пумпидо не совершал подвигов на победном для его команды чемпионате мира в Мексике. Он вообще нечасто вступал в игру. За все семь встреч кампании он пропустил пять мячей и по-настоящему выручил считанное число раз. Необходимости в героических спасениях не было. «Мочо» просто добросовестно выполнил свою работу на своём втором чемпионате мира. В 1982 году Пумпидо не играл, а лишь наблюдал за Фильолом со скамейки запасных.

Но Карлос Билардо, сменивший у руля сборной Сесара Луиса Менотти, не взял в Мексику чемпиона мира 1978 года Фильола, а доверил ворота Пумпидо. «Мочо» уже сменил «Утёнка» в «Ривер Плейте». Через три года история повторилась уже в национальной команде. Почему так произошло? Во-первых, чемпионы мира 1978 года не становились моложе, а новый тренер выстраивал команду на перспективу. Во-вторых, преданные Менотти футболисты не слишком жаловали Гинеколога. Так за глаза называли Карлоса Билардо из-за его нефутбольной специальности. В-третьих, к комплектованию команды имел непосредственное отношение Диего Марадона. Билардо строил сборную вокруг Диего Армандо, поэтому подбирал футболистов с учетом пожеланий главной звезды. Так не попали в сборную ровесники Марадоны — Рамон Диас, Хуан Барбас и Рикардо Гарека. Последний фактически затащил аргентинцев в финальную часть Мундиаля, сравняв счет в конце матча со сборной Перу, но это его не спасло от отлучения от «альбиселесте». Диего предпочитал иных партнеров в нападении. Мог ли Марадона настоять на отчислении Фильола? Теоретически — да. Но зачем ему это? Никаких конфликтов с вратарем у аргентинского гения не было. И третья версия, которая выглядит наиболее правдоподобной. Относительно молодой и рослый Нери на тот момент был объективно сильней возрастного и относительно невысокого Убальдо.

В Мексике «Мочо» сыграл в свою силу. Однако в финале не доработал в двух эпизодах, чем позволил немцам отыграть два гола.

Выиграв чемпионат мира, Нери Пумпидо остался основным вратарем аргентинской сборной и «Ривер Плейта». Выиграл на клубном уровне не только домашние титулы, но и Кубок Либертадорес с Межконтинентальным кубком. Однажды во время тренировки чемпион мира едва не лишился пальца. Зацепился обручальным кольцом за один из крючков на штанге и повис. Палец оторвался, когда его снимали. Но вратаря успели быстро доставить в клинику, где палец был пришит на место. В 1988 году «Мочо» сыграл на проходившем в Западном Берлине «Турнире четырёх наций». В полуфинале аргентинцы проиграли сборной СССР 2:4, все четыре мяча влетели в ворота Пумпидо. А ещё через два года Нери снова не повезло в игре с нашей командой. Во втором туре группового турнира чемпионата мира Пумпидо неудачно упал и сломал ногу. Заменившему его Серхио Гойкоэчеа суждено было стать одним из героев ЧМ -90. А для Нери первенство мира закончилось. Хотя свою медаль он получил.

Луис Ислас (1965). Аргентина. «Чакарита Хуниорс» 1982, «Эстудиантес» 1983-88, «Атлетико» 1988-89, «Логроньос» 1989-90

Луис Ислас унаследовал от Уго Гатти прозвище Локо — «Бешеный». Хотя в воротах Луис был довольно спокоен. Зато характером обладал скверным. Только один человек в сборной Аргентины хорошо ладил с Исласом — Диего Марадона. Они до сих пор дружат, Луис приезжал вместе с Диего трудиться в «Динамо» Брест.

Чемпионат мира 1986 года Ислас покорно провёл на лавочке, стал чемпионом мира в 20 лет. Но потом молодой голкипер начал капать Билардо на мозги, будто играть должен только он. Гинекологу это в итоге надоело, незадолго до начала ЧМ он выгнал строптивца из сборной, пригласил мало кому известного Серхио Гойкоэчеа.

Серхио Гойкоэчеа (1963). Аргентина. «Ривер Плейт» 1982-88, «Мильонариос» 1988-90

Потомок переселенцев из Эускади выпрыгнул как чёртик с табакерки на чемпионате мира в Италии. Сначала Эль-Гойко заменил в составе аргентинской сборной скандалиста Исласа. А потом встал в ворота чемпионов мира в труднейшем матче со сборной СССР на 11-й минуте. И выстоял, помог аргентинцам выиграть у нашей команды. Уже потом начали наводить справки, кто же этот таинственный однофамилец «Мясника из Бильбао». Оказывается, что аргентинский Гойкоэчеа был дублёром Пумпидо в «Ривер Плейте».

А потом Серхио, не слишком известный у себя на родине, отыграл на ноль в ещё более сложной битве, — бразильцами. Затем в четвертьфинале вытянул серию пенальти с югославами, утешив Диего Марадону, который не смог реализовать пенальти. Полуфинал в Неаполе: Италия — Аргентина. Впервые стадион «Сан-Паоло» ощетинился против Марадоны. Ничья 1:1, а в серии пенальти Гойкоэчеа потащил удары Роберто Донадони и Альдо Серены. Так Эль-Гойко перечеркнул мечту всей Италии. В финале аргентинец всё же не смог отбить пенальти в исполнении Андреаса Бреме, что и решило судьбу Кубка мира в пользу сборной Германии. Но лучшим вратарём чемпионата был признан 27-летний аргентинец, о существовании которого мало кто знал до начала турнира.

Валдир Перес (1951-2017). Бразилия. «Сан-Паулу» 1973-84, «Америка» (Рио-де-Жанейро) 1984, «Гуарани» 1985, «Коринтианс» 1986-88, «Португеза» 1988, «Понте-Прета» 1989, «Санта-Круз» (Ресифи) 1990

Не ждали? Да, Валдира сделали главным виновником крушения блестящей команды Теле Сантаны на чемпионате мира 1982 года. И совершенно незаслуженно. Кроме пропущенного удара Андрея Баля бразильцу нечего предъявить. Ни в одном из трёх голов Паоло Росси Перес не был виноват. Другое дело, что авторитета у Валдира не хватило для того, чтобы отладить игру Селесао в обороне.

А попал в этот список Валдир Перес за свою блестящую игру в отборочном турнире чемпионата мира и товарищеских матчах. В них он проявил себя. И как сильный голкипер, и как специалист по отражению 11-метровых. Он сумел убедить Теле Сантану в том, что именно он должен стать первым номером сборной Бразилии на Мундиале.

Эмерсон Леао (1949). Бразилия. «Гремо» 1980-82, «Коринтианс» 1983, «Палмейрас» 1984-86, «Спорт» (Ресифи) 1987

Теле Сантане тоже пеняли, что он не взял в Испанию самого именитого на тот момент вратаря страны — Эмерсона Леао. Чемпион мира 1970 года (19-летний Леао был третьим вратарём в Мексике) хотел выиграть свой второй чемпионат. Как его старшие товарищи Жилмар и Карлос Кастильо. Более того, Леао мог стать единственным футболистом, который выиграл и Золотую богиню, и Золотой кубок ФИФА . Но в силу разных причин Эмерсон в Испанию не поехал. Возможно, Сантана был не прав. Леао был более требователен и строг к обороне, нежели Валдир Перес. Мог бы и навести порядок в защите Селесао. Но это уже альтернативная история.

После Эмерсон Леао вернулся в сборную Бразилии. Более того, Теле Сантана взял ветерана на чемпионат мира 1986 года. Но в Мексике Эмерсон просидел своё четвёртое первенства мира на лавочке, а через год с небольшим и вовсе ушёл на тренерскую работу.

Карлос Роберто Галло (1956). Бразилия. «Понте-Прета» 1973-84, «Коринтианс» 1984-88, «Малатияспор» 1988-90

Высокий блондин побывал на двух чемпионатах мира в качестве запасного. На третье первенство Карлос поехал под первым номером. И был основным во всех пяти встречах. Четыре первых он сыграл на ноль, в пятом пропустил один мяч, — от Мишеля Платини. Но в серии пенальти Карлос не взял ни одного удара, и сборной Бразилии снова пришлось паковать чемоданы. Козла отпущения из Карлоса не стали делать, он ещё поиграл в Селесао пару лет. А потом передал ворота другому блондину.

Клаудио Таффарел (1966). Бразилия. «Интернасионал» 1985-90

Клаудио собирался продолжить семейную традицию, стать морским офицером. Но незадолго до поступления в училище резко передумал. «Виноват» в этом Ринат Дасаев. Игра советского вратаря на чемпионате мира 1982 года произвела на юношу огромное впечатление, Клаудио сделал выбор в пользу футбола.

В 1985-м Таффарел приехал в Советский Союз. Познакомится с Дасаевым не получилось, зато Клаудио выиграл чемпионат мира среди юношей. Потом он стал основным в «Интернасионале» и получил вызов в олимпийскую сборную. Таффарел защищал ворота бразильской команды на Играх в Сеуле, и это именно в его ворота Юрий Савичев забил свой золотой гол. После Олимпиады Клаудио надолго обосновался в сборной Бразилии. Кубок мира и серебряные медали пришлись на девяностые. На своём первом чемпионате мира Таффарел завершил борьбу в одной восьмой, когда позволил аргентинцу Клаудио Канидже забить победный мяч.

Роберто Фернандес (1954). Парагвай. «Серро-Портеньо» 1978-84 и 1988-91, «Депортиво Кали» 1984-86, «Либертад» 1988

Если мы вспоминаем сборную Парагвая, то подразумеваем, что её ворота защищает Хосе Луис Чилаверт. Но голкипер-бомбардир унаследовал ворота от Роберто Фернандеса, носившего чересчур традиционное в испаноязычных странах прозвище Кот. Что подразумевает прыгучесть. Однако рост Фернандеса за метр девяносто. Попробуй попрыгай. А Роберто прыгал и выручал. В 22 года впервые сыграл в сборной Парагвая, затем отправился покорять Испанию. Там не всё получилось. В «Валенсии» парагваец почти не играл, в «Эспаньоле» провёл лишь сезон. Кот вернулся домой, где долгое время оставался сильнейшим голкипером страны. Помог парагвайцам после долгого перерыва пробиться на чемпионат мира в Мексике. Там «гуарани» выступили вполне достойно, сумели выйти из группы.

Родольфо Родригес (1956). Уругвай. «Насиональ» 1976-84, «Сантос» 1984-88, «Спортинг» (Лиссабо) 1988-89, «Португеза» 1990-92

Декада началась для мощного и плечистого Родригеса с победы на Мундиалито. На стыке 1980 и 1981 годов в Монтевидео проводился турнир с участием всех чемпионов мира (англичан заменили голландцы), хозяева заняли первое место. Которое стало утешением за непопадание на чемпионат мира в Испании. В Мексику уругвайцы всё же отправились. А в промежутке между двумя Мундиалями Родольфо успел выиграть чемпионат Уругвая и чемпионат штата Сан-Паулу, а также Кубок Америки в составе национальной сборной. Но в Мексике обладатель пышных усов остался в запасе, а в 1990 году двукратные чемпионы мира обошлись без него. Однако Родригес долгое время был рекордсменом сборной Уругвая по количеству сыгранных встреч. Кроме того, Международная федерация футбольной истории и статистики поставила Родольфо Родригеса на третье место среди вратарей страны после Роке Масполи и Ладислао Мазуркевича.

Фернандо Альвес (1959). Уругвай. «Пеньяроль» 1978-84 и 1988-91, «Либертад» 1984, «Санта-Фе» 1985-86, «Ботафого» 1987

Именно Фернандо защищал ворота сборной Уругвая на чемпионате мира в Мексике, где его команда выступила весьма странно. Не выиграв ни одной встречи в группе — две ничьих, сокрушительные 1:6, выход в 1/8 финала, и там проигрыш будущим чемпионам мира аргентинцам. Альвес играл и на следующем первенстве мира — в Италии, где его команда сошла с дистанции в одной восьмой, на этот раз после встречи с итальянцами. Сказать, что игра Альвеса произвела впечатление, нельзя. Скорее — наоборот. В упомянутом матче с датчанами в его ворота залетело всё. Но почти двадцатилетняя карьера Фернадо не ограничивается двумя чемпионатами мира. Он пять раз становился чемпионом Уругвая, выигрывал первенство Колумбии, а уже в девяностые выиграл Кубок Америки.

Хосе Гонсалес Ганоса (1954-87). Перу. «Альянса» 1974-87

Кайко, как называли этого высокого и широкоплечего мулата болельщики «Альянсы», считался одним из сильнейших вратарей в истории перуанского футбола. Но ни в 1978, ни 1982 годах Ганоса не попадал в заявки на чемпионаты мира. До чемпионата мира 1990 года Хосе не дожил. 8 декабря 1987 года он погиб вместе со своими товарищами по «Альянсе» в авиакатастрофе. Сборная Перу добралась до чемпионата мира только в 2018 году. Одним из лидеров команды был Паоло Герреро — племянник знаменитого голкипера.

Рене Игита (1966). Колумбия. «Мильонариос» 1985, «Атлетико Насиональ» 1986-91

Ярчайшая, но столь же противоречивая фигура. Обладатель гривы кучерявых волос, невысокий, но сверхподвижный и пластичный. И авантюрист, каких мало видел футбольный мир. Один удар скорпиона чего стоил. Рене было скучно просто защищать ворота, его словно магнитом тянуло куда-то вперёд, за штрафную, на чужую половину поля. Он забивал, причём не только с пенальти. Но и привозил. Неоправданная вылазка в матче со сборной Камеруна обернулась для колумбийцев вылетом с чемпионата мира. Возможно, только дружба с наркобароном Пабло Эскобаром спасла Игиту. Нравы в Колумбии ещё те.

Роберто Рохас (1957). Чили. «Атлетико Авиасьон» 1977-82, «Коло-Коло» 1982-87, «Сан-Паулу» 1987-89

Репутацию одного из сильнейших вратарей в истории Чили Кондор заработал своей блестящей игрой за «Коло-Коло» и сборную страны. Рохаса звали в «Реал», но Роберто не решился на переезд в Европу, принял приглашение бразильского «Сан-Паулу», где он помог «трёхцветным» выиграть два чемпионата штата.

Но во время стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 1990 года жребий свёл сборные Бразилии и Чили. Рохас блестяще отыграл в Сантьяго, не его вина, что хозяева пропустили один мяч. Забили тоже один. Судьба путёвки решалась в ответном матче на «Маракане». Бразильцы отчаянно штурмовали ворота Кондора, но тот снова был безупречен.

На 70-й минуте одна бразильская болельщица запустила с трибуны петарду, которая взорвалась рядом с Рохасом. Чилийский вратарь рухнул на газон. Окровавленный Роберто не смог покинуть поле вместе со своими товарищами. Его вынесли на носилках. Остальные ушли в раздевалку сами. Назревал скандал, который мог оставить чемпионат мира без сборной Бразилии.

Однако выяснилось, что порезы на лице Рохаса были нанесены не осколками петарды, а более острым режущим предметом. Потом нашли и скальпель, которым чилиец изрезал своё лицо, пока его штрафная площадка была окутана дымом. И дело приобрело совсем иной поворот. Выяснилось, что это была спланированная провокация, для осуществления которой Кондор пронёс скальпель в перчатке.

Бразильцам засчитали техническую победу. Сборная Чили была отстранена от матчей ЧМ -94. Самого же Рохаса дисквалифицировали пожизненно. Амнистия вышла только в 2001 году. Но пляжный футбол в те годы не подчинялся ФИФА . Так Кондор нашёл себя в новой дисциплине, становился призёром на крупных турнирах пляжников.

Как вы уже поняли, это не последняя глава про вратарей восьмидесятых. Окончание, в котором вы прочитаете про вратарей Африки, Северной Америки, Азии и даже Океании, следует.