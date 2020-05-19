В воротах «Спартака». Просто космос, Стас

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вчера, 11:43

«Соккер.ру» продолжает вспоминать спартаковских вратарей. На очереди рассказ о славной карьере главного тренера сборной России.

Очень яркая, хотя и в чём-то противоречивая для «Спартака» фигура. Станислав Черчесов сумел безболезненно заменить самого Рината Дасаева, выиграть с «красно-белыми» немало трофеев, успешно играть в Европе против самых сильных соперников. Два раза «Спартак», ворота которого защищал Черчесов, доходил до полуфиналов европейских кубков. Станислав несколько раз уходил из «Спартака» и несколько раз возвращался. Последний раз уже в качестве спортивного директора, а потом и главного тренера. Сумел завоевать со «Спартаком» серебряные медали, был близок к чемпионству. А следующим летом был уволен новым генеральным директором Валерием Карпиным к большой радости значительной части спартаковских болельщиков. От любви до ненависти один шаг, а до неприятия ещё меньше. За считанные месяцы кумир девяностых стал нелюбим спартаковской торсидой. За то, что при нём вынужден был уйти другой кумир – Егор Титов, и не только.

Но вернёмся к Черчесову-вратарю. Летом 1984 года в «Спартак» приехал коренастый, усатый, выглядящий старше своих двадцати лет Станислав Черчесов. Ему предстояло стать не только дублёром Дасаева, но одной из легенд «красно-белых». Как бы не относились спартаковские болельщики к тренеру Станиславу Саламовичу, вратарём Черчесов был отличным. Сколько титулов было завоёвано, сколько ярких европейских побед были одержаны, когда ворота защищал уроженец осетинского города Алагира.

В 1984-85 годах Константин Бесков осторожно подпускал Черчесова к воротам. Несколько раз Станислав подменял Дасаева в концовке встреч. В 1986 году Черчесов получил шанс проявить себя в основе, ибо как и 1982-м клубы проводили ряд встреч чемпионата без своих сборников. В Харькове Станислав отыграл на ноль, при этом форвард «Металлиста» Юрий Тарасов не забил пенальти – пробил мимо, но Черчесов направление удара угадал. Всего в том сезоне Станислав сыграл семь встреч, и себе в пассив может записать разве что матч в Алма-Ате, – не справился с дальним ударом Евстафия Пехлеваниди, чей гол оказался единственным.

Зимой 1987 года в Москве проводился традиционный турнир спартаковских команд. Черчесова в составе москвичей не оказалось, оказывается Станислав решил попробовать свои силы в качестве основного вратаря и уехал в тбилисское «Динамо». Но там что-то не срослось, и перед началом первенства он вернулся в «Спартак». В сезоне-87 он сыграл всего два матча и оба с «Жальгирисом». Встреча в Вильнюсе оказалась, наверное, самой кошмарной в карьере Станислава Саламовича – одна грубая ошибка, другая, – в итоге 2:5. В ответной игре Бесков выпустил 24-летнего вратаря в конце встречи при счёте 3:0 в пользу «Спартака».

Весной 1988 года Черчесов всё же ушёл из «Спартака» – обосновался в воротах вернувшегося в высшую лигу «Локомотива». После отличного сезона в «Локо», он вернулся в «Спартак», где уже не было Дасаева. Станислав Черчесов стал одним из символов команды Олега Романцева. Спокойный, очень уверенный в себе, с превосходной реакцией. При этом Станислав славился умелым выбором позиции в воротах, часто мяч шёл ему прямо в руки. Но если надо, Черчесов мог совершить роскошный прыжок. Он надёжно фиксировал мяч, поэтому добивали Черчесову нечасто.

А ещё он редко ошибался. Если Черчесов пропускал мяч, значит, он был бессилен выручить. Выиграл чемпионат СССР , Кубок ещё единой страны, два чемпионата России, два раза стал лауреатом «Огонька», дважды добрался до полуфиналов еврокубков – Кубок чемпионов-91 и Кубок кубков-93, после чего уехал в дрезденское «Динамо». Но Станислав не сказал москвичам «прощай». Он ещё три раза возвращался в команду – осенью 95-го, чтобы выиграть все шесть матчей группового этапа Лиги чемпионов, осенью 2002 года, чтобы стать соучастником уже антирекорда ЛЧ – 1:18 и в 2006-м, уже в качестве спортивного директора, а потом главного тренера москвичей.

Зарубежная карьера Черчесова сложилась удачнее, чем у его предшественника Рината Дасаева. В дрезденском «Динамо» он был основным, другое дело клуб из бывшей ГДР явно не соответствовал Станиславу, максималисту по своему складу характера. Да и австрийский «Тироль», хоть и выиграл с Черчесовым три первенства своей страны, всё-таки не был тем «Спартаком» Олега Романцева, выигрывавшим один титул за другим в России и подбиравшимся к еврокубковым вершинам. Но кто же виноват, что значительный отрезок карьеры этого замечательного вратаря пришёлся на лихие девяностые.

В сборной России Станислав Саламович провел почти полсотни встреч, а именно 49. Мог бы сыграть и больше, но тогда за право быть основным стражем ворот главной команды страны боролись два прекрасных голкипера – Черчесов и Дмитрий Харин. Играли примерно поровну, Харин немного чаще. В последний раз Станислав Саламович привлекался в сборную на ЧМ -2002 в 38 лет в качестве дублёра Руслана Нигматуллина.

Станислав Саламович стал тренером. Не тренером вратарей, как большинство его коллег по цеху, а именно главным тренером. Не сразу всё получалось. Были успехи и неудачи. Станислав Черчесов добился того, что стал одним из ведущих специалистов в стране. Да и в Европе на хорошем счету после двойного успеха варшавской «Легии».

Вспомните, как долго и упорно он шёл к первому номеру в «Спартаке». Вот и в сборной России у него долго не получалось. Результаты контрольных (Станислав Саламович избегает определения товарищеские) не радовали. Вплоть до самого начала чемпионата мира звучали призывы уволить Черчесова. Но наша команда достойно выступила на домашнем турнире, а Станислав Саламович стал одним из самых популярных людей страны. «Ты просто космос, Стас», — эта фраза, запущенная телекомментатором Владимиром Стогниенко после игры со сборной Египта, гуляла по всем экранам страны. Черчесов продолжает руководить нашей сборной, вывел её на чемпионат Европы и, скорее всего, будет работать с ней вплоть до чемпионата мира 2022. Что касается отношений Черчесова и «Спартака», то тут пока рано ставить точку. Станислав приходил в «Спартак» шесть раз — пять, как игрок (1984, 1987, 1989, 1995, 2002) и один раз, в 2006-м, как функционер и тренер. Есть ощущение, что будет и седьмое пришествие. Он не успокоится, пока не сделает свой главный клуб чемпионом.

И немного о дублёрах Дасаева и Черчесова. Александр Шишкин, третий голкипер сезона-86 так и не дебютировал в «Спартаке». Свой единственный матч в высшей лиге он провел за «Асмарал» весной 92-го. Про Заура Хапова вы читали несколько дней назад. И ещё прочитаете.

После ухода Хапова сменщиком Дасаева стал уроженец северной Кандалакши Владимир Пчельников. В 88-м году 18-летний «Пчела» трижды подменял своего знаменитого напарника. Этими тремя матчами и ограничивается стаж выступлений Владимира в составе «красно-белых». Свою сухую серию в 767 минут он установил в «Торпедо», там же пропустил восемь мячей от «Локомотива». Летом 88-го компанию Пчельникову в «Спартаке» составил его напарник по юношеской сборной СССР Гинтарас Стауче из литовского города Алитуса. Дебютировал Гинтарас в кубковой встрече с «Нивой» в 1988 году, но следующего появления пришлось ждать почти два года. К Стауче мы еще обязательно вернемся, причём завтра. А Владимир Владимирович Пчельников, чьи лучшие годы прошли в московском «Торпедо», в настоящее время тренирует вратарей молодежного состава «Спартака».

После отъезда Дасаева в Испанию «Спартак» остался с тремя юными голкиперами — Стауче, Пчельниковым и Сергеем Куприщенко. Неудивительно, что Романцев, сменивший Бескова, первым делом укрепил вратарскую линию. Вернулись Черчесов и Прудников, из ЦСКА пришел Михаил Ерёмин. Вы тоже читали и ещё прочитаете об этом замечательном, так рано ушедшем вратаре.

На сегодня всё. Завтра вас ждёт рассказа о Гинтарасе Стауче, Александре Помазуне, Дмитрии Тяпушкине и Руслане Нигматуллине.

Источник: footballhd.ru