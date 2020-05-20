В воротах «Спартака». В поисках первого номера

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вчера, 23:15

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о спартаковских вратарях. На очереди сразу четыре главных героя.

Олег Романцев знал, что Станислав Черчесов рано или поздно уедет за границу. Время было такое — начало девяностых, когда игроки сильнейших наших клубов уезжали за границу, порою даже в средненькие команды. Поэтому Олег Иванович начал заблаговременно подыскивать Станиславу преемника. Впрочем, одного и искать не надо было. Гинтарас Стауче входил в состав «Спартака» ещё с 1988 года.

Третий после Владаса Тучкуса и Йонаса Баужи литовец в воротах «Спартака» оставил очень хорошую память о себе. Уроженец Алитуса Гинтарас очень рано заявил о себе. Играл за детские и юношеские сборные СССР всех возрастов, готовил себя к матчам за «Жальгирис». И тут последовало приглашение из «Спартака». В 1988 году Стауче сыграл за основу на Кубок против винницкой «Нивы». Спартаковцы победили 4:1. Но следующего матча в основе Гинтарасу пришлось ждать почти три года.

Дебютный матч в чемпионате России вряд ли доставил Гинтарасу удовольствие. «Спартак» после победы в финале Кубка отправил в Питер второй состав и проиграл «Зениту» 0:2. Звездный час литовца пробил осенью 92 года.

Матч с ЦСКА . Ещё не дерби нынешних времен, но страсти все равно накалены. При счете 1:0 в пользу ЦСКА за фол последней надежды удалён Черчесов, и Стауче пришлось надеть перчатки. Вышел и отыграл очень здорово, помог «Спартаку» победить 2:1. Неплохо отработал Гинтарас и в следующем матче с «Локомотивом». «Красно-белые» выиграли и досрочно стали победителями первого чемпионата России.

Первый круг чемпионата-93 Стауче просидел на скамейке, а во втором после отъезда Черчесова получил свой шанс. Однако Романцев, видимо, не был полностью уверен в литовце, иначе зачем из харьковского «Металлиста» приглашался Александр Помазун? Принявший российское гражданство харьковчанин весьма недурно дебютировал в «Спартаке», и Стауче снова оказался на вторых ролях.

Помазун блестяще провёл окончание чемпионата страны — пропустил два мяча в восьми встречах, неплохо смотрелся в матчах Лиги чемпионов. Но пропустил четыре штуки в Монако и больше в воротах «Спартака» не появлялся. Почему? Ведь в игре с монегасками Помазун не совершил глупых ошибок. Пока мы не знаем ответа на этот вопрос. Александр долго ещё выступал — в «Балтике», «Торпедо- ЗИЛ », клубах низших лиг, но выйти на прежний уровень не смог. Сейчас вратарскую династию продолжает сын Александра Васильевича Илья — второй вратарь ЦСКА .

Стауче начал сезон-94 в качестве основного. Играл неплохо, даже пять пропущенных в Барселоне мячей не испортили общей картины. Стауче помог «Спартаку» взять Кубок России, вытянув серию послематчевых пенальти с ЦСКА . И когда всё только стало получаться, Гинтарас вдруг взял и ушёл в «Галатасарай». Он немало поиграл в Турции, Греции, немецком «Дуйсбурге» и сборной Литвы, а завершив карьеру, несколько лет работал со спартаковскими вратарями. И уже несколько лет Гинтарас Миндаугович помогает Станиславу Черчесову в сборной России.

Заменил же Стауче 30-летний вратарь сборной Украины Дмитрий Тяпушкин. Вообще-то, Дмитрий — сибиряк, земляк Олега Романцева и Александра Тарханова. В союзные времена Тяпушкин играл за армейский дубль, а потом его занесло на Украину, где он и оказался после распада Союза. В союзные времена Дмитрий входил в состав «Металлиста», потом играл за «Десну» из Чернигова, затем оказался в тернопольской «Ниве». Там-то его приметили и спартаковский штаб, и тренеры сборной Украины.

Тяпушкин чем-то напоминал итальянца Себастьяно Росси из «Милана». Рослый, мощный вратарь, с прекрасной реакцией, но с одним изъяном — Дмитрий не всегда чётко фиксировал мяч, и он порою отлетал от перчаток голкипера. Если в матчах чемпионата России на это можно было закрыть глаза, то в еврокубках подобные проблемы могли дорого стоить.

Карьера Тяпушкина в «Спартаке» развивалась по восходящей до матча в Киеве, где во встрече с главным оппонентом «красно-белые» вели 2:0, но проиграли 2:3. Особой вины за Дмитрием не числилось, но клуб приступил к поискам нового вратаря. Впрочем, его и искать не надо было. Вот он на виду — Руслан Нигматуллин из «КАМАЗа». Но не всё задуманное осуществилось. В какой-то момент Руслан дрогнул и «поплыл». «Спартак» потерпел несколько поражений, и эти потери аукнулись на финише чемпионата. Вскоре тренерский штаб понял, что при всем таланте Нигматуллина с Тяпушкиным как-то спокойнее. А во втором круге вернулся из Дрездена Станислав Черчесов. Вратарская проблема была решена. Черчесов — основной, Нигматуллин — второй. А Тяпушкин, который был на год моложе Станислава, конкурировал с молодым Русланом за место на скамейке. В какой-то момент Дмитрий понял, что «красно-белые» на него больше не рассчитывают.

После окончания сезона-1995 Дмитрий Тяпушкин покинул «Спартак» и принял предложение Александра Тарханова перейти в ЦСКА . С этим отрезком в биографии Дмитрия Альбертовича вы ознакомитесь в армейском сериале. А про подвиги Тяпушкина в «Динамо», в том числе и про «Огонёк» вы уже успели прочитать.

И внешне, и по игре Руслан Нигматуллин напоминал Рината Дасаева, с детства болел за «Спартак». Поэтому появление Руслана в «Спартаке» выглядело неизбежным. Но Нигматуллин оказался заложником своего сходства с великим спартаковским вратарем. Его без конца сравнивали с Дасаевым, и сравнение было не в пользу Руслана.

После ряда успешных матчей за « КАМАЗ » Нигматуллин отправился покорять столицу. С ходу выиграл со «Спартаком» Кубок Содружества. А в матчах чемпионата у Руслана что-то не заладилось. Не было уверенности в действиях нового вратаря. Впервые за долгие годы у спартаковских тренеров появилась тревога за последний рубеж. «Спартак» стал терять очки, что было непозволительно. Ведь в том первенстве чемпионский ход набрала владикавказская «Алания».

Первый сезон в «Спартаке» выдался, как и первый блин — комом. Но и во втором, когда в команде не было ни Черчесова, ни Тяпушкина, Руслан смотрелся неважно. В играх с «Нантом» он выглядел неплохо, но в начале чемпионата снова появилась неуверенность. Георгий Ярцев не спешил ставить крест на талантливом вратаре, давал Руслану шанс за шансом, чередуя его с Александром Филимоновым.

Поставил Ярцев Нигматуллина в Волгограде, «Спартак» уступил «Ротору» 3:4. В игре на Кубок УЕФА с датским «Силькеборгом» Руслан пропустил два мяча во втором тайме, и 3:0 превратились в валидольные 3:2, а под занавес и вовсе был удалён. Все замены были сделаны, пришлось становиться в ворота Андрею Тихонову, который справился с новой миссией — отбил сложнейший штрафной.

Осенью 1996 года «Спартак» играл с «Торпедо», и к исходу получаса «горел» 1:3. Пропустив три мяча, Руслан уступил место в воротах Филимонову и больше в том сезоне не появлялся. Александр утвердился в роли основного и помог «красно-белым» вернуть чемпионский титул. Руслан же потерял место на скамейке. В большинстве осенних матчей, в том числе и в «золотом» — против «Алании», дублёром Александра Филимонова был Аристид Панайотиди.

Вернувшийся на тренерскую скамейку Олег Романцев предоставил Нигматуллину последний шанс — дал сыграть на Кубке Содружества. Но в матче с киевлянами — самым главным соперником «Спартака», Руслан допустил грубейшую ошибку — выронил мяч в ворота после удара Валентина Белькевича. Матч был проигран, турнир тоже, а дни Нигматуллина в «Спартаке» были сочтены. Руслан просидел сезон в запасе, после чего ушёл в «Локомотив». Там он и доказал, что является одним из сильнейших вратарей страны. Но об этом будет рассказано в другой главе. Роман же Руслана со «Спартаком» не сложился. Видимо, не судьба.

Четыре замечательных вратаря, которые сумели достойно проявить себя и в других клубах. И хотя в «Спартаке» они играли недолго, память о себе оставили. И медали брали, и Кубок, и в еврокубках сражались. Все стали прекрасными тренерами вратарей. У Руслана Каримовича даже есть своя школа.

Но «красно-белым» был нужен вратарь на долгие годы. И вскоре такой появился. Вы догадались, кому будет посвящена следующая серия.