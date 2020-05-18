Десятка с плюсом. Остальная Европа. Восьмидесятые.

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сегодня, 10:10

Продолжаем вспоминать сильнейших вратарей 80-х. На очереди представители других европейских стран.

Хотелось вынести в заголовок «Западная Европа». Но потом подумал, что Турция — не совсем Европа, и совсем уж не Западная. Поэтому пусть будет Остальная Европа. Список будет внушительным. Вас ждут и знаменитые персонажи, и изрядно подзабытые за тридцать с лишним лет. Начнём с родоначальников футбола, которыми были не только англичане.

Джим Лейтон (1958). Шотландия. «Абердин» 1977-88, «Манчестер Юнайтед» 1988-91.

Джима Лейтона считают лучшим вратарём в истории шотландского футбола. Но мы же договорились, никаких рейтингов. Только объективные показатели. А это два чемпионских титула, четыре Кубка Шотландии, и, конечно же, Кубок Кубков с Суперкубком Европы. Молодой вратарь был одним из важнейших элементов в блестящем «Абердине» Алекса Фергюсона. Прекрасно играл и в шотландском чемпионате, и в международных кубках. Лейтона неоднократно приглашали в английские клубы. Даже Брайан Клаф, скептически относившийся к шотландским вратарям, высоко ценил Джима и хотел видеть его в своей команде. Но Лейтон оставался верен «донс» и лично Фергюсону.

Не случайно, когда «Манчестер Юнайтед» понадобился вратарь, Фергюсон пригласил своего давнего, ещё не старого знакомого. Но на новом месте игра у Джима не пошла. К тому же выяснилось, что у него имелись проблемы со зрением, про которые он умолчал. А ещё жена Лейтона оказалась чрезвычайно властной, любопытной и говорливой особой. В итоге Алекс Фергюсон решил расстаться с Джимом, который вернулся в Шотландию, где ещё долго играл. Например, в сорок лет приезжал на чемпионат мира 1998.

Алан Раф (1951). Шотландия. «Партик Тисл» 1969-82, «Хиберниан» 1982-88, «Селтик» 1988, «Гамильтон» 1988-89, «Эйр Юнайтед» 1989-90.

После чемпионата мира-82 только ленивый не ругал Рафа. Возможно, это был не лучший отрезок в большой карьере Алана, но не стоит его делать виновником неудачи на испанских полях. Раф был одним из лучших вратарей в Шотландии, участвовал в трёх чемпионатах мира, а ещё представлял «Партик Тисл», — скромный клуб из Глазго. В самом большом городе Шотландии шутят, — болельщики «Партик Тисл» проводят очередное собрание в телефонной будке. Алана неоднократно звали другие клубы, но он покинул ворота «шипов» только после неудачного для себя мирового первенства, отработав в них более шестиста матчей. И отработал ещё восемь лет в воротах «Хиберниана», а потом ненадолго заглянул в «Селтик». В сборную Алан вызывался нечасто, там уже царил Джим Лейтон. Однако он помог «тартановой армии» выиграть путёвку на ЧМ -86, заменив Лейтона, потерявшего контактную линзу в важнейшей игре с командой Уэльса.

Патрик Боннер (1960). Ирландия. «Селтик» 1978-97.

Более полутора десятка лет Патрик оставался верен «Селтику», сыграл за него почти пятьсот встреч и выиграл немало домашних трофеев — четыре чемпионства, четыре Кубка Шотландии и Кубок лиги. Но наибольшей славы Паки, как называли голкипера в Глазго, добился в матчах за сборную Ирландии. Именно в его бытность первым номером островитяне пробились на чемпионат Европы-88, где обыграли англичан. Затем сборная Ирландии достойно выступала на чемпионатах мира, тоже во многом благодаря своему голкиперу. А ещё ирландец Боннер был любимым вратарём папы Римского Иоанна Павла VI. Кароль Войтыла, в юности игравший в воротах, знал толк в этом деле.

Питер Макклой (1947). Шотландия. «Рейнджерс» 1970-86.

Вообще-то «Маяк из Гервана» заслужил быть представленным в предыдущей главе. Ведь не без помощи своего высоченного вратаря «Джерс» выиграли в 1972 году Кубок Кубков. В сборной Шотландии Макклой почти не играл, зато на «Айброксе» был очень уважаем. «Маяк» оберегал ворота «Рейнджерс» 16 лет, пока его не попросил оттуда Грэм Сунесс.

Хамиш МакАлпайн (1948). Шотландия. «Данди Юнайтед» 1966-86, «Данфермлин» 1986, «Рейт Роверс» 1985-88, «Арброат» 1988-89.

Кумир болельщиков «Данди Юнайтед», которые до сих пор распевают на трибунах «Тэннадайс Парк» песенку «Хамиш — вратарь». Ещё бы, с МакАлпайном в воротах «арабы» выиграли чемпионский титул в сезоне 1982-83. При этом Хамиш был авантюристом и разгильдяем, каких поискать. Тренер Джим Маклин с трудом выносил все эти художества и однажды выгнал вратаря за запах, исходивший от пышных усов Хамиша. Но под давлением болельщиков тренер был вынужден уступить и вернуть любимца в ворота. В сборной Шотландии МакАлпайн замечен не был. Но Европу увидел, да себя показал. В Кубке чемпионов 1983-84 «арабы» дошли до полуфинала, где едва не обыграли «Рому».

Билли Томсон (1958). Шотландия. «Партик Тисл» 1975-78, «Сент-Миррен» 1978-84, «Данди Юнайтед» 1982-92. «Клайдбанк» 1989-90.

Но Хамиш МакАлпайн всё же был вынужден передать свой пост Билли Томсону, с которым «Данди Юнайтед» едва не выиграл Кубок УЕФА в 1987 году. По ходу турнира «арабы» дважды обыграли «Барселону» в четвертьфинале. Билли пропустил в этих встречах лишь один мяч, не позволив забить себе Гари Линекеру и Марку Хьюзу. В полуфинале шотландцы прошли «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, а Томпсон не пропустил в этих встречах ни одного мяча. В финале «арабы» в равной борьбе уступили «Гётеборгу» — 0:1 и 1:1. Но мало кто знает, что в начале первой встречи Билли получил сильный удар в левое ухо и на время частично лишился слуха. Но отыграл вполне достойно. Со сборной Шотландии у Билли как-то не сложилось. Мог поехать в 1982 году на чемпионат мира, но оказался вне заявки. Уже в девяностые Томсон перебрался в «Рейнджерс», где стал дублёром Энди Горама.

Крис Вудс (1959). Англия. «Куинз Парк Рейнджерс» 1979-81, «Норвич» 1981-86, «Рейнджерс» 1986-91.

Англичане не стремились играть в шотландских клубах. Но после отлучения английских клубов от еврокубков ситуация изменилась. На «Айброкс» вслед за тренером Грэмом Сунессом прибыло немало сильных английских футболистов, среди которых оказался второй вратарь сборной Англии Крис Вудс, про которого вы читали в главе про вратарей Англии. Высадка английского десанта помогла «светло-синим» вернуть былое величие и выиграть четыре чемпионата и Кубка. Вудс прекрасно вписался в ворота «Джерс» и в сезоне 1986-87 выдал сухую серию в 1196 минут, — непобитый до сих пор британский рекорд.

Энди Горам (1964). Шотландия. «Олдхэм» 1981-87, «Хиберниан» 1981-91.

Энди стал легендой «Рейнджерс» уже в девяностые. А в восьмидесятые он играл за «Олдхэм», потом решил, что он — шотландец, а не англичанин. Ещё до отъезда в Эдинбург Горам стал получать приглашения в сборную Шотландии, а потом уже стал первым номером «Хибз». В 1990 Энди поехал на чемпионат мира в качестве дублёра Джима Лейтона. Спор двух знаменитых шотландских вратарей тоже продлился в девяностые. Горам взял верх, но известные проблемы с режимом, помешали ему удержать свитер с единичкой.

Оле Квист (1950). Дания. «Копенгаген» 1973-84.

Конечно, Оле Квист, равно, как его тёзка Оле Кьяер, Трулс Расмуссен и Йенс Хёг, уступали в мастерстве Петеру Шмейхелю. Но что было делать датчанам, когда Петер был юн, а Биргира Йенсена Зепп Пионтек не замечал. Приходилось довольствоваться услугами выше перечисленных вратарей. На бронзовом для сборной Дании чемпионате Европы играл Квист. И играл неплохо, если судить по результату.

Петер Шмейхель (1963). Дания. «Хвидовре» 1984-87, «Брондбю» 1987-91.

Эпоха Высокого Блондина — это девяностые. Но и в восьмидесятых было видно, что в Дании подрастает сильный вратарь. Шмейхель проявил себя в воротах молодёжки, потом был признан лучшим вратарём страны, — раз, другой. На чемпионат Европы Петер поехал вторым вратарём. Но после того как Трулс Расмуссен пропустил три мяча от испанцев, Шмейхель стал основным. Датчане проиграли немцам и итальянцам, но после этого первенства Петер утвердился в роли основного вратаря «датского динамита».

Томас Вернерсон. (1955). Швеция. «Гётеборг».1980-89.

Несправедливо забытый в наше время вратарь. А ведь с Вернерсоном в воротах «Гётеборг» не только четыре раза становился чемпионом Швеции, но и дважды брал Кубок УЕФА . Да и в сборной страны Вернерсон провёл около десятка встреч. Однако при этом Томас оказался в тени своего тёзки Равелли.

Томас Равелли (1959). Швеция. «Эстер» 1978-88. «Гётеборг» 1988-97.

В футбольном мире частенько путают двух шведских Томасов. Кубки УЕФА Равелли не выигрывал, но совершил немало хороших дел и в клубах, и в сборной Швеции. Один чемпионат мира 1984 чего стоит. В восьмидесятые братья-близнецы Томас и Андреас (защитник) Равелли играли в сборной страны. Причём Томас сумел безболезненно заменить Ронни Хельстрёма.

Эксцентричный, даже порою чересчур, Равелли был при этом и сильным вратарём. И на линии играл превосходно, и на выходах, и обороной командовал. Не его вина, что смена поколений в сборной затянулась, и в 80-е скандинавы ничего приличного не показывали. Но Томас бесспорно мог бы украсить собой и чемпионат мира-82, и чемпионат мира-86, и пару первенств континента.

Эрик Торстведт (1962). Норвегия. «Викинг» 1980-81 и 1984-85, «Эик-Тёнсберг» 1982-83, «Боруссия» (Мёнхенгладбах») 1986, «Гётеборг» 1987-88, «Тоттенхэм» 1989-96.

Очень сильный норвежский вратарь в восьмидесятые долго не мог найти себе подходящий клуб. В сборной высокий и длиннорукий Эрик играл постоянно, причём во многом благодаря ему норвежская команда превратилась в сильную боевую единицу. Но с зарубежными клубами как-то не клеилось. Только в конце десятилетия Торстведт нашёл свою команду — лондонский «Тоттенхэм».

Михаэль Консель (1962). Австрия. «Фёрст» 1981-94, «Рапид» 1984-97.

Сначала одна мистическая история. В четвертьфинале Кубка Кубков 1985-86 киевскому «Динамо» противостоял венский «Рапид», с которым команда Валерия Лобановского уверенно разобралась — 4:1 в Вене, 5:1 в Киеве. В киевском матче вратарь гостей ударился головой о штангу и покинул поле «Республиканского» на носилках. А потом по Киеву прошёл слух, что австриец скончался от полученной травмы. Интернета тогда не было, а наша пресса про чемпионат Австрии писала очень мало. Миф оказался живучим, во всяком случае, в Киеве. Каюсь, сам поверил. Поэтому был очень рад, обнаружив фамилию Консель в заявке сборной Австрии на чемпионат мира 1990. Через два года предание окончательно развеялись. В Киев снова приехал «Рапид», ворота которого защищал живой и здоровый, правда, поседевший Консель.

А прежде чем сразиться с киевлянами в марте восемьдесят шестого, Михаэль отвоевал себе первый номер в «Рапиде» и весной восемьдесят пятого не пустил другое «Динамо» — московское в финал Кубка Кубков. Рослый, худощавый, очень подвижный вратарь. Но Кубок в итоге достался «Эвертону», однако Консель запомнился. К его личности мы ещё вернёмся в главе посвящённой вратарям Серии А девяностых. В «Роме» немолодой уже Консель смотрелся вполне прилично.

Шенол Гюнеш (1952). Турция. «Трабзонспор» 1972-87.

Вратарь, тренер, а недавних пор и стадион в Трабзоне. Шенол Гюнеш по праву считается одним из сильнейших вратарей Турции. Причём он защищал ворота довольно слабенькой в ту пору команды и, как мог, тащил её на себе. Конечно, турки чаще проигрывали. Однако с Шенолом в воротах они не терпели позорных поражений. В те же восьмидесятые англичане дважды громили турецкую команду с результатом 8:0. Шенол в этих встречах не участвовал. Все крупные успехи «Трабзонспора» — шесть чемпионских титула и три Кубка также непосредственно связаны с именем легендарного вратаря.

Завершив выступления в 35 лет, Шенол Гюнеш стал очень успешным тренером. Работал с родным «Трабзонспором», с ним «черноморский шторм» дважды выигрывал Кубок и четыре раза приходил на финиш вторым. Но наибольших успехов Шенол добился со сборной Турции. В 2002 году турки заняли третье место на чемпионате мира. 68-летний Шенол Гюнеш и сейчас тренирует сборную своей страны.

Зоран Симович (1954). Югославия. «Хайдук» 1980-84, «Галатасарай» 1984-90.

Мы уже пересекались с Зораном в главе, посвящённой вратарям Восточной Европы. Но свои лучшие годы Чочо провёл именно в Турции, где он оказался случайно. Югослава приглашали два английских клуба, с «Ноттингемом» он успел подписать контракт, но не получил рабочую визу. Пришлось воспользоваться запасным аэродромом в Стамбуле. В составе «Галатасарая» Чочо дважды стал чемпионом, выиграл Кубок и трижды признавался лучшим футболистом Турции.

Никос Сарганис (1964). Греция. «Олимпиакос» 1980-85, «Панатинаикос» 1985-90.

Половину десятилетия уроженец портового города Рафина провёл в «Олимпиакосе», а потом переметнулся во «вражеский лагерь» — «Панатинаикос». В составе «легенды» он трижды выиграл чемпионат Греции, в рядах «Пао» ещё два раза. Соответственно — один и три Кубка страны. Причём в 1988 Никос помог новому клубу обыграть старый — взял два пенальти и сам забил. Но после ухода на пенсию Сарганис всегда подчёркивал свою принадлежность к «Олимпиакосу» и является, простите за повтор, легендой «легенды». В сборную Греции Сарганис приглашался из обоих клубов. Международная карьера «Призрака» началась с победы в Копенгагене над датчанами. В той же игре он и получил своё прозвище. На крупных турнирах Никос Сарганис не играл, но в этом нет вины «Призрака». Просто греческая сборная тогда переживала не лучшие времена.

Мартин Бруннер (1953). Швейцария. «Грассхоппер» 1983-94.

Спокойный, уверенный в себе голкипер запомнился игрой из «кузнечиков», и за сборную Швейцарии. При нём команда альпийской страны постепенно избавлялась от роли статиста и становилась всё более и более влиятельным участником отборочных турниров. И, конечно же, Мартин достоин отдельного стенда в зале славе «Грассхоппера».

Мануэл Бенту (1948-2007). Португалия. «Бенфика» 1972-93.

Мы уже встречались с Бенту в главе «Западная Европа. Семидесятые». Но и в восьмидесятые невысокий португалец добился больших успехов, — стал бронзовым призёром чемпионата Европы, участвовал в чемпионате мира, выиграл пять чемпионатов и четыре Кубка, а также приобрёл своё прозвище «Резиновый человек». Были и не самые матчи. Например, игра в «Лужниках», где сборная СССР отправила в ворота португальцев пять мячей. Но болельщики «Бенфики» считают Мануэла своей легендой и имеют все основания для этого.

Витор Дамаш (1947-2003). Португалия. «Витория» (Гимараеш) 1980-82, «Портимоненсе» 1982-84, «Спортинг» (Лиссабон) 1984-90.

Про Дамаша вы тоже могли прочитать в главе, посвящённой предыдущему десятилетию. В начале восьмидесятых казалось, что карьера ветерана шла к финалу. Витор играл не за самые успешные клубы. Но в 36 лет он вернулся в родной «Спортинг», где провёл несколько прекрасных сезонов. Вернулся в сборную, взял бронзу Евро-84, сыграл на чемпионате мира, успешно защищал ворота «львов» в чемпионате страны и еврокубках.

Зе Бету (1960-1990). Португалия. «Порту» 1980-90.

Зе Бету считался преемником Бенту в воротах сборной Португалии. Успешно защищал в воротах молодёжки, рано заиграл в «Порту» и стал там основным. Получил приглашение в первую сборную страны. Но в какой-то момент Зе остановился в росте. В «Порту» это заметили и срочно пригласили польского ветерана Юзефа Млынарчика. После ухода поляка Зе Бету стал проигрывать борьбу за место в основе и совсем юному Витору Байе. Неизвестно, как бы сложилась дальнейшая судьба этого небесталанного голкипера, но Зе Бету разбился в аварии, незадолго до своего тридцатилетия.

Силвинью Лоуру (1959). Португалия. «Витория» (Сетубал) 1977-82, «Витория» (Гимараеш) 1982-84, «Бенфика» 1984-96, «Авеш» 1985-86.

Многолетний помощник Жозе Моуриньо, человек, сыгравший большую роль в становлении Витора Байи и Петра Чеха, сам был хорошим вратарём. Именно он сменил Бенту и в «Бенфике», и в сборной, ворота которой он охранял до середины до девяностых, а потом передал будущему ученику. Четыре раза выигрывал чемпионат Португалии и дважды доходил до финала Кубка чемпионов. Но оба раза «орлы» терпели неудачу, которую нередко объясняют «проклятием Белы Гутмана».

Завершена очередная глава о вратарях восьмидесятых. В заключительной вас ждут голкиперы Южной Америки и других частей света.