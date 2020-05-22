Только лысые. Символическая сборная без волос

«Соккер.ру» поддерживает Япа Стама, которого не узнали в США, и других лысых футболистов, собирая их под знаменами одной команды.
Отбор производился среди игроков, для которых лысина стала неотъемлемой частью имиджа, недостаточно просто пару месяцев стричься «под ноль», чтобы попасть в эту компанию. Была задача подобрать самого известного и статусного футболиста на каждую позицию. Смотрите, что у нас получилось.
Вратарь
Фабьен Бартез (Франция)
Брэд Фридель или Александр Филимонов? Заманчивые кандидатуры, но им сложно конкурировать с чемпионом мира и Европы, чья лысина в сборной Франции была задействована в широко известном ритуале: перед матчами Лоран Блан целовал Бартеза в гладко выбритую голову на удачу. Судя по тому, что под эти поцелуи «трехцветные» выиграли ЧМ-1998 и Евро-2000, ритуал был действенным.
“El beso de la suerte” Una curiosa superstición que al iniciar cada partido Laurent Blanc y Fabien Barthez realizaban. #LaLlaveDelMundial— Claro Honduras (@clarohonduras) May 17, 2018
RT si recordás esa imagen. pic.twitter.com/luRjv1svEv
Защитники
Майкон (Бразилия)
Дани Алвес оказался более долгоиграющим, но в свое время знаменитый защитник проигрывал конкуренцию на правом фланге обороны сборной Бразилии мощному Майкону. Дуглас лучшие годы своей карьеры провел в «Интере», с которым выиграл четыре Скудетто и Лигу чемпионов под предводительством Жозе Моуриньо. Майкон иногда отпускал растительность на лице, но прическа на голове была неизменной.
Treble Hero Douglas Maicon: “Winning The Champions League Is The Best Thing That Happened To Me At Inter” https://t.co/LC6baKVon7 #FCIM #ForzaInter #InterFans pic.twitter.com/UmV4mw7Mic— SempreInter (@SempreIntercom) May 22, 2020
Яп Стам (Нидерланды)
Сейчас Яп Стам стал тренером, которого не узнают даже работодатели, но мы-то помним голландца на футбольном поле. Центральный защитник по прозвищу Скала выигрывал АПЛ и Лигу чемпионов с МЮ, поиграл за звездный «Лацио» с Симеоне, Креспо, Мендьетой и Нестой, выступал на больших турнирах со сборной Нидерландов. Когда-то у Япа были волосы, но все его помнят примерно таким.
Ferdinand : «J'aurais aimé jouer avec Jaap Stam. Un joueur agressif, puissant, et il m'aurait rendu meilleur. Je pense que j'aurais eu encore plus de liberté pour sortir le ballon également.» #MUFC pic.twitter.com/XHwhElBfSe— Manchester United (@MUnitedFR) May 19, 2020
Франк Лебеф (Франция)
Еще один чемпион мира и Европы с гладкой, как бильярдный шар, головой. Франка прекрасно помнят болельщики «Челси», он был частью симпатичной команды, побеждавшей в Кубке Кубков 1997/98 (де Гуй, Петреску, Уайз, Ди Маттео, Пойет, Фло, Виалли, Дзола), а по окончании футбольной карьеры Франк пошел в актеры. Талантливые люди талантливы во всем.
« #PlaceBoeufDansUnTitreDeFilm ? Ceux qui m'aiment prendront le bœuf ! » – Frank Lebœuf pic.twitter.com/dZGjIPKQjW— Papy Ion (@ionpapy) August 15, 2015
Роберто Карлос (Бразилия)
Болельщики «Интера» со стажем могут вспомнить левого защитника со смешной шевелюрой, но классический образ Роберто Карлоса сформировался в Мадриде, где бразилец сделал свои удары убийственной силы оружием массового поражения и всегда брился налысо.
Roberto Carlos explains reason why he never joined Chelsea #CFC https://t.co/Q78beHdLjz pic.twitter.com/3yUVPCQhyq— Express Sport (@DExpress_Sport) May 21, 2020
Полузащитники
Сэр Бобби Чарльтон (Англия)
Играй Бобби Чарльтон в футбол сейчас или хотя бы во времена Роберто Карлоса, он бы тоже брился наголо, но тогда бы не появился на свет его знаменитый «гребешок»: чемпион мира 1966 года еще долго после облысения пытался прикрыть лысину. Сейчас так уже не делают.
Hahah.. Bobby Charlton's brilliant hairstyle. pic.twitter.com/YR1MrpqG7A— Amrit (@tallguywalking) March 12, 2013
Джонджо Шелви (Англия)
Бывший хавбек «Ливерпуля» и сборной Англии, ныне обитающий в «Ньюкасле», по статусу уступает всем в этой компании, но у Джонджо такая выдающаяся лысина, что мы просто не могли его проигнорировать.
Jonjo Shelvey tipped for Barcelona transfer — «if he can get his head screwed on» https://t.co/puzp2rS4py pic.twitter.com/NclnCYwriB— Mirror Football (@MirrorFootball) May 3, 2020
Когда фанаты «Вест Хэма» пропели разминающемуся футболисту: «Джонджо Шелви, Гарри Поттер придет за тобой!», угорели все, в том числе сам Шелви. Тонкий намек на идеальное сходство с Волан-де-Мортом, если кто не понял.
Зинедин Зидан (Франция)
А вот это лысина всем лысинам лысина! Даже книга есть под названием «Золотая лысина Зизу». Прическа Зидана менялась постепенно, лысина год за годом отвоевывала место на голове у волос, а Зинедин как будто только хорошел по мере потери волос. Своей головой Зизу забил два гола в финале ЧМ-1998, а в финале ЧМ-2006 ей же отправил в нокаут Марко Матерацци.
1 — Karim Benzema is the first French player to score in a Champions League final since Zinédine Zidane in 2002, both for Real Madrid. Monsieur. pic.twitter.com/uH6OFLdEYn— OptaJose (@OptaJose) May 26, 2018
Нападающие
Арьен Роббен (Нидерланды)
Еще один до срока облысевший голландец. Шевелюра Арьена начала редеть еще в «Челси», в «Реале» он уже светил одной большой залысиной, а в «Баварии» стал бриться наголо, и все его запомнили именно таким.
Former Bayern Munich and Chelsea winger Arjen Robben has retired at the age of 35.— BBC Sport (@BBCSport) July 4, 2019
In full: https://t.co/dw61KdzE2D pic.twitter.com/DcoQ2jxsY4
Джанлука Виалли (Италия)
В молодости у него был знатный «микрофон» из кудряшек на голове — кто помнит Джанлуку в «Сампдории», не дадут соврать, но уже в «Ювентусе» итальянский форвард приобрел свой классический вид, а уж в Англии, где он играл за «Челси», никто вообще не мог представить, что когда-то у Виалли были патлы.
Gianluca Vialli on the best player he played with: «I played with Mancini, Baggio, Del Piero, Zola. They were all great No10s.» pic.twitter.com/P1IvMaxDh9— Squawka News (@SquawkaNews) September 26, 2017
Роналдо (Бразилия)
На протяжении большей части карьеры один из лучших форвардов в истории футбола предпочитал вместо прически отсутствие прически. Хотя запомнилась и одна прическа Роналду, которую еще долго повторяли мальчишки по всему миру: помните этот треугольник, оказавшийся на голове Феномена, перед решающими матчами ЧМ-2002?
⚽ 1998 World Cup Final— Old Days Football (@OldDaysFootball) May 23, 2019
📆 12th July, 1998
🏟️St, Denis, Paris, France
Brazil's Ronaldo stands dejected at the end with silver boots and silver medal.
📸: Photo by Popperfoto/Getty Images pic.twitter.com/shkgVchyRH
Главный тренер
Хосеп Гвардиола (Испания)
Тренер — непростая профессия, нервы горят только так. Кто-то седеет, кто-то лысеет. У десятков известных специалистов нет волос на голове, но раз уж надо выбрать самого статусного, а Зидан уже в команде, то все очень просто: Хосеп Гвардиола. Да простит нас Станислав Саламович.
Jürgen Klopp:— Man City | Superbia (@SuperbiaProeIia) May 22, 2020
«I think the best-dressed manager is Pep Guardiola. Everything he wears looks exactly right for him. He doesn’t wear a suit, just casual stuff.»
[via @kickitout] pic.twitter.com/3y738JCsWD
Бонус: футбольный арбитр
Пьерлуиджи Коллина (Италия)
Ховард Уэбб, Майк Дин и Сергей Карасев войдут в бригаду, где №1 на все времена — разбушевавшийся Фантомас со свистком Пьерлуиджи Коллина.
Pierluigi Collina, the greatest referee of all time. pic.twitter.com/GGmhZfytNi— 90s Football (@90sfootball) August 19, 2017