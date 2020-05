Только лысые. Символическая сборная без волос

1590176877

«Соккер.ру» поддерживает Япа Стама, которого не узнали в США , и других лысых футболистов, собирая их под знаменами одной команды.

Отбор производился среди игроков, для которых лысина стала неотъемлемой частью имиджа, недостаточно просто пару месяцев стричься «под ноль», чтобы попасть в эту компанию. Была задача подобрать самого известного и статусного футболиста на каждую позицию. Смотрите, что у нас получилось.

Вратарь

(Франция)

Брэд Фридель или Александр Филимонов? Заманчивые кандидатуры, но им сложно конкурировать с чемпионом мира и Европы, чья лысина в сборной Франции была задействована в широко известном ритуале: перед матчами Лоран Блан целовал Бартеза в гладко выбритую голову на удачу. Судя по тому, что под эти поцелуи «трехцветные» выиграли ЧМ -1998 и Евро-2000, ритуал был действенным.

Защитники

Майкон (Бразилия)

Дани Алвес оказался более долгоиграющим, но в свое время знаменитый защитник проигрывал конкуренцию на правом фланге обороны сборной Бразилии мощному Майкону. Дуглас лучшие годы своей карьеры провел в «Интере», с которым выиграл четыре Скудетто и Лигу чемпионов под предводительством Жозе Моуриньо. Майкон иногда отпускал растительность на лице, но прическа на голове была неизменной.

(Нидерланды)

Сейчас Яп Стам стал тренером, которого не узнают даже работодатели, но мы-то помним голландца на футбольном поле. Центральный защитник по прозвищу Скала выигрывал АПЛ и Лигу чемпионов с МЮ , поиграл за звездный «Лацио» с Симеоне, Креспо, Мендьетой и Нестой, выступал на больших турнирах со сборной Нидерландов. Когда-то у Япа были волосы, но все его помнят примерно таким.

(Франция)

Еще один чемпион мира и Европы с гладкой, как бильярдный шар, головой. Франка прекрасно помнят болельщики «Челси», он был частью симпатичной команды, побеждавшей в Кубке Кубков 1997/98 (де Гуй, Петреску, Уайз, Ди Маттео, Пойет, Фло, Виалли, Дзола), а по окончании футбольной карьеры Франк пошел в актеры. Талантливые люди талантливы во всем.

(Бразилия)

Болельщики «Интера» со стажем могут вспомнить левого защитника со смешной шевелюрой, но классический образ Роберто Карлоса сформировался в Мадриде, где бразилец сделал свои удары убийственной силы оружием массового поражения и всегда брился налысо.

Полузащитники

Сэр Бобби Чарльтон (Англия)

Играй Бобби Чарльтон в футбол сейчас или хотя бы во времена Роберто Карлоса, он бы тоже брился наголо, но тогда бы не появился на свет его знаменитый «гребешок»: чемпион мира 1966 года еще долго после облысения пытался прикрыть лысину. Сейчас так уже не делают.

(Англия)

Бывший хавбек «Ливерпуля» и сборной Англии, ныне обитающий в «Ньюкасле», по статусу уступает всем в этой компании, но у Джонджо такая выдающаяся лысина, что мы просто не могли его проигнорировать.

Когда фанаты «Вест Хэма» пропели разминающемуся футболисту: «Джонджо Шелви, Гарри Поттер придет за тобой!», угорели все, в том числе сам Шелви. Тонкий намек на идеальное сходство с Волан-де-Мортом, если кто не понял.

(Франция)

А вот это лысина всем лысинам лысина! Даже книга есть под названием «Золотая лысина Зизу». Прическа Зидана менялась постепенно, лысина год за годом отвоевывала место на голове у волос, а Зинедин как будто только хорошел по мере потери волос. Своей головой Зизу забил два гола в финале ЧМ -1998, а в финале ЧМ -2006 ей же отправил в нокаут Марко Матерацци.

Нападающие

(Нидерланды)

Еще один до срока облысевший голландец. Шевелюра Арьена начала редеть еще в «Челси», в «Реале» он уже светил одной большой залысиной, а в «Баварии» стал бриться наголо, и все его запомнили именно таким.

(Италия)

В молодости у него был знатный «микрофон» из кудряшек на голове — кто помнит Джанлуку в «Сампдории», не дадут соврать, но уже в «Ювентусе» итальянский форвард приобрел свой классический вид, а уж в Англии, где он играл за «Челси», никто вообще не мог представить, что когда-то у Виалли были патлы.

Роналдо (Бразилия)

На протяжении большей части карьеры один из лучших форвардов в истории футбола предпочитал вместо прически отсутствие прически. Хотя запомнилась и одна прическа Роналду, которую еще долго повторяли мальчишки по всему миру: помните этот треугольник, оказавшийся на голове Феномена, перед решающими матчами ЧМ -2002?

Главный тренер

(Испания)

Тренер — непростая профессия, нервы горят только так. Кто-то седеет, кто-то лысеет. У десятков известных специалистов нет волос на голове, но раз уж надо выбрать самого статусного, а Зидан уже в команде, то все очень просто: Хосеп Гвардиола. Да простит нас Станислав Саламович.

Бонус: футбольный арбитр

Пьерлуиджи Коллина (Италия)

Ховард Уэбб, Майк Дин и Сергей Карасев войдут в бригаду, где №1 на все времена — разбушевавшийся Фантомас со свистком Пьерлуиджи Коллина.