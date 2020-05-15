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Болельщики «Анжи» определили лучших футболистов в истории клуба

вчера, 21:19

Болельщики махачкалинского «Анжи» приняли участие в определении лучших футболистов в истории клуба. Голосование проводилось на официальной странице клуба в инстаграме.

Символическая сборная «Анжи» по версии болельщиков:

Вратарь: Владимир Габулов

Левый защитник: Юрий Жирков

Центральные защитники: Кристофер Самба и Жоао Карлос

Правый защитник: Андрей Ещенко

Опорный полузащитник: Лассана Диарра

Левый полузащитник: Леонардо Да Силва

Правый полузащитник: Бернард Бериша

Атакующий полузащитник: Виллиан

Нападающие: Самуэль Это’О и Янник Боли

Вчера «Анжи» отметил 29-летие.

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Тага Дага
Тага Дага
вчера в 23:03
Я понимаю тех кто составил это. ....сколько они играли за Анжи...год,полтора...а те которые играли 10-15 лет...Тагирбеков,Сирхаев,Агаларов (Руслан),Гетман,Жидков..Гасанбеков,Вершинин..Кафаров...это вы составители...как можно было включить сюда Беришу...ужас.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 22:17
А где Нарвик Сирхаев?
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 22:09
Времена, когда Керимов разбрасывал миллионы направо и налево. Гыгыгы
ЮHBА
ЮHBА ответ Colchoneros (раскрыть)
вчера в 22:03
Школьники могут зайти в википедию и убедиться в этом.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 21:35
У Анжи есть история?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:30
хорошая подборка))
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:30
Вилиан типа в тему
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:20
Можно и с Барселоной сыграть
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