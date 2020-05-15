Болельщики «Анжи» определили лучших футболистов в истории клуба

Болельщики махачкалинского «Анжи» приняли участие в определении лучших футболистов в истории клуба. Голосование проводилось на официальной странице клуба в инстаграме.
Символическая сборная «Анжи» по версии болельщиков:
Вратарь: Владимир Габулов
Левый защитник: Юрий Жирков
Центральные защитники: Кристофер Самба и Жоао Карлос
Правый защитник: Андрей Ещенко
Опорный полузащитник: Лассана Диарра
Левый полузащитник: Леонардо Да Силва
Правый полузащитник: Бернард Бериша
Атакующий полузащитник: Виллиан
Нападающие: Самуэль Это’О и Янник Боли
Вчера «Анжи» отметил 29-летие.