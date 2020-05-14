Безработные футболисты: Абате, Таски, Старридж, Думбия и другие

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14 мая 2020, 15:27

«Соккер.ру» прогулялся по рынку свободных агентов и собрал команду из самых известных представителей «Братства без знамен».

Футбольный кризис приведет к усечению составов клубов, как следствие, безработных игроков станет больше. Фиксируем состояние рынка свободных агентов в середине мая. Кто тут безработный?

Вратарь

Эмилиано Вивиано (Италия, 34 года)

Вратарь, на счету которого есть даже матчи за «Скуадра Адзурру», сидит без дела с сентября прошлого года, когда разорвал контракт с лиссабонским «Спортингом», а прошлый сезон Эмилиано заканчивал в Серии A, выступая за СПАЛ на правах аренды. Этой зимой Вивиано собирался подписать «Интер» после того, как Самир Ханданович сломал мизинец, но словенец быстро восстановился. Вратарь, на счету которого больше 250 матчей в Серии A, наверняка кому-нибудь пригодится.

Защитники

Иньяцио Абате (Италия, 33 года)

Прошлым летом Абате покинул «Милан» после десяти лет в «красно-черных» цветах, у Иньяцио были варианты продолжения карьеры в «Брешии», «Спортинге» и «Аль-Гарафе», но защитник решил взять паузу, чтобы разобраться с некими «физическими проблемами». Разобрался, но новый клуб пока не нашел, хотя в этом непростом деле Абате помогает небезызвестный Мино Райола.

Сердар Таски (Германия, 33 года)

Двукратный чемпион Германии в составе «Штутгарта» и «Баварии» стал частью чемпионского «Спартака», а в 2018-м покинул «красно-белых», после чего отметился лишь несколькими матчами за «Истанбул», который в прошлом чемпионате Турции реально претендовал на титул. Сотрудничество с турецким клубом получилось непродолжительным, но Таски рассчитывает еще три-четыре года играть в футбол. Сейчас он поддерживает форму дома в Штутгарте и ждет предложений.

Андре Пинту (Португалия, 30 лет)

Португальский защитник играл на родине за «Брагу» и «Спортинг», отметился в греческом «Панатинаикосе», а несколько лет назад им интересовался «Зенит» и итальянские клубы. В прошлом году Андре решился на финансово выгодную авантюру, подписав контракт с «Аль-Фатехом», но в Саудовской Аравии продержался чуть больше полугода. Сейчас еще не совсем старого и небесталанного центрального защитника можно подписать бесплатно.

Иван Стринич (Хорватия, 32 года)

Бывший защитник «Наполи» и «Сампдории», вице-чемпион мира 2018 года вскоре после мундиаля в России вынужден был приостановить карьеру из-за проблем с сердцем, а прошлым летом «Милан» расторг с хорватом контракт, Иван не сыграл ни матча за «россонери». Сам защитник об окончании карьеры не объявлял и нацелен вернуться в футбол. Эй, клубы, будут предложения для хорватского Ивана?

Полузащитники

Джон Оби Микел (Нигерия, 33 года)

Перед началом сезона 2019/20 победитель АПЛ и Лиги чемпионов в составе «Челси» подписал контракт с турецким «Трабзонспором», а в марте отказался выходить на поле из-за угрозы коронавируса (в Турции чемпионат продолжался, когда в большинстве стран уже приняли антивирусные меры и поставили футбол на паузу). Оби Микел раскритиковал всех вокруг, дело закончилось расторжением контракта, но Джон не жалеет об этом.

Юнус Санкаре (Сенегал, 30 лет)

Санкаре прилично играл за французские клубы — в его активе сезон в составе ПСЖ , потом выступал за «Генгам», «Лилль» и «Бордо». Юнус привлекался и в сборную Сенегала, а в начале прошлого года все пошло наперекосяк, когда хавбек решился на косметическую операцию по пересадке бороды. С тех пор Санкаре почти не играл за «Бордо», осенью 2019-го расторг контракт с «жирондинцами» и надеется начать все сначала в другом месте. «Трансфермаркт» оценивает Юнуса в 4 миллиона евро — второй самый большой ценник среди всех свободных агентов после Дани Старриджа.

Мартин Гашек (Чехия, 24 года)

За половину сезона 2019/20 племянник знаменитого хоккейного вратаря «Доминатора» Гашека забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи, а когда «Спарта» отказалась улучшать условия его контракта, хавбек взбунтовался и не приехал на тренировочный сбор в Испанию. Клуб перевел Мартина в резервную команду, а он пошел до конца и в одностороннем порядке расторг контракт со «Спартой». Если не пугает строптивость Гашека, то забирайте молодого и талантливого хавбека на воспитание. Это я к клубам РПЛ обращаюсь.

Нападающие

Роберт Мак (Словакия, 29 лет)

В начале года словак на правах свободного агента перешел из «Зенита» в «Коньяспор», но уже через пару месяцев попросил вольную у турецкого клуба: беспокоился за свою семью из-за пандемии коронавируса, принял решение уехать из Турции. Напомню, что Роберт — чемпион России в составе «Зенита», а еще он футболист весьма добротного уровня, успешно выступавший и в РПЛ , и в чемпионате Греции, и даже в Бундеслиге. Так, за «Зенит» у Мака три десятка результативных действий в 70 матчах. Налетай!

Дэниел Старридж (Англия, 30 лет)

Еще один турецкий беглец. Старридж после победы с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов присоединился к «Трабзонспору», за который выступал вместе с Джоном Оби Микелом. И ведь даже неплохо получалось: 7 голов и 4 «ассиста» в 16 матчах. Увы, за пределами поля Дэниел был не так хорош: был пойман за руку на сливе инсайдов по своим трансферам, получил штраф в размере 150 тысяч фунтов и бан до 17 июня. В итоге, контракт с «Трабзоном» был расторгнут, Дани снова свободен и уже через месяц сможет вернуться на поле.

Сейду Думбия (Кот-д`Ивуар, 32 года)