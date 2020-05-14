Десятка с плюсом. Италия. Восьмидесятые

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14 мая 2020, 16:00

«Соккер.ру» продолжает рассказ о сильнейших вратарях 80-х. На очереди голкиперы Серии А.

Восьмидесятые — славная пора итальянского футбола. Сборная Италии выиграла чемпионат мира 1982, «Ювентус», «Милан» и «Наполи» выигрывали еврокубки. И, естественно, в этот период в воротах итальянских клубов играли замечательные мастера.

Дино Дзофф. (1942). «Ювентус» 1972-83.

Сильнейший итальянский вратарь семидесятых в восьмидесятом добился своего главного успеха. В сорок лет выиграл чемпионат мира. Причём стал одним из его главных героев. Дрогни капитан «голубой эскадры» в игре с бразильцами, исход первенства был бы иным. Свою вторую мечту — победить в Кубке чемпионов Дино осуществить не смог. «Ювентус» уступил в финале «Гамбургу». Летом 1983 года Дзофф с чувством выполненного долга перешёл на тренерскую работу.

Ивано Бордон (1951). «Интер» 1970-83, «Сампдория» 1983-86, «Санремонезе» 1986-87, «Брешиа» 1987-89.

Верный страж ворот «Интера» и многолетний дублёр Дзоффа. Предполагалось, что Ивано станет преемником Дино в сборной. Но не получилось. Итальянцы не попали на чемпионат Европы, а Бордона больше в национальную команду не вызывали. Чемпион мира покинул и свой клуб. Уступил место подросшему Вальтеру Дзенге и отправился в «Сампдорию». Что касается Бордона, то он помог «Сампе» выиграть Кубок Италии, а потом передал ворота молодому Джанлуке Пальюке.

Джованни Галли (1958). «Фиорентина» 1977-86, «Милан» 1986-90.

Ещё один чемпион мира. Унаследовал ворота сборной у Бордона, поехал основным на первенство мира в Мексику. Но там итальянцы сложили с себя чемпионские полномочия, а Джованни сосредоточился на клубной карьере. Галли перешёл в «Милан», отслужив девять лет «Фиорентине». И не только помог его возрождению, но и выиграл с «россонери» Скудетто и два Кубка чемпионов.

Франко Танкреди (1955). «Рома» 1977-90.

Больше десяти лет этот невысокий, но подвижный вратарь защищал ворота «Ромы». В Италии Франко называли наш Дасаев или мини-Дасаев. Действительно, по своей манере игры Танкреди напоминал знаменитого советского вратаря. Сначала выиграл борьбу у Паоло Конти, а потом уже Скудетто и четыре Кубка Италии. Мог взять и Кубок чемпионов, но в мае 1984 года римляне проиграли серию пенальти в финальном матче «Ливерпулю». Танкреди боролся с Галли за право быть первым номером на чемпионате мира 1986, но был включён в заявку под номером 12 и ни разу в Мексике не сыграл. Потом карьера Франко пошла на спад. Конкуренцию с молодым Анджело Перуцци он выдержал, но сдал пост пришедшему из «Дженоа» Джованни Червоне.

Стефано Таккони (1957). «Авеллино» 1980-83, «Ювентус» 1983-92.

Стефано выпала нелёгкая миссия — заменить в воротах «Ювентуса» самого Дино Дзоффа. Взрывной Таккони был полной противоположностью спокойного Дзоффа. Защиту «Юве», состоявшую из чемпионов мира, костерил так, что последние ряды трибун слышали. Любил эффектные броски, иной раз прыгал там, где можно был сделать пару шагов. Но болельщики любили Стефано. Таккони удалось заменить великого Дино. С ним «Юве» не только два раза стал чемпионом Италии и брал Кубок страны, но собрал полную коллекцию международных кубков — Кубок чемпионов, Кубок кубков, Кубок УЕФА , Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок. Таккони же стал полным кавалером. В сборной играл нечасто. Но бронзовые награды Евро-88 и ЧМ -90 в коллекции Стефано также имеются. На тех турнирах он был дублёром нашего следующего героя.

Вальтер Дзенга (1960). «Интер» 1978-94. «Самбенедеттесе» 1980-82.

Один из сильнейших вратарей в истории футбола. ФИФА включила Дзенгу в число лучших голкиперов ХХ века под 20-м номером. В Дельтаплане (прозвище Вальтера) гармонично сочетались реакция, подвижность, прекрасная игра на ленточке и уверенные действия на выходах, умение руководить обороной. В молодости Дзенга получил хорошую практику в не самых сильных клубах, где вратарю приходилось много работать. Вернулся из аренды и успешно заменил стареющего Бордона. После чемпионата мира-1986 Дельтаплан надолго обосновался в воротах сборной Италии, с которой дважды занимал третье место — на чемпионате Европы-1988 и чемпионате мира-1990. Вальтер собрал приличную коллекцию личных наград — приз лучшему игроку Серии А, три награды ФИФА — вратарь года. А потом из Дзенги получился хороший тренер.

Джанлука Пальюка (1966). «Сампдория» 1987-94.

Этот рослый брюнет родился в Болонье, но известным вратарём стал в Генуе. Принял эстафету у Ивано Бордона и надолго прописался в воротах «Сампы». Выиграл с генуэзцами первый в их истории (и единственный) Скудетто, три Кубка Италии и Кубок Кубков. Добрался до финала Кубка чемпионов. Сначала подменял Дзенгу в сборной, а потом вытеснил его и из сборной, и из «Интера». Но это было уже в девяностые. Но армией болельщиков и болельщиц Джалука обзавёлся уже в конце восьмидесятых.

Клаудио Гарелла (1955). «Сампдория» 1978-81, «Верона» 1981-85, «Наполи» 1985-88, «Удинезе» 1988-90.

Клаудио вошёл в историю сразу двух клубов. С ним «Верона» выиграла свой первый и единственный Скудетто. А потом помог «Наполи» впервые победить в чемпионате страны. От игры Клаудио тренеры и болельщики хватались, кто за сердце, кто за голову. Ибо играл Гарелла даже не на грани риска, а за этой гранью. Безумные броски, ловля мяча одной рукой, выходы за пределы штрафной площадки. Но не будь этого эксцентрика в воротах, не видать бы «Вероне» чемпионства. Равно, как и «Наполи». В тех золотых составах он был явно не последней фигурой.

Джулиано Джулиани (1958-1996). «Комо» 1980-85, «Верона» 1985-88, «Наполи» 1988-90.

Джулиани приходил на смену Гарелле и в «Вероне», и в «Наполи», и в «Удинезе». И нельзя сказать, что Джулиано был противоположностью Клаудио. Напротив, они играли в одном стиле. Но зрителям нравилось, да и вратарём Джулиано был сильным. Не нашёл себя в родном Риме, но прекрасно защищал ворота «Комо». Джулиани защищал ворота «Наполи» в период расцвета неаполитанцев. С ним команда Диего Марадоны выиграла сначала Кубок УЕФА , а потом и свой второй чемпионский титул. В первую сборную Джулиани не привлекался, но играл на Олимпиаде в Сеуле на пару с Таккони.

Джулиано умер в 38 лет от СПИДа. Вдова футболиста телеведущая Рафаэлла Дель Росарио обвинила в гибели мужа президента «Наполи» Коррадо Ферлайна. Рафаэлла уверяла, что вирус был занесён в организм Джулиано при введении допинга, который употребляли футболисты неаполитанского клуба, о чём знал президент. Но затем вдова отказалась от обвинений.

Фабрицио Феррон (1965). «Самбенеттезе» 1986-88. «Аталанта» 1988-96.

Антиподов двух предыдущих вратарей был Фабрицио Феррон, игравший рационально и аккуратно, полагаясь на выбор позиции и собственное чутьё. При этом Фабрицо был смел и бесстрашен. Едва не лишился жизни прямо на футбольном поле. Правда это было уже в следующем десятилетии. Воспитанник «Милана» нашёл применения своим силам в Бергамо. С его приходом «Аталанта» превратилась в довольно крепкий клуб Серии А.

Марко Ландуччи (1964). «Виареджо»1981-82, «Фиорентина» 1982-91. «Рондинелла» 1984-85, «Парма» 1985-86.

Воспитанник «Фиорентины» долго ждал, пока наиграется Джованни Галли. И набирался ума-разума в арендах. Когда Галли перебрался в «Милан», Ландуччи получил свой шанс, который не упустил. Марко играл без особых изысков, но надёжно. Например, как в матчах Кубка УЕФА против киевского «Динамо».

Сильвано Мартина (1953) «Дженоа» 1978-84, «Торино» 1984-87 и 1989-90, «Лацио» 1987-89.

Агент Джанлуиджи Буффона, Неманьи Видича и Эдина Джеко сам был неплохим вратарём. Уверенно защищал ворота «Дженоа», «Торино» и «Лацио» в довольно сложных для них сезонах. Пропускал немного, чаще всего менее мяча за игру. А ещё регулярно входил в символические сборные легионеров Серии А, хотя не вполне соответствовал этому статусу. Сильвано Мартина хоть и родился в Югославии, этнический итальянец (несложно догадаться по имени) и на родину предков переехал ещё подростком. Но других вратарей-иностранцев в итальянском футболе тех не было, поэтому составителям символических сборных приходилось притягивать за уши репатрианта. Ещё Мартина известен своим жёстким столкновением с капитаном «Фиорентины» Джанкарло Антониони. Вратарь относительно быстро пришёл в себя, а вот полузащитника «фиалок» пришлось вытаскивать с того света. Будущий чемпион мира около минуты находился в состоянии клинической смерти. Однако никакой вины вратаря «Дженоа» в этом инциденте не было.

Вот вы и познакомились с сильнейшими итальянскими вратарями восьмидесятых. Или просто вспомнили их. Завтра будут лучшие голкиперы французского чемпионата. Будет много знаменитостей.