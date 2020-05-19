На чемоданах. Сборная арендованных футболистов

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вчера, 12:33

«Соккер.ру» рассказывает о самых заметных игроках, которые проводят этот сезон в командировках.

Вратарь

Альбан Ляфон (Франция) — принадлежит «Фиорентине», выступает за «Нант»

Ляфон ворвался в большой футбол одновременно со своим ровесником Доннаруммой — в 16 лет! После трех сезонов в «Тулузе» талантливый голкипер перебрался в «Фиорентину», где провел сезон в основе, но не был счастлив во Флоренции. После договорился о возвращении в Лигу 1. «Фиалки» отдали Альбана в двухлетнюю аренду «Нанту», где все еще молодой вратарь продолжает набираться опыта перед следующим большим вызовом. В апреле ходили слухи об интересе мадридского «Реала», а сам Ляфон мечтает однажды сыграть за лондонский «Арсенал», которому симпатизирует с детства.

Альтернатива: Альфонс Ареоля (Франция) — ПСЖ /«Реал»

Правый защитник

Ашраф Хакими (Марокко) — принадлежит «Реалу», выступает за дортмундскую «Боруссию»

Когда Хакими два года назад уезжал из Мадрида в Дортмунд, его трансферная стоимость оценивалась в 5 млн евро, сейчас Ашраф стоит в десять раз больше, потому что в Германии вырос в одного из сильнейших крайних атакующих защитников планеты: у марокканца 27 результативных действий в 66 матчах за «Боруссию». Такой и Карвахаля может потеснить, если получит шанс в «Реале».

Альтернатива: Алессандро Флоренци (Италия) — «Рома»/«Валенсия»

Центральные защитники

Крис Смоллинг (Англия) — принадлежит МЮ , выступает за «Рому»

Потерявший место в составе МЮ Смоллинг приехал в «Рому» и сразу стал столпом обороны «волков». На протяжении нескольких месяцев римский клуб пытался договориться о выкупе контракта Криса, но не потянул сумму трансфера и теперь занят поисками замены. Жаль, ведь Смоллинг и «Рома» подходят друг другу.

Джанлука Манчини (Италия) — принадлежит «Аталанте», выступает за «Рому»

Второй центральный защитник «Ромы» в нынешнем сезоне тоже из арендованных, но Манчини не покинет Вечный Город после этого сезона: «волки» договорились с «Аталантой» о полноценном трансфере. Удачная сделка.

Альтернатива: Жан-Клер Тодибо (Франция) — «Барселона»/«Шальке» и Кристиан Ромеро (Аргентина) — «Ювентус»/«Дженоа»

Левый защитник

Серхио Регилон (Испания) — принадлежит «Реалу», выступает за «Севилью»

В прошлом сезоне Регилон заявил о себе в «Реале», при Лопетеги и Солари выигрывал конкуренцию у Марсело, но Зидан решил отправить Серхио в аренду, а парень не затерялся в «Севилье» под руководством уже знакомого тренера. У Регилона есть все шансы вернуться в «Реал» и схлестнуться за позицию левого защитника уже с Ферланом Менди.

Альтернатива: Анхелиньо (Испания) — «Манчестер Сити»/«РБ Лейпциг»

Полузащитники

Жедсон Фернандеш (Португалия) — принадлежит «Бенфике», выступает за «Тоттенхэм»

Талантливого Жедсона зимой призвал в «Тоттенхэм» Жозе Моуриньо. К сожалению, целостного впечатления о себе Фернандеш создать не сумел из-за паузы в АПЛ , но у португальца еще будет время себя проявить, ведь его аренда рассчитана до лета 2021 года.

Никола Барелла (Италия) — принадлежит «Кальяри», выступает за «Интер»

Барелла, за которым прошлым летом охотились многие итальянские клубы, изумительно вписался в состав «Интера», который ни разу не пожалел о потраченных 45 миллионах евро. Нынешний сезон Никола провел в Милане на правах аренды, но «нерадзурри» сразу взяли на себя обязательство выкупить контракт хавбека.

Мартин Эдегор (Норвегия) — принадлежит «Реалу», выступает за «Реал Сосьедад»

Мартин пришел в «Реал» раскрученным юнцом, но Эдегору пришлось постараться, чтобы пробиться во взрослый футбол. Аренда в «Реал Сосьедад» — третья по счету после поездок в Нидерланды, где норвежец выступал за «Херенвен» и «Витесс». В «Королевском клубе» рассчитывают на Эдегора, чья карьера в последние годы планомерно развивалась, в Мартине видят замену Луке Модричу.

Филиппе Коутиньо (Бразилия) — принадлежит «Барселоне», выступает за «Баварию»

Коутиньо после ухода из «Ливерпуля» так и не обрел себя. В «Барселоне» Филиппе не оправдал возложенных на него надежд, а в «Баварии», несмотря на неплохую статистику бразильца, с ним не планируют продолжать сотрудничество. Летом Коутиньо придется искать новый угол, если только новый тренер «Барселоны» не сжалится и не даст атакующему полузащитнику еще один шанс.

Альтернатива: Стефано Сенси (Италия) — «Сассуоло»/«Интер», Марио Пашалич (Хорватия) — «Челси»/«Аталанта», Раджа Наингголан (Бельгия) — «Интер»/«Кальяри», Генрих Мхитарян (Армения) — «Арсенал»/«Рома».

Нападающие

Деян Кулушевски (Швеция) — принадлежит «Ювентусу», выступает за «Парму»

С Деяном Кулушевски по ходу сезона приключилась любопытная история: он сменил клуб, но при этом продолжил выступать за «Парму», с которой не был связан контрактом ни до ни после своего трансфера. Дело в том, что 20-летний швед, который в этом сезоне Серии A забил 5 голов и сделал 7 «ассистов», прошлым летом перешел в стан «крестоносцев» на правах аренды из «Аталанты». Зимой «Аталанта» за 35 миллионов евро продала Деяна «Ювентусу», а «Старая Синьора» снова отдала Кулушевски в аренду «Парме». Ох уж эти итальянцы!

Мауро Икарди (Аргентина) — принадлежит «Интеру», выступает за ПСЖ

Аргентинец порвал с «Интером» и поехал в Париж, где потеснил из основы рекордсмена клуба Кавани, да и вообще создал внушительную статистику: 20 голов и 4 результативных передачи в 31 матче. Икарди пришелся ПСЖ ко двору, но его будущее в тумане: не факт, что подпишет полноценный контракт с «Пари Сен-Жермен», может оказаться в АПЛ или «Ювентусе». Ясно одно: в «Интер» Мауро путь заказан.

Альтернатива: Иван Перишич (Хорватия) — «Интер»/«Бавария», Патрик Шик (Чехия) — «Рома»/«РБ Лейпциг».