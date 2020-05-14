Рейтинг! Топ-10 грузинских футболистов в РПЛ

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14 мая 2020, 13:00

«Соккер.ру» рассказывает о лучших представителях одного из самых обширных легионерских сообществ в чемпионате России.

Официальная грузинская диаспора в РПЛ насчитывает больше сотни футболистов и уступает по численности только украинцам, белорусам, бразильцам и сербам. Впрочем, это только «официальная Грузия», то есть футболисты, которые выступали за национальную сборную своей страны, а сколько еще этнических грузин вроде уроженца Самары Циклаури или москвича Джикии? Несмотря на свое происхождение, они должны считаться россиянами, как и Омари Тетрадзе, который выбрал сборную России, так что их вы ниже не найдете. Зато найдете других замечательных игроков.

10 место. Гиа Григалава («Ростов», «Москва», «Волга», «Крылья Советов», «Анжи», «Арсенал») — 194 матча, 6 голов

Главный грузинский «летун» РПЛ , Григалава сменил в нашем чемпионате шесть (!) разных команд. У этого защитника нет трофеев и всенародного признания, но стоит выразить Гиа респект за почти 15 лет выступлений в России. Если бы сезон РПЛ не прервался по известным причинам, защитник тульского «Арсенала» уже сыграл бы 200-й матч за клубы российской Премьер-Лиги. В любом случае, юбилей не за горами.

9 место. Александр Амисулашвили («Шинник», «Спартак-Нальчик», «Краснодар», «Крылья Советов») — 215 матчей, 14 голов

И еще один грузинский защитник, успевший отметиться в нескольких клубах РПЛ . Юного Амисулашвили вывезло из Грузии киевское «Динамо», у которого нюх на сильных грузинских защитников, и хотя в Киеве у Александра не задалось, впоследствии он мощно играл за «Спартак-Нальчик», где образовывал связку центрбеков с Миодрагом Джудовичем, и за «Краснодар», который доверил защитнику капитанскую повязку.

8 место. Леван Кобиашвили («Алания») — 24 матча, 6 голов

Сыграл у нас всего ничего, но оставил ярчайшее впечатление, поэтому без него список лучших грузин чемпионата России будет выглядеть сиротливо. Леван на правах аренды провел во Владикавказе сезон-1997, по итогам которого был признан лучшим дебютантом, лучшим иностранцем и лучшим молодым игроком чемпионата. Впоследствии Кобиашвили построил успешную карьеру в немецкой Бундеслиге и стал рекордсменом сборной Грузии, сыграв в ее футболке 100 матчей.

7 место. Лаша Салуквадзе («Рубин», «Волга») — 131 матч, 4 гола

Трудолюбивый Лаша приглянулся Курбану Бекиевичу и помог «Рубину» выиграть два чемпионских титула. Салуквадзе — типичный универсальный солдат Бердыева, который четко следовал инструкциям и не задавал лишних вопросов. В Казани Лаша поиграл на всех позициях в обороне, выходил в опорной зоне и везде действовал исключительно полезно.

6 место. Михаил Ашветия («Алания», «Локомотив», «Рубин», «Ростов») — 150 матчей, 34 гола

С 1997 года Ашветия набегами играл за владикавказскую «Аланию», но после первых двух заходов в чемпионат России неизменно возвращался на родину, а вот третье пришествие решил продлить — перешел в «Локомотив», с которым стал чемпионом России, а на следующий год выиграл Суперкубок. Михаил, который за свою карьеру забил около 200 голов, обладал ярким талантом, но не умел подолгу поддерживать в себе мотивацию. Когда был в ударе — разрывал соперников, но хватало и матчей, в которых ходил по полю пешком.

5 место. Малхаз Асатиани («Локомотив») - 157 матчей, 9 голов

Статный защитник сделал «Локомотив» главным клубом в своей карьере: выступал за железнодорожников на протяжении семи лет, застал чемпионство 2004 года, выигрывал Кубок и Суперкубки России. В 2010-м руководство «Локомотива» приняло решение не продлевать контракт Малхаза, а тот взял и внезапно завершил карьеру в 29 лет.

4 место. Джано Ананидзе («Спартак», «Ростов», «Крылья Советов») — 179 матчей, 22 гола

Безусловно, в «Спартаке» от Ананидзе ждали большего, особенно после убедительного старта тщедушного таланта, который забил дебютный гол за основной состав «Спартака» еще до своего 17-го дня рождения, а вскоре стал самым юным автором забитого мяча в РПЛ . Но даже несмотря на это, Джано оставил о себе память и добился фактических успехов, выиграв полный комплект российских футбольных наград: чемпионство и Суперкубок со «Спартаком», а также Кубок России с «Ростовом». Яркие матчи, особенно на берегах Дона и в первой половине чемпионского похода «красно-белых», случались, пусть и не так часто, как хотелось бы самому Джано и болельщикам «Спартака».

3 место. Соломон Кверквелия («Рубин», «Локомотив») — 214 матчей, 7 голов

Саба уже больше десяти лет выступает в России, приехал совсем юнцом в академию «Зенита», но на взрослом уровне дебютировал за «Рубин», а потом перебрался в «Локомотив», с которым выиграл несколько трофеев и привлек к себе внимание европейских клубов. Кверквелия — дважды лучший футболист Грузии и сильнейший центральный защитник чемпионата России в сезоне 2017/18.

2 место. Заза Джанашия («Локомотив») — 194 матча, 50 голов

Чемпионского титула в «Локомотиве» Заза не дождался, зато выиграл четыре Кубка России, трижды был серебряным призером чемпионата, дважды добирался с командой Юрия Семина до полуфиналов Кубка обладателей Кубка. Джанашия — один из символов «Локомотива» стыка веков, форвард, которому даже лишний вес не мешал регулярно забивать голы и отмечать их кульбитами.

1 место. Георгий Деметрадзе («Алания», «Локомотив») — 77 матчей, 44 гола

Пусть Деметрадзе сыграл меньше многих соотечественников в чемпионате России, да и титулы ему так и не улыбнулись, но именно Георгий зажег ярче всех — достаточно взглянуть на его статистику! В 1999-м Деметрадзе стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 21 гол. Увы, травмы и сомнительные знакомства не позволили построить по-настоящему выдающуюся карьеру, а в 2010 году Георгий получил 6 лет тюрьмы за связи с воровским миром, правда, через два года вышел по амнистии.