Рейтинг! Топ-10 грузинских футболистов в РПЛ

«Соккер.ру» рассказывает о лучших представителях одного из самых обширных легионерских сообществ в чемпионате России.
Официальная грузинская диаспора в РПЛ насчитывает больше сотни футболистов и уступает по численности только украинцам, белорусам, бразильцам и сербам. Впрочем, это только «официальная Грузия», то есть футболисты, которые выступали за национальную сборную своей страны, а сколько еще этнических грузин вроде уроженца Самары Циклаури или москвича Джикии? Несмотря на свое происхождение, они должны считаться россиянами, как и Омари Тетрадзе, который выбрал сборную России, так что их вы ниже не найдете. Зато найдете других замечательных игроков.
10 место. Гиа Григалава («Ростов», «Москва», «Волга», «Крылья Советов», «Анжи», «Арсенал») — 194 матча, 6 голов
Главный грузинский «летун» РПЛ, Григалава сменил в нашем чемпионате шесть (!) разных команд. У этого защитника нет трофеев и всенародного признания, но стоит выразить Гиа респект за почти 15 лет выступлений в России. Если бы сезон РПЛ не прервался по известным причинам, защитник тульского «Арсенала» уже сыграл бы 200-й матч за клубы российской Премьер-Лиги. В любом случае, юбилей не за горами.
9 место. Александр Амисулашвили («Шинник», «Спартак-Нальчик», «Краснодар», «Крылья Советов») — 215 матчей, 14 голов
И еще один грузинский защитник, успевший отметиться в нескольких клубах РПЛ. Юного Амисулашвили вывезло из Грузии киевское «Динамо», у которого нюх на сильных грузинских защитников, и хотя в Киеве у Александра не задалось, впоследствии он мощно играл за «Спартак-Нальчик», где образовывал связку центрбеков с Миодрагом Джудовичем, и за «Краснодар», который доверил защитнику капитанскую повязку.
8 место. Леван Кобиашвили («Алания») — 24 матча, 6 голов
Сыграл у нас всего ничего, но оставил ярчайшее впечатление, поэтому без него список лучших грузин чемпионата России будет выглядеть сиротливо. Леван на правах аренды провел во Владикавказе сезон-1997, по итогам которого был признан лучшим дебютантом, лучшим иностранцем и лучшим молодым игроком чемпионата. Впоследствии Кобиашвили построил успешную карьеру в немецкой Бундеслиге и стал рекордсменом сборной Грузии, сыграв в ее футболке 100 матчей.
7 место. Лаша Салуквадзе («Рубин», «Волга») — 131 матч, 4 гола
Трудолюбивый Лаша приглянулся Курбану Бекиевичу и помог «Рубину» выиграть два чемпионских титула. Салуквадзе — типичный универсальный солдат Бердыева, который четко следовал инструкциям и не задавал лишних вопросов. В Казани Лаша поиграл на всех позициях в обороне, выходил в опорной зоне и везде действовал исключительно полезно.
6 место. Михаил Ашветия («Алания», «Локомотив», «Рубин», «Ростов») — 150 матчей, 34 гола
С 1997 года Ашветия набегами играл за владикавказскую «Аланию», но после первых двух заходов в чемпионат России неизменно возвращался на родину, а вот третье пришествие решил продлить — перешел в «Локомотив», с которым стал чемпионом России, а на следующий год выиграл Суперкубок. Михаил, который за свою карьеру забил около 200 голов, обладал ярким талантом, но не умел подолгу поддерживать в себе мотивацию. Когда был в ударе — разрывал соперников, но хватало и матчей, в которых ходил по полю пешком.
5 место. Малхаз Асатиани («Локомотив») - 157 матчей, 9 голов
Статный защитник сделал «Локомотив» главным клубом в своей карьере: выступал за железнодорожников на протяжении семи лет, застал чемпионство 2004 года, выигрывал Кубок и Суперкубки России. В 2010-м руководство «Локомотива» приняло решение не продлевать контракт Малхаза, а тот взял и внезапно завершил карьеру в 29 лет.
4 место. Джано Ананидзе («Спартак», «Ростов», «Крылья Советов») — 179 матчей, 22 гола
Безусловно, в «Спартаке» от Ананидзе ждали большего, особенно после убедительного старта тщедушного таланта, который забил дебютный гол за основной состав «Спартака» еще до своего 17-го дня рождения, а вскоре стал самым юным автором забитого мяча в РПЛ. Но даже несмотря на это, Джано оставил о себе память и добился фактических успехов, выиграв полный комплект российских футбольных наград: чемпионство и Суперкубок со «Спартаком», а также Кубок России с «Ростовом». Яркие матчи, особенно на берегах Дона и в первой половине чемпионского похода «красно-белых», случались, пусть и не так часто, как хотелось бы самому Джано и болельщикам «Спартака».
3 место. Соломон Кверквелия («Рубин», «Локомотив») — 214 матчей, 7 голов
Саба уже больше десяти лет выступает в России, приехал совсем юнцом в академию «Зенита», но на взрослом уровне дебютировал за «Рубин», а потом перебрался в «Локомотив», с которым выиграл несколько трофеев и привлек к себе внимание европейских клубов. Кверквелия — дважды лучший футболист Грузии и сильнейший центральный защитник чемпионата России в сезоне 2017/18.
2 место. Заза Джанашия («Локомотив») — 194 матча, 50 голов
Чемпионского титула в «Локомотиве» Заза не дождался, зато выиграл четыре Кубка России, трижды был серебряным призером чемпионата, дважды добирался с командой Юрия Семина до полуфиналов Кубка обладателей Кубка. Джанашия — один из символов «Локомотива» стыка веков, форвард, которому даже лишний вес не мешал регулярно забивать голы и отмечать их кульбитами.
1 место. Георгий Деметрадзе («Алания», «Локомотив») — 77 матчей, 44 гола
Пусть Деметрадзе сыграл меньше многих соотечественников в чемпионате России, да и титулы ему так и не улыбнулись, но именно Георгий зажег ярче всех — достаточно взглянуть на его статистику! В 1999-м Деметрадзе стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 21 гол. Увы, травмы и сомнительные знакомства не позволили построить по-настоящему выдающуюся карьеру, а в 2010 году Георгий получил 6 лет тюрьмы за связи с воровским миром, правда, через два года вышел по амнистии.
Первым кого помню Гиви Нодия , резкий , мобильный, ястреб- стервятник , был лидером атак Локомотива.У железной дороги были хорошие связи в Грузии , это до сих пор её регион.
В начале 80 тых Спартак пригласил списанных с Динамо братьев Мачаидзе, но это другая школа, другие подходы и заслуженные , квалифицированные футболисты в Москве себя не проявили . В конце 80 тых Спартак делал серьёзную ставку на Месхи . Михаил был напорист и обладал хорошей скоростью, он унаследовал от отца имя и эффектный финт с уходом от защитника вправо , правда единственный . Но как-то в ответственном международном матче не реализовал парочку полумоментов, потерял доверие, потихонечку исчез с футбольного горизонта.
Джанашия любил сациви и регулярно привозил лишние килограмм 20 к началу сезона, но его настырность, крепкие ноги и бойцовский дух окупали терпение отца-командира Юрия Павловича Сёмина, который умел извлекать пользу из самых трудных экземпляров .
Заза как -то сумел сделать хет-трик в матче с Маккаби, и забил по голу в обеих полуфиналах Локомотива в Кубке Кубков.
Малхаз Асатиани на мой вкус был сильнейшим из всех новоявленных грузин в России, он очень прилично играл в опорной зоне, мощно выходил в атаку, нагнетал впереди, был хорош , как в разрушении, так и в организации . Касемиро играет так сейчас. С уходом Сёмина Шрек по кличке Эштреков трусливо перевёл Малхаза в центр защиты сузил диапазон действии и Асатиани и всей команды.
Глупый случай пересёк многообещающую карьеру талантливого футболиста.
Скотина Олич, в атаке, владея мячом без всякой необходимости ударил по опорной ноге Асатиани , сломал ему ногу. Крик Малхаза с Черкизовки был слышен у меня в Самаре на Куйбышева. Такого фола нападающего в атаке я больше никогда не видел.
Малхаз попытался вернуться в футбол но неудачно , а Ивица умотал в Германию и остался неотомщённым.
Первым кого помню Гиви Нодия , резкий , мобильный, ястреб- стервятник , был лидером атак Локомотива.У железной дороги были хорошие связи в Грузии , это до сих пор её регион.
В начале 80 тых Спартак пригласил списанных с Динамо братьев Мачаидзе, но это другая школа, другие подходы и заслуженные , квалифицированные футболисты в Москве себя не проявили . В конце 80 тых Спартак делал серьёзную ставку на Месхи . Михаил был напорист и обладал хорошей скоростью, он унаследовал от отца имя и эффектный финт с уходом от защитника вправо , правда единственный . Но как-то в ответственном международном матче не реализовал парочку полумоментов, потерял доверие, потихонечку исчез с футбольного горизонта.
Джанашия любил сациви и регулярно привозил лишние килограмм 20 к началу сезона, но его настырность, крепкие ноги и бойцовский дух окупали терпение отца-командира Юрия Павловича Сёмина, который умел извлекать пользу из самых трудных экземпляров .
Заза как -то сумел сделать хет-трик в матче с Маккаби, и забил по голу в обеих полуфиналах Локомотива в Кубке Кубков.
Малхаз Асатиани на мой вкус был сильнейшим из всех новоявленных грузин в России, он очень прилично играл в опорной зоне, мощно выходил в атаку, нагнетал впереди, был хорош , как в разрушении, так и в организации . Касемиро играет так сейчас. С уходом Сёмина Шрек по кличке Эштреков трусливо перевёл Малхаза в центр защиты сузил диапазон действии и Асатиани и всей команды.
Глупый случай пересёк многообещающую карьеру талантливого футболиста.
Скотина Олич, в атаке, владея мячом без всякой необходимости ударил по опорной ноге Асатиани , сломал ему ногу. Крик Малхаза с Черкизовки был слышен у меня в Самаре на Куйбышева. Такого фола нападающего в атаке я больше никогда не видел.
Малхаз попытался вернуться в футбол но неудачно , а Ивица умотал в Германию и остался неотомщённым.