Несостоявшиеся легенды «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 11:20

«Манчестер Юнайтед» времен сэра Алекса Фергюсона – команда-легенда. Через нее прошли многие звезды. А могло пройти еще больше. «Соккер.ру» и TalkSport представляют сборную тех, кого почти подписал Фергюсон.

Под руководством Алекса Фергюсона МЮ завоевал 38 трофеев, став настоящей машиной по зарабатыванию титулов. Казалось, что такому клубу никто не может отказать – все мечтают оказаться в «Юнайтед», чтобы поработать под руководством легенды и стать обладателями трофеев. Но далеко не все звезды, действующие или будущие, соблазнялись предложениями от «красных дьяволов». Можно собрать настоящую символическую сборную из тех, кого Фергюсон хотел подписать в МЮ , но в какой-то момент что-то пошло не так.

Вратарь – Петр Чех

Прежде чем стать легендой «Челси», Чех мог оказаться в МЮ . В 19 лет чешский вратарь выступал за «Ренн», и туда отправился на разведку сам Фергюсон. Однако как раз в матче, на котором сэр Алекс присутствовал, Чех допустил серьезную ошибку. Позднее тренер признался, что в тот момент посчитал вратаря слишком молодым, поэтому предложения не сделал.

Правый защитник – Филипп Лам

Бывший помощник главного тренера «Баварии» Херманн Герланд рассказывал, что Фергюсон очень хотел переманить немца из Мюнхена на «Олд Траффорд». По его словам, трансфер был очень близок к осуществлению. По словам Герланда, сэра Алекса впечатлило то, как Лам, которого «Бавария» отдала юнцом в аренду в «Штутгарт», сыграл против МЮ в Лиге чемпионов. Однако, видимо, тогда Фергюсон и посчитал, что Лам слишком молод. Либо «Юнайтед» не смог тягаться с «Баварией» по условиям.

Центральный защитник – Венсан Компани

Бельгиец все-таки поиграл в Манчестере, но за «Сити», став последним приобретением «горожан» перед притоком мощных арабских денег. И это не помешало ему стать легендой для «Сити». А в 2004 году звездочка из «Андерлехта» могла оказаться в МЮ . Сэр Алекс рассматривал кандидатуру 18-летнего Компани, но не решился на трансфер, а в 2006 году Венсан перешел в «Гамбург», откуда еще через два года перебрался в «Сити».

Центральный защитник – Паоло Мальдини

Сам Алекс Фергюсон рассказывал, как пытался из «Милана» переманить легенду, но встретил жесткий отказ от отца Паоло Чезаре.

«Чезаре сказал: „Мой дедушка был „миланистом“, мой отец – „миланист“, я – „миланист“, мой сын – „миланист“. Забудьте об этом“. Я попытался. Но отец Паоло был довольно грозным. Я лишь развел руками. Это все, что я мог», — вспоминал Фергюсон. Больше об этом сэр Алекс и не помышлял.

Левый защитник – Биксан Лизаразю

В свое время Лизаразю был лучшим в мире левым защитником, поэтому, конечно, Фергюсон хотел видеть его у себя в команде. Даже предпринял попытку купить француза, однако тот уже тогда был звездой и выступал за «Баварию», которая на большие деньги не привыкла соблазняться, поэтому просто отказала МЮ . Об этом вспоминал сам Лизаразю, говоря, что дело было в 2001 или 2002 году.

Центральный полузащитник – Пол Гаскойн

Это был далекий 1987 год, «Манчестер» под руководством Фергюсона играл с «Ньюкаслом», которому грозил вылет их элиты. Сэр Алекс вспоминал тот матч, говоря, что 20-летний Гаскойн просто разорвал полузащиту его команды, произведя неизгладимое впечатление. Фергюсон тут же пожелал заполучить Гаскойна, но опоздал – боссы МЮ сообщили своему тренеру, что «Тоттенхэм» подсуетился и смог уговорить Гаскойна, купив дом его родителям.

Центральный полузащитник – Зинедин Зидан

Легендарный француз мог оказаться в МЮ , если бы не другая легенда из Франции. Скаут «Юнайтед» рассказывал Фергюсону о Зидане, когда тот играл за «Бордо», предполагая, что Зинедин сможет пригодиться МЮ . Однако сэр Алекс посчитал, что подписание Зидана нанесет удар по положению Эрика Кантона, за которого тренер решил держаться до последнего. Именно поэтому Фергюсон не стал давать хода трансферу Зидана, хотя осознавал талант полузащитника.

Правый полузащитник – Арьен Роббен

Голландец, поигравший в «Челси», «Реале» и «Баварии», все время наводил страх на любых защитников, несмотря на свою «хрустальность». Он мог оказаться и в «Манчестер Юнайтед». Об этом рассказал сам Роббен в 2018 году. Он признался, что Фергюсон приглашал его на ужин в Манчестере, показывал тренировочную базу. Однако когда Роббен вернулся в ПСВ , никакого реального предложения от «Юнайтед» не поступило. Зато «Челси» подсуетился. Арьен предположил, что лондонцы просто предложили большую сумму. Так он оказался в «Челси», о чем не жалеет.

Левый полузащитник – Роналдиньо

А о том, что бразилец мог оказаться в МЮ , рассказал Пол Скоулз. По его словам, в 2003 году Роналдиньо был очень близок к переходу в «Юнайтед», все в команде уже ждали этого, но сам игрок предпочел тогда «Барселону». Выступавший за ПСЖ Роналдиньо, которому тогда было 23 года, подтвердил слова Скоулза, заявив, что в течение 48 часов должен был оформить переход в МЮ , но ему позвонили из «Барселоны». А дальше сами все знаете.

Атакующий полузащитник – Давид Сильва

Еще один наряду с Компани футболист, который все же поиграл в Манчестере, но за другую команду. Не суждено ему стать легендой «красных дьяволов». Сам Фергюсон рассказал, что за Сильвой он со скаутами много наблюдал, когда Давид выступал за «Валенсию». Однако сэр Алекс столкнулся с большими сомнениями. Он понимал, что под игру очень талантливого Сильвы ему придется перестраивать тактику всей команды, а в МЮ определенный стиль уже к тому времени сложился. В итоге было решено отказаться от идеи приобрести испанца. Но тот все равно стал легендой, пусть и в «Сити».

Нападающий – Алан Ширер