Глушаков vs Каррера. Конфликт двух легенд «Спартака»

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сегодня, 12:30

Денис не исключил возвращение в московский клуб, а «Соккер.ру» напоминает, почему это плохая затея.

Глушаков часто вспоминает прошлое, дамы и господа присяжные заседатели. Поэтому снова «суд» по мотивам скандальной истории. И как подобает серьезному процессу – часто завершается спустя годы после событий. Глушаков постоянно выдает новую и новую информацию о конфликте с Каррерой, можно снять российский аналог документального сериала «Король тигров».

Речь об одном из самых заметных и подробно рассказанных конфликтов в истории российского футбола. Каррера или отказывается говорить, или добавляет мелкие детали, не переходя на личности. А вот Глушаков выстроил целый мир, где сам обычно в роли жертвы, а все остальные – участники страшного заговора.

Странно лишь, что Денис ни разу не сказал: «Я тоже виноват в гибели „Спартака“, извините, фанаты». Но раз скандалы были невероятно публичными, то говорить можно о фактах, которые позволят вам, дамы и господа, вынести свой вердикт. Доведение до самоубийства – страшное преступление, которое обычно непросто доказать. Но чемпионский «Спартак» убивали изнутри, а потом, поскольку погибал медленно – добили мгновенно, как на скотобойне.

Статус Карреры в деле определить сложнее, чем Глушакова, Денис — обвиняемый. Итальянец в прошлом году добавил в историю важную деталь: когда Федун подумывал назначить тренером Бердыева, российские футболисты испугались нагрузок (позже они же не выдержали тренировок новых итальянских наставников) и предложили Карреру – помощника Аленичева. И знаете, что первое Глушаков сказал Массимо? «Только один тренер не ставил меня в основу».

Фразу передал сам Массимо, и она прекрасно описывает размер эго Дениса. Прозрачный намек от ОПГ «Ромашка» — мы тебя одобрили, ноунейм, но в ответ должны играть в основе. «Мне конкуренты не нужны». Глушаков тогда заиграл здорово? Конечно, но аналитики давно посчитали, что у «Спартака» в 2017-м были аномально удачные удары, в том числе – дальние. Денис не смог бы повторить такой сезон, ведь Каррера прав – это добротный, средний футболист.

Зато Глушаков точно вписал имя в историю «Спартака», был капитаном еще до приезда Массимо. Но одновременно хавбек помог и возродить, и убить чемпионские традиции. Каррера понял, с кем имеет дело, и просил отдать Дениса в аренду. Дмитрия Комбарова ждала та же участь. Массимо понимал, что у него в «Спартаке» достаточно недоброжелателей – привет Измайлову, а после чемпионства пытался обложиться друзьями – Трабукки и Гурцкая.

Выбрал не лучших соратников, ведь посредники по умолчанию должны иметь в себе врожденные наглость и подлость. С другой стороны, насчет Глушакова не ошибался. Даже успешную игру Дениса можно назвать эгоизмом – старался выбить новый жирный контракт. По версии Глушакова его так хотели выжить из «Спартака», что соврали об условиях, которые предлагал Федун, а когда игрок и босс свиделись лично – сразу нашли точки соприкосновения.

Самое время обозначить роль президента в этой истории. Федуна можно обвинять в бездействии. Каррера попросил убрать того, кто в первой же фразе намекнул, что может слить любого тренера – капитан заявил новичку, что пережил всех наставников на пути. Леониду Арнольдовичу надо было выбрать сторону, а он думал, что само рассосется, что Измайлов все решит, что другие боссы будут ловчее, чем Трабукки и Гурцкая, и выберут для «Спартака» лучший состав под Лигу чемпионов и новый сезон.

Как можно было избежать убийства команды победителей? Найти реального спортивного директора вместо бездарных менеджеров – чтобы не советники Карреры выбирали игроков, а профессионал. Выдать Глушакову и Комбарову новые контракты – в награду за чемпионство и заслуги, но отправить в аренды. Если бы Каррера провалился без тех, кто мог организовать восстание внутри, то все бы узнали – виноват Массимо. А так имеем другую реальность. Глушаков остался, а тренер наивно посчитал, что российские футболисты выберут Промеса капитаном – а голландцу была обещана повязка.

Команда проголосовала иначе, хотя Квинси был бы идеальным капитаном – любим фанатами, тоже хулиган, а Джикия – правильным вице-капитаном. Без внутренних конфликтов «Спартак» мог выйти в плей-офф ЛЧ , обыграв «Марибор», не допустить чемпионство «Локомотива», или хотя бы взять Кубок России. А дошло до того, что Каррера после представления Глушакова с «Тосно» спрашивал помощников: «Денис сдал матч, чтобы насолить мне?». Все пошло по сценарию недоверия, лицемерия, интриг и гнусных провокаций. Как видите, также нельзя делать непогрешимым Карреру – не хватило опыта и характера, надо было жестко убирать Глушакова и уничтожать ОПГ «Ромашку».

Но Массимо подвела мягкость. Уже после первых конфликтов с Глушаковым пытался примириться – обнимал игрока после матчей, поддерживал. Денис расценил это как слабость. А вот если бы хавбека убрали, а параллельно Федуну хватило квалификации для выбора спортивного директора во имя грамотных трансферов, а не покупки Педро Роши, когда поехали за Луаном – остались бы лидерами РПЛ , плавно добавляя нужных новичков. Но не сложилось. Сливал ли Глушаков тренера? Точно мечтал об отставке, плюс заставил Карреру наказать себя и Ещенко за компанию, хотя Андрей не был врагом Массимо.

Денис радовался, когда опубликовали фото стадиона, но Рианчо, которого Глушаков видел новым главным, в итоге назвал хавбека «курицей без головы». Фанаты «Спартака» тоже не уважают Глушакова, но до сих пор любят Карреру. Не то чтобы не понимают, что Массимо не справился – из-за того, что не дожал свою позицию, но все-таки интриги плел Денис. Спровоцировал выборы капитана вместо назначения Промеса именно хавбек. Устроил раскол внутри тренерского штаба, раскрутив историю с разделом премиальных за чемпионство тоже Денис. Настраивал игроков друг против друга – разговоры про ОПГ «Ромашку», о «подлизе» Луисе Адриано и прочие глупости, которые вредили «Спартаку», капитан команды.

Собирался уничтожить Еременко в составе «красно-белых» — Денис. Не желал уйти, хотя прекрасно знал о планах Карреры отправить его в аренду, а в идеале расстаться – Денис. С подругой детства ходил в баню тоже сам, это не Промес подставил конкурента в капитаны. Глупые трансферы совершали с подачи советников Карреры? А где тогда были Измайлов и Родионов? Версия Глушакова, что «Спартак» уничтожило окружение Карреры и плохой Массимо, не сочетается с реальностью.

Федун и Измайлов выше в иерархии, чем Трабукки и Гурцкая – могли заблокировать любую сделку. Конечно, Массимо нельзя было играть в демократию при выборах капитана – это была отправная точка, когда Глушаков понял, что у него есть влияние на коллектив. Денис, безусловно, хотел денег и власти. И получил все, ведь выбил новый контракт, задержался в команде, настроил игроков и Федуна против Карреры. Футболисты побежали жаловаться, что Рианчо и Массимо отдают разные приказы и пора выбрать одного.

Глушаков фигурирует в десятках ошибочных решений того «Спартака». И это еще о нестабильной игре, обрезах и ляпах на поле не говорим. Как-то слишком много слов и действий от человека, который невиновен в кризисе чемпионского «Спартака» и полном развале коллектива и команды, не находите? Прошло три года после завоевания долгожданного титула, а в основе «красно-белых» почти не осталось чемпионов. Совершенно другая команда, пришлось тратить десятки миллионов евро, начинать сначала и уже без Глушакова.

Теперь Денис заговорил о потенциальном возвращении. Разве можно что-то исключать в российском футболе? Федун свято верит, что Глушакова «уничтожили агенты», называет Дениса «мужиком». Святая наивность президента «Спартака» давно известна, как и трагикомичное неумение разбираться в людях. Но спустя годы в этом конфликте достойнее всех ведет себя Каррера – Массимо не вытаскивал подноготную, как чаще поступают мужчины. Глушаков же превратился в деда у подъезда, который всегда вспоминает армейские истории – те байки оказались самым интересным и важным в его жизни, что скучно и грустно одновременно.

У Дениса есть чемпионство «Спартака» и он доит эту тему вечно. Владелец «Спартака» прав, что Глушаков – один из кузнецов чемпионства, с этим никто и не спорит. Но так смешно читать о глобальном заговоре против Дениса. Фанатам «красно-белых» по всей России никто не платил, чтобы составили личное мнение, какой человек стал капитаном их любимой команды. Забивал – да, но дальше его надо было вычеркнуть, понимая характер, как сделал Черчесов в сборной. Есть люди, которые себя переоценивают, но умеют влиять на других, оставаясь эгоистами.

Денис именно из таких, что очевидно после его многочасовых рассказов о тех днях. Например, дома у Глушакова лежит неподписанный контракт с ЦСКА . А из «Локомотива» хавбек ушел в «Спартак», который до этого якобы ненавидел. Позже отказался покидать «красно-белых», поскольку ни один другой клуб не повторял финансовые условия. Если бы капитан чуть больше думал об интересах команды, то все сложилось бы иначе. Конечно, Гурцкая и Трабукки, зная о желании Карреры избавиться от потенциальных мятежников, старались убедить Федуна, что Глушаков – опасен.

Но так поступили бы любые соратники главного тренера. В желании убрать игрока, который не нравится и кажется лишним на поле, нет греха наставника. Есть право на выбор, ведь ответственность за результаты – на Каррере. Да и кто оказался в итоге прав? История ведь расставила всех по местам. Разве Рианчо и Кононов отработали успешнее, чем Каррера? Нет. Глушаков вернулся и поднял команду? Нет. Разве Цорн не сделал то, о чем мечтал Массимо? Томас уничтожил ОПГ «Ромашка». И Глушаков не играет вне «Спартака» лучше, «Ахмат» — шестнадцатый.

Вот только время не отмотать. Внутренние конфликты привели к неудачам «Спартака» в еврокубках – после первого тайма с «Атлетиком» была потасовка, ведь легионеры набросились на россиян, подозревая, что те ошибаются не случайно. И с ПАОКом команда сыграла ужасно. Неудачи в Европе и в РПЛ стоили места в группе ЛЧ – премиальных, что привело к экстренной продаже Промеса. 31 августа 2018 года – день, когда умер чемпионский «Спартак».

Без Квинси уже не было того класса и драйва. Федун персонально хвалит Глушакова за чемпионство, но забывает – в титульном сезоне голландец создал 21 гол против 10 у Дениса. Лайки к посту Назарова были после, но конфликт Карреры и Глушакова начался намного раньше, а его развитие привело к поражениям на поле и вынужденному уходу лучшего футболиста команды и несостоявшегося капитана Промеса.

А если говорим о сражениях Глушакова и Карреры, то в итоге Денис выиграл битву («упакован деньгами по самое не могу», как правильно подметил Федун), а «Спартак» — проиграл войну.