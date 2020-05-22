Игра на выбывание

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сегодня, 11:04

«Милан» — многострадальный. Сейчас в нем происходит напряженная внутренняя борьба. «Соккер.ру» — об участниках противостояния, распирающего легендарный клуб.

Руководство «Милана» поставило себя в неловкое положение, начав переговоры с Ральфом Рангником, при этом не проконсультировавшись с техническим директором клуба. И будь это простой функционер, заострять на этом внимание никто не стал бы. Но директор «Милана» — легенда клуба, легенда мирового футбола Паоло Мальдини. Поэтому с самого начала года противоречивые слухи ходят вокруг «россонери». Озвучиваются самые разные версии: от ухода Мальдини до неприглашения Рангника. И красивого выхода из ситуации у боссов «Милана» не будет. Если они решат не звать Рангника, то дадут слабину, покажут свою несостоятельность как переговорщиков и партнеров. Ведь Рангник уже начал обозначать свою позицию:

Возглавлю ли я «Милан»? Не могу этого исключать. «Милан» контактировал со мной, и я сообщил об этом «Ред Булл». Переговоры начались, но потом были приостановлены из-за коронавируса. Возникли более важные проблемы.

Если все же пригласят Рангника, это может спровоцировать уход Мальдини, чья позиция относительно специалиста до последнего времени открыто не высказывалась. Однако в последние дни Мальдини начал открыто выражать свои мысли по этому поводу:

Поскольку я никогда не разговаривал с Рангником, я не понимаю, на каком основании сделаны его заявления, в том числе и потому, что владелец клуба мне ничего не сказал. Итак, у меня есть несколько советов для него. Прежде чем начать изучать итальянский язык, он должен пересмотреть общие концепции уважения, так как есть коллеги, которые, несмотря на многие трудности на данный момент, пытаются завершить сезон.

Вряд ли можно представить, что с таким настроем эти двое будут сотрудничать. Учитывая настойчивость боссов «Милана», описанную итальянскими СМИ , можно предположить, что они все же настроены на приглашение Рангника. Но тогда случится не просто уход технического директора, это будет обозначать разрыв с легендой, которого болельщики «Милана» клубу не простят. У фанатов «россонери» и без того есть колоссальный список претензий к тому, что творится с клубом и что творит руководство клуба. Это одна из самых многострадальных команд с громким именем в последние годы. Совершать дополнительные выстрелы себе по ногам – особый вид мазохизма, к которому боссы «Милана» приблизились вплотную. С другой стороны, может показаться, что им просто все равно, поскольку клуб, по сути, достался им не как желанный актив, а как придаток. Впрочем, и в этой позиции есть сомнения, ведь откопали они контакты Ральфа Рангника, вышли с ним на переговоры, значит, имеют какое-то видение ситуации. Но их активность больше напоминает суету крота в грязи. Много барахтанья – мало результата. И другой легендарный герой – Фабио Капелло – указал на это:

«Милану» не хватает последовательности. Сперва был Гаттузо, но они уволили его, чтобы пригласить Джампаоло, которого потом заменили на Пиоли. У них были Бобан и Мальдини, которым указали на дверь. Теперь они решили полностью положиться на иностранцев, включая тренера. Кто знает, правильно ли они поступают?

Определенное понимание рискованности ситуации есть у Ивана Газидиса. Это опытный генеральный директор, от которого, вероятно, и исходят инициативы, так смущающие футбольное сообщество. Газидис пользуется тем, что в его руках сосредоточена большая часть властных полномочий и есть прямой контакт с владельцами «Милана», тогда как Мальдини и Звонимир Бобан, который клуб уже покинул, больше приглашались в качестве живых символов, что им очевидно дали понять, занявшись решением тренерского вопроса без их ведома. Но в какой-то момент и сам Газидис стал понимать, насколько некрасиво может все обернуться и как это может привести к потере его теплого места и выгодного положения. Если верить итальянским СМИ , описанный выше эпизод с открытым обменом репликами Рангника и Мальдини, сильно разозлил Газидиса. Причем именно поведение Ральфа, а не Паоло, поскольку Рангник, кажется, слишком уверовал в свою необходимость для «Милана». Это привело к беседе между ним и Газидисом, в ходе которой Ральфу пришлось приносить извинения.

Что касается будущего Мальдини, то он многозначительно подчеркнул, что жизнь его семьи слишком плотно связана с «Миланом», так что его история в клубе не завершится в любом случае. При этом в той же итальянской прессе появляется информация о том, что Мальдини настроен по окончании сезона покинуть «Милан», ощущая недоверие между ним и Газидисом. Ему хватает сдержанности не совершать эмоциональных поступков посреди сезона, как это сделал Бобан. Он несколько раз в своих интервью подчеркивал, что главное сейчас – безопасно завершить сезон, а потом уже будет разбираться с остальным. Боссы клуба пытаются уговорить его остаться, но тем самым стремятся усидеть на двух стульях. В этой истории не получится удовлетворить желание Газидиса пригласить Рангника и стремление Мальдини не связываться с ним. И Газидис хотел бы избавиться в этой истории от Мальдини, скорее всего, поскольку у него на пост технического директора есть свой кандидат – Хендрик Альмштадт, которого называют правой рукой Газидиса. По большому счету, все эти действия представляют собой попытки Газидиса захватить более полно власть в «Милане», не оставив альтернативы, при полном попустительстве боссов, не слишком заинтересованных в футболе, но осознающих важность фигуры Мальдини, к сожалению Газидиса. Поэтому пока единственное, что сдерживает процесс, это статус Мальдини, его имя и армия болельщиков за ним – в открытом конфликте Газидис не выживет. Но распираться изнутри противостояниями «Милан» продолжит.