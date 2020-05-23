11 антигероев чемпионата России 2019/20

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сегодня, 12:30

О разочарованиях – на «Соккер.ру», ведь некоторые персоны не успокоились даже по ходу футбольной паузы.

У Точилина, Григоряна, Шаронова и Рахимова тоже не получилось, это объективно. Но если искать антигероев среди уволенных тренеров, то в первую очередь речь зайдет о человеке, который выше в списке, а во вторую – о Хохлове. Дмитрий Валерьевич вошел в сезон третьим тренером РПЛ по продолжительности у руля своего клуба, его опережали только Сёмин и Федотов. То есть наставник понимал «Динамо». Также Хохлов влиял на переформатирование состава, Орещук не был его врагом. Наконец, денег потратили много, а пришел тренер на 15-е место. Кроме того, неудачу Хохлова подчеркивает работа Новикова – получается лучше, невзирая на отсутствие того же тренерского опыта.

Когда Глушаков публикует фотографию с дровами, подписывая «за футбол без деревяшек», Денис понимает иронию? Когда Аршавин сравнивает нарубленные дрова с Тимощуком, Радимовым и Погребняком, это смешно, ведь Андрей был техничным, а названные – нет. А вот Денис себя переоценивает. О Глушакове лучше всего сказал Каррера: хавбек спустя годы после конфликта возвращается к прошлому, чтобы остаться в информационном поле. В этом сезоне Денис стал тем, кто много говорит, но не смог поднять «Ахмат» с последнего места. И за заявление, что ест чеснок и не боится коронавируса – отдельный привет. На Кавказе тупой миф, что «вирусы нас не берут» обернулся трагедиями. Это была шутка? Тогда шутит Глушаков примерно так, как дерется – на Евро-2016 пытался ударить Широкова, а разбил лицо Мамаеву.

Василий Казарцев

Странный судья. Гинер после его работы в матче «Краснодара» и ЦСКА назвал тогдашнего начальника арбитра Казарцева «конченным негодяем» и намекнул, что Егоров – взяточник. Евгений Леннорович смешно смотрится в роли ангела справедливости, вот только арбитр Василий ошибался не в одной игре. Но знаете, почему Казарцев так низко в списке? Не похоже, чтобы за ним была тень преднамеренных ошибок в пользу фаворитов и самых богатых. Не исключено, что Василий просто средний рефери, который часто паникует, выдавая тревожность за уверенность. Отсюда потасовки команд, редкие странные удаления, удивительные пенальти и прочие шалости, вроде двойных стандартов, даже когда у Казарцева есть четкий повтор. Кстати, в матчах с его участием меньше всего фолов, но судья Василий — четвертый по желтым карточкам.

Здесь не будет Малкома, поскольку у него остается шанс заиграть в концовке сезона. Да и травма стала объективной помехой на середине его карьеры в «Зените». Бразилец – разочарование сезона, но не антигерой. А вот Андре Шюррле – другое дело. Конечно, это не такой дорогой для «Спартака» футболист, как Тиль, но за немца платили деньги «Борусси» Д, когда брали чемпиона мира в аренду, да и отстегнули новичку парочку миллионов зарплаты. А получили одного из худших именитых легионеров в истории РПЛ . Шюррле оказался безвольным, незаинтересованным в игре за «Спартак». Быстро улетел домой в Германию, вернулся, снова улетел, а теперь его не видят смысла отрывать от жены и дочери – с «красно-белыми» странному немцу не по пути.

Виталий Мешков

Один из самых скандальных арбитров сезона. Мешкова по делу критиковали представители «Спартака» и ЦСКА , высказывали недовольство казанцы. Даже бывший босс Егоров открыто ругал подчиненного. Что же особенного в истории? Виталий оставался на поле. Его не отстраняли надолго, и сейчас у Мешкова 14 матчей, только у Сергея Лапочкина чуть больше. Причем учтите, что если Москалева после первого же «представления» надолго убрали – «Спартаку» повезло с ним в первом же туре, если Левников работал мало после ошибок в пользу тех же «красно-белых», то с Мешкова как с гуся вода. Умеет человек красиво ошибаться в нужную сторону, прямо как Безбородов в лучшие годы. Фанаты таких рефери не любят, отдельные клубы и начальство – другое дело.

Мог быть выше в списке, если бы его пост сильнее влиял на весь футбол. Конечно, Шалимов просто в очередной раз показал, что является плохим тренером – «Ахмат» идет на последнем месте, отчаянно мечтая о прекращении сезона и сохранении прописки на следующий чемпионат вне спортивной очереди. Но Игорь антигерой еще и потому, что именно ему хватило наглости назвать россиян дармоедами во время пандемии, когда многим мелким предпринимателям просто запретили продолжить работу. Человек с зарплатой 98 тысяч рублей в день (в день!) учил жизни тех, кто не идет в своем ремесле на последнем месте. И в футбольном смысле, и по-человечески – антигерой сезона.

Михаил Вилков

Судит так, что многие фанаты футбола согласились с давним оскорблением Вилкова из уст человека с микрофоном в Грозном. Михаил стал олицетворением бардака, который привел к появлению странного Кашшаи у руля арбитров. В первом же туре рефери ошибся в пользу «Локомотива» — Егоров позже признал ляп. В третьем туре Вилков снова разочаровал, а после матча «Локомотива» и «Зенита» получил порцию критики от фанатов петербуржцев. А после поединка Семака против Ганчаренко уже фанаты ЦСКА возмущались. Дальше были ошибки против «Оренбурга» и отстранение. В 18-м туре Вилков вернулся как рефери VAR , но снова в сложной игре с послевкусием – «Зенит» обыграл «Спартак» 1:0. Михаил часто чудил, был в центре скандалов, в целом разочаровал своей работой.

Сергей Прядкин

Клубы настолько хотели угодить Прядкину внеочередным избранием, что Дюков не выдержал и вмешался – пришлось провести голосование по закону. Но с одним кандидатом. Внеочередная победа старого президента. Бессмысленная и беспощадная. Конечно же, Сергей Геннадьевич никуда не уходит, ему и так хорошо – править вечно, если при этом РПЛ не нужно развиваться, чтобы президент остался, просто и приятно. Прядкин один из тех, кто устраивает сами клубы, то есть это больше камень в огород Федуна, Галицкого, Гинера и Миллера – проголосовали «за» главу РПЛ единогласно. Но посмотрите, как бездарно лига встретила пандемию. Весь удар принял на себя РФС , где Дюков с подчиненными все разгребает, а клубы не получили поддержку Прядкина, и уже жалуются публично – как «Локомотив». Президент, которого не видно в кризис, не будет назван героем футбольной страны.

У Олега Георгиевича был шанс остаться непонятым Дон Кихотом, которого зацепила лопасть дикой мельницы, подбросила в воздух, а при падении произошел перелом шеи и множества костей рыцаря из Ла-Манчи. Был шанс сохранить лицо, если бы Кононов сразу ушел, как только всем футбольным людям в России стало понятно, что белорус не тянет сложную работу в «Спартаке». Но Олег Георгиевич нагло остался. В результате получил очень жесткий отпор требовательных трибун – за гранью красивых оскорблений, в лоб и нецензурно атаковали, и ушел. В спину Кононову при уходе полетели не совсем искренние сочувствия, а слова, что он смотрелся жалко. И статус одного из самих слабых наставников в истории «Спартака». Не самый плохой тренер в целом, но явно переоценил себя. Острые лопасти «красно-белой» мельницы-мясорубки надо атаковать, только если есть железная воля.

Василий Кикнадзе

Любимчик фанатов «Локомотива», который, чем больше говорит – тем хуже делает. Зачем объяснять отставку Сёмина не сразу, а постфактум, если решение приняли давно? Надо было Юрия Павловича на руках носить целый сезон, убедив уйти красиво. У Кикнадзе не получилось, теперь он — враг фанатов. И хотя вряд ли Василий самостоятельный – скорее исполнитель, ведь пост промежуточный в вертикали власти, бардак в «Локомотиве» спишут на него. Причем директор это понимает. Но заявление, что «железнодорожники» проводят скандальный и странный сезон, объективно, как и место Кикнадзе в антирейтинге. И если профессии других – тренеров, игроков и арбитров, допускают, что можно легко нарваться на публичную критику, то обычному директору стоило постараться, чтобы оказаться в этой компании. Скорее всего, просто вестник апокалипсиса – если урежут финансирование, то «Локомотиву» конец с Сёминым или без, но Кикнадзе теперь – фамилия нарицательная.

Александр Егоров