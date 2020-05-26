«Хоффенхайм» — «Кельн» прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 08:31

«Хоффенхайм» и «Кельн» сойдутся в очной встречи в матче 28 тура немецкой Бундеслиги. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок.

«Хоффенхайм»

В прошлом туре чемпионата Германии «Деревенские» играли в гостях против «Падерборна». «Хоффенхайм» не смог обыграть худшую команду Бундеслиги, и вернулся домой только с ничейным результатом (1:1).

После рестарта чемпионата команда также с треском проиграла дома «Герте» (0:3). В активе хозяев 36 очков и девятая позиция в рейтинге.

«Кельн»

«Козлы» после карантина играют исключительно мировые матчи. В стартовом поединке «Кельн» поделил очки с «Майнцем» (2:2), а в прошлом туре с аналогичным счетом сыграл против «Фортуны» из Дюссельдорфа.

Гости поджимают своего ближайшего соперника в турнирной таблице, отставая от него на два очка.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хоффенхайм» — 2.530

Ничья – 3.710

Победит «Кельн» — 2.710

Статистика

В первом матче этого сезона «Хоффенхайм» победил «Кельн» в гостях (2:1).

«Хоффенхайм» выиграл три последних очных встречи у соперника.

«Кельн» не побеждал «Хоффенхайм» с 2015 года.

«Хоффенхайм» в двух последних матчах забил «Кельну» десять голов и не пропустил.

Прогноз

Хозяевам пора собраться и прервать серию неудачных поединков, в том числе и домашних. По потенциалу «Хоффенхайм» ни чем не уступает своему сопернику, который, к тому же, много стал пропускать.

Предлагаем заиграть ставку на Ф1(0) с коэффициентом 1.892 в БК Pinnacle.