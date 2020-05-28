«Майнц» — «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 мая 2020, 09:36

В 29 туре немецкой Бундеслиги «Майнц» на стадионе «Опель Арена» сыграет с «Хоффенхаймом». Представляем прогноз и обзор ставок на этот матч от БК Pinnacle

«Майнц»

«Ноль пятые» после паузы не блещут положительными результатами, из-за чего, они вновь оказались возле зоны непрямого вылета, которую они опережают на одно очко.

В минувшую среду «Майнц» зацепился на за очков в Берлине, где расписал мировую с местным «Унионом» (1:1), хотя вполне мог рассчитывать и на три балла, ведь весь второй тайм провел в численном преимуществе. Перед этим команда с неприличным счетом проиграла дома РБ «Лейпциг» (0:5).

«Хоффенхайм»

«Деревенские» включились в борьбу за шестую позицию, которая дает право сыграть в квалификации Лиги Европы. В прошлом туре Бундеслиги «Хоффенхайм» уверенно обыграл дома неуступчивый «Кельн», тем самым прервав серию без побед, которая длилась с начала февраля.

Сейчас гости грядущей встречи занимают седьмую позицию в рейтинге и отстают от «Вольфсбурга» на три балла.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Майнц» — 2.880

Ничья – 3.680

Победит «Хоффенхайм» — 2.410

Статистика

В первом круге текущего сезона Бундеслиги «Майнц» разбил «Хоффенхайм» в гостях (5:1)

Ставка на ТБ (2,5) прошла в четырех из пяти предыдущих очных встречах команд.

(2,5) прошла в четырех из пяти предыдущих очных встречах команд. В четырех последних очных встречах команд на стадионе «Опель Арена» забивалось минимум четыре гола.

Прогноз

«Ноль пятые» и «Деревенские» преследуют разные турнирные задачи, которые обязуют их играть исключительно на победу в этом противостоянии. Как правило, очные дуэли команд проходят результативно, на что мы и предлагаем сделать ставку, ведь надежной обороной не блещет ни она из команд.