Прощай, «Паровоз»!

1590671426

28 мая 2020, 16:10

В многочисленных рассуждениях о ситуации, связанной с увольнением из «Локомотива» Юрия Павловича Семина, все, прогнозируя будущее этой команды, максимум позволяют себе теми или иными гладкими словами определить его как туманное. Асы и просто мастера разговорного футбольного жанра анализируют плюсы и минусы этого решения менеджеров РЖД , сходясь почти поголовно в том, что оно неправильное и чревато большими проблемами для клуба.

Но ведь оно неправильное «только» с точки зрения пользы для футбола, команды, ее игроков и самого Семина. И абсолютно правильное с точки зрения менеджмента компании. Все же совершенно открыто и очевидно! Классический вариант все той же пресловутой оптимизации, последствия которой мы вот уже третий месяц осознаем и ощущаем на себе в приложении к медицинской сфере. Полезна была эта оптимизация для нашей медицины и рядовых граждан? Нет. А для оптимизаторов? Нет сомнений, что да. Так и здесь. РЖД просто не хотят больше играть в суперфутбол. Они не хотят иметь суперклуб. Они, наверное, его уже «не тянут». «Добровольное» снижение зарплат игрокам, все более частые вбросы о заинтересованности тех или иных команд в ведущих футболистах «Локо», красивые демагогические фантазии о более содержательной и интересной игре и опоре на собственную молодежь – какие еще могут быть сомнения в том, что компании просто не нужна морока с одним из ведущих клубов страны! Им нужно что-то попроще. Понятно, что элитный специалист Семин никак не мог согласиться с подобным «вектором развития». Для таких векторов существуют Николичи, Михайловичи, Петровичи, Божичи и масса подобных специалистов среднего, но крепкого профессионального тренерского уровня, которыми так богата земля сербская (а также хорватская etc.)

Жалко, но российская РПЛ лишается одного из четырех ее суперклубов («Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Локо»), даривших зрителям целых 12 суперматчей за сезон (теперь их будет только 6). Нет сомнения, что нынешний состав, из которого Палыч выжал почти максимум, будет распродан уже в ближайшее время (Миранчуки, Баринов, Крыховяк, Гильерме…). Уже в нынешней «пандемической доигровке сезона „Локомотив“ наверняка не удержится даже в четверке. А со следующего сезона станет унылым середняком. При Семине клуб наверняка продержался бы еще пару лет среди фаворитов и, будь в этом заинтересованы его хозяева, Палыч наметил бы действительный вектор развития и на будущее, вряд ли видя своим преемником какого-нибудь Николича, когда есть Евсеев, Лоськов или Овчинников. Но решено не бороться за продление гордой жизни клуба, а оборвать ее разом.

Что-то подсказывает, что это, увы, уже навсегда. Спасателей вроде Палыча у команды уже не будет. Да и спасать уже через пару лет оптимизации будет нечего. А Семин? Не удивлюсь, если ему уже позвонил, например, Суркис (каким бы немыслимым вариантом это сегодня ни казалось по причинам нефутбольного характера), и еще пару-тройку лет мы будем иметь счастье видеть Палыча на тренерской скамье в Лиге чемпионов. В той Лиге, в которую он наверняка бы вновь вывел свой „Локомотив“, но в которой эта команда больше играть уже никогда не будет.