Лео, закурить не найдётся? Сборная футболистов-курильщиков  

«Соккер.ру» представляет необычную сборную футболистов, которые были замечены за курением.
Бросить курить легко. Я сам бросал раз сто.
Марк Твен
В истории футбола существует очень длинный список футболистов и тренеров, которые курили. Даже в нашем чемпионате ранее было сложно представить бывшего наставника «Спартака» Олега Романцева без сигареты на скамейке запасных. Со временем таких людей становится всё меньше, сейчас такой поступок будет осуждаться общественностью, а клуб накажет игрока штрафом.
Вероятно, что сейчас главным курильщиком в мировом футболе является рулевой «Ювентуса» Маурицио Сарри.
Любопытно, что в середине прошлого века футболисты даже рекламировали сигареты, это делал легендарный игрок сборной Англии Стэнли Мэтьюз.
Не будем в этой подборке упоминать спортсменов из далекого прошлого, расскажем только о действующих игроках и тех, кто совсем недавно повесил бутсы на гвоздь. Хотя мы просто обязаны рассказать историю легендарного Йохана Кройфа, который курил и во время карьеры, и после. Он иногда курил даже в перерыве матча, когда был игроком. Однажды голландец получил ожог руки, когда прятал сигарету от тренера Ринуса Михелса, но тогда на это никто не обращал внимания: в 70-х и 80-х профессиональные футболисты не прятались от прессы, а в исследовании 1986 года сказано, что 50% английских футболистов высшей лиги стабильно курили. Спустя два десятилетия ситуация резко изменилась: в 2014-м только 7% европейских игроков признались в периодической тяге к курению. Йохан курил по 20 сигарет в день до февраля 1992 года, после чего ему была сделана операция на сердце, после этого Кройф бросил курить, но спустя годы болезнь добила его - марте 2016-го великий голландец скончался от рака легких.
У меня есть две страсти: футбол и сигареты. Футбол дал мне всё, что у меня есть, а курение чуть не отобрало это.
Помните, курение вредит вашему здоровью, лучше это понять сейчас, чем повторить судьбу Кройфа, а ему еще крупно повезло, что та операция прошла успешно.
Но пора вернуться к нашей «курилке»...
Открывает «топ» форвард «Барселоны» Лионель Месси, который обычно привык попадать в другие символические сборные. Аргентинца поймали во время отдыха на яхте с друзьями с сигаретой во рту. Впрочем, поклонники футболиста замечают, что папироса могла быть не зажжена.
Бывший полузащитник «Интера» и «Реала» Уэсли Снейдер был одним из самых востребованных игроков на планете. Вдали от поля голландец любил наслаждаться сигаретой.
Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов настаивает на том, что он не курит:
Как-то решил сфотографироваться с сигаретой, потому что мне казалось, что я выгляжу круто, на этом всё. Не понимаю, почему из-за одной фотографии все решили, что я курю. Сигары – другое дело, они не имеют отношения к курению. Курение – это про сигареты.
С сигарой болгарин похож на героя фильма про мафию:
Dimitar Berbatov lectures Jack Wilshere about smoking http://t.co/KRaYbB5DxH pic.twitter.com/AItkABRMd1— Brooks Peck (@BrooksDT) February 6, 2015
Что касается сигар, то многие футболисты были замечены за этой привычкой, на снимке испанцы Сеск Фабрегас и Жерар Пике.
Pique and Cesc share a Cigar! pic.twitter.com/yRh4Zsspcm— Ronak Monga (@ronakmonga_fcb) January 30, 2014
Говорят, что Месси скучает по нападающему ПСЖ Неймару. Может быть, ему больше не с кем покурить после матчей?
Neymar smoking pic.twitter.com/oXjSCkxkoP— Kyle coats (@kylecoats12) June 29, 2015
У бразильца же в команде есть компаньон — Марко Верратти журналисты регулярно ловят с сигаретами.
Игрок «Брешии» Марио Балотелли часто попадал в скандалы, курение — не самое плохое, что он делал. «Милан» даже штрафовал его за это.
no time"@samuelJayC: Milan forward Balotelli seen smoking whilst on holiday in Miami. pic.twitter.com/b63uqEiYPa"— Nako (@__nakos__) July 10, 2014
Теперь перейдём к целому ряду бывших и нынешних футболистов «Арсенала»:
Месут Озил:
Mesut Ozil looking like a character from the Godfather movies here, right down to the sneaky tab he's smoking pic.twitter.com/XzesiSR7mU— Eugene Wong (@EWHK70) July 31, 2014
Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны рассказал о скандальном инциденте в период его выступления за «канониров». В 2015 году польский страж ворот после матча с «Саутгемптоном» выкурил сигарету в раздевалке клуба.
Венгер хорошо знал то, что я тогда постоянно курил. Он просто не хотел, чтобы кто-то курил в раздевалке. После эмоциональной встречи я выкурил одну сигарету в углу душевых. Кто-то заметил меня и сообщил об этом тренеру. Через пару дней он меня спросил об этом, и я признался в содеянном. История закончилась тем, что он оштрафовал меня. Он сказал, что мне придется некоторое время посидеть на скамейке запасных. Однако у нас не было скандалов. Я ожидал вернуться в состав через пару недель, но команда набрала форму. Давид Оспина тогда хорошо играл, поэтому я решил доказать клубу, что я лучший вратарь, и отправился в аренду.
Tut tut Ashley cole smoking pic.twitter.com/6fv0ZCjI— Indie (@harrison7ford) September 25, 2012
Конечно, я сожалею об этом. Это неприемлемо, я извлеку урок из этого поступка.
Jack wilshere is out for 10 weeks. cigarettes anyone? pic.twitter.com/0ICI8DKOw2— God of thunder ⚡ (@isaacgbenga7) November 25, 2014
Англичанин даже выкладывал фото курящего Зинедина Зидана, намекая, что и великие этим грешат, что к нему-то прицепились?
October 4, 2013
Интересно, кто мог их этому научить?
#Arsenal Arsene Wenger: I used to smoke in the dugout and was a cigarette salesman pic.twitter.com/ntrQMRo90M— joe hari darmawan (@jhdofficial14) January 10, 2015
Легендарный вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон тоже любит вредные привычки.
The #Italian historical goalkeeper #GianluigiBuffon shocked @PSG_English fans after he was seen while smoking cigarettes in the streets of #Paris.#Italy #Paris #PSG #Buffon pic.twitter.com/q0jguLHmv0— M N A (@mnaEN) September 2, 2018
Экс-нападающему МЮ Уэйну Руни не помешало такое пристрастие добиться значительных успехов на поле.
@alkapranos @BowieSmoking Alex, not everyone looks cool smoking, just ask Rozza @WayneRooney pic.twitter.com/jUO4gdqCgc— David McDougall* (@achtung_davie) September 30, 2015
А вот полузащитник «Кальяри» Раджа Наингголан совсем не скрывается:
Мне не стыдно за то, что я курю. Я никогда не скрывал эту привычку.
Я знаю, что должен служить примером, у меня самого есть дети... Но я просто футболист, я выполняю свою работу. Все знают, что я курю, и я не могу скрывать это, однако мне не стыдно.
Что делать, если не можете бросить? Берите пример с Йохана Кройфа!
В статье использованы фото: mirror.co.uk/letribunaldunet.fr/dailystar.co.uk/footballburp.com/