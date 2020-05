Лео, закурить не найдётся? Сборная футболистов-курильщиков  

1590783609

«Соккер.ру» представляет необычную сборную футболистов, которые были замечены за курением.

Бросить курить легко. Я сам бросал раз сто.

Марк Твен

В истории футбола существует очень длинный список футболистов и тренеров, которые курили. Даже в нашем чемпионате ранее было сложно представить бывшего наставника «Спартака» без сигареты на скамейке запасных. Со временем таких людей становится всё меньше, сейчас такой поступок будет осуждаться общественностью, а клуб накажет игрока штрафом.

Вероятно, что сейчас главным курильщиком в мировом футболе является рулевой «Ювентуса» .

Любопытно, что в середине прошлого века футболисты даже рекламировали сигареты, это делал легендарный игрок сборной Англии Стэнли Мэтьюз.

Не будем в этой подборке упоминать спортсменов из далекого прошлого, расскажем только о действующих игроках и тех, кто совсем недавно повесил бутсы на гвоздь. Хотя мы просто обязаны рассказать историю легендарного , который курил и во время карьеры, и после. Он иногда курил даже в перерыве матча, когда был игроком. Однажды голландец получил ожог руки, когда прятал сигарету от тренера Ринуса Михелса, но тогда на это никто не обращал внимания: в 70-х и 80-х профессиональные футболисты не прятались от прессы, а в исследовании 1986 года сказано, что 50% английских футболистов высшей лиги стабильно курили. Спустя два десятилетия ситуация резко изменилась: в 2014-м только 7% европейских игроков признались в периодической тяге к курению. Йохан курил по 20 сигарет в день до февраля 1992 года, после чего ему была сделана операция на сердце, после этого Кройф бросил курить, но спустя годы болезнь добила его - марте 2016-го великий голландец скончался от рака легких.

У меня есть две страсти: футбол и сигареты. Футбол дал мне всё, что у меня есть, а курение чуть не отобрало это.

Помните, курение вредит вашему здоровью, лучше это понять сейчас, чем повторить судьбу Кройфа, а ему еще крупно повезло, что та операция прошла успешно.

Но пора вернуться к нашей «курилке»...

Открывает «топ» форвард «Барселоны» , который обычно привык попадать в другие символические сборные. Аргентинца поймали во время отдыха на яхте с друзьями с сигаретой во рту. Впрочем, поклонники футболиста замечают, что папироса могла быть не зажжена.

Бывший полузащитник «Интера» и «Реала» был одним из самых востребованных игроков на планете. Вдали от поля голландец любил наслаждаться сигаретой.

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» настаивает на том, что он не курит:

Как-то решил сфотографироваться с сигаретой, потому что мне казалось, что я выгляжу круто, на этом всё. Не понимаю, почему из-за одной фотографии все решили, что я курю. Сигары – другое дело, они не имеют отношения к курению. Курение – это про сигареты.

С сигарой болгарин похож на героя фильма про мафию:

Что касается сигар, то многие футболисты были замечены за этой привычкой, на снимке испанцы и .

Говорят, что Месси скучает по нападающему ПСЖ Неймару. Может быть, ему больше не с кем покурить после матчей?

У бразильца же в команде есть компаньон — журналисты регулярно ловят с сигаретами.

Игрок «Брешии» часто попадал в скандалы, курение — не самое плохое, что он делал. «Милан» даже штрафовал его за это.

Теперь перейдём к целому ряду бывших и нынешних футболистов «Арсенала»:

Месут Озил:

Голкипер «Ювентуса» рассказал о скандальном инциденте в период его выступления за «канониров». В 2015 году польский страж ворот после матча с «Саутгемптоном» выкурил сигарету в раздевалке клуба.

Венгер хорошо знал то, что я тогда постоянно курил. Он просто не хотел, чтобы кто-то курил в раздевалке. После эмоциональной встречи я выкурил одну сигарету в углу душевых. Кто-то заметил меня и сообщил об этом тренеру. Через пару дней он меня спросил об этом, и я признался в содеянном. История закончилась тем, что он оштрафовал меня. Он сказал, что мне придется некоторое время посидеть на скамейке запасных. Однако у нас не было скандалов. Я ожидал вернуться в состав через пару недель, но команда набрала форму. Давид Оспина тогда хорошо играл, поэтому я решил доказать клубу, что я лучший вратарь, и отправился в аренду.

Конечно, я сожалею об этом. Это неприемлемо, я извлеку урок из этого поступка.

Англичанин даже выкладывал фото курящего , намекая, что и великие этим грешат, что к нему-то прицепились?

Интересно, кто мог их этому научить?

Легендарный вратарь «Ювентуса» тоже любит вредные привычки.

Экс-нападающему МЮ не помешало такое пристрастие добиться значительных успехов на поле.

А вот полузащитник «Кальяри» совсем не скрывается:

Мне не стыдно за то, что я курю. Я никогда не скрывал эту привычку. Я знаю, что должен служить примером, у меня самого есть дети... Но я просто футболист, я выполняю свою работу. Все знают, что я курю, и я не могу скрывать это, однако мне не стыдно.

Что делать, если не можете бросить? Берите пример с Йохана Кройфа!

