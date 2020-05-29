Лучшее из соцсетей: Гризманн заплёл косичку, Горецка «накачался к лету»

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29 мая 2020, 05:30

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В жизни всякое бывает, главное — не бойтесь!

Но будьте внимательны!

Верьте в свои силы!

До встречи!