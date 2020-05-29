Лучшее из соцсетей: Гризманн заплёл косичку, Горецка «накачался к лету»

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду показал свою новую прическу. Как вам?
Накануне португалец на тренировке «Ювентуса» забросил мяч ногой в баскетбольное кольцо. Мы нашли ему достойного противника.
Недавно форвард «Барселоны» Лионель Месси сбрил свою знаменитую бороду. Известный карикатурист Омар Момани посвятил этому пост. Помолодел ли аргентинец?
Футболисты часто красят волосы. У кого самая худшая прическа?
У косички нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна определенно есть шансы на попадание в такой «топ».
Милота дня:
Дочка полузащитника МЮ Джесси Лингарда явно не в восторге, что пауза в АПЛ затянулась.
Напомним, что недавно «Соккер.ру» представлял символические сборные лысых и кучерявых футболистов.
Хотели бы посмотреть на такой поединок?
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил детство. Он любил играть в футбол на приставке, а вы?
Издевательство с помощью куриного яйца до сих пор в тренде у спортсменов. На этот раз фокус проделал нападающий ПСЖ Неймар.
Соскучились по футболу? Уже скоро почти все топ-турниры вернутся!
Во время эпидемии коронавируса футболистам советуют придерживаться социальной дистанции даже на тренировках, как быть с матчами? Мы нашли выход!
Сможете повторить?
Недавно тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о том, что ест всего один раз в день. Секрет раскрыт!
Самый стильный футболист Бундеслиги Давид Алаба порадовал очередным образом, на фото его сестра.
Полузащитнику «Атлетико» Маркосу Льоренте нравятся пёсики, а вам?
Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала тоже в восторге от своего питомца.
Но этих собачек легко бы раскидал кот бывшего игрока «Спартака» Максима Калиниченко.
Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис в матче с «Боруссией» развил скорость в 35,3 км/ч.
Дортмундская «Боруссия» вновь красиво «ехала» весь сезон к чемпионскому титулу, но...
Успели накачаться к лету? Хавбек «Баварии» Леон Горецка зря времени не терял.
Форвард «Антальяспора» Лукас Подольски тоже следит за своей формой.
Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг считает, что не нужно спешить возобновлять АПЛ, его можно понять, ведь англичанину и дома весьма неплохо.
Девушки дня:
Подруга форварда ПСЖ Неймара — Наталья
Майа, жена защитника МЮ Виктора Линделефа.
В жизни всякое бывает, главное — не бойтесь!
Но будьте внимательны!
Верьте в свои силы!
До встречи!
или совсем уж скучно стало без футбола ...
или совсем уж скучно стало без футбола ...