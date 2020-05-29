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Лучшее из соцсетей: Гризманн заплёл косичку, Горецка «накачался к лету»

29 мая 2020, 05:30
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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду показал свою новую прическу. Как вам?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Накануне португалец на тренировке «Ювентуса» забросил мяч ногой в баскетбольное кольцо. Мы нашли ему достойного противника.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 | Skills (@433skills)

Недавно форвард «Барселоны» Лионель Месси сбрил свою знаменитую бороду. Известный карикатурист Омар Момани посвятил этому пост. Помолодел ли аргентинец?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Omar Momani (@omarmomani)

Футболисты часто красят волосы. У кого самая худшая прическа?

У косички нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна определенно есть шансы на попадание в такой «топ».

Милота дня:

Дочка полузащитника МЮ Джесси Лингарда явно не в восторге, что пауза в АПЛ затянулась.

Напомним, что недавно «Соккер.ру» представлял символические сборные лысых и кучерявых футболистов.

Хотели бы посмотреть на такой поединок?

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил детство. Он любил играть в футбол на приставке, а вы?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

Издевательство с помощью куриного яйца до сих пор в тренде у спортсменов. На этот раз фокус проделал нападающий ПСЖ Неймар.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Соскучились по футболу? Уже скоро почти все топ-турниры вернутся!

Во время эпидемии коронавируса футболистам советуют придерживаться социальной дистанции даже на тренировках, как быть с матчами? Мы нашли выход!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Сможете повторить?

Недавно тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о том, что ест всего один раз в день. Секрет раскрыт!

Самый стильный футболист Бундеслиги Давид Алаба порадовал очередным образом, на фото его сестра.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от David Alaba (@da_27)

Полузащитнику «Атлетико» Маркосу Льоренте нравятся пёсики, а вам?

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала тоже в восторге от своего питомца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Paulo Dybala (@paulodybala)

Но этих собачек легко бы раскидал кот бывшего игрока «Спартака» Максима Калиниченко.

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис в матче с «Боруссией» развил скорость в 35,3 км/ч.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Omar Momani (@omarmomani)

Дортмундская «Боруссия» вновь красиво «ехала» весь сезон к чемпионскому титулу, но...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Onefootball (@onefootball)

Успели накачаться к лету? Хавбек «Баварии» Леон Горецка зря времени не терял.

Форвард «Антальяспора» Лукас Подольски тоже следит за своей формой.

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг считает, что не нужно спешить возобновлять АПЛ, его можно понять, ведь англичанину и дома весьма неплохо.

Девушки дня:

Подруга форварда ПСЖ НеймараНаталья

Майа, жена защитника МЮ Виктора Линделефа.

В жизни всякое бывает, главное — не бойтесь!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Но будьте внимательны!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Верьте в свои силы!

До встречи!

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
29 мая в 14:16
В Барсе без петухов не могут. Гризман пробил дно, если честно.
Ruslan3132
Ruslan3132
29 мая в 12:53
от салютов странно, что Суарес не упал и не стал держаться за лицо )
dimagas2
dimagas2
29 мая в 10:19
Никогда не понимал зачем им по 3-4 собаки.
VAN ARM
VAN ARM
29 мая в 07:38
да ,хрени стало очень много)))
112910415
112910415
29 мая в 06:35
в этот раз отличная подборка !
или совсем уж скучно стало без футбола ...
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