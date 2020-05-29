Англия возвращается! Как это будет?

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29 мая 2020, 11:25

Одно из самых долгожданных решений принято – чемпионат Англии точно возобновится. «Соккер.ру» — о том, как будет происходить возвращение АПЛ .

Английская Премьер-Лига, пожалуй, наиболее популярный национальный чемпионат в мире. Поэтому новостей с Туманного Альбиона ждали с особым нетерпением. Строились различные предположения о том, как будет происходить возвращение, какие подводные течения присутствуют в британском футболе. С тревогой читали новости о том, что то у одного игрока из Англии диагностирован коронавирус, то у другого, понимая, что эти все события не способствуют скорейшему безопасному возвращению. Но вопреки всем преградам чемпионат Англии вернется. Теперь вся процедура определена окончательно.

Возвращение состоится 17 июня, это среда. Сразу начнут с перенесенных матчей 28-го тура: «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал». Они не состоялись из-за финала Кубка лиги. Затем войдут в ритм. Матчи 30-го тура сыграют 19, 20 и 21 июня. Пока лига не назвала точную дату окончания чемпионата, но планируется, что это произойдет 25 июля. Для этого проведут шесть туров в выходные и три тура посреди недели. При этом, конечно, не стоит даже дополнительно и говорить о том, что необходимо будет соблюдать все меры безопасности, которые уже обкатаны Бундеслигой. Это отсутствие зрителей на трибунах, социальная дистанция и минимум контактов, а также перчатки и маски с обязательным регулярным тестированием. Хотя четкого протокола безопасности, который был принят в той же Германии, а также в Италии и Испании, для английского футбола пока нет. Он обсуждается – время есть. Для начала решили достигнуть принципиального согласия. Теперь обсуждают нюансы мер безопасности.

Для этого нужно участие правительства – одна лишь лига не справится. АПЛ тут в роли стороны, которая выслушает рекомендации властей и примет соответствующее решение, которое затем эти же власти должны будут одобрить или завернуть. Но в лиге уверены, что смогут договориться о деталях с правительством. Среди таких нерешенных вопросов, к примеру, важный нюанс: где проводить матчи? Еще не решено, что каждый клуб сыграет на своем поле домашние встречи. Возможно, это будут нейтральные стадионы. Тоже дискуссионный момент. Причем обусловлено это тем, что власти опасаются, будто фанатов невозможно будет удержать дома.

Понятно, что на стадионы их не пустят. Но ведь ничего не помешает им носиться по улицам, организовывать стихийные уголки трансляций и всеобщего боления, собираться толпами, что не способствует соблюдению мер безопасности. Особенно это касается матчей с яркими вывесками и игр «Ливерпуля». Фанаты «красных» соскучились по чемпионству, которое вроде как неизбежно. А это значит, что наверняка на улицы будут высыпать толпы счастливых мерсисайдцев. И вот что с ними делать? Пока ничего лучше идеи проводить матчи «Ливерпуля» на нейтральных полях не придумали. Но тоже решение выглядит сомнительным. Дома «красным» предстоит еще сыграть по календарю с «Кристал Пэлас», «Астон Виллой», «Бернли» и «Челси», плюс матч с «Эвертоном», формально на выезде, но по факту – в том же городе.

Еще одним дискуссионным моментом была сама дата возобновления чемпионата. Некоторые клубы настаивали на том, чтобы у них было четыре недели командной подготовки, то есть вернуться чемпионат тогда должен был бы 26 июня. Лига же хотела оставить командам только две недели и вернуться раньше. Поэтому якобы и было найдено промежуточное решение – 17 июня.

Особняком стоит вопрос телетрансляций, ведь почти все в принципе затевалось ради них – это основной источник дохода, который клубы и лига не хотели терять. Понимая, что к футболу будет повышенное внимание, они пошли даже дальше, чем от них ждали. Все матчи разнесены так, чтобы зрители могли увидеть буквально каждый из них – настоящее раздолье для фанатов. Что касается временных слотов, то они исключают пересечение трансляций. В пятницу это 22.00, в субботу – 14.30, 17.00, 19.30, 22.00, в воскресенье – 14.00, 16.00, 18.30, 21.00, в понедельник – 22.00, наложение возможно только посреди недели, там всего шесть слотов: во вторник, среду и четверг – 20.00 и 22.00.

Более того, трансляции в Великобритании будут идти и на бесплатных каналах – дополнительный подарок для местных болельщиков, которые не смогут пойти на стадионы. Основной вещатель Sky Sports по плану покажет 39 игр платно, но получил еще 25 матчей для бесплатной трансляции. Каналу BT Sport, имевшему права еще на восемь игр, добавили 12. По четыре матча покажут ВВС и Amazon Prime. Кстати, ВВС впервые будет показывать чемпионат Англии с момента образования АПЛ . Свою беду – проблемы с телеконтрактами – АПЛ превратила в свою победу, получив в итоге еще большую площадку для трансляций и рекламы.