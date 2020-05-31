Лаутаро — топ-связка с Месси или очередной провал менеджмента «Барсы»?

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31 мая 2020, 13:05

Мнения разделились, а «Соккер.ру» поможет найти ответ на вопрос, заиграет ли в «Барселоне» еще один аргентинец?

«Интер» хочет получить 111 млн евро одним траншем за переход Лаутаро в «Барселону». Каталонцы пытаются отдать Конте и Маротте парочку футболистов, но миланцы торгуются, ведь говорят, что «клаусула» активна лишь две недели июня.

Тогда Мартинес или перейдет в «Барселону» в ближайшее время, или Месси не получит в напарники форварда, о котором говорил сто раз. А пока клубы договариваются, полезно оценить молодую звезду, ответив на ключевой вопрос: заиграет ли Лаутаро в «Барселоне»?

Бэкграунд и семья Мартинеса

Футболиста определяет характер, человека — прошлое. В юности Лаутаро был похож на бандита – бритоголовый, с дерзким взглядом. Родился в городе Белый берег, и хотя Баия-Бланка – небедное портовое селенье, семья у аргентинца не была богатой. Отец — Марио Мартинес по кличке «Пушок» (Пелуса), был средним футболистом, зато воспитал троих сыновей, и сделал все, чтобы средний – Лаутаро, и младший – Яно, стали спортсменами.

Поскольку в Баия-Бланка сильнее футбола обожают баскетбол, то поначалу два брата взяли мячи в руки. Оказалось, что только младший достаточно талантливый для игры с корзиной – Яно в 14 лет дебютировал в профессиональном баскетболе, а средний Лаутаро пошел по отцовским стопам. Этот Мартинес воспитан в школе «Расинга» — их боссы уже мечтают о проценте от сделки «Барселоны» и «Интера», и давным-давно перебрался в Европу.

Почему о Лаутаро редко говорили? Не играл толком, и даже в прошлом сезоне чаще в Серии А появлялся на замену, забив 6 голов и отдав 2 ассиста. Приход Конте все изменил, а поскольку в лице Мартинеса новый тренер увидел профессионала, то сработались. Речь о парне, который давно нанял личного диетолога, любит тренироваться, бегать и поначалу казался фанатам «Интера» излишне бестолковым – активность без голов часто так воспринимается.

А в этом сезоне заиграл. Лаутаро оказался редким аргентинцем, что готов анализировать прошлое. Нечасто встретишь парня, который выпрашивал (по другой версии – выкупал) у локальных телевизионщиков записи первых матчей, чтобы анализировать каждую ошибку. Говорят, Мартинес слушает тренеров и аналитиков «Интера», чтобы становиться лучше. Если это не часть рекламной кампании – далеко пойдет.

Стиль футбола второго форварда

Лаутаро любит баскетбол, смотрит и наследует в футболе. Но не буквально. Например, Спаллетти ошибочно считал Лаутаро «разыгрывающим». Но парень не действует настолько далеко от штрафной с охотой, ему приятнее врываться во вратарские владения, поэтому дела пошли лучше, когда Конте нашел правильную роль для Мартинеса.

Рядом с классическим тяжелым форвардом Лукаку, который дополнительно тактически грамотный – благодаря экспериментам Моуриньо в МЮ , Лаутаро раскрылся. Во-первых, Ромелу не мешал аргентинцу оставаться собой. Уступал место в штрафной площади – возможно, у Суареса тоже получится, ведь вспомните Форлана и Кавани, Луис в сборной играл с другими монстрами атаки.

Мартинес также невероятно прыгучий – баскетбольное детство помогает, круто играет головой. Он форвард штрафной, хотя не вратарской – забавно, но у Лаутаро самые явные промахи в «Интере» буквально с метра от ворот. А умением играть с двух ног и в одно касание после правильного паса выдает в аргентинце парня, что может улучшить результативность, оказавшись в команде, где есть люди с последним пасом.

Со своими баскетбольными замашками в поиске позиции Лаутаро может как вписаться в «Барселону», так и быть инородным телом в тактике. И со своей взрывной скоростью и ловкостью в штрафной площади может стать как спорткаром, который нужен для поездки Месси на еще один финал ЛЧ , так и автомобилем, который Лионель разобьет, как разбил львиный байк – Ибрагимовича, пытаясь запихнуть на левый фланг.

Плюсы и минусы для «Барселоны»

«Интеру» с Лукаку аргентинец подходит идеально – придется менять подход к игре или же искать похожего по параметрам форварда. Но нужен ли «Барселоне»? Смешно сравнивать Мартинеса и Суареса – тренер сборной Аргентины Скалони пошел по примитивному пути, ведь Лаутаро играет иначе, а Луис – чистокровный форвард.

Также неграмотно проводить параллель с Агуэро – совсем из другого теста футболист, даже пенальти бьет иначе, успешнее. Аналогично не работает сравнение с Игуаином. Хотя бы потому, что по выносливости молодой форвард заткнет за пояс даже молодую версию Мауро. А вот аргентинцы правильно говорят — в штрафной площади Мартинес напоминает Батистуту.

Габриэль на 11 сантиметров выше, но Лаутаро прекрасно играет головой и завершает атаки в стиле, похожем на хитрый подход «Грузовика». Только «Бык» из «Интера» совсем иначе работает за штрафной площадью. Так что грамотнее сравнить его не с перечисленными нападающими, а скорее с Давидом Вильей. Тот, что мог прятаться за линией офсайда, а мог идеально выбрать позицию в штрафной площади.

Испанский форвард и был классическим эгоистом впереди, и прекрасно понимал, как уступать результативным напарникам позицию. Лаутаро тоже хорошо делит пространство с Лукаку, но в «Барселоне» будет сложнее. Например, даже пенальти еще нужно выпросить у Месси. При ударах с «точки» Лаутаро отличает желание каждый раз исполнить приговор иначе – паненка, удар на силу, на технику, вправо, влево.

Но плюс для «Барселоны» — башка у парня варит, не походит на психологического птенца. Например, однажды Лаутаро вместе с Икарди полетели на родину, а обратно вернулся лишь первый. Отменили прямой рейс в Милан, Мауро остался и не приехал на тренировку, а Мартинес поменял билет в аэропорту, долго ждал и прилетел с пересадкой, опоздав на занятие всего на 45 минут. Как видите, у Конте были причины отдать Икарди и доверять Лаутаро.

Но минус парня для «Барселоны», если сравнить с Вильей или Суаресом – позиция, он заиграл в двойне атаки. Впрочем, если Мартинес сможет остаться собой, жертвуя любимыми позициями, то приживется. Например, если не приедет Неймар, то «Барселона» может поставить аргентинца с креном на фланг, возвращая времена Педро в атаке. Да и если заменить Суареса на аргентинца – получите другую «Барселону».

Вилья был на своем месте до той поры, пока не начались проблемы в общении с Месси. И правильно говорят в Испании – Лаутаро приживется, если примут в коллективе, как Неймара, в отличие от Гризманна. Тут бы Маскерано в заявке не помешал в качестве проводника в узкий круг. Антуан, как и Лаутаро, тоже необычный нападающий, но ни в одной из ролей в «Барселоне» не смотрится органично.

С другой стороны, разница очевидна — француз не игрок штрафной, в отличие от Вильи, Суареса и Лаутаро – нападающих, которые рядом с Месси забивали. Смущает, что игра рядом с Лионелем заставит Мартинеса иначе работать в глубине – сам любит искать пространство, которое всегда занимает капитан. Однако вспомните времена Хави и Иньесты – даже не забивая, как Лэмпард, они не мешали Месси нырять в центр поля, места хватило всем.

Еще Лаутаро может измениться сам – стать центральным нападающим, но в таком случае ждем уход Суареса в тень. «Барселона» должна начинать с таких замен, ведь с Хави и Иньестой проморгали момент плавного перехода от одной тактики к другой, есть только Месси в роли хавбека, постаревший Бускетс и бедняга Де Йонг, которому явно тактически неудобно в «Барселоне». Жерара, Серхио, Луиса, Жорди, а потом и Лионеля надо будет заменить. А пока тренеры и боссы даже нового латераля уровня Алвеса не привезли.

Мартинес сильнее похож на удачную попытку, чем Дембеле в роли Неймара, Ленгле в роли Пуйоля или Семеду в роли Алвеса? И да, и нет. Да, поскольку профессионал, который умеет импровизировать и хвастается в текущем сезоне голевым чутьем мирового уровня. Нет, поскольку есть еще один нападающий, кроме Вильи, с которым Мартинеса правильно сравнить. Зовут его Алексис Санчес. Гвардиола оценил чилийца, поскольку в «Удинезе» тот играл примерно как Лаутаро, только глубже.

Отношения у наставника и форварда были замечательными, но вот закрепиться в основе «Барселоны» Алексис не сумел. Отец Лаутаро как-то делился мечтой – хотел бы, чтобы его сын работал именно с Гвардиолой. И знаете, если бы Мартинеса подписывал «Манчестер Сити», то можно было поверить, что Хосеп его точно не испортит. Но, учитывая опыт самобытных игроков атаки, у которых были проблемы с адаптацией в «Барселоне», сомнения объяснимы.

Тот же Суарес подошел Месси и «Барселоне», поскольку от природы ровно такой форвард, какой Лионелю и нужен. А вспомните отряд аргентинцев, с которыми капитан «блаугранас» пытался заиграть в сборной, но не получилось – Савиола, Креспо, Тевес, Паласио, Милито, Игуаин, Лавесси и Дибала, не считая тех, кого сразу забраковали. Мартинесу нужно пройти между каплями дождя, чтобы вписаться в систему игры «Барселоны», на которую Месси и наследие Гвардиолы до сих пор влияют сильнее, чем новый главный тренер.

В идеале Лаутаро добавит свежести, активности без мяча, темпа и завершения в штрафной площади, ведь у Луиса Суареса с возрастом промахов стало больше, особенно в Лиге чемпионов на выезде. Однако вместе с тем пока никто никаких гарантий не даст. Во-первых, Мартинес проводит лишь первый мощный сезон в Европе, во-вторых, чтобы стать значимым для «Барселоны», ему вряд ли стоит вписываться в тройку нападения, где Суарес и Месси. Скорее надо убирать Луиса на скамейку и становиться новой «ложной девяткой» «Барселоны».

Лаутаро надо быть прорывным и самобытным, как юный бразилец Роналдо, хотя один сезон на раскачку аргентинец, возможно, получит. Оценивая будущий дебют парня, фанаты «Барселоны» должны вспомнить, что Суарес в первом сезоне в Ла Лиге забил 16 голов, а во втором – 40. Лаутаро понимает, как работает Месси, но ему важно понять, чего не хватает каталонцам? Им нужны победные голы в решающих матчах. Если Мартинес их добавит – оправдает и 111-миллионный трансфер, и 12 млн евро в год зарплаты. Но риски есть, ведь Лаутаро – необычный нападающий.

С другой стороны, если «Барселона» испортит настолько интересного форварда, то надо разгонять аналитический отдел, менеджмент и менять тренера. Раз каталонцы одобряют трансфер, то после неудач с Коутиньо, Дембеле, Малкомом и Гризманном должны быть на сто процентов уверенными, что Лаутаро нужен каталонской команде и сделает коллектив с Месси сильнее, а Лионеля – счастливее после решающих матчей ЛЧ и Ла Лиги.

Парень славный, но выбрал опасный путь. «Барселона» стала медленнее, чем была, о чем даже Сетьен говорит. Тренер боится, что пять замен помогут соперникам выдерживать натиск «блаугранас» в концовках матчей. Но если Лаутаро поймает темп команды, а потом увеличит скорость игры, что Месси в силу потери выносливости делать постоянно не может, то эффект будет, как от Суареса на пике формы. А не получится – Бартомеу еще раз выбросит в помойку около 150 млн евро, учитывая стоимость трансфера и личного контракта. Это одна из самых сложных и интересных сделок лета. Как думаете, заиграет?