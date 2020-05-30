Крестоносцы футбола. Вера в Бога против соблазнов большого спорта

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вчера, 09:30

Публикация глав книги «Крестоносцы футбола», посвященной великим игрокам и тренерам прошлого и настоящего, которым побеждать на футбольных полях помогает вера в Бога.

С сегодняшнего дня начинаю публикацию в блоге глав из своей неизданной (по разным причинам) книги под названием «Крестоносцы футбола». Книга писалась по заказу авторитетного православного издательства, посвящена она необычному взгляду на футбол — сквозь призму веры в Бога, помогающей великим игрокам и тренерам не только побеждать на полях, но и в обычной жизни. Уверен, что многим болельщикам будет интересно увидеть в своих кумирах не только мастеров мяча, но и глубоко мыслящих личностей, живущих вне футбола интересной духовной жизнью. В книге три раздела — об отечественных футболистах советского периода, о нынешних наших мастерах мяча, а также о зарубежных игроках. Но поскольку блог — не книга, то публиковаться будут не все разделы по порядку, а из каждого раздела будем брать по очереди по одному персонажу. Сначала игрок нашего прошлого, потом — настоящего, потом — иностранец. Затем - вновь наш ветеран и т.д. Чтобы не было слишком однообразно. Начнем, разумеется, с предисловия. А героем первого жизнеописания станет человек, который и сегодня пребывает в центре всеобщего футбольного внимания — Юрий Сёмин. Поехали!

Предисловие

Вера в Бога и... футбол. Само упоминание их в одном ряду, а уж тем более попытка найти между ними какую-то общность, покажется многим как минимум странным, если не кощунственным. Ну в самом деле! С одной стороны — звенящая тишина под торжественными высокими сводами храма, молитвы прихожан в мерцании свечей, умиротворяющие обряды церковной службы, пронзительно-завораживающее пение хора. А с другой — беснующиеся толпы сквернословящих фанатов, выброс самых низменных эмоций, открытая вражда игроков, порой переходящая в драки, забвение всяческих моральных принципов ради победы над противником.

Как это вообще возможно — быть ежедневно полностью погруженным в атмосферу футбольных битв, но при этом пытаться следовать в жизни заповедям Господа? Ведь если верх берет стремление к праведности, то о победной спортивной карьере не может быть, наверное, и речи? А если на первом месте исключительно соблюдение «понятий» спортивного мира, то даже простое крестное знамение, например, перед выходом на поле, не оказывается ли лицемерным жестом, оскорбляющим чувства истинно верующего человека?

Так что же: раз и навсегда отказать всем, кто связан с футболом, в праве на веру в Бога? Признать, что две эти «вещи» несовместны и закрыть тему? Кстати, именно такой подход многие века господствовал в отношениях между церковью и играми в мяч. Правда, тогда это еще не был тот футбол, что мы знаем сегодня. Но как бы он ни назывался, христианство непримиримо относилось к подобного рода забавам, как и к атлетическим (спортивным) занятиям в целом. Ученые выводят корни этого противостояния из самого возникновения христианской веры, которая родилась в эпоху всеобщего язычества и утверждалась в бескомпромиссной борьбе с ним.

А ярчайшее воплощение этого массового языческого поклонения культам целого сонма богов — знаменитые олимпийские игры, проводившиеся в Древней Греции. Поэтому осуждение христианской церковью спортивных игрищ носило прежде всего идеологический характер, то есть было формой борьбы с враждебной идеологией. Ведь те же древнегреческие олимпиады и зрелища более поздней древнеримской эпохи появились как часть культа жертвоприношения языческим богам, которых христиане именовали идолами. Но «если мы отреклись от идолопоклонства, то нам нельзя присутствовать при делах, с идолопоклонством связанных», — писал знаменитый раннехристианский богослов Тертуллиан.

Так что запрет олимпиад в IV веке от Рождества Христова вовсе не был проявлением какого-то мракобесия, а стал закономерным следствием массового утверждения новой религии. Причем даже в то бескомпромиссное время христианская церковь признавала праведным стремление к физическому совершенству ради, например, укрепления духа, победы над искушениями, считая настоящими духовными атлетами христианских мучеников.

А вот те, кто изнурял себя и свое тело всего лишь ради преходящей земной славы, не могли считаться достойными настоящего уважения. Такое уж тогда было время. Спорт еще не стал одной из самых популярных сфер человеческой деятельности, такой же уважаемой, как любая другая область приложения сил и таланта. Тем более что он еще не стал профессией, которая, как и умения что-то делать своими руками или же лечить, преподавать, писать и прочее, превратилась в способ зарабатывания средств к существованию и связанность которой с древними культами все чаще вспоминалась только как интересный исторический факт.

Сегодня предъявлять человеку, играющему в футбол, претензию в том, что когда-то эта забава была языческой, никто всерьез и не думает. Футбол, как и спорт в целом, – неотъемлемая часть жизни и интересов миллионов людей на нашей планете. Нет дня, когда где-нибудь не проходил бы какой-либо крупный турнир, чемпионат, просто праздник спорта, собирающий огромное количество зрителей и участников. А уж сколько каждую минуту в мире происходит футбольных состязаний – от самых значительных и до дворовых мальчишеских схваток – подсчитать труднее, чем количество звезд на небе. Так что же – всех, кто в них участвует, объявить закоренелыми грешниками? Нет, конечно! Речь о другом. Человек способен совершить неправедный поступок, даже занимаясь самым благородным делом. Например, будучи врачом, обманывать своих пациентов, назначая им не самое эффективное лечение, а то, которое принесет больше денег самому врачу. Выражаясь по-простому, «свинья грязи найдет». Но есть занятия, в которых таких искушений изначально меньше, а есть те, где душа человека подвергается испытанию значительно чаще. И спорт, футбол – одна из таких сфер деятельности, где человек испытывается чрезвычайно сильным образом, постоянно, практически ежеминутно, подвергаясь соблазнам. Самая большая опасность, которую таит в себе спорт, это та, что он способен усугубить человеческие пороки и страсти. Если человек по своему характеру тщеславен, самолюбив, горд — в спорте эти болезни души очень быстро и качественно разовьются. Наверное, через эту призму вопрос, может ли православный христианин заниматься спортом, звучит и острее и проблемнее. Становится очевидна его истинная суть.

Это повествование – не просто о спортсменах, а о профессиональных футболистах, посвятивших футбольной карьере всю свою жизнь, ставших признанными «звездами» отечественного и мирового спорта. С детских лет они, что называется, «варились в котле» спортивных состязаний – образ, который в данном случае представляется более чем уместным. С детских лет их души подвергались всем тем испытаниям, что уготовляет спорт высших достижений тем, кто погружается в его пучину. Это те, кто смог пройти немало препятствий, преодолев массу уготованных им соблазнов. Это люди, доказавшие и доказывающие, что вера в Господа – надежный защитник от нравственной порчи, подмены жизненных целей, неумения отличить добро от зла. В книге нет описаний футбольных матчей и забитых голов. Все это можно отыскать в огромном массиве специальных спортивных изданий – книг, газет, интернет-сайтов и прочего. Основное внимание уделено «узловым», «судьбоносным» моментам в жизни каждого героя, тем перипетиям их судьбы, которые сформировали их личность, научили выбирать правильный путь к истине, привели к желанию найти свою опору в вере в Бога. Они – люди разных стран, национальностей, возраста. Они по разному приходили к вере: кто с детства, а кто и к моменту завершения своего спортивного пути. Объединяет их стремление оставаться в своей сложной профессии честными, справедливыми, сохраняющими свои души от нравственной ржавчины.

Использованная литература:

Поперечный С. Опасный спорт // Фома. 2010. №2 (82), С. 58.

Епископ Митрофан (Баданин). Спорт и его духовные аспекты. Североморск, 2019. С.52.

Выступление на первом заседании Патриаршей комисссии по вопросам физической культуры и спорта // Епископ Митрофан (Баданин). Указ. соч. С.52.