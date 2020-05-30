Что происходит? Последней команде РПЛ гарантируют сохранение прописки

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вчера, 12:30

«Соккер.ру» предлагает в случае неспортивной победы план действий, чтобы оправдать решение РФС на поле.

«Чертаново» рвался в РПЛ – просил о расширении до 20 клубов, но в РФС рассудили иначе. Если победители ФНЛ – первая и вторая команды, не пройдут лицензирование (а к этому все идет, «Химки» уже отпали, а у «Ротора» проблемы), то даже 16-й клуб высшей лиги не вылетит.

И хотя «Чертаново» еще может попасть в РПЛ , если «Тамбов» или «Крылья Советов» станут банкротами, аутсайдерам высшей лиги сейчас на 99.999 % ничего не угрожает. Как это скажется на спортивной борьбе в последних турах? Как легко догадаться, ставить на рядовые игры РПЛ станет сложнее.

Справедливо ли подобное решение в обход привычных норм регламента? По-спортивному или юридически – нет, разумеется, а учитывая финансовый кризис – возможно, но от безысходности. «Рубин», «Оренбург» и «Ахмат» крепче, чем ребята из ФНЛ . Но аутсайдерам нужно отработать удачу. Особенно 16-й команде чемпионата.

Сейчас «Ахмат» — клуб, который должен быть в середине таблицы, мечтая о долгожданном прорыве в еврокубки. Вместо этого видим провал не таких уж плохих футболистов – Семенова из сборной России, опытного Уциева, крутого Анхеля, думающего бразильца Исмаэля, балканцев Роши и Бериши и проверенного Иванова.

Казалось бы, нет причин для последнего места. Но если подумать, то многое в «Ахмате» можно и нужно исправить. Особенно сейчас, когда решение РФС фактически исключит их вылет, достаточно отказать в лицензии «Ротору», или еще один вариант – не выдать ее «Тамбову». Как стоит поступить «Ахмату», чтобы отблагодарить за щедрый подарок?

Найти сильного главного тренера

Сколько у клуба было смешных наставников – не сосчитать, Гуллит лишь как символ. У руководства «Ахмата» нет чутья на педагогов, даже Рахимов вынужденно отвлекался на здоровье, тренируя команду. Футбол требует полной отдачи, и хотя наставник делал все, что должен, результата нет. Но назначение Шалимова – попытка вылечить болезнь, станцевав лезгинку. Не поможет.

К назначению будущего наставника надо подойти ответственно. Нынешний тренер никогда не работал круто, и хотя сейчас речь о черной полосе, а в целом даже Шалимов может показать больше, особенно с учетом, что в игру включается его штаб – возможно, спасут наставника от позора в концовке сезона, без крутого специалиста дела не будет. Свой Федотов, которого переманил Ротенберг в «Сочи», в Грозном необходим срочно, иначе борьба за выживание станет обыденностью.

Не связывать клуб с Глушаковыми

В данном случае речь о собирательном образе футболистов, которые могут создавать незримые проблемы. Не сказать, что таких людей в Грозном всегда много, однако речь не о хулиганах, которые напьются и устроят драку, а о тех, кто «глушаковит» иначе – на поле. Денис не вписался, не стал лидером, не показал Кузькину мать фанатам «Спартака», поэтому новость о расставании с ним не удивляет.

И не удивит продолжение контракта, ведь последовательность – то, что нужно клубу «Ахмат», и чего нет. Видим набор совершенно разных по стилю и подходу исполнителей, которые плохо соединяются между собой, и не видим сильных результатов. При этом у «Ахмата» игра обычно чуть лучше, чем счет на табло. Но команда, которая начала сезон победой над «Краснодаром», не научилась обыгрывать середняков. Даже редкая ноябрьская победа над «Оренбургом» — после ошибки судьи.

Вовремя отпускать ярких игроков

У грозненцев есть хорошие футболисты, но нет стратегии их развития. Уткин недавно мягко намекал на проблему так, чтобы не пришлось извиняться и не заиметь врагов, рядом с которыми уколы Соловьева не так опасны, как упавший на голову помет орла. Да, есть ощущение со стороны, что отдельные футболисты могли раньше покидать «Ахмат», но их не отпустили. Хотя уход был бы здоровым и полезным для коллектива, клуба и самих игроков, ведь футбол – о запланированных переменах.

Впрочем, переход в «Ахмат» не билет в один конец. Кузяев, Идрисса Думбия, Жаба или Кудряшов ушли вовремя. Но рядом истории футболистов, что могли принести «Ахмату» деньги, но пересидели. Нужно больше удачных трансферов на выход. Обратите внимание, что клуб никого для грандов РПЛ не воспитал. Далер – запасной «Зенита», а Мохаммади, Рыбус, Маурисио и Айссатти ждали конца контракта, чтобы уйти. Да и покупки были спонтанными – Лежар, Кану или Грозав обошлись недешево, а пользу не принесли.

Не надеяться на чудеса постоянно

РФС мог попросить 15-й и 16-й клубы РПЛ сыграть против «Торпедо» и «Чертаново», но решение уже принято. Подарок сделан четырем последним клубам РПЛ , и пора делать выводы. У «Ахмата» найдется 2 миллиарда рублей на сезон, чтобы остаться не самым бедным середняком РПЛ , и даже если вложат чуть меньше – не будут нищим клубом на фоне всех остальных.

«Крыльям Советов» и «Тамбову» еще нужно просто дожить до осени, а грозненцы могут чувствовать себя свободнее. Правильно ли оставлять в РПЛ команду, которая еще может сохранить последнее место, где находится сейчас? Нет, конечно, но вспомните, что такой план вынашивали изначально – хотели расширения лиги, спасти аутсайдеров подумывали и раньше.

Зачем в разгар кризиса включать в РПЛ команду, что может развалиться к зиме? Неспортивные решения всегда огорчают, но разве был особый выбор? У «Чертаново», например, даже арены и фанатов нет – так себе клуб для РПЛ , это скорее академия. У владельца «Торпедо» нет свободных миллиардов, как у Галицкого, тоже недоделанный проект, хотя пора бы вернуть легендарный клуб в элиту.

А вот «Ахмату» пора переформатироваться после подарка судьбы на фоне всеобщей трагедии. Пора переосмыслить работу клуба, найти менеджеров, которые займутся взрослым футболом. Толковые специалисты в непростые финансовые времена найдутся – хотя бы потому, что часть клубов не выживет. «Ахмат» не случайно последний, но по возможностям по-прежнему мало чем отличается от того же «Арсенала».

Отработать подарок РФС победами

Только описанные выше привычки мешают воевать за место в Лиге Европы вместо выживания. Они 12-й сезон подряд в элите и раньше ни разу не были ниже 12-го места, а усредненная позиция – девятая. Но раз припарковались на дне, то должны сделать выводы, грамотно выбрать следующего тренера. Хотя для начала Шалимову хорошо бы отработать сотни тысяч евро зарплаты, поднявшись с последней строчки.

Не так хороша игра «Оренбурга», «Рубина» или «Крыльев Советов», как плохи результаты «Ахмата». В новом году у них четыре осечки в четырех матчах, а к зиме подошли с одной победой в пяти играх. РПЛ знала куда более слабые коллективы, но «Ахмату» пора проснуться. Тот же Шалимов запаниковал, в числе первых заговорил о досрочном завершении сезона, а линия партии другая – футбол нужен.

«Ахмату» не нужно расслабляться, впереди много работы. А за спиной объективно плохие результаты, всего добыли всего четыре победы в двадцати двух турах. Причем после двух успехов – над «Оренбургом» и «Уфой», даже их собственное начальство критиковало решения арбитров. Но теперь почти все конкуренты финансово ослабнут, поэтому «Ахмату» повезло дважды.