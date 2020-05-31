Домой на третьей плацкартной полке. Как Юрий Сёмин покорял Москву

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31 мая 2020, 15:30

«Соккер.ру» рассказывает об игровой карьере одного из самых успешных тренеров российского футбола.

«Для тренеров я был не подарок»

Есть такое определение — «крепкий профессионал». Оно применимо в любой области приложения человеческих сил, в том числе и в спорте. И означает везде примерно одно и то же: отличного мастера, умело и добросовестно исполняющего свою работу, на которого всегда можно положиться. В применении к футболу это — игрок, который способен укрепить любую команду и стать в ней важной фигурой. Но — не гений футбола и не суперзвезда. Юрий Сёмин — из их числа. Он говорил о себе:

Я не стал выдающимся игроком, хотя, наверное, был все-таки повыше среднего уровня, мне так думается. Отличался выносливостью, играл больше за счет характера. Проигрывать даже незначительные единоборства не любил, бился, цеплялся за мяч до конца, что было сил.

Этим и привлек, наверное, внимание московских спартаковцев, которые в 1965 году забрали к себе перспективного юношу из Орла. При первом знакомстве с удовлетворением отметили:

Худой, как жердь, статью на Нетто похож. Может, и у него дело в «Спартаке» заладится.

К тому времени Юрий отличился в составе юношеской сборной РСФСР , став одним из ее лучших бомбардиров, и к нему начали приглядываться не только спартаковцы, но и такие именитые клубы, как киевское и московское «Динамо» и другие. Отец Юры был поражен всплеском внимания к игровым талантам сына, и тот сразу резко вырос в его глазах. Сёмин вспоминает:

Особенно понравился отцу запорожский посланник. Они сели за стол, хорошо выпили, и гость говорит: «Вот вам ключи от квартиры в центре Запорожья, мы вашего сына обеспечим абсолютно всем. В Запорожье живут самые порядочные люди в мире». Глаза у отца загорелись, он и представить себе не мог, что его сын-футболист будет так позарез кому-то нужен.

Но «Спартаку» выиграть эту борьбу было легче, поскольку орловский клуб успел вновь поменять свое название и теперь тоже был «Спартаком».

Обрушившееся на него внимание, попадание в великий клуб, признание по итогам 1965 года одним из одиннадцати лучших дебютантов сезона не вызвало у Юрия какой-то эйфории и, тем более, «звездной болезни». Он хоть и влился в коллектив, особенно подружившись со знаменитым защитником Геннадием Логофетом, но при малейшей возможности рвался домой. Как только выпадал свободный день, спешил на вокзал, а поскольку билетов в кассе, как правило, уже не оказывалось, то давал пять рублей проводнику (многие из них уже знали его в лицо), и тот отправлял его на третью плацкартную полку, чтобы контролеры не обнаружили. Он пишет в своей книге:

Я не строил великих планов покорения Москвы. Жил одним днем — завтра тренировка или игра, и я должен хорошенько подготовиться к ним. Цель определяла и характер поведения. Компаний не избегал, но из спиртного употреблял разве что немножко шампанского. От крепких напитков меня отвратил случай, произошедший еще в Орле по окончании восьмого класса. Отметили мы, одноклассники, это событие каким-то крепленым пойлом, и мне стало так плохо, что не дошел до дома. Нашли меня на нашем футбольном поле, мама устроила страшную взбучку. Главным маминым аргументом было: «Как же ты мог променять свой любимый футбол на стакан какой-то гадости!»

Неуступчивость и непримиримость в борьбе на поле порождены характером человека, а этот характер ведь никуда не пропадает и за пределами зеленого газона. Даже нынешнего опытного и признанного тренера, научившегося, хочешь не хочешь, быть дипломатом, многие его коллеги, а тем более игроки, побаиваются. Он способен так взорваться, что мало никому не покажется. До сих пор ни один из более молодых наставников команд не способен к таким эмоциональным эскападам, которые вытворяет Юрий Павлович во время матча. А в игровые годы он не собирался уступать не только соперникам, но и не терпел ни малейшей несправедливости к себе от тренеров собственной команды. И если считал нужным, решительно все рвал и переходил в другой клуб. Сёмин признается:

Для тренеров я был не подарок, поскольку из тех, о которых говорят, что «им больше всех надо». Свое мнение всегда отстаиваю до конца. К тому же терпеть не мог скамейку запасных. Поэтому однажды поменял «Спартак» на «Динамо», поэтому и оттуда ушел, поэтому и ходил-бродил по футбольному белу свету. Переход из команды в команду — каждый раз ломка. Иной раз это скитания без дома, без семьи. Но, оставаясь все время в одном клубе, игрок зачастую хиреет. У меня же все время были новые ориентиры, раздражители, эмоции, постоянное стремление чего-то добиться. Своей карьерой доволен. Счастливых дней было много. А играл у кого! У Бескова (рядом с Яшиным), Симоняна, Старостина... Разве это не счастье для футболиста?

Лучшим периодом карьеры считает годы в московском «Динамо». Туда его сманил великий Бесков, когда место и роль в «Спартаке» перестали Сёмина удовлетворять. Причем предложение о переходе метр сделал у себя дома, пригласив молодого игрока в гости и познакомив со своей женой. Незабываемым стал 1970 год, когда динамовцы выиграли Кубок и должны были стать чемпионами, но во втором дополнительном матче за «золото» проиграли ЦСКА уже почти выигранный поединок.

Звездой я себя никогда не считал, но игроком основного состава «Динамо» был твердым, стал обладателем Кубка СССР 1970 года. Наверное, в том же сезоне мог стать и чемпионом, но «Динамо» проиграло повторный золотой матч ЦСКА (3:4), хотя выглядело сильнее соперника. Я в том матче не участвовал из-за травмы. И признаюсь, было приятно, когда Бесков впоследствии посетовал: «Если бы на поле был Сёмин, мы не проиграли бы».

Спустя два года Бесков не поставит Сёмина в состав на важнейший международный матч, и Юрий в запале уйдет из команды.

Сегодня кажется, что само провидение заботилось о том, чтобы в этих блужданиях по городам и весям (а после «Динамо» были Алма-Ата, Новосибирск, а в конце карьеры еще и Краснодар) Сёмин нашел свою главную дорогу, которая предопределит его будущее на долгие годы. В 1974 году он становится игроком московского «Локомотива». И не просто игроком, а капитаном команды и членом её тренерского совета. И хотя потом будет еще очередной конфликт с тренером и уход в другой коллектив, но «Локомотив» и Сёмин уже запомнили друг друга.

Литература

Алешин П.Н. Юрий Семин. Народный тренер России. М., 2013. С.7.