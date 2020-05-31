1:5 от Бразилии и поддельный паспорт. Сильнейшие вратари России конца ХХ века

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31 мая 2020, 14:00

«Соккер.ру» продолжает вспоминать тех, кто защищал ворота наших команд в девяностые.

Дмитрий Харин защищал ворота «Челси», Сергей Овчинников осваивался в Португалии, а Станислав Черчесов после кратковременного визита на родину отправился в австрийский «Тироль». Но даже без трёх голкиперов сборной России наш вратарский корпус представлял собой весьма солидную компанию. В которой было немало тех, кто сформировался как футболист уже в новой России. Но позвольте начать с чемпиона и неоднократного призёра союзных первенств.

Валерий Городов (1961). «Днепр» 1985-92, «Ренессанс Сеттат» 1993, «Уралмаш» 1994-95, «Факел» 1996-97, «Кривбасс» 1997-98

Валерий Городов уже два раза становился героем нашего сериала, второй раз совсем недавно, когда мы вспоминали вратарей последнего чемпионата СССР . Но есть повод снова вспомнить Валерия Васильевича. Городов успел поиграть за «Днепр» в первом чемпионате Украины, потом целый год выступал в марокканском клубе. В «Уралмаш» уроженец Белгорода приехал уже в качестве украинского легионера. Заменил в воротах уральцев молодого и нестабильного Константина Ледовских. Уральцы тогда чудом удержались в Высшей лиге. В следующем сезоне «Уралмаш» финишировал в самой серединке — восьмым, а это пропуск в Европу. Пусть даже эта Европа — Кубок Интертото. И тут ветерана позвали в «Спартак» — в третий раз в жизни.

Москвичи пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов. Но Станислав Черчесов уехал в Австрию, а Дмитрий Тяпушкин стал динамовцем. «Спартак» остался с одним Русланом Нигматуллиным. Городов был уже заявлен для участия в Лиге чемпионов, но переход в последний момент сорвался. Вместо «Спартака» он отправился в воронежский «Факел», где отыграл два сезона, после чего вернулся на Украину.

Александр Филимонов (1973). «Дружба» 1991, «Факел» 1992-93, «Текстильщик» 1994-95, «Спартак» 1996-2001

Александр был участником самого первого чемпионата России. 19-летний вратарь защищал ворота воронежского «Факела». Старался, но вместе с командой покинул высшую лигу. Через год Филимонов снова появился в элитном дивизионе. Андрей Саморуков ушёл из «Текстильщика» в «Ротор», и камышинцам понадобился новый вратарь. Александр провёл два сильных сезона в клубе-середняке, а потом отправился покорять Москву. Ехал в «Торпедо», но оказался в «Спартаке». Играть в Лиге чемпионов против «Нанта» Александр не имел права, но в чемпионате страны он быстро стал основным и помог молодой команде Георгия Ярцева вернуть чемпионский титул. Более подробный рассказ об Александре Филимонове наш сайт публиковал не так давно.

Руслан Нигматуллин (1974). КамАЗ 1992-94, «Спартак» 1995-97, «Локомотив» 1998-2001

Руслан родился в Казани, там же и стал вратарём. Но «Рубин» в ту пору не был главной командой Татарстана, поэтому Нигматуллин и оказался в Набережных Челнах. Сначала в роли третьего вратаря, потом второго, а летом девяносто четвёртого стал теснить Платона Захарчука. Лёгкий и прыгучий Руслан сразу получил хорошую прессу. Его постоянно сравнивали с Ринатом Дасаевым. Тем более что оба татары, да и внешнее сходство присутствовало. «Спартак» не мог мимо пройти. Претендовало ещё «Динамо», но сам Нигматуллин мечтал попасть именно в «Спартак».

Но в команде-мечты всё пошло как-то не так. В 1995 году «Спартак» неважно провёл первый круг и далеко отпустил вперёд «Спартак-Аланию» и «Локомотив». Шесть побед в групповом этапе Лиги чемпионов были одержаны уже с Черчесовым.

Но и после ухода Станислава Саламовича игра у Нигматуллина в «Спартаке» не пошла. Об этом уже было написано. В конце 1997-го Руслан решил уйти в «Локомотив». Овчинников уже играл в Португалии, а Александр Подшивалов был уже не молод — тридцать три года. К тому же железнодорожники заняли только пятое место. Вот позвал Юрий Сёмин Руслана. И как оказалось, спас для нашего футбола замечательного вратаря.

Был определённый риск. Вдруг пересидевший в «Спартаке» голкипер сломался психологически. Но опасения оказались напрасными. Соскучился Руслан по настоящему делу, и с первых матчей стал подтверждать свой высокий класс. В «Локомотиве» Нигматуллин провёл лучший отрезок своей карьеры. Здесь он взял два Кубка России, был признан лучшим футболистом и лучшим спортсменом России. Стал игроком сборной страны. Но это уже было в другом веке.

Роман Березовский (1973). «Кошкагорц» 1991, «Шенгавит» 1992, «Сюник» 1992, «Космос-Кировец» 1993, «Зенит» 1993-2000

Роману Березовскому наш сайт посвящал отдельную статью. Вратарь, с которым «Зенит» закрепился в Высшей лиге, достойно там смотрелся, выиграл свой первый после долгого перерыва трофей — Кубок России. Был одним из лучших специалистов по отражению пенальти. Ещё до возвращения «Зенита» в элиту Роман стал основным вратарём сборной Армении.

Евгений Корнюхин (1967). «Прометей» 1991, «Торпедо» (Мытищи) 1991, «Вымпел» 1992-94, «Ростсельмаш» 1994, «Зенит» 1995, «Текстильщик» 1996, «Шинник» 1997-98, «Торпедо» 1999-2000

Вечный странник нашего футбола, который так и не сыграл в воротах родного клуба ЦСКА . Помог вернуться в высшую лигу «Ростсельмашу» и «Зениту», но оказался не в силах спасти тонущий «Текстильщик». Евгений провёл два блестящих сезона в «Шиннике», помог ярославцам взлететь на четвёртое место. Да и в воротах «Торпедо» он смотрелся очень убедительно. В это время он приглашался Олегом Романцевым в сборную.

Дмитрий Тяпушкин (1964). «Нива» (Тернополь) 1991-94, «Спартак» 1994-95, ЦСКА 1996, «Динамо» (Москва) 1997-99, «Сокол» 1999-2000

Здоровенный сибиряк с украинским паспортом отыграл два сезона в «Спартаке», потом вернулся после девятилетнего перерыва в ЦСКА . Но лучший отрезок своей карьеры Дмитрий Альбертович провёл в «Динамо». Особенно удался Тяпушкину сезон-97, в котором он был признан журналом «Огонёк» лучшим вратарём страны.

Игорь Кутепов (1965). «Динамо» (Киев) 1991-94, «Тюмень» 1994-97, ЦСКА 1997-2000, «Ростсельмаш» 1999

Игорь Кутепов с несколькими киевскими динамовцами перебрался в «Тюмень» и там исправно защищал ворота весьма слабенькой команды. В разгар сезона-97 Кутепов стал вратарём ЦСКА . Самое интересное, что армейцы приглашали его ещё в 1984 году. Конечно, лучшие игры Игоря Николаевича остались в советском прошлом. Но свою лепту в становление «красно-синих» он внёс. Хотя бы тем, что «разбудил» нашего следующего героя.

Андрей Новосадов (1972). ЦСКА 1989-92 и 1994-2000, КамАЗ 1992-93, «Локомотив» (Нижний Новгород) 2000

Воспитанник ЦСКА Андрей Новосадов долго оставался перспективным, но дальше дубля продвинуться не мог. Пришлось даже уйти в КамАЗ. Помог челнинцам подняться в Высшую лигу, но затем сдал ворота Платону Захарчуку. А после появления в команде Руслана Нигматуллина, Андрей и вовсе остался не у дел. Вернулся в родной клуб, но и там пребывал на вторых-третьих ролях. Но совместные тренировки с Кутеповым пошли Андрею на пользу. В 1998 году, когда ЦСКА бросил вызов «Спартаку» и выдал серию из 14 побед, Новосадов смотрелся превосходно. Армеец стал кандидатом в сборную. Даже сыграл один матч. Тот самый в Бразилии, в котором наши проиграли 1:5. Эта была последняя игра Анатолия Бышовца на посту главного тренера национальной команды. Новосадов же недолго оставался первым номером армейцев. В 1999 году он передал ворота Дмитрию Гончарову.

Андрей Чичкин (1977). «Колос» 1993-95, «Ротор» 1995-2004

Новосадов пропустил не все пять мячей в той злополучной встрече с бразильцами. Один пришёлся на долю Андрея Чичкина. Для которого эта игра тоже стала единственной в сборной страны. Однако сезон-98 Андрей Григорьевич, наверное, вспоминает с ностальгией. Начав чемпионат третьим вратарём сборной, он закончил год вратарём сборной. Большой и фактурный вратарь подменил травмированного Платона Захарчука, настолько удачно, что оказался первым номером волжан. Другое дело, что «Ротор» во времена Чичкина крутился всё медленнее и медленнее.

Дмитрий Крамаренко (1973). «Нефтчи» 1992, «Динамо» (Москва) 1993-94 и 1998-2001, «Торпедо» 1995, «Алания» 1996-97

Сын знаменитого Сергея Сергеевича Крамаренко пошёл по отцовской дорожке и тоже стал вратарём. Но чемпионат СССР распался. Дмитрий отправился в Москву, но заиграть в «Динамо» с первой попытки и в «Торпедо» не вышло. Зато в «Алании» Крамаренко сумел совершить почти невозможное, выиграл борьбу у чемпиона страны Заура Хапова. Он защищал ворота владикавказцев в золотом матче со «Спартаком». Покинув «Аланию», Дмитрий Сергеевич предпринял вторую попытку заиграть в «Динамо», которая оказалась более успешной. Но раскрыться полностью Крамаренко-младшему не удалось.

Вениамин Мандрыкин (1981). «Алания» 1997-2001

Воспитанник северо-осетинского футбола Вениамин Мандрыкин выиграл конкуренцию и у Крамаренко, и у Хапова. В конце девяностых юный вратарь был уже основным в «Алании», голкипером молодёжки и надеждой российского футбола. Мы ещё встретимся с Вениамином в серии, посвящённой вратарям нулевых.

Максим Левицкий (1972). «Таврия» 1992-99, «Черноморец» (Новороссийск) 1999-2000, «Сент-Этьен» 2000

Максим семь лет отлично играл в воротах «Таврии», после чего был приглашён в новороссийский «Черноморец». Там светловолосый крымчанин вытеснил из ворот седовласого Станислава Руденко. Левицкий сразу запомнился своей смелой игрой на выходах и безупречной работой на линии. «Черноморец» поднялся ша шестое место из низов. На него обратил внимание и московский «Спартак». Александр Филимонов после того досадного случая в игре со сборной Украины, видимо, частично утратил доверие Олега Романцева. Но прежде чем стать спартаковцем, Максим перешёл в «Сент-Этьен», где влип в нехорошую историю с поддельным паспортом.

Александр Гутеев (1967). ЦСКА 1989-94, «Кубань» 1994, «Шинник» 1994-2007

Воспитанник «Торпедо» был призван в армию, а потом остался в ЦСКА . Но основным вратарём армейского коллектива Гутееву стать не удалось, хотя шансы были. И после гибели Михаила Ерёмина, и после отъезда Дмитрия Харина, Александр Сергеевич превосходно выглядел на тренировках, в том числе и в двусторонних матчах. Но в играх за основу ему явно не хватало уверенности. В «Шиннике» Гутеев избавился от своих проблем с психологией, стал первым номером. Но время было упущено.

Владимир Савченко (1973). «Маяк» 1991, «Олимпик» 1992, «Металлист» 1992-94, « ЦСКА -Борисфен» 1994-96, «Ростсельмаш» 1997-2002

Воспитанник харьковского футбола подходит под определение «скромный герой труда». Спокойный, надёжный, стабильный. Особых подвигов не совершал, и грубых ошибок за ним не числилось. Владимир помог ростовчанам в непростой период, а потом сдал свой пост другому украинскому вратарю — Илье Близнюку. Сам же Савченко отправился играть в «Терек», что было смелым поступком в те годы.

Конечно, не все попали в список. Можно вспомнить торпедовца Валерия Воробьёва и Геннадия Тумиловича из «Жемчужины», Станислава Руденко («Черноморец»), Александра Мартёшкина («Крылья Советов»), Дмитрия Гончарова, отыгравшего хороший сезон в ЦСКА . Уже успел проявить себя молодой зенитовец Вячеслав Малафеев. Главное, что вратари в нашей стране не перевелись, отечественная школа сохранилась. О многих её новых выпускниках мы поговорим в соответствующей главе.

Следующая же серия будет посвящена вратарям Украины. Некоторые украинские голкиперы уже были упомянуты последних сериях. Завтра расширим знакомство.