1:5 от Бразилии и поддельный паспорт. Сильнейшие вратари России конца ХХ века

«Соккер.ру» продолжает вспоминать тех, кто защищал ворота наших команд в девяностые.
Дмитрий Харин защищал ворота «Челси», Сергей Овчинников осваивался в Португалии, а Станислав Черчесов после кратковременного визита на родину отправился в австрийский «Тироль». Но даже без трёх голкиперов сборной России наш вратарский корпус представлял собой весьма солидную компанию. В которой было немало тех, кто сформировался как футболист уже в новой России. Но позвольте начать с чемпиона и неоднократного призёра союзных первенств.
Валерий Городов (1961). «Днепр» 1985-92, «Ренессанс Сеттат» 1993, «Уралмаш» 1994-95, «Факел» 1996-97, «Кривбасс» 1997-98
Валерий Городов уже два раза становился героем нашего сериала, второй раз совсем недавно, когда мы вспоминали вратарей последнего чемпионата СССР. Но есть повод снова вспомнить Валерия Васильевича. Городов успел поиграть за «Днепр» в первом чемпионате Украины, потом целый год выступал в марокканском клубе. В «Уралмаш» уроженец Белгорода приехал уже в качестве украинского легионера. Заменил в воротах уральцев молодого и нестабильного Константина Ледовских. Уральцы тогда чудом удержались в Высшей лиге. В следующем сезоне «Уралмаш» финишировал в самой серединке — восьмым, а это пропуск в Европу. Пусть даже эта Европа — Кубок Интертото. И тут ветерана позвали в «Спартак» — в третий раз в жизни.
Москвичи пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов. Но Станислав Черчесов уехал в Австрию, а Дмитрий Тяпушкин стал динамовцем. «Спартак» остался с одним Русланом Нигматуллиным. Городов был уже заявлен для участия в Лиге чемпионов, но переход в последний момент сорвался. Вместо «Спартака» он отправился в воронежский «Факел», где отыграл два сезона, после чего вернулся на Украину.
Александр Филимонов (1973). «Дружба» 1991, «Факел» 1992-93, «Текстильщик» 1994-95, «Спартак» 1996-2001
Александр был участником самого первого чемпионата России. 19-летний вратарь защищал ворота воронежского «Факела». Старался, но вместе с командой покинул высшую лигу. Через год Филимонов снова появился в элитном дивизионе. Андрей Саморуков ушёл из «Текстильщика» в «Ротор», и камышинцам понадобился новый вратарь. Александр провёл два сильных сезона в клубе-середняке, а потом отправился покорять Москву. Ехал в «Торпедо», но оказался в «Спартаке». Играть в Лиге чемпионов против «Нанта» Александр не имел права, но в чемпионате страны он быстро стал основным и помог молодой команде Георгия Ярцева вернуть чемпионский титул. Более подробный рассказ об Александре Филимонове наш сайт публиковал не так давно.
Руслан Нигматуллин (1974). КамАЗ 1992-94, «Спартак» 1995-97, «Локомотив» 1998-2001
Руслан родился в Казани, там же и стал вратарём. Но «Рубин» в ту пору не был главной командой Татарстана, поэтому Нигматуллин и оказался в Набережных Челнах. Сначала в роли третьего вратаря, потом второго, а летом девяносто четвёртого стал теснить Платона Захарчука. Лёгкий и прыгучий Руслан сразу получил хорошую прессу. Его постоянно сравнивали с Ринатом Дасаевым. Тем более что оба татары, да и внешнее сходство присутствовало. «Спартак» не мог мимо пройти. Претендовало ещё «Динамо», но сам Нигматуллин мечтал попасть именно в «Спартак».
Но в команде-мечты всё пошло как-то не так. В 1995 году «Спартак» неважно провёл первый круг и далеко отпустил вперёд «Спартак-Аланию» и «Локомотив». Шесть побед в групповом этапе Лиги чемпионов были одержаны уже с Черчесовым.
Но и после ухода Станислава Саламовича игра у Нигматуллина в «Спартаке» не пошла. Об этом уже было написано. В конце 1997-го Руслан решил уйти в «Локомотив». Овчинников уже играл в Португалии, а Александр Подшивалов был уже не молод — тридцать три года. К тому же железнодорожники заняли только пятое место. Вот позвал Юрий Сёмин Руслана. И как оказалось, спас для нашего футбола замечательного вратаря.
Был определённый риск. Вдруг пересидевший в «Спартаке» голкипер сломался психологически. Но опасения оказались напрасными. Соскучился Руслан по настоящему делу, и с первых матчей стал подтверждать свой высокий класс. В «Локомотиве» Нигматуллин провёл лучший отрезок своей карьеры. Здесь он взял два Кубка России, был признан лучшим футболистом и лучшим спортсменом России. Стал игроком сборной страны. Но это уже было в другом веке.
Роман Березовский (1973). «Кошкагорц» 1991, «Шенгавит» 1992, «Сюник» 1992, «Космос-Кировец» 1993, «Зенит» 1993-2000
Роману Березовскому наш сайт посвящал отдельную статью. Вратарь, с которым «Зенит» закрепился в Высшей лиге, достойно там смотрелся, выиграл свой первый после долгого перерыва трофей — Кубок России. Был одним из лучших специалистов по отражению пенальти. Ещё до возвращения «Зенита» в элиту Роман стал основным вратарём сборной Армении.
Евгений Корнюхин (1967). «Прометей» 1991, «Торпедо» (Мытищи) 1991, «Вымпел» 1992-94, «Ростсельмаш» 1994, «Зенит» 1995, «Текстильщик» 1996, «Шинник» 1997-98, «Торпедо» 1999-2000
Вечный странник нашего футбола, который так и не сыграл в воротах родного клуба ЦСКА. Помог вернуться в высшую лигу «Ростсельмашу» и «Зениту», но оказался не в силах спасти тонущий «Текстильщик». Евгений провёл два блестящих сезона в «Шиннике», помог ярославцам взлететь на четвёртое место. Да и в воротах «Торпедо» он смотрелся очень убедительно. В это время он приглашался Олегом Романцевым в сборную.
Дмитрий Тяпушкин (1964). «Нива» (Тернополь) 1991-94, «Спартак» 1994-95, ЦСКА 1996, «Динамо» (Москва) 1997-99, «Сокол» 1999-2000
Здоровенный сибиряк с украинским паспортом отыграл два сезона в «Спартаке», потом вернулся после девятилетнего перерыва в ЦСКА. Но лучший отрезок своей карьеры Дмитрий Альбертович провёл в «Динамо». Особенно удался Тяпушкину сезон-97, в котором он был признан журналом «Огонёк» лучшим вратарём страны.
Игорь Кутепов (1965). «Динамо» (Киев) 1991-94, «Тюмень» 1994-97, ЦСКА 1997-2000, «Ростсельмаш» 1999
Игорь Кутепов с несколькими киевскими динамовцами перебрался в «Тюмень» и там исправно защищал ворота весьма слабенькой команды. В разгар сезона-97 Кутепов стал вратарём ЦСКА. Самое интересное, что армейцы приглашали его ещё в 1984 году. Конечно, лучшие игры Игоря Николаевича остались в советском прошлом. Но свою лепту в становление «красно-синих» он внёс. Хотя бы тем, что «разбудил» нашего следующего героя.
Андрей Новосадов (1972). ЦСКА 1989-92 и 1994-2000, КамАЗ 1992-93, «Локомотив» (Нижний Новгород) 2000
Воспитанник ЦСКА Андрей Новосадов долго оставался перспективным, но дальше дубля продвинуться не мог. Пришлось даже уйти в КамАЗ. Помог челнинцам подняться в Высшую лигу, но затем сдал ворота Платону Захарчуку. А после появления в команде Руслана Нигматуллина, Андрей и вовсе остался не у дел. Вернулся в родной клуб, но и там пребывал на вторых-третьих ролях. Но совместные тренировки с Кутеповым пошли Андрею на пользу. В 1998 году, когда ЦСКА бросил вызов «Спартаку» и выдал серию из 14 побед, Новосадов смотрелся превосходно. Армеец стал кандидатом в сборную. Даже сыграл один матч. Тот самый в Бразилии, в котором наши проиграли 1:5. Эта была последняя игра Анатолия Бышовца на посту главного тренера национальной команды. Новосадов же недолго оставался первым номером армейцев. В 1999 году он передал ворота Дмитрию Гончарову.
Андрей Чичкин (1977). «Колос» 1993-95, «Ротор» 1995-2004
Новосадов пропустил не все пять мячей в той злополучной встрече с бразильцами. Один пришёлся на долю Андрея Чичкина. Для которого эта игра тоже стала единственной в сборной страны. Однако сезон-98 Андрей Григорьевич, наверное, вспоминает с ностальгией. Начав чемпионат третьим вратарём сборной, он закончил год вратарём сборной. Большой и фактурный вратарь подменил травмированного Платона Захарчука, настолько удачно, что оказался первым номером волжан. Другое дело, что «Ротор» во времена Чичкина крутился всё медленнее и медленнее.
Дмитрий Крамаренко (1973). «Нефтчи» 1992, «Динамо» (Москва) 1993-94 и 1998-2001, «Торпедо» 1995, «Алания» 1996-97
Сын знаменитого Сергея Сергеевича Крамаренко пошёл по отцовской дорожке и тоже стал вратарём. Но чемпионат СССР распался. Дмитрий отправился в Москву, но заиграть в «Динамо» с первой попытки и в «Торпедо» не вышло. Зато в «Алании» Крамаренко сумел совершить почти невозможное, выиграл борьбу у чемпиона страны Заура Хапова. Он защищал ворота владикавказцев в золотом матче со «Спартаком». Покинув «Аланию», Дмитрий Сергеевич предпринял вторую попытку заиграть в «Динамо», которая оказалась более успешной. Но раскрыться полностью Крамаренко-младшему не удалось.
Вениамин Мандрыкин (1981). «Алания» 1997-2001
Воспитанник северо-осетинского футбола Вениамин Мандрыкин выиграл конкуренцию и у Крамаренко, и у Хапова. В конце девяностых юный вратарь был уже основным в «Алании», голкипером молодёжки и надеждой российского футбола. Мы ещё встретимся с Вениамином в серии, посвящённой вратарям нулевых.
Максим Левицкий (1972). «Таврия» 1992-99, «Черноморец» (Новороссийск) 1999-2000, «Сент-Этьен» 2000
Максим семь лет отлично играл в воротах «Таврии», после чего был приглашён в новороссийский «Черноморец». Там светловолосый крымчанин вытеснил из ворот седовласого Станислава Руденко. Левицкий сразу запомнился своей смелой игрой на выходах и безупречной работой на линии. «Черноморец» поднялся ша шестое место из низов. На него обратил внимание и московский «Спартак». Александр Филимонов после того досадного случая в игре со сборной Украины, видимо, частично утратил доверие Олега Романцева. Но прежде чем стать спартаковцем, Максим перешёл в «Сент-Этьен», где влип в нехорошую историю с поддельным паспортом.
Александр Гутеев (1967). ЦСКА 1989-94, «Кубань» 1994, «Шинник» 1994-2007
Воспитанник «Торпедо» был призван в армию, а потом остался в ЦСКА. Но основным вратарём армейского коллектива Гутееву стать не удалось, хотя шансы были. И после гибели Михаила Ерёмина, и после отъезда Дмитрия Харина, Александр Сергеевич превосходно выглядел на тренировках, в том числе и в двусторонних матчах. Но в играх за основу ему явно не хватало уверенности. В «Шиннике» Гутеев избавился от своих проблем с психологией, стал первым номером. Но время было упущено.
Владимир Савченко (1973). «Маяк» 1991, «Олимпик» 1992, «Металлист» 1992-94, «ЦСКА-Борисфен» 1994-96, «Ростсельмаш» 1997-2002
Воспитанник харьковского футбола подходит под определение «скромный герой труда». Спокойный, надёжный, стабильный. Особых подвигов не совершал, и грубых ошибок за ним не числилось. Владимир помог ростовчанам в непростой период, а потом сдал свой пост другому украинскому вратарю — Илье Близнюку. Сам же Савченко отправился играть в «Терек», что было смелым поступком в те годы.
Конечно, не все попали в список. Можно вспомнить торпедовца Валерия Воробьёва и Геннадия Тумиловича из «Жемчужины», Станислава Руденко («Черноморец»), Александра Мартёшкина («Крылья Советов»), Дмитрия Гончарова, отыгравшего хороший сезон в ЦСКА. Уже успел проявить себя молодой зенитовец Вячеслав Малафеев. Главное, что вратари в нашей стране не перевелись, отечественная школа сохранилась. О многих её новых выпускниках мы поговорим в соответствующей главе.
Следующая же серия будет посвящена вратарям Украины. Некоторые украинские голкиперы уже были упомянуты последних сериях. Завтра расширим знакомство.
Дополнительный матч был предусмотрен регламентом. И в Союзе играли Тифлис с Торпедо, а потом ЦСКА с "Динамо (Москва), и потом уже в наше время ЦСКА с Локомотивом. Потом уже отменили.
Дополнительный матч был предусмотрен регламентом. И в Союзе играли Тифлис с Торпедо, а потом ЦСКА с "Динамо (Москва), и потом уже в наше время ЦСКА с Локомотивом. Потом уже отменили.
Плюс где провели этот матч. Почему не в Ростове? Ровно посредине между городами.. Провели в Питере, это тоже имело значение. Алания всегда была больше домашней командой.
Плюс где провели этот матч. Почему не в Ростове? Ровно посредине между городами.. Провели в Питере, это тоже имело значение. Алания всегда была больше домашней командой.
Скажу прямо сразу, ты не прав абсолютно, когда говоришь, что видел более явные ошибки.
1) Вратарь не прикрыл ближний угол, встал в дальний угол. Я такого не видел никогда. Полностью открыл угол. Это уже грубейшая ошибка для опытного кипера.
Что утяжеляет эту ошибку, так это то, что бил Тихонов. Все знали, что он умеет крутить мяч и на его счету не один гол с такой подкруткой именно в ближний угол.
2) На Ютубе есть этот гол... Там повтор замедленным делают.. Видно как Роман прыгает и убирает руки свои.... Бог ему судья.. Но я бы за это с него спросил... Тогда было крайне обидно это всё. Тем более времена были продажные. Никаких сомнений, что судей заряжали в те времена. Но когда сдают игры игроки, то это куда хуже...
Просто пересмотри тот повтор, если захочешь мне ответить.
Скажу прямо сразу, ты не прав абсолютно, когда говоришь, что видел более явные ошибки.
1) Вратарь не прикрыл ближний угол, встал в дальний угол. Я такого не видел никогда. Полностью открыл угол. Это уже грубейшая ошибка для опытного кипера.
Что утяжеляет эту ошибку, так это то, что бил Тихонов. Все знали, что он умеет крутить мяч и на его счету не один гол с такой подкруткой именно в ближний угол.
2) На Ютубе есть этот гол... Там повтор замедленным делают.. Видно как Роман прыгает и убирает руки свои.... Бог ему судья.. Но я бы за это с него спросил... Тогда было крайне обидно это всё. Тем более времена были продажные. Никаких сомнений, что судей заряжали в те времена. Но когда сдают игры игроки, то это куда хуже...
Просто пересмотри тот повтор, если захочешь мне ответить.
Долго вкуривал )
Долго вкуривал )