Вратари последнего чемпионата СССР. Трагическая судьба Ерёмина и дебют Овчинникова

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вчера, 07:29

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о голкиперах девяностых. На очереди наши. Представители ещё единой страны.

Чемпионат СССР 1991 оказался последним в истории. В декабре великая страна прекратила своё существование. А вслед за ней распалось на части общее футбольное пространство. Мы только потом поняли масштабы потерянного. Что имеем — не храним.

В девяносто первом уже не было ни грузинских, ни литовских команд, покинувших чемпионат в угоду местным политиканам. Но первенство оставалось интересным. Шла отчаянная борьба за чемпионский титул, который в итоге достался ЦСКА Павла Садырина. Ярким получился финал Кубка СССР , в котором так же победил ЦСКА .

В этой статье будут представлены или упомянуты вратари всех шестнадцати команд последнего чемпионата. С некоторыми вы уже знакомы по предыдущим публикациям, к другим мы ещё вернёмся. Начнём же с голкипера, которому не суждено было доиграть этот чемпионат.

ЦСКА



Михаил Ерёмин (1968-1991). 15 матчей, 14 мячей

Михаилу не суждено было узнать, что его команда выиграет золотые медали и посвятит ему эту победу. Через несколько часов после победного для армейцев финала Кубка СССР Ерёмин угодил в аварию. Спасти 23-летнего вратаря не удалось. Товарищи поклялись на могиле Михаила выиграть этот чемпионат и сдержали слово.

Ерёмин мог стать одним из сильнейших вратарей нашего футбола. Он освоился в воротах ЦСКА , выиграл молодёжный чемпионат Европы, дебютировал в первой сборной. Михаила ждало большое будущее. Но всё перечеркнула та роковая поездка. Скоро на «Соккер.ру» выйдет отдельная статья, посвящённая Михаилу Ерёмину.

Дмитрий Харин (1968). 11 (-8)

Травмы колена едва не вынудили олимпийского чемпиона завершить карьеру в 22 года. В девяностом он почти не играл за московское «Динамо», а вскоре и вовсе «исчез с радаров». Но после трагической гибели Ерёмина ЦСКА вернул Дмитрия в большой футбол. Харин блестяще провёл второй круг и помог армейцам стать чемпионами Союза. Более того, Дмитрий вернулся в сборную, уже не СССР , а СНГ , и стал её первым номером на чемпионате Европы.

Александр Гутеев (1967). 6 (-10)

Воспитанник «Торпедо» сыграл несколько встреч за ЦСКА в очень непростой период, — после гибели Михаила Ерёмина. Возможно, действовал не лучшим образом, допустил ряд ошибок и упустил свой шанс, хоть и был добротным голкипером.

«Спартак» (Москва)



Станислав Черчесов (1963). 30 (-30)

Станислав Черчесов сыграл в серебряном сезоне все матчи без единой замены и подтвердил свою высокую репутацию. «Спартак» выиграл оба матча у чемпиона, не пропустив при этом ни одного мяча. И нельзя забыть великий матч против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Кроме того, Станислав вёл борьбу за место в сборной СССР и стал постоянно привлекаться к матчам. Правда, играл реже Александра Уварова.

«Торпедо»



Валерий Сарычев (1960). 17 (-14)

Последний сезон Валерия Сарычева в воротах автозаводцев. В котором будущий Шин Ий Сон помог своей команде дойти до финала Кубка СССР и выиграть бронзовые медали. Сам Валерий Константинович получил «Огонёк», — приз лучшему вратарю сезона. Что весьма почётно при том созвездии имён. Осенью Валерий Сарычев уехал в Южную Корею, где начался не менее яркий отрезок его карьеры.

Александр Подшивалов (1864). 14 (-8)

Отыграв семь лет в «Арарате» Александр перебрался в Москву, где стал преемником Валерия Сарычева в воротах «Торпедо». Не сразу, постепенно. Но в концовке чемпионате Подшивалов играл чаще и здорово помог автозаводцам в борьбе за бронзу. Например, отразил пенальти в исполнении спартаковца Валерия Карпина.

«Черноморец»

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​Виктор Гришко (1961). 30 (-24)

Наверное, это был лучший сезон в биографии Виктора Васильевича. Гришко приобрёл опыт, добавилась солидность, он избавился от проблем с фиксацией мяча. А мастерства и реакции ему всегда было не занимать. Во многом за счёт надёжной игры своего вратаря «моряки» заняли высокое четвёртое место. И если бы не распад СССР , «Черноморец» мог бы расти и дальше.

Олег Суслов (1969) 1 (-1).

Про этого незаурядного, яркого голкипера поговорим в статье, посвящённой вратарям Украины.

«Динамо» (Киев)



Игорь Кутепов (1965) 27 (-26)

Воспитанник харьковского «Металлиста» освоился в воротах наиболее титулованного клуба страны, заменив самого Виктора Чанова. Выиграв золото чемпионата-1990 года, заслуженный мастер спорта отправился выступать в Израиль. На Александра Жидкова тренер киевлян Анатолий Пузач не рассчитывал. Вот и был приглашён опытный Игорь Кутепов. Динамовцы сложили чемпионские полномочия, более того остались без медалей. Причин тому найдётся немало, в том числе, повлиял и отъезд многих лидеров, в первую очередь, Сергея Юрана, за границу. Но вины Кутепова в этой неудаче (а пятое место для «Динамо» — это неудача) не было.

Александр Жидков (1965) 3 (-5)

Очень талантливый вратарь, с которым уже встречались в этой рубрике. Но киевское «Динамо» оказалось не его командой. Остаток сезона Жидков доигрывал в винницкой «Ниве». Мы обязательно вспомним Александра, когда будем говорить о вратарях России первой декады нового века.

Вальдемарас Мартинкенас (1965-2004). 2 (-3)

Чемпион Спартакиады народов СССР 1983 года довольно долго шёл в ворота «Жальгириса». Только в 1989 году он освоился в воротах сильнейшей команды Литвы. Но потом в прибалтийской республике начались бурные политические процессы, и «Жальгирис» стал постепенно разбегаться. Мартинкенас оказался в Киеве. Дебют вышел неудачным. «Динамо» проиграло на «Республиканском» своему главному сопернику — «Спартаку». Но Вальдемарас не сломался и весьма хорошо себя проявил. Но уже в чемпионате Украины. Мы встретимся с ним ещё два раза в блоге «Бригада». К сожалению, жизнь талантливого литовского вратаря оказалась недолгой. Всего 39 лет. Вальдемарас трагически погиб во время отпуска в Словении.

«Динамо» (Москва)



Александр Уваров (1960). 21 (-24)

Александр Уваров достиг своей зрелости и расцвета. Он вступил в новое десятилетие основным вратарём не только «Динамо», но и сборной СССР , бронзовым медалистом, после чего уехал в «Маккаби». Там он сделал блестящую карьеру. Но от пребывания в «Динамо» осталась некая недосказанность. Так долго поднимался на вершину и пробыл на ней всего ничего.

Андрей Сметанин (1969). 11 (-18)

С Андреем Руслановичем вы могли познакомиться в динамовском цикле «Нашей биографии». Пришёл из второй лиги, не затерялся и в Высшей, достойно заменив Уварова в воротах «Динамо». В большинстве матчей выглядел неприступной скалой. Но случались и исключения. Например, в 1991 году пропустил семь мячей в игре со «Спартаком».

«Арарат»



Арутюн Абраамян (1969) 25 (-31)

Однофамилец знаменитого Алёши Абрамяна в 18-лет дебютировал в воротах «Арарата». Правда, играл редко. Александр Подшивалов не давал повода усомниться в своей надёжности. Арутюн уходил во вторую лигу, приобрёл там опыт, после чего вернулся в главный клуб республики. Первый сезон в качестве основного можно занести в актив. Исключение — встреча в Одессе, где в его воротах побывало пять мячей.

Арменак Петросян (1973) 5 (-7)

Молодой вратарь провёл несколько матчей, в том числе знаменитую встречу в Киеве. Вышел во втором тайме при счёте 0:1 и пропустил от действующего чемпиона два мяча. Но затем начались чудеса. «Арарат» отыграл три гола и почти спас игру. Всё испортил досадный автогол Саркиса Оганесяна в уже добавленное время. А на финише чемпионата самый юный голкипер первенства выдал сухую серию из трёх встреч.

«Динамо» (Минск)



Юрий Курбыко (1956). 25 (-25)

Один из самых опытных вратарей последнего советского первенства. В начале восьмидесятых стал основным вратарём минчан, но в чемпионском сезоне допустил ошибки в игре с киевлянами и уступил пост Михаилу Вергеенко. Затем Юрий Алексеевич вернул себе первый номер, но ненадолго. В «Динамо» появился Иван Жекю. Курбыко уходил в «Пахтакор», с которым провёл несколько лет сезонов в первой лиге. Потом вернулся в Минск, сначала в качестве второго вратаря, а потом снова стал основным. И даже матч со «Спартаком», проигранный 0:4, Юрий мог бы занести себе в актив.

Андрей Сацункевич (1966). 5 (-6)

Вы уже читали, как 20-летний Сацункевич стал первым номером минского «Динамо», успешно заменив опытнейшего Жекю. Андрей оставался основным голкипером минчан. И чемпионат 1991 года он начал в качестве первого номера. Но после нескольких неудачных встреч Сацункевич присел на лавочку, уступив место Юрию Курбыко.

«Днепр»



Валерий Городов (1961). 30 (-33)

Двукратный чемпион СССР выглядел неважно, особенно в концовке сезона. Да и Валерий Городов был не столь надёжен, как прежде. Но при этом он продолжал выручать, отбивал пенальти, — например, в провальном матче с московским «Динамо» (2:6), и не был виновником заметного кризиса «Днепра». Валерий не потерялся потом ни в чемпионате Украины, ни в первенстве России, и едва не оказался в «Спартаке». Об этом скоро поговорим отдельно.

Сергей Краковский (1960) 1 (-3)

В уже упомянутом матче с «Динамо» три мяча пропустил Городов, а ещё три — Краковский. Это было единственное появление чемпиона-83 в последнем первенстве Союза.

«Памир»



Андрей Мананников (1965). 28 (-30)

В Таджикистане уже пахло грозой. Но «Памир» продолжал играть в Высшей лиге и выглядел там вполне уверенно. Во многом, благодаря надёжной игре своего вратаря. Андрей Мананников к тому времени обзавёлся собственным ритуалом, — целовал мяч, прежде чем ввести его в игру. Но он прославился не только этим. За весь чемпионат Андрей Иванович ни разу не пропустил более двух мячей.

Ахмед Енгуразов (1965) 2 (-2)

Преподаватель спартаковской академии имени Фёдора Черенкова в молодости сам был неплохим вратарём. Мог бы стать и первым номером «Памира», однако это место было прочно занято Мананниковым.

«Спартак» (Владикавказ)



Заур Хапов (1964) 30 (-41)

Воспитанник кабардино-балкарского футбола предпринимал несколько попыток закрепиться в Высшей лиге. Но в Ростове Зауру не дали шанса. В московском «Спартаке» Хапов угодил в немилость к Константину Бескову. Вроде бы начало получаться в тбилисском «Динамо», где Заур должен был стать преемником Отара Габелия. Но грузинские команды покинули союзный чемпионат. Тут вышедшему в Высшую лигу владикавказскому «Спартаку» срочно понадобился вратарь. Вот и вытащил Заур Залимбиевич счастливый билет. В очень тяжёлом для владикавказцев сезоне Хапов порою творил чудеса. Помогал новичку освоиться в элите. Да что там освоиться, — выжить. Никто ещё не знал, что этот чемпионат СССР окажется последним. «Спартак» удержался в элите и вскоре стал одним из лидеров уже российской Премьер-Лиги. А Хапов доказал, что достоин играть на самом высоком уровне.

«Шахтёр»



Андрей Ковтун (1968) 29 (-39)

Воспитанник киевского «Динамо» так и не дождался дебюта в родной команде. Андрей ушёл в «Гурию», но та отказалась играть в чемпионате СССР . Зато Ковтун нашёл себя в донецком «Шахтёре». На его долю выпали два не самых удачных сезона горняков. Но особых вопросов к Ковтуну не было. В девяностом он успешно заменил Валентина Елинскаса и Сергея Шиповского, да и в 1991 Андрей был надёжен на протяжении большей части турнира. Расслабился разве что в концовке, пропустив несколько необязательных мячей.

Дмитрий Шутков (1972) 1 (0) и Владимир Васютик (1970) 1 (-2)

Два вратаря сыграли по тайму в игре с «Араратом». Шутков мячей не пропускал. В следующем сезоне он стал основным вратарём «Шахтёра» и был таковым на протяжении многих лет. Для Васютика первое появление в составе дончан оказалось последним.

«Металлург»



Юрий Сивуха (1958) 22 (-25)

«Металлург» заметно усилился перед дебютом в Высшей лиге. Команду пополнили чемпионы СССР в составе «Днепра» Олег Таран, Сергей Пучков и Сергей Башкиров, а также поигравший в «Кайрате» и «Спартаке» Сергей Волгин. На последнем рубеже появился чемпион мира среди юношей 1977 года Юрий Сивуха, проигравший конкуренцию Игорю Кутепову в «Металлисте». И запорожцы благодаря такому десанту смогли достойно смотреться в элите. Сивуха же играл как в лучшие годы. Осень не в счёт, украинские команды откровенно доигрывали чемпионат.

Игорь Моисеев (1964). 8 (-13)

Основный вратарь «Металлурга», выигравший заветную путёвку в Высшую лигу, добровольно уступил место в воротах Юрию Сивуху. Полный тёзка нашего великого хореографа тоже играл в элите. Но не совсем удачно. Три из четырёх крупных поражений запопрожцев пришлись на долю Моисеева.

«Пахтакор»



Юрий Перескоков (1963). 26 (-38)

Александр Яновский, подобно библейскому Моисею, вывел «Пахтакор» в Высшую лигу, но играть в ней уже не стал. Александр Аркадьевич завершил карьеру, и ташкентцам понадобился новый вратарь. Юрий Перескоков помог подняться в элиту «Спартаку» из Владикавказа. Однако новый сезон он начал в составе другого новичка.

Юрий Валентинович — воспитанник ЦСКА , но в армейском клубе он не выступал. Потом было кировское «Динамо», несколько месяцев пребывания в «Спартаке» на вторых ролях, «Красная Пресня». Затем «Нефтчи», где Перескоков лишь раз подменил Александра Жидкова. В «Факеле» Юрий играл постоянно, а с владикавказским «Спартаком» шагнул в Высшую лигу. По сути единственный полнокровный сезон в элите Перескоков отыграл вполне прилично. Были неудачи, ошибки. Однако сухие победы над Киевом и «Спартаком» дорого стоят. «Пахтакор» остался в компании сильнейших и играл бы в ней дальше. Если бы не распад Союза.

В чемпионатах России Перескоков практически не играл. Юрий Валентинович стал замечательным тренером вратарей. Сейчас трудится в «Уфе». Сменилось немало главных тренеров, но Валентиныч, как зовут его в команде, по-прежнему незаменим. Во многом благодаря ему, ученик другого отличного специалиста Дмитрия Гуленкова Андрей Лунёв стал вратарём сборной России.

Сергей Бураков (1963). 5 (-7)

Воспитанник «Кайрата» долго был на вторых-третьих ролях в родном клубе. Что неудивительно, ведь в сильнейшем клубе Советского Казахстана играли Куралбек Ордабаев и Александр Убыкин. Только в 1988 году Бураков разделил пост номер один со своим тёзкой Сергеем Чекмезовым. «Кайрат» выиграл Кубок Федераций, но покинул Высшую лигу и не успел туда вернуться. Сергей же перешёл в «Пахтакор», что было смелым шагом, учитывая непростые отношения двух клубов. Шансы у Перескокова и Буракова стать первым номером были примерно равными. Но выиграл Юрий. В актив Сергею можно занести матч в Киеве, где «Пахтакор» сыграл вничью с чемпионом. Пусть и пропустил при этом три мяча.

«Металлист»



Валерий Дудка (1964-2004) 22 (-31)

Потеряв и Сивуху, и Кутепова, «Металлист» доверил ворота Валерию Дудке, приглашённому из другого харьковского клуба — «Маяка». Это ему Александр Мостовой забил свой гол-шедевр, хотя вряд ли виновен в этом голкипер. Шестеро защитников позволили обыграть себя. Но это было в 1990 году.

Валерий Александрович — человек непростой судьбы. Один из немногих футболистов СССР , проходивших службу в Афганистане. Вернулся живым и здоровым, играл во второй лиге. Но к высшей оказался не готов. Нельзя сказать, что «Металлист» оказался в числе аутсайдеров из-за Дудки. Но этот сезон у голкипера харьковчан явно не задался.

Александр Помазун (1971) 7 (-11)

Не рискнул тренер «Металлиста» Леонид Ткаченко доверить ворота голкиперу молодёжной сборной СССР . И, возможно, был не прав. Помазун появился в воротах харьковчан только на финише и спасти клуб от вылета уже не мог. Да и вылета не случилось В 1992 году Александр играл за сборную Украины, правда, в неофициальных матчах, других не было. Потом сменил гражданство и отправился в «Спартак», где был основным вратарём, хоть и недолго.

Олег Стороженко (1972) 1 (-1)

Воспитанник «Металлиста» сыграл за родной клуб лишь однажды. Пропустил один мяч — с пенальти (от Игоря Колыванова), а затем уехал в полтавскую «Ворсклу».

«Локомотив»



Сергей Овчинников (1970). 18 (-25)

«Локомотив» вернулся в Высшую лигу после годичного перерыва, но оказался к ней не готов. Ещё и Юрий Сёмин уехал на год в Новую Зеландию, и обязанности главного тренера были возложены на Валерия Филатова. Железнодорожники провалились, заняв последнее место. Но их молодой вратарь произвёл впечатление, хоть и пропустил немало мячей.

Сергей Овчинников — воспитанник московского «Динамо». Но первый опыт игры за основу приобрёл в «Динамо» из Сухума. В 1990, когда Грузия отозвала свои команды из союзного чемпионата, клуб первой лиги раскололся по национальном признаку. Грузины образовали «Цхуми» и отправились в отдельный чемпионат. А игроки остальных национальностей остались в «Динамо» (Сухум), которое продолжило играть в чемпионате СССР . Московское «Динамо» командировало одноклубникам несколько резервистов, в том числе и двух вратарей — Сергея Овчинникова и Сергея Смелова. Через год Овчинников вернулся в столицу, но уже в «Локомотив».

Сергей дебютировал в четвёртом туре, и его команда сразу победила. В последующих встречах молодой вратарь смотрелся тоже вполне прилично. Хоть и пропустил шесть мячей от киевлян и пять от «Торпедо». Начав сезон резервистом, Сергей Иванович стал основным вратарём железнодорожников на долгие годы. А шишки, набитые в первом сезоне, помогли ему стать одним из лучших голкиперов нашей страны.

Хасанби Биджиев (1966). 12 (-22)

Хасанби начинал сезон первым номером. Но после неудачного старта команды и пяти пропущенных мячей в игре с ЦСКА потерял место в основе. Биджиев потом возвращался в основной состав. Но «Локомотив» тогда не смог выиграть с ним ни одной встречи. Возможно, это обстоятельство помогло вратарям «Локомотива» рассчитаться на первый-второй. При этом Хасанби Биджиев был вне всяких сомнений сильным вратарём, и из него получился грамотный тренер.

Вот мы и вспомнили всех вратарей того сезона, а заодно и последний чемпионат страны, в которой многие из нас родились. Со многими героями мы скоро встретимся. В ближайшее время ждите материалы о вратарях России девяностых, а затем и о голкиперах Украины.