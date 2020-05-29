Ветеринарный врач и воспитанник «Динамо». Золотая медаль Артёма Реброва

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29 мая 2020, 12:05

Продолжаем рассказ о вратарях «Спартака». На очереди голкипер, при котором «Спартак» после долгой паузы выиграл чемпионский титул.

В 2001 году «Спартак» стал чемпионом. В девятый раз в российской истории и в двадцать первый раз вообще. Но следующего чемпионства пришлось ждать долго. Очень долго.

Монополия на чемпионства кончилась уже при Олеге Романцеве. С уходом Олега Ивановича начались сложные времена. «Спартак» падал, поднимался, подбирался вплотную к чемпионству, но несколько раз оставался вторым. А годы шли. Конечно, в истории великого клуба случались паузы. Но чтоб такая длинная. К 2016 году прошло пятнадцать с лишним лет.

Не буду рассказывать, как появился в «Спартаке» Массимо Каррера, как под руководством итальянского специалиста «красно-белые» прервали затянувшийся перерыв и сняли нависшее над клубом проклятье. Назову лишь одно имя — Артём Ребров. Чемпионат 2016/17 стал и его звёздным часом.

В том золотом сезоне случалось всякое. И Артём пропускал по три-четыре мяча. Но в большинстве встреч спартаковский вратарь отыграл более чем достойно. Особенно на старте чемпионата, когда уверенная игра Реброва вдохновила его товарищей, помогла им поверить в возможность успеха. А сам Артём был одним из первых, кто поверил, что Массимо Каррера, не обладавший опытом самостоятельной работы, способен сделать то, что не получилось у его многочисленных предшественников.

Артём Ребров пришёл в «Спартак» в 27 лет. Из ярославского «Шинника», как и годом раньше Сергей Песьяков. Сразу появилась шутка о том, что раньше «Спартак» искал вратарей в «Шахтёре», а теперь - в «Шиннике». Воспитанник московского «Динамо», ветеринарный врач по специальности Артём довольно долго ждал своего часа. В родном клубе он так и не добрался до основы, в «Сатурне» и «Томи» сыграл несколько встреч. Игровую практику Ребров получил только в «Шиннике». Сыграл полгода и получил приглашение в «Спартак». Три первых спартаковских сезона Артём был на вторых ролях – подменял Диканя или Песьякова. Но во многом благодаря ему «красно-белые» взяли «серебро» весной 2012-го – именно вратарь стал одним из героев встречи с «Зенитом». В той игре Артём взял 11-метровый, и помог «Спартаку» выиграть на «Петровском». Но выздоровел Андрей Дикань, и Артём снова присел на лавочку. Появлялся время от времени, но чаще наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Основным вратарём «Спартака» Ребров стал в тридцать лет, после того как Песьяков грубо ошибся в игре с «Локомотивом». Валерий Карпин отрядил Артёма на игру с «Зенитом». Фаворитом в той встрече считался клуб из Санкт-Петербурга, но победил «Спартак» (4:2). Трижды ворота гостей поразил Юра Мовсисян, красивейший гол забил Денис Глушаков. Но нельзя забыть и Реброва, который взял пенальти от Халка и вообще совершил много хороших дел. Карпин потом экспериментировал, ставил в ворота Антона Митрюшкина, Дмитрий Гунько вернул в ворота Андрея Диканя. Но уже в 2014 году, при Мурате Якине, Артём прочно обосновался в воротах.

Игра Реброва вызывает неоднозначные оценки. Есть те, кто упрекает Реброва в нестабильности. Он не безгрешен в воротах, ему часто приходится сталкиваться с критикой. Не всем нравится его привычка целовать стойки ворот перед игрой. Но нельзя не отметить, что Артём выручает куда чаще, нежели «привозит». Вспомните, а потом посчитайте, сколько матчей «Спартак» выиграл благодаря своему вратарю.

Он нередко вытаскивал «Спартак» в неудачных сезонах 2014/15 и 2015/16. Если бы не Артём, то «красно-белые» могли выступить и хуже. Сам же Ребров в 2015 году взял «Огонёк», что уже достижение в эпоху Игоря Акинфеева. Вызывался Ребров и в сборную страны. Даже сыграл один матч. Правда, неполный (всего 45 минут) и неудачный (пропустил три мяча). Но, повторюсь, за «Спартак» Артём играл на совесть. А ещё он один из самых авторитетных игроков «Спартака». Не только в силу возраста. Недаром, Ребров избран вице-капитаном клуба и нередко выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Зимой 2017 года, когда судьба чемпионского титула была неясна, «Спартак» приобрёл у «Амкара» Александра Селихова. И сразу возникли опасения, а не скажется приход молодого конкурента на психологическом состоянии Реброва, прекрасно проведшего осеннюю часть? Не воспримет ли он приход молодого коллеги, как проявление недоверия? Каррера был против покупки Селихова. Не против прихода Селихова, а то когда это было сделано. Однако итальянский тренер смог разрешить ситуацию. В весенней части играл Ребров. И сыграл в большинстве встреч превосходно. Свою золотую медаль ветеран заработал. И свою миссию — сделать «Спартак» чемпионом, выполнил. Войцех Ковалевский, Стипе Плетикоса, Андрей Дикань могут по-доброму завидовать своему коллеге.

Летом 2017-го «Спартак» с Ребровым выиграл Суперкубок России. Но начало чемпионата не задалось. Чемпион терял очки, сам Артём тоже был небезгрешен. Матч с «Зенитом», в котором «Спартак» пропустил пять мячей, вратарь «красно-белых» вспоминает как кошмарный сон. Каррера ставил то Реброва, то Селихова. Но чаще всё же играл опытный Ребров. В первом матче против «Ливерпуля» Артём показал фантастическую игру. Наверное, это был лучший матч в его карьере. Правда, в той встрече Ребров получил травму и был заменён. Но английская пресса дала очень высокие оценки игре спартаковца.

Однако после травмы Артём перестал быть основным голкипером. Чаще играл Александр Селихов. А когда тот получил серьёзную травму, то в воротах москвичей освоился Александр Максименко. Ребров согласился с ролью запасного вратаря. И исполняет её исправно. Играет нечасто, но по-прежнему остаётся полезен клубу. И, наверное, в этом качестве послужит «Спартаку» ещё не один год. Более того, и в будущем Артём Геннадьевич наверняка ещё принесёт немало пользы «красно-белым».