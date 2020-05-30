Руководитель детского дома и боксёр. Первые вратари ЦСКА

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вчера, 16:01

«Соккер.ру» начинает серию материалов о вратарях ЦСКА .

Армейский клуб, случалось, менял своё имя — ЦДКА , ЦСК МО, ЦСКА . Но его ворота почти всегда находились в надёжных руках. Были олимпийские чемпионы, многократные лауреаты «Огонька». Были пионеры хоккея с шайбой. Были и трагические фигуры.

Франц (на литовском языке Франсискас) Шимкунас в чемпионатах страны поиграть не успел. Да и Общество любителей лыжного спорта, как и выросшая из него Опытно-показательная площадка Всевобуча, ещё не ЦДКА , а его предтеча. Но Шимкунас был одним из сильнейших вратарей молодой страны Советов, поэтому заслуживает вхождения в армейский пантеон.

Франц Шимкунас начинал ещё в ОЛЛС – Обществе Любителей Лыжного Спорта, которое считается (правда, не всеми) прародителем нынешнего ЦСКА . Франц Иосифович был своеобразным мостиком от армейцев царских к красноармейцам, ибо именно ему суждено было стать первым стражем ворот ООПВ (Опытно-Показательной Площадки Всеобуча), чьё прямое родство с ЦСКА под сомнение не ставится.

Чем запомнился Шимкунас кроме того, что был лучшим вратарём Москвы первых лет советской власти? Своей эмоциональностью, что и отмечал в своих воспоминаниях Андрей Петрович Старостин.

Колоритной фигурой в команде был популярный вратарь Франц Шимкунас. Энергия в нём била через край. Чтобы погасить её, он, сжав кулаки, ходил от штанги к штанге решительной походкой: разъярённый тигр в клетке. Он жаждал схваток, а мяч был на другой стороне поля! Казалось, он готов броситься в чужие ворота и там их защищать от ударов своих нападающих. Ему хотелось постоянно «быть в деле», беспрерывно отбивать мячи, в этом сказывалась его горячая душа спортсмена. Он тоже входил в состав сборной команды Москвы, конкурируя со знаменитыми Николаем Евграфовичем Соколовым и Борисом Баклашёвым.

В 1921 году отсутствие травмированного Шимкунаса помешало ОЛЛС выиграть финал неофициального первенства страны. Но через год созданный на базе «лыжников» ООПВ выиграл Кубок КФС –Коломяги, в то время главный трофей отечественного футбола. Вклад Шимкунаса трудно было недооценить.

В 1927 и 1928 годах Франц Шимкунас поиграл за московское «Динамо». Потом уехал на несколько лет в Якутию. В тридцатые годы поселился в Алма-Ате. Работал в обществе «Динамо», судил футбольные матчи. Воспитывал пятерых детей. Едва началась Великая Отечественная война, Франц Иосифович пришёл в военкомат и записался на фронт добровольцем. Закончил кратковременные командирские курсы и принял командование ротой Литовской стрелковой дивизии. Воевал до 1944 года, после чего был направлен руководством Советской Литвы руководить детским домом. Шимкунас помог вернуть на родину эвакуированных в тыл сирот. Но в феврале 1946 года первого вратаря страны Советов не стало. Францу Иосифовичу было всего 48 лет.

Шимкунаса в воротах ОППВ заменил Владимир Матвеев. Несмотря на то что Матвеев играл довольно долго, застал переименование клуба в ЦДКА , сведений о нём сохранилось крайне мало. Были замечены в составе армейского клуба Николай Назаретов (впоследствии московские «Крылья Советов» и «Металлург»), Михаил Леонов и Иван Рыжов (будущий вратарь «Спартака»).

Из вратарей дочемпионатной эпохи заслуживает внимания Михаил Леонов по прозвищу Боксёр. Леонов был склонен к игре на публику, — любил совершать эффектные броски, смело кидался в ноги форвардам.

Высоко ценил Леонова и Николай Петрович Старостин:

Он дублировал Соколова в клубной команде, и нет ничего удивительного, что усвоил привычки своего наставника. Однако манера игры у него была своя, отличная от соколовской. Там, где Николай Евграфович предпочитал выжидать, надеясь на ошибку противника, Леонов стремительно вступал в борьбу, вызывая чужих нападающих на спешку и неточности. Соколов неохотно покидал ворота, а Леонов, предвосхищая игру Планички, легко перемещался по всей штрафной площадке, давал острастку самым агрессивным форвардам. Соколов на все реагировал, вытянувшись в струну, Леонов стоял с поджатыми руками, собранный в мускулистый комок. Его игра не была такой стабильной, как у Соколова, но в память врезались незабываемые моменты, поражавшие азартом и силой.

Зрители были в восторге от игры Михаила Ивановича. Да что там игры. Тренировки слесаря завода Госзнак собирали немалую аудиторию. Среди тех, кто ловил каждое движение кумира был и московский паренек по имени Толя, впоследствии выдающийся вратарь Анатолий Михайлович Акимов. Обратимся к автобиографической книги Акимова «Записки вратаря».

Многие из нас в афишах, выпускаемых перед матчами дворовых команд, рядом со своими фамилиями ставили фамилии своих любимых игроков. Часто возникали споры, так как на фамилии Исакова и Канунникова было много претендентов. На фамилию вратаря Леонова единственным претендентом был я. Михаил Леонов стоял в воротах «Трехгорки». Он восхищал нас. Во время тренировок около его ворот всегда собирались краснопресненские ребята — будущие вратари. Каждый из нас считал за счастье подать ему мяч. Мы с благоговением глядели на зеленую леоновскую фуфайку, его перчатки и всегда пыльные наколенники и трусы. Вратари в чистых трусах вызывали у нас презрение. А всякий раз, когда Леонов, поднимаясь с земли, отряхивал костюм, мы с умилением следили за каждым его жестом. «Вот это взял!» — шептались мы. Когда вратарь «Трехгорки» шел в глубину ворот за пропущенным мячом, сотни мальчишеских глаз виновато опускались, точно это мы, а не знаменитый Леонов, виноваты в коварстве мяча, который так неожиданно влетел в сетку. Подобные голы мы старались объяснить случайностью. Я был горячим поклонником Михаила Леонова, всегда на тренировках подавал ему мячи. Делал это с большой охотой и старанием, в то же время внимательно наблюдая за всеми манерами и приемами вратаря.

Почему Михаила Ивановича прозвали Боксёром? В юности он частенько участвовал в кулачных боях стенка на стенку (как Иван Филиппов — Ванька-Глот, про которого вы могли прочитать в серии рассказов о вратарях «Спартака»), потом увлёкся боксом, но все же любовь к футболу оказалась сильнее. В память о былых баталиях остался искривленный нос, придававший Леонову грозный вид. Не каждый нападающий отважился бы грубо атаковать голкипера «Трехгорки».

Леонов стал основным вратарем «Трехгорки» после отъезда Николая Соколова в Ленинград. В 1928 году один из сильнейших голкиперов страны перешёл в ЦДКА , в составе которого выиграл первенство СССР (пока еще неофициальное).

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