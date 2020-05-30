«Босс» Овчинников, самый лучший Акакий и другие вратари лихих девяностых в России

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вчера, 12:24

«Соккер.ру» вспоминает тех, кто защищал ворота наших клубов в первых российских чемпионатах.

После того, как украинские клубы отказались участвовать в едином футбольном турнире, было принято решение проводить отдельный чемпионат России. К российским клубам Высшей лиги добавились коллективы из первой лиги. Нашлось место и тем, кто должен был опуститься во вторую лигу. Например, «Зениту».

Принято считать, что уровень чемпионата резко упал. Упал, но не резко. Несмотря на отъезд многих игроков за границу, клубы Высшей лиги были достаточно хорошо укомплектованы. Союзная первая лига тоже была крепким представительным турниром. Это потом уже начались финансовые проблемы, повлекшие банкротство и гибель многих клубов, а также массовый отъезд игроков за границу. Было обидно, когда футболист из «Спартака», ещё недавно завоевавший золотую медаль и игравший в еврокубках, ехал в какой-нибудь заштатный «Расинг», бороться там за выживание.

Безжалостные экономические реформы, проводимые в стране, ударили по детскому футболу. Закрывались спортивные школы. Погибали команды второй лиги. Пересыхал поток питавший элитные клубы. Многим заводам и предприятиям, имевшим собственные команды, стало не до футбола. Самим бы выжить. Слишком много было сломано за короткий период. Всё это не могло не сказаться на уровне нашего футбола. До сих пор сказывается.

Конечно, первые чемпионаты России были не тем, к чему привыкли наши болельщики. Однако наши клубы достойно играли в еврокубках. Не намного хуже, чем во времена СССР . Кроме того, футбол оставался тем немногим, что скрашивало нашу жизнь в это нелёгкое, противное время.

Позвольте в этой главе не останавливаться подробно на голкиперах, представленных в главе про последний советский чемпионат. Ограничусь одним абзацем. Дмитрий Харин отыграл год за ЦСКА , помог армейцам выбить «Барселону» из первого розыгрыша Лиги чемпионов, затем уехал в лондонский «Челси». Олимпийский чемпион сыграл во всех трёх матчах сборной СНГ на чемпионате Европы. Станислав Черчесов в составе «Спартака» выиграл последний Кубок СССР , выиграл первый чемпионат России, стал первым вратарём сборной России. Александр Подшивалов, ставший после отъезда Валерия Сарычева хозяином торпедовских ворот, помог обыграть «Манчестер Юнайтед», завоевал первый Кубок России. В воротах московского «Динамо» трудились Андрей Сметанин и Валерий Клеймёнов, поигравший в союзном первенстве в воротах «Ротора». Уехавший из охваченного гражданской войной Таджикистана Андрей Мананников обосновался в воротах «Зенита». И не его вина, что клуб уже из Санкт-Петербурга не удержался в элите. В следующем сезоне Андрей Иванович помог «Ротору» завоевать серебряные медали.

Но для двух участников последнего чемпионата я сделаю исключение. Потому что их команды вышли на новый уровень. В последнем чемпионате СССР владикавказский «Спартак» вёл борьбу за выживание, а «Локомотив» занял последнее место. В первом розыгрыше российской высшей лиги владикавказцы заняли второе место, а железнодорожники стали четвёртыми и завоевали путёвку в Кубок УЕФА . И большую роль в их прогрессе сыграли вратари.

Заур Хапов (1964). «Спартак» (Владикавказ), «Спартак-Алания», «Алания». 1991-99, «Локомотив» 2000-05

Клуб из Владикавказа дважды менял название, однако на протяжении большей части десятилетия вратарём североосетинской команды защищал крупный, темноволосый вратарь. Хапов был хладнокровен и спокоен, он умел выручать. С ним «Спартак» из Владикавказа занял второе место вслед за столичными одноклубниками, с ним «Спартак-Алания» прервала монополию москвичей на чемпионство в 1995 году. Заур приглашался в сборную России, был кандидатом на поездку на чемпионат мира 1994. Московский «Спартак» хотел вернуть Хапова, но не сложилось. Были и неудачные матчи. Например, осенью 1993 года редкая ошибка вратаря в матче с дортмундской «Боруссией» (не среагировал на дальний удар Стефана Шапюиза) обернулась проигрышем спартаковцев. Осенью 1996 года Зауру пришлось испить горькую чашу на «Айброксе», где «Алания» крупно проиграла «Рейнджерс» 2:7 и выбыла из Лиги чемпионов. Но в целом можно справедливо назвать Заура Залимбиевича одним из лучших вратарей той поры.

Сергей Овчинников (1970). «Локомотив» (Москва) 1991-97, «Бенфика» 1997-99, «Алверка» 1999-2000

Первый и единственный сезон Сергея Овчинникова в союзной Высшей лиги оказался очень непростым. Молодой вратарь немало пропускал, а его команда оказалась слабейшей. Однако эти испытания только закалили Сергея. Прогрессировал «Локомотив» Юрия Сёмина, а вместе с ним мужал и рос, превращался в Босса круглолицый парень. С Овчинниковым «Локомотив» дебютировал в еврокубках, выиграл первые европейские трофеи, а сам Сергей Иванович стал приглашаться в сборную. Пока на третьи роли — после Дмитрия Харина и Станислава Черчесова. А в 1997 году Сергей получил приглашение от элитного клуба, которым вне всяких сомнений является «Бенфика».

Валерий Шанталосов (1966). «Локомотив» (Нижний Новгород) 1991-95 и 1999-2000. «Балтика» 1995-97, «Торпедо» 1998

Первым вратарём сборной России был Станислав Черчесов, отыгравший все 90 минут в матче со сборной Мексики. А вот кто сидел на скамейке в той августовской встрече? Вратарь нижегородского «Локомотива» Валерий Шанталосов. Однако этот вызов в сборную России оказался единственным. Валерий Дмитриевич немало поиграл в воротах сборной Беларуси. А это было бы невозможно без достойного выступления за свой клуб. Шанталосов или, как его называли в Нижнем Новгороде Шанс, помог железнодорожникам занять высокое место в самом первом чемпионате России. Да и в дальнейшем был одним из ключевых игроков в команде Бормана — так называли тренера Валерия Овчинникова.

Андрей Саморуков (1970). «Динамо» (Москва) 1992 и 1999, «Текстильщик» 1992-93, «Ротор» 1994-97, «Металлург» (Липецк) 1997, «Уралан» 1998, «Сатурн» 1999-2001

Камышинский «Текстильщик» начинал сезон со Сергеем Смеловым, однако уже к лету в воротах обосновался другой воспитанник «Динамо» — Андрей Саморуков. Который играл просто, уверенно и надёжно. Через два года Саморуков перешёл в ряды соседей — волгоградского «Ротора», с которым совершил немало славных дел. Да, пропустил от коллеги Петера Шмейхеля, но в следующий круг прошли волжане, а не «Манчестер Юнайтед». Передав вахту Платону Захарчуку, Андрей ушёл в элистинский «Уралан». За победу над «Спартаком» глава республики Кирсан Илюмжинов присвоил Андрею Николаевичу звание — Герой Калмыкии. В той игре Саморуков отразил 11-метровый. И, конечно же, не забудем, как Андрей помог освоиться в высшей лиге раменскому «Сатурну».

Евгений Плотников (1972). «Кубань» 1990-92, ЦСКА 1993-96, «Альбасете» 1996-97, «Арсенал» 1998, «Динамо» (Москва) 1999, «Амкар» 2000

Перед первым чемпионатом России Евгений проходил предсезонку в «Спартаке», но вернулся в «Кубань» и отыграл в большинстве встреч. Краснодарцы не удержались в компании сильнейших, но Плотников уехал в столицу. После ухода Харина в «Челси» армейцам понадобился новый вратарь. Конечно, заменить олимпийского чемпиона было сложно, и Плотников с этой задачей не справился. Однако на протяжении трёх лет он добросовестно защищал ворота ЦСКА , который растерял большинство своих лидеров. С Плотниковым армейцы дважды выходили в финал Кубка и оба раза уступали в сериях пенальти — сначала «Торпедо», потом «Спартаку». В середине 90-х Евгений уехал в Испанию, но через год вернулся. В 1999 году он появился в столичном «Динамо», с которым тоже дошёл до финала Кубка страны. Но хрустальный трофей Евгению Анатольевичу и в третий раз не покорился. «Динамо» уступило «Зениту» 1:3.

Юрий Шишкин (1963). ЦСКА 1981-91, «Рио Бранко» 1991, «Океан» 1993, КамАЗ 1994, «Чоннам Драгонз» 1995, «Крылья Советов» 1996-98, «Факел» 1999, «Спартак-Чукотка» 2000

Юрий Шишкин начинал в Воронеже, причём в гандбольной секции. Потом перешёл в футбол, оказался в ЦСКА . Дебютировал в 19 лет в основном составе, а в 1983 году при Альберте Шестернёве был основным вратарём армейцев. Но в восьмидесятые карьера Юрия Николаевича развивалась по какой-то синусоиде. То он был первым, то терял место в основе. В 1990 году уступил место Михаилу Ерёмину, а через год уехал в Бразилию. А в 1993 году Шишкин появился в воротах «Океана» из Находки. Спасти от вылета не смог, но запомнился. Опытный мастер взял четыре 11-метровых. Во второй половине десятилетия Юрий играл в воротах «Крыльев Советов» и оставил в Самаре хорошую память о себе. Юрий Николаевич потом неоднократно возвращался в «Крылья» в качестве тренера вратарей. Он и сейчас трудится с волжанами.

Алексей Шиянов (1973). «Асмарал» 1990-93, «Динамо» (Москва) 1994-95, «Текстильщик» 1996, «Факел» 1997-98, «Химки» 1999, «Зимбру» 2000

Алексей Шиянов оказался под стать своей команде — «Асмаралу». Ярко вспыхнул и быстро угас. Конечно, Алексей Юрьевич играл довольно долго, но свой самый яркий сезон он провёл в 1992 году. Константин Бесков доверил ворота москвичей 19-летнему Шиянову. Алексей напомнил Константину Ивановичу Рината Дасаева. Рослый, худощавый, подвижный. «Асмарал» прекрасно провёл первый круг, а Шиянов обратил на себя внимание прессы. Но в осенних встречах первый частный клуб выглядел намного слабее, а их юный голкипер пропустил немало мячей.

Останься Бесков в «Асмарале», всё могло бы сложиться иначе. Алексей бы преодолел проблемы роста. Но Константин Иванович ушёл, а новый тренерский штаб не стал возиться с молодым вратарём. Шиянов перестал прогрессировать, и второго Дасаева из него не получилось. Зато Алексей Юрьевич стал прекрасным тренером.

Платон Захарчук (1972). КамАЗ 1989-92 и 1993-96, ЦСКА 1992, «Ротор» 1997-99, «Сокол» 2000

Платон сыграл за ЦСКА лишь однажды. Летом девяносто второго последний чемпион СССР уступил «Океану» в Находке 2:5. Из этих пяти голов три пришлось на долю Александра Гутеева, а два пропустил Захарчук. Но в следующем сезоне высокий и широкоплечий вратарь прочно занял место в воротах новичка Высшей лиги — КамАЗа, проявил себя как вполне зрелый мастер. Бывало, что пропускал много, например, шесть мячей от «Спартака». Ну, так это же «Спартак». Но в большинстве встреч игра Платона оставляла самое благоприятное впечатление. Был момент, когда Захарчук ненадолго уступил ворота Руслану Нигматуллину. Но Руслана вскоре пригласили в «Спартак», а Платон остался первым номером команды из Набережных Челнов.

КамАЗ Валерия Четверика был довольно крепким коллективом. Достойно выступал в чемпионате страны, дважды представлял Россию на Универсиадах. Но в какой-то момент Платон почувствовал, что перерос уровень челнинцев. В 1997 году он ушёл в «Ротор», был близок к победе в чемпионате. Но волгоградская карьера Захарчука оказалась недолгой. Через два года его потеснил молодой Андрей Чичкин. Но после ухода из «Ротора» он ещё долго выступал. В том числе и в «Локомотиве», где был дублёром Руслана Нигматуллина, а потом Сергея Овчинникова.

Платон Платонович (имя Платон в семье Захарчуков передаётся по наследству) стал тренером вратарей. В настоящее время он работает с голкиперами «Оренбурга».

Владимир Пчельников (1970). «Торпедо» 1989-97, «Томь» 1998, «Факел» 1999-2001

Владимир Пчельников в 1988 году был запасным вратарём «Спартака», даже подменил Рината Дасаева в трёх встречах. Играл за юношескую сборную СССР вместе с другим спартаковцем Гинтарасом Стауче. Но в воротах «красно-белых» Владимиру места не нашлось, и он ушёл в «Торпедо». Там тоже долго ждал своей очереди. Но уехал в Южную Корею Валерий Сарычев, потом тем же маршрутом проследовал Александр Подшивалов, затем пришло время Пчельникова. Не лучшие времена для «Торпедо» и ЗИЛа. Хотя смотря с чем сравнивать. Однако Владимир Владимирович провёл немало отличных матчей, выдав серию в 767 минут.

Евгений Крюков (1963). «Ростсельмаш» 1991-93, «Жемчужина» 1994-98, «Кристалл» 1999

С Евгением Крюковым вы встречались в статье, посвящённой вратарям советской первой лиги. В 1991 году Крюков покинул «Кузбасс», которому служил семь лет, перебрался в Ростов-на-Дону. После распада СССР ростовчане оказались в Высшей лиге. Опытный и мастеровитый вратарь оказался очень кстати. Евгений Владимирович бессменно защищал последний рубеж «Сельмаша». Старался как мог, но в 1993 году ростовчане покинули компанию сильнейших. И тут подоспел Арсен Найдёнов с его «Жемчужиной». Крюков сменил в воротах южан Сергея Чекмезова. На протяжении пяти лет Евгений Владимирович был первым номером. И всё это время клуб из Сочи держался в компании сильнейших.

Акакий Девадзе (1971). «Маргвети» 1991-92, «Швердени» 1992-93 и 1994-95, «Колхети» 1993-94, «Ростсельмаш» 1995-96, «Хапоэль» (Тайбе) 1996-97, «Маккаби» (Ирони) 1997-99

Самый лучший в мире Акакий — так прозвали грузинского вратаря ростовские болельщики. Очень яркий, прыгучий, но при этом нестабильный. Мог провести волшебный матч, а мог... Поэтому и продержался в «Сельмаше» недолго. После ссоры с тренером Сергеем Андреевым Девадзе был вынужден уйти из команды. Но перед уходом успел стать лучшим футболистом Грузии.

На этом завершим первую часть. Во второй вас ждут Александр Филимонов, Руслан Нигматуллин, Евгений Корнюхин, Роман Березовский, Валерий Городов, Андрей Новосадов и не только они.