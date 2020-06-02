«Вердер» — «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:57

В перенесенном матче 24 тура немецкой Бундеслиги сыграют «Вердер» Бремен и «Айнтрахт» Франкфурт. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок.

«Вердер»

Бременский клуб на прошедших выходных обыграл в гостях «Шальке» (1:0), проведя третий матч подряд без пропущенных голов. Перед этим «Вердер» сыграл вничью с Боруссией М. (0:0), а также обыграл в гостях «Фрайбург» (1:0).

«Музыканты» на финише сезона будут сражаться за выживание. Сейчас «Вердер» идет на предпоследнем месте и отстает от пятнадцатой строчки на три балла.

«Айнтрахт»

Коллектив из Франкфурта прервал долгожданное затишье без побед. В минувшую субботу «Орлы» обыграли в гостевой встрече «Вольфсбург» и закрепились на двенадцатой позиции в рейтинге команд Бундеслиги.

Перед этим «Айнтрахт» чудом избежал поражения в домашней встрече против «Фрайбурга» (3:3), уступая по ходу поединка со счетом 1:3.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вердер» — 2.770

Ничья – 3.420

Победит «Айнтрахт» — 2.630

Статистика

«Вердер» побеждал «Айнтрахт» в 3 из 5 последних домашних матчах.

«Айнтрахт» проиграл 3 из 4 предыдущих гостевых поединка в Бундеслиге.

В 3 последних встречах команд в Бремене забивалось три и больше голов.

Прогноз

У «Вердера» существенно больше мотивация на этот матч. Хозяева активно включились в борьбу за выживание и надежно сыграли в защите в предыдущих поединках.

Несмотря на победу в прошлом туре, «Айнтрахт» еще не обрел оптимальных игровых и физических кондиций. Предлагаем заиграть ставку Ф1(0), за которую БК Pinnacle предлагает выгодный коэффициент 2.010.