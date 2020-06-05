Топ-10 футболистов, с которыми не стоит связываться грандам

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вчера, 13:01

«Соккер.ру» предлагает дискуссию. Есть ли в мире дорогущих игроков те, кто не создан для игры за главных монстров?

Все представленные игроки встречались вам в трансферных новостях, и каждый может не дать ничего предметного новому великому клубу, хотя нет здесь ни одного, которого можно подписать очень дешево, выдав копеечную зарплату. Общая оценочная стоимость трансферов этой десятки – один миллиард евро, поэтому важно оценивать их потенциальные переходы критически.

Оценочная стоимость трансфера: 160 млн евро

Рано ставить крест на Санчо, если говорим о его возможностях как футболиста, что покажет класс в заявке гранда уровня «Реала». Но когда говорят, что Зидан и Перес якобы мечтают подписать Рахима, то предлагаем им дважды подумать. Стерлинг уместен в жесткой схеме Гвардиолы, который буквально пальцем показывает, что каждому игроку делать. А когда Рахиму нужно быть вожаком сборной Англии или если соперники ломают игру Хосепа – не видим намека на персональное величие. Стерлинг, как и все в этом списке – замечательный футболист. Но не похож на парня, что изменит «Реал». Если МС вышвырнут из ЛЧ , то Рахим задумается о смене клуба, но воспитанник «Ливерпуля» не дорос до уровня, когда без него нельзя представить великую команду.

Оценочная стоимость трансфера: 90 млн евро.

Если по Рахиму можно спорить, поскольку не проверяли, как будет смотреться в основах грандов не из АПЛ , то Коутиньо тестировали в «Барселоне» и «Баварии», а результат вы знаете. Сейчас даже «Тоттенхэм» не спешить его подписывать. «Бавария» от бразильца откажется – нет места в команде, где есть Мюллер, Коман, Гнабри и ждут Сане. «Ливерпуль» его обратно не заберет по тем же причинам, плюс из-за стоимости трансфера. Бартомеу уничтожил карьеру Филиппе в день, когда заплатил за него под 150 млн евро. В этом футболисте ни один великий клуб не увидит человека, который сможет забыть о неудаче в «Барселоне» так, как забыл о непростом стартовом отрезке в «Интере». Жаль, ведь парень крутой, в «Ливерпуле» был на своем месте. Но, возможно, по той же причине, что Стерлинг в МС – из-за тренера.

Оценочная стоимость трансфера: 90 млн евро

Канте – один из любимых футболистов, шикарный игрок. Но симпатия возникла у многих также по сумме испытаний, которые бывший дворник прошел, и из-за удивительной скромности. Но Нголо не второй Макелеле. Клод мог быть незаметным, но ключевым фактором успеха великого клуба, вроде «Реала». А Канте вряд ли сделает «Ювентус», «Баварию» или «Реал» другими. Нголо, чей брат умер два года назад в молодом возрасте, сильно испугался потерять жизни близких из-за пандемии – простудился на карантине, и хотя тесты отрицательные, боится тренироваться. Это легко понять, тревожность — дело житейское. Но человек с таким характером редко бывает лидером и вожаком, что нужен гранду, победившему в ЛЧ . Канте не был ключевым в составе Франции в России. А в «Лестере» и «Челси» в золотых сезонах являлся прилежным исполнителем правильных приказов. Но грандам, вроде «Ювентуса», «Баварии», «Барселоны» или «Реала», не стоит связываться с Нголо. И даже ПСЖ скорее изменит тот же Жоржиньо, чем Канте.

Оценочная стоимость трансфера: 80 млн евро

Поскольку контракт истекает, то Сане достанется следующему клубу дешевле, но в целом это игрок высокой ценовой категории. И «Бавария» — единственный клуб, где Сане может показать класс на отдельном отрезке, кроме «Манчестер Сити». Но если за него переплатят, то даже мюнхенцы пожалеют. Не может у человека, которого Лев при поддержке футболистов выгнал из сборной Германии и у которого татуировка его самого на целую спину – согласитесь, это диагноз эгоисту, стать ключевым звеном в составе великого клуба. «Манчестер Сити» на такой статус пока не наработал, даже по стопам «Челси» до конца не дошел – в финал ЛЧ . Так что понятно, почему «Бавария» хочет забрать Сане себе со скидкой, но и понятно, почему Гвардиола его отпускает. Лерой – талантливый малый, но может создавать проблемы внутри команды. Будь Сане другим, могли поверить в превращение его в нового Роббена, но пока это скорее второй Озил – умеет многое, а покажет не все.

Оценочная стоимость трансфера: 150 млн евро

Англичанин может остаться нападающим для внутреннего применения, как был тот же Ширер. При этом Рэшфорд – крутой, как и Канте. На карантине Маркус инициировал при поддержке волонтеров акцию, которая позволила кормить в неделю миллионы детей из бедных семей. За это ему большой почет и уважение, ведь не просто дал свои деньги, но и повел за собой. Нет сомнений, что Рэшфорд может стать легендой МЮ . Однако не факт, что станет с этим клубом чемпионом Англии в итоге. Нападающий поднимется на определенный уровень, но у него такая футбольная фактура, что всегда смешно было читать об интересе «Барселоны», например. В другие английские клубы дорога закрыта, в «Ювентусе» не заиграет, в «Реале» — тоже. Конечно, природного таланта хватит, чтобы выстрелить, например, на Евро-2020 через год, однако Маркус сильно похож на парня, который как Оуэн – должен дважды подумать, не навредит ли ему трансфер в другой клуб.

Оценочная стоимость трансфера: 50 млн евро

«Барселона» поступит глупо, если пригласит Эмерика в качестве нового напарника для Пике. Даже в «Манчестер Сити», у которого есть весомое преимущество над каталонцами – на них работает Гвардиола, Ляпорт не показал, что может быть как Ван Дейк. А обошелся своей команде почти так же дорого. Ценник Ляпорта, его травмы, отсутствие в игре фактора, который заставил бы Дешама бросить все и поставить на Эмерика как на основного защитника в сборной Франции – все это вместе подсказывает, что еще один француз в этом списке, только с баскскими корнями, не нужен большим клубам. Даже ПСЖ , поставив на Эмерика, не вознесется над нынешним уровнем.

Оценочная стоимость трансфера: 150 млн евро

Кейн может многое дать середняку сезона в АПЛ – «Тоттенхэму», «Арсеналу» или «Манчестер Юнайтед». Но есть сомнения, что это нападающий для основы мечты «Барселоны», «Ювентуса», «Реала» или «Баварии». Схожесть с тем же Левандовски - мнимая, Роберт из другого теста – чемпион, наглый и атлетичный, как Роналду. А Кейн проиграл лучший шанс взять титул, когда АПЛ выиграл Варди. А кубок чемпионов Харри отдал «Ливерпулю» в финале, где многое изначально шло по сценарию Почеттино. Кейну не хватает чемпионской дурости, которая была, например, у Суареса. Тот же Фирмино нужен большему количеству великих клубов, чем Харри. А ценник босс «шпор» Леви на главного игрока вывесит невероятный.

Оценочная стоимость трансфера: 90 млн евро

Рикельме не был создан для великих клубов из Европы, Аймар – не был создан. А вот Тевес – был. Пауло, фанаты «Ювентуса» не дадут переборщить, близко не играет так, как Карлос. Любитель гольфа не был стабильным, но Тевес – зверюга, он «тащил». А Дибала не чемпион по подходу, хотя стал таковым номинально, попав в «Ювентус». И если с тем же Бэйлом большие клубы не будут больше связываться по понятным причинам, то Дибала время от времени появляется в списках игроков, в которых другие гранды, кроме «Ювентуса», готовы поверить. Но не похож на парня, что перевернет с ног на голову игру любого великого коллектива. Жаль, ведь задатки у Дибалы есть, но чего-то ему отчаянно не хватает. Возможно, концентрации на футболе, как и следующему игроку в списке?

Оценочная стоимость трансфера: 85 млн евро

«Ювентус» наивно поверит в Дембеле после «Барселоны»? Усман со скандалом ушел из «Боруссии» Д, тем самым намекнув будущему клубу – могут быть проблемы. Можно сто раз повторять, что правой и левой ногой вингер играет одинаково успешно, но где его вклад в создание новой «Барселоны»? Отдав дикие деньги за юного француза, Бартомеу не получил Неймара 2.0. Теперь все скауты мира знают, что каталонцы штрафовали Дембеле за опоздания на тренировки. Местная пресса уверяет, что Месси и Суареса бесит, что Усман больше любит виртуальные игры, чем реальный футбол. В любом случае, стоимость трансфера крайнего форварда упала. В сборной Франции Дешам точно не сделает основную ставку на Усмана, хотя сборная – не клуб, там достаточно удачных отрезков. А вот ставить на Дембеле как на ключевого на длительной дистанции, похоже, бессмысленно.

Оценочная стоимость трансфера: 100 млн евро