«Байер» — «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:28

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на центральный матч 30 тура Бундеслиги, в котором сыграют «Байер» и «Бавария».

«Байер»

«Аптекари» после рестарта чемпионата Германии вклинились в борьбу за место в зоне Лиги Чемпионов, одержав три победы в четырех поединках.

Единственную осечку команда Петера Боса допустила в домашнем противостоянии против «Вольфсбурга», уступив крупно своему сопернику (1:4). В прошлом туре Бундеслиги «Байер» натужно обыграл в гостях «Фрайбург» и сохранил пятую позицию в рейтинге с условным отставанием от «Боруссии» М. по дополнительным показателям.

«Бавария»

«Красная машина» набрала впечатляющий ход, который дает возможность говорить о том, что серебряная салатница опять уедет в Мюнхен.

Двумя неделями ранее «Бавария» обыграла в Дортмунде «Боруссию», увеличив отрыв от главного конкурента на семь баллов. В прошлом туре подопечные Ханс-Дитер Флика разгромили дома «Фортуну» с неприличным счетом (5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» — 6.110

Ничья – 4.950

Победит «Бавария» — 1.492

Статистика

Победная серия «Баварии» длится десять матчей во всех турнирах.

«Байер» выиграл только один домашний матч у «Баварии» из последних пяти.

«Бавария» одержала пять гостевых побед подряд в чемпионате Германии.

Прогноз

«Бавария» в этом сезоне вполне обосновано метит на золотой дубль, и никому не собирается отдавать немецкие трофеи. В первом круге «Красная машина» неожиданно проиграла дома «Байеру», поэтому в этом матче гости будут мотивированы взять реванш.

Предлагаем заиграть ставку Ф2(-1), за которую букмекерская компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.740.