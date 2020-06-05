«Байер» — «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на центральный матч 30 тура Бундеслиги, в котором сыграют «Байер» и «Бавария».
«Байер»
«Аптекари» после рестарта чемпионата Германии вклинились в борьбу за место в зоне Лиги Чемпионов, одержав три победы в четырех поединках.
Единственную осечку команда Петера Боса допустила в домашнем противостоянии против «Вольфсбурга», уступив крупно своему сопернику (1:4). В прошлом туре Бундеслиги «Байер» натужно обыграл в гостях «Фрайбург» и сохранил пятую позицию в рейтинге с условным отставанием от «Боруссии» М. по дополнительным показателям.
«Бавария»
«Красная машина» набрала впечатляющий ход, который дает возможность говорить о том, что серебряная салатница опять уедет в Мюнхен.
Двумя неделями ранее «Бавария» обыграла в Дортмунде «Боруссию», увеличив отрыв от главного конкурента на семь баллов. В прошлом туре подопечные Ханс-Дитер Флика разгромили дома «Фортуну» с неприличным счетом (5:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Байер» — 6.110
- Ничья – 4.950
- Победит «Бавария» — 1.492
Статистика
- Победная серия «Баварии» длится десять матчей во всех турнирах.
- «Байер» выиграл только один домашний матч у «Баварии» из последних пяти.
- «Бавария» одержала пять гостевых побед подряд в чемпионате Германии.
Прогноз
«Бавария» в этом сезоне вполне обосновано метит на золотой дубль, и никому не собирается отдавать немецкие трофеи. В первом круге «Красная машина» неожиданно проиграла дома «Байеру», поэтому в этом матче гости будут мотивированы взять реванш.
Предлагаем заиграть ставку Ф2(-1), за которую букмекерская компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.740.