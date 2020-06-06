Ганский «Интер» и «Реал» из Гондураса. Узнайте о тезках знаменитых клубов

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06 июня 2020, 16:27

«Динамо» есть на разных континентах, как и «Арсеналы». О футбольных командах, объединенных именем – на «Соккер.ру».

Нападающий «Интера» Адебайор забил в ворота «Челси» очень красивый гол. Нет, вы все верно прочитали, просто речь об однофамильце Эммы и сразу о двух клубах, которые носят те же названия, что европейские – дело было совсем недавно в высшей лиге Ганы. Воспользуемся трехкратным совпадением и курьезом, чтобы рассказать о распространенных тезках в мире футбола, ведь знакомых имен немало, а «Интер» — одно из них.

Тезки миланского «Интера»

В Гане есть ФК «Интер Эллайс», который и дал повод для исследования. Бекхэм для своего клуба выбрал узнаваемое название — «Интер Майами». В Австралии было сразу два «Интера», но один закрыли, а второй переименовали. А вот «Интернасьонал» в Бразилии был и остается – клуб из Серии А, дважды выигрывали Кубок Либертадорес. И даже Клубный ЧМ взяли в 2006 году, обыграв в финале «Барселону» Райкаарда. Но есть и другой бразильский, более скромный «Интернасьонал Лимейра», хотя тоже древний – 1913 года рождения.



«Интер» из Баку переименовали в ФК «Кешля», зато одноименные клубы из Словакии и Хорватии до сих пор существуют. Ну, а об успехах миланского «Интера» вы наслышаны – один из главных итальянских клубов в истории, важный также для мирового футбола. Его филиппинский тезка приказал долго жить, как сразу два американских — в Кливленде и Сан-Антонио. Зато финский «Интер» из Турку существует вот уже тридцать лет, а 28-летний «Интер Мугнотапу» даже чемпион Суринама. Впрочем, даже в России в 2019-м появился «Интер» — из Черкесска, и играет он в ПФЛ .

Тяжелая артиллерия «Арсенала»

«Арсенал» стал знаковым в истории футбола из-за тренера Чепмена, одного из создателей «дубль-вэ» (схемы «3-2-5»), а потом и Венгер подтянул лондонцев к вершинам. Но поскольку название интернациональное – оружейных заводов по миру хватало, то «Арсенал» не только в Англии можно найти. Киевские тезки расформированы в прошлом году, но есть «Арсенал де Саранди» из Аргентины – в 2012 году даже Клаусуру выиграли, есть тульский «Арсенал».

Белорусы обзавелись в прошлом году своим «Арсеналом» — из Дзержинска, выступают в Первой лиге, выиграли Вторую в прошлом сезоне. У многих «Арсеналов» судьба не сложилась – например, расформирован клуб из Тбилиси, что когда-то носил название «Арсенали», но это не должно удивлять. Так корабль назови – везения ждать не стоит, если записался в «канониры». С другой стороны, даже в Черногории можно отыскать «Арсенал» из Тивата 1914 года рождения – древний клуб, играющий во втором дивизионе.

Мировая мода на «спартанцев»

Пусть их не триста, зато создали три течения – близкими по названиям являются «Спарты», «Спартанцы» со всего мира и «Спартаки». Первых можно найти в Праге, Роттердаме, Сарпсборге (норвежский клуб), «спартанцы» есть в Англии, на Мальте, в Шотландии и Уэльсе. А больше всего по миру спряталось разных «Спартаков» — в честь известного беглого раба:

«Спартаки» можно встретить в Болгарии, Грузии, Латвии, Сербии, Словакии. А особой популярностью пользуется название в России. Московский «Спартак» можно назвать самым известным и титулованным из всех, но благодаря славе их броского имени удалось создать целый ряд «Спартаков» — более десять штук. «Спартак-Нальчик» даже играл в РПЛ , поэтому в высшей лиге были клубы-тезки.

Разбросанные по миру «Олимпики»

Греческая Олимпия, мифический Олимп и одноименные спортивные игры вдохновляли различные клубы выбирать себе названия. Например, в Австралии сразу два клуба из этой семьи тезок – «Аделаида Олимпик» и «Сидней Олимпик». В Баку был ФК с таким названием, но его переименовали. В Англии остался «Рашолл Олимпик» — маленький клуб из «трясины», в Донецке в 2001 году основали «Олимпик», и теперь он играет в УПЛ :

Но есть и более знаменитые – французские «Ним», «Марсель» и «Лион» тоже объединены одинаковым названием, все они – «Олимпики». В Гане можно найти команду «Аккра Грейт Олимпикс». «Олимпиакос» из Греции все знают, а вот их тезок из города Волос – нет. Также можно найти «Олимпию» в Гондурасе или Парагвае, в Польше сразу две «Олимпии», а вот их румынские и словенские тезки расформированы. В отличие от боснийского, тунисского, испанского и сразу двух марокканских!

Мощная армия разных «Динамо»

Одна из самых массовых компаний тезок, причем многие клубы – довольно известные, чего не скажешь об «Арсеналах» или «Интерах». В Лиге чемпионов играли киевское и загребское «Динамо» — в представлениях оба клуба не нуждаются. Московский тезка был в квалификации, но раньше брали много титулов и играли в Кубке чемпионов, как и в других еврокубках. Кстати, в честь москвичей назван английский клуб – «Лафсборо Динамо»:

Есть «Динамо» из Бухареста, есть «Динамо» из албанской Тираны, есть тезки московского клуба в Минске и Бресте. В Грузии минимум два «Динамо» — в Батуми и Тбилиси, быть может, еще где-то спрятались? Наконец, в Узбекистане есть «Динамо» из Самарканда, молдавские и латвийские клубы с таким названием сменили имена, а вот в Германии есть сразу два «Динамо» — из Берлина и Дрездена. И в Техасе есть «Динамо» — из Хьюстона.

Тезки мадридского «Реала»

Конечно, можно заявить, что «Реал» — лишь приставка, что значит «королевский». Но если человека зовут Хосе Энрике, то он и Хосе, и Энрике. Так что «Реалы» объединены общим популярным в футболе именем, просто одни его используют постоянно, а другие – нет. Например, колумбийские «Реал Картахена» и «Реал Сантандер» в семье «королевских» команд, ведь их не называют сокращенно. Даже в Мали есть свой «Реал», и в Одессе – тоже: