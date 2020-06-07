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Самые юные голы. Вирц — в Бундеслиге, Джано — в РПЛ

вчера, 15:30
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Джано
Джано
Полузащитник
Мопе Нил
Мопе Нил
Нападающий
Олинга Фабрис
Олинга Фабрис
Полузащитник
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В футбольной Германии обновился важный рекорд: Флориан Вирц забил в ворота «Баварии» в 17 лет, 1 месяц и 3 дня, став самым молодым снайпером в истории Бундеслиги.

Чемпионат Германии. Флориан Вирц («Байер») — 17 лет, 1 месяц и 3 дня

«Бавария» на всех парах мчится к своему очередному титулу, сбивая со своего пути незадачливых соперников, вот и «Байеру» в очередном туре Бундеслиги досталось «на орехи»: «аптекари» проиграли в родных стенах со счетом 2:4. А могли уступить и крупно, если бы не гол полузащитника Вирца в концовке матча. 17-летний парень на 89-й минуте поразил ворота Мануэля Нойера и стал самым юным автором гола в матчах высшего дивизиона немецкого чемпионата.  Дебютный гол Флориана не повлиял на исход матча, но получился классным и вошел в историю.

Предыдущий рекорд держался 15 лет и принадлежал Нури Шахину, который в 2005 году забил за дортмундскую «Борусссию» в 17 лет, 2 месяца и 21 день. Вирц моложе тогдашнего Нури на полтора месяца. Для Флориана матч против «Баварии» стал всего лишь четвертым в профессиональной карьере, причем все эти матчи Вирц сыграл за последний месяц: Петер Бош стал привлекать юношу к играм за первую команду «Байера» после паузы из-за пандемии коронавируса. Мы же говорили, что футбол помолодеет после беспрецедентного испытания!

Вирц перебрался в Леверкузен только зимой, он является воспитанником «Кельна», где провел 10 лет. В Кельне Флориана считали огромным талантом, однако не убедили его родителей подписать долгосрочный договор, Вирца звали многие клубы, и наиболее внятный спортивный проект развития карьеры одаренного юноши предложил «Байер». Пока все идет даже с опережением плана: 18-го мая Вирц впервые сыграл за «аптекарей» в Бундеслиге, установив клубный рекорд по возрасту дебюта, а пару недель спустя полузащитник переписал рекорд всея Германии. То ли еще будет!

Чемпионат России. Джано Ананидзе («Спартак») — 17 лет и 8 дней

В самом первом розыгрыше чемпионата России (сезон-1992) отличились сразу три 17-летних футболиста, самым молодым из которых оказался Александр Рычков из «Локомотива». Впрочем, уже в следующем сезоне Владислав Радимов переписал этот рекорд, впоследствии достижением еще владели Руслан Дзуцев и Александр Салугин, пока в 2009-м жутко талантливый грузинский мальчишка Джано Ананидзе не забил «Локомотиву» всего лишь через неделю после своего 17-летия.

После этого знаменательного события Джано провел в «Спартаке» еще 10 лет, стал чемпионом, но так и не сумел раскрыть свой огромный потенциал. В начале этого года Ананидзе попрощался с «красно-белыми» и отправился на Кипр играть за «Анортосис». Возможно, еще увидим в РПЛ уже 27-летнего грузинского полузащитника, которого сватают в «Ротор», вернувшийся в высший свет российского футбола после долгой паузы.

Чемпионат Англии. Джейсон Доззел («Ипсвич») — 16 лет, 1 месяц и 27 дней

Самым юным стрелком с момента образования АПЛ является Джеймс Вон: в 2005-м в матче «Эвертон» — «Кристал Пэлас» начинающий форвард отличился в 16 лет, 8 месяцев и 27 дней, однако английский рекорд по юности гола в высшем дивизионе местного футбола держится уже 36 лет. Джейсон Доззел в феврале 1984-го поразил ворота «Ковентри» и вошел в историю. Хавбек стал настоящей легендой «Ипсвича», за который играл 10 лет, а в середине 90-х защищал цвета «Тоттенхэма».

Чемпионат Испании. Фабрис Олинга («Малага») — 16 лет, 3 месяца и 6 дней

В Ла Лиге рекорд был переписан относительно недавно — 8 лет назад. Талантливый выпускник академии «Малаги» камерунец Фабрис Олинга забил в ворота «Сельты» знаковый гол. Фабрис принес «анчоусам» победу после выхода на замену, а та игра стала для него дебютной в Примере. Вот только больше голов за «Малагу» Олинга не забивал, сейчас вингеру из Камеруна 24 года, и он уже пять лет играет за бельгийский «Мускрон».

Чемпионат Италии. Амадео Амадеи («Рома») — 15 лет, 9 месяцев и 13 дней

Сын пекаря из Фраскати установил итальянский рекорд так давно, что это уже кажется неправдой. Дело было в 1937 году. Нетривиальны и обстоятельства рекорда: в тот день «Рома», за которую Амадео проводил первый из своих двенадцати сезонов, уступила «Луккезе» со счетом 1:5, а гол престижа забил 15-летний мальчишка, которому суждено было навлечь на себя гнев Муссолини, стать легендой итальянского футбола и дожить до 92 лет.

Чемпионат Франции. Нил Мопе («Ницца») — 16 лет, 4 месяца и 1 день

Нила Мопе вы можете знать по выступлениям в Англии, в нынешнем сезоне французский форвард — лидер атак «Брайтона» (8 голов в 28 матчах АПЛ в нынешнем сезоне). Мопе всего лишь 23 года, у него вся карьера впереди, а ведь и играет на профессиональном уровне он уже очень давно — с 2012 года. Нил начинал в «Ницце», за которую впервые забил в 16 лет, причем в эпичном матче: «Ницца» и «Эвиан» играли со счетом 2:2, шло уже добавленное ко второму тайму время, когда за пару минут до этого появившийся на поле совсем юный форвард вырвал победу для «орлят»!

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Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
вчера в 17:53
Благодарствую. Ты прям можешь вывести на места, где можно золотишко (вернее, серебришко) копать)))))
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
вчера в 17:08, ред.
Зайди сюда. https://m.soccer.ru/news/1185687/kuman-ronald-niderlandy
Yurza
Yurza ответ Литейный 4 (раскрыть)
вчера в 16:45
Странно, что про Чалова не написали.
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 16:30
Ананидзе легенда свиней. Гыгыгы
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ G12ridul (раскрыть)
вчера в 15:42
Ну что, куда абонемент юзеру выпишем?
В хамам, аль в русскую баньку к Глушакову?

Собсна, пользователь ничем не пострадает, ну посидит без одной из десятков учёток недельку. В безобидной статье хамить - это не очень, чтобы очень.
aastik
aastik
вчера в 15:41
О чем хотел сказать?
G12ridul
G12ridul
вчера в 15:29
    wigbor
    wigbor
    вчера в 15:28
    Статья ни о чем вообще.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 15:22
    Это интересно, читаем!!!
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