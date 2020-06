Самые юные голы. Вирц — в Бундеслиге, Джано — в РПЛ

В футбольной Германии обновился важный рекорд: Флориан Вирц забил в ворота «Баварии» в 17 лет, 1 месяц и 3 дня, став самым молодым снайпером в истории Бундеслиги.

«Бавария» на всех парах мчится к своему очередному титулу, сбивая со своего пути незадачливых соперников, вот и «Байеру» в очередном туре Бундеслиги досталось «на орехи»: «аптекари» проиграли в родных стенах со счетом 2:4. А могли уступить и крупно, если бы не гол полузащитника Вирца в концовке матча. 17-летний парень на 89-й минуте поразил ворота Мануэля Нойера и стал самым юным автором гола в матчах высшего дивизиона немецкого чемпионата. Дебютный гол Флориана не повлиял на исход матча, но получился классным и вошел в историю.

My #German team @bayer04_en competed well for the first 25 mins against an inform @FCBayern Although #Bayer04 are on a good run of form themselves. 2 good goals and I think a debut goal by the young teenager #BayerLeverkusen pic.twitter.com/PNYSZqN53N