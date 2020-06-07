Поможем всем миром. Ищем правого защитника для «Спартака»

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вчера, 22:30

Рассказов отказывается прогрессировать и продлевать контракт со «Спартаком», а у Ещенко скоро смена в мавзолее, настолько он древний. «Соккер.ру» решает кадровый вопрос.

Рассказов мог покинуть «Спартак» еще прошлым летом, Николай сам признался, что агент разговаривал с «Аугсбургом», но Томас Цорн сказал, что клуб его не отпустит. После прихода на тренерский мостик Доменико Тедеско ходили слухи, что немцу якобы не нравятся молодые Гулиев и Рассказов, и он при первой возможности от них избавится. С Аязом так и вышло, но Николай после зимней подготовки играл у Тедеско в основе в победных матчах с «Динамо», ЦСКА и «Оренбургом».

Впрочем, болельщики, которые уже два года ждут от Рассказова прогресса, иногда говорят, что даже 36-летний Ещенко на фоне Николая — Дани Алвес, намекая даже не на разрыв в уровне мастерства, а на типичное для молодых футболистов российского производства отсутствие страсти. 22-летний Рассказов действительно часто играет «на опыте», словно заслуженный ветеран, вот только опыта у него нет, а развитие без фиксации на цели невозможно.

Может быть, Рассказова «прибил» первый большой контракт — только не сразу, а постепенно, может быть, трудно дается сочетание футбольной карьеры с семейной жизнью, либо Николаю не подходит схема, в которой он латераль, а не крайний защитник. Не исключено, что он просто не хочет играть за «Спартак» и ждет возможности уехать, иначе бы уже давно договорился о новом контракте с родным клубом. Как бы то ни было, в таком состоянии Рассказов играет ниже границы продуктивности и является скорее якорем для команды.

Переговоры по новому контракту отложены до конца сезона, и хотя агент заявляет, что Николай не собирается уходить из «Спартака», эти слова могут быть просто частью игры: так молодой футболист сохраняет нейтралитет и не раскачивает лодку, которая может выбросить его из стартового состава. Этот сезон Рассказов доиграет в «Спартаке», но если подвижек с контрактом не будет, то это развяжет руки клубу в вопросе поиска правого защитника. Собственно, Томас Цорн уже через прессу заявил:

Мы рассматриваем усиление позиций крайних защитников. Будут ли реализованы эти планы, зависит от того, как будет складываться множество факторов, будем исходить из них.

В этих словах содержится сразу два намека. Первый: Айртон может уйти. К бразильцу действительно есть интерес из Европы, так как атакующий левый защитник — дефицитный товар. Второй: будущее Рассказова в «Спартаке» туманно. Уверен, до трансферного окна от Николая потребуют четкий ответ — хочешь остаться или хочешь уйти? Подтвердить желание продолжить карьеру в «Спартаке» нужно подписью под новым контрактом, а в случае желания продолжить карьеру в другом месте имеет смысл уже этим летом расстаться с Рассказовым, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги за год до окончания контракта, и пригласить человека, который будет играть в основе.

С новым лимитом на легионеров «Спартак» не связан по рукам и ногам: после ухода Шюррле и Мельгарехо в составе еще остаются две вакансии для иностранцев, поэтому основной правый латераль не обязательно должен быть россиянином, хотя начать поиски все-таки стоит с отечественного рынка. Впрочем, здесь только один подходящий по классу и условно-доступный кандидат — зенитовец Игорь Смольников, у которого заканчивается контракт с «сине-бело-голубыми». В Петербурге опытный защитник проиграл конкуренцию Вячеславу Караваеву, поэтому его может заинтересовать предложение из Москвы.

Смольникову 31, он не вписывается в трансферную политику «красно-белых», взявшую курс на омоложение, но ради Игоря могут сделать исключение, вспоминая об удачном опыте сотрудничества с Ещенко: Андрей пришел в 32, был частью золотой команды при Массимо Каррере и до сих пор не дает окончательно расслабиться Рассказову. В теории есть еще вариант, который понравился бы фанатам «Спартака»: вернуть в команду хорошего парня и экс-капитана Паршивлюка, но Сергею тоже 31, и не факт, что он станет реальным усилением.

Скорее нужно искать подходящего под тактическую модель футболиста в европейских чемпионатах — на лавках клубов из топ-лиг и в основах команд из чемпионатов Голландии, Швеции, Чехии. На самом деле, даже логичнее сосредоточить усилия на поисках футболиста в лигах «второй линии», не избалованного топ-чемпионатами, откуда люди часто приезжают в РПЛ за деньгами и с завышенным самомнением.

Нидерланды. Йонас Свенссон (« АЗ Алкмар»)

Например, в голландском АЗ выступает норвежец Йонас Свенссон — старый знакомый Гуса Тиля. В этом сезоне он забил гол и отдал 6 результативных передач, причем его трансфер вряд ли обойдется слишком дорого, ведь контракт истекает в следующем году. Да и замена уже подросла — 19-летний японец Юкинари Сугувара уже рвется в основу.

Чехия. Владимир Коуфал («Славия»)

В Чехии обращает на себя внимание игрок национальной сборной этой страны Владимир Коуфал, который показывает весьма содержательный футбол в последние пару сезонов в составе «Славии». Опять же, у Владимира уже есть знакомый в «Спартаке» — Алекс Крал. Коуфал подходит для игры по всей бровке: проблемы с игрой в обороне есть, но вряд ли будет обороняться хуже Рассказова, зато в атаке добавит продуктивности, а рывков за матч может сделать в два раза больше, чем Николай.

Хорватия. Йосип Юранович («Хайдук»)