Смолов в Испании, пять замен и возобновление РПЛ. Черчесов – о футболе после коронавируса

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вчера, 11:27

«Соккер.ру» собрал наиболее интересные цитаты главного тренера сборной России Станислава Черчесова из интервью «Деловому Петербургу».

О том, сколько матчей сборная сыграет осенью:

Точного ответа на этот вопрос пока нет. Вероятнее всего, шесть. А может, и больше. Ясность наступит после 17 июня, когда УЕФА проведет совещание, на котором будет обсуждаться тема календаря следующего сезона. Изначально речь шла о том, что для сборных оставят в этом году три окна — в сентябре, октябре и ноябре. До того, как случился коронавирус, предполагалось, что каждая сборная проведет по два матча Лиги Наций УЕФА в каждом осеннем месяце.

О возможном переезде российских футболистов в иностранные чемпионаты:

Что касается Смолова, то не исключаю, что он задержится в Испании, если ярко проявит себе при возобновлении чемпионата Испании. Мы помним, что он забил гол за «Сельту» в ворота самого «Реала», но ему, конечно, нужно больше игровой практики. Федор переехал в Испанию практически прямиком с предсезонных сборов «Локомотива», так что ему объективно было трудно на тот момент. Потом случился коронавирус. Ближайшие два месяца будут для него важными. При этом, конечно, надо учитывать, что у «Локомотива» теперь новый главный тренер, который может и настоять на возвращении Смолова. Но это все клубные дела самого Федора, а сборную России интересует, чтобы у него было как можно больше игровой практики, будь то Испания или Россия. Для меня в большей степени важно не то, где играет наш футболист, а то, как он играет. А проблем с тем, чтобы посмотреть на игрока в живую, у меня никогда не будет. Если Газинский играет сейчас в Краснодаре, я готов слетать туда. Если Газинский вдруг переедет в Милан, то и туда ведь тоже летают самолеты. Сейчас, может, и нет, но границы-то скоро откроют (смеется). Я никогда не делил и не делю игроков сборной на «россиян» и «легионеров», для меня они все наши! Другое дело, что каждый уезжающий за границу футболист должен внутренне быть к этому готов. Должен быть готов к жесткой конкуренции и к тому, что на первом этапе могут возникнуть проблемы с адаптацией, чего не надо бояться. По себе помню, что на первых порах случаются трудности, есть критика в твой адрес, но если ты внутренне готов к зарубежному испытанию, то должен через это пройти — вне зависимости от возраста. Да, Головину должно быть вроде бы проще из-за возраста, чем Смолову. Но, с другой стороны, у того же Смолова уже был опыт выступления в Голландии, причем в возрасте нынешнего Головина. Если Смолов внутренне заряжен на борьбу за место под испанским солнцем и не отступит перед неизбежными трудностями, то может влиться в компанию к Головину и Черышеву. Не сомневаюсь, что зарубежные клубы проявляют интерес к разным игрокам сборной России, но подчеркну свою мысль: уезжать надо по внутреннему убеждению, а не из-за моды или под напором агентов. Вернее, уехать-то можно, но вот задержаться в топ-чемпионате будет сложно, если ты сам внутренне не созрел для отъезда.

О неопределенности в игре и подготовке команд после перерыва из-за коронавируса:

Знаете, каждый клуб и каждый тренер сам выбирает, как ему поступить. Кто оказался дальновиднее, нам покажет в итоге турнирная таблица, а случившаяся ситуация с остановкой чемпионата не имеет аналогов. У каждого клуба сегодня своя ситуация, к примеру, «Локомотив» с «Оренбургом» успели даже тренеров поменять во время паузы. Мы не знаем, кто каким образом поддерживал форму во время перерыва. У нас пока нет полной картины заболевших и выздоровевших от коронавируса, а значит, пока не очень ясно, какая команда могла пострадать от этого больше всего: недаром вот за границей говорят, что переболевших коронавирусом футболистов надо проверять тщательнее, чем других. Мы не знаем, кто из тренеров по физподготовке грамотнее других построит тренировочный процесс перед рестартом турнира. Хочется верить, что на этом этапе игрокам удастся избежать серьезных травм, а между тем риск получить их не так уж мал, ведь ситуация слишком неординарная: многим придется форсировать подготовку. Короче говоря, мы сегодня слишком многого не знаем, чтобы судить о том, кто в итоге окажется прав, а кто нет в своих действиях. Всех рассудит только финиш турнира.

О качестве игры после перерыва:

Первые матчи немецкой Бундеслиги показали, что нужно какое-то время на раскачку: все-таки у игроков давно не было игровой практики. Но первые же туры Бундеслиги показали и то, что классные команды получают дополнительное преимущество в подобной ситуации. Если условный середняк мог бы побороться, скажем, с «Баварией» в середине сезона за счет своей достаточной физической подготовки, он вряд ли способен сделать это, когда физических кондиций не хватает. При прочих равных условиях класс игроков «Баварии» выше, а потому бороться с ней еще сложнее. И вдвойне сложно, если аутсайдеры или середняки играют дома против «Баварии» и других лидеров Бундеслиги без поддержки своих зрителей: недаром же статистика первых трех туров немецкого чемпионата говорит о том, что гости показывают в процентном отношении лучший результат, нежели хозяева поля.

О разрешенных пяти заменах:

Когда мы говорим про цифру пять, то надо понимать, что это максимально разрешенное количество замен. И это совершенно не отменяет того, что тот или иной тренер может сделать за матч одну-две замены. А может и вообще не делать! Тренер ведь не враг самому себе, он будет исходить не из того, что обязан сделать именно пять замен, а из своей конкретной ситуации. Мне вот в контрольных матчах нашей сборной доводилось делать и по шесть замен, но каждая из них была вызвана какой-то конкретной причиной. Кстати, а вы знаете, кто первым на чемпионатах мира сделал историческую, четвертую замену в матче? В историю вошли сразу два нынешних игрока «Зенита»: против Испании на ЧМ -2018 у нас Ерохин вышел вместо Кузяева, и эта замена в первом тайме дополнительного времени была очень важна для нас со многих точек зрения. Кстати, у тренеров бывают такие черные дни, что и пяти замен может не хватить для исправления ситуации в матче. А в обратном случае и одной будет много.

О доигрывании чемпионатов после коронавируса:

Изначально я был за то, чтобы чемпионат России в итоге возобновился и был доигран. При условии, разумеется, что это разрешают власти нашей страны. И я рад, что чемпионат страны будет возобновлен. А то, что вокруг этого такая большая полемика, лишь подтверждает статус футбола как спорта номер один для нашей страны — при всем моем уважении к хоккею! Возобновление национального футбольного чемпионата — публичное признание того, что общество начинается приходить в себя после пандемии. Германия это показала первой. Возвращаются чемпионат Испании, английская Премьер-Лига, итальянская Серия А. И хорошо, что РПЛ находится в этом ряду. Решение о том, можно ли доигрывать чемпионат, принимается в такой форс-мажорной ситуации с согласия властей страны, иначе и быть не может. А вот решение не доигрывать может быть принято и на уровне футбольных властей. Видимо, во Франции, Нидерландах и Бельгии футбольное руководство рассудило иначе, чем у нас. Я не владею точной информацией по тому, почему так решили в этих трех странах. Читаю только, что в Голландии какой-то из клубов собрался подавать в суд, а президент «Лиона», которому играть в начале августа с итальянским «Ювентусом» ответный матч Лиги чемпионов, заявил, что во Франции приняли «идиотское решение». Я понимаю, что при возобновлении чемпионата России придется соблюдать жесткий протокол с повышенными мерами предосторожности и что будут серьезные ограничения или запреты для зрителей, но все равно в такой ситуации лучше доиграть сезон. Хочется ведь наконец говорить о футболе, а не только о коронавирусе!

Цитаты из интервью взяты с ресурса dp.ru.