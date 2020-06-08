«Людоед», два русских и титулованные армейцы. Топ-10 нигерийцев в РПЛ

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вчера, 12:26

«Соккер.ру» добрался до Африки и хвалится легионерами из Нигерии, среди которых есть и наши парни.

10 место. Фегор Огуде («Амкар» и «Енисей») — 125 матчей, 6 голов

Огуде не испугать холодами! Из родной Нигерии он перебрался в Норвегию, там три года выступал за «Волеренгу», а потом Фегор выступал в Перми и Красноярске, где тоже далеко не экваториальный климат, как в Нигерии. Огуде — квалифицированный центральный полузащитник, о нем хорошо отзывались Станислав Черчесов и Гаджи Гаджиев, но, видимо, он не всегда мог полностью сконцентрироваться на футболе. После ухода из «Енисея» прошлым летом Фегор не нашел новый клуб, хотя ему только 32 года.

9 место. Патрик Овие («Крылья Советов» и «Динамо») — 115 матчей, 3 гола

Центральный защитник удачно играл за «Крылья Советов», а потом провел безрадостный год в «Динамо», где не сумел закрепиться в основном составе. В Самаре Патрик оказался благодаря Александру Тарханову, который увидел защитника в чемпионате Израиля и пригласил его в РПЛ . 2004 год стал самым успешным в карьере Овие: с «Крылышками» он дошел до финала Кубка России и завоевал историческую для волжан «бронзу» в чемпионате.

8 место. Джеймс Обиора («Локомотив») — 89 матчей, 22 гола

Странный парень этот Обиора. Точно не был обделен талантом, за «Локомотив» забивал в Лиге чемпионов и «Реалу», и «Барселоне», но особенности менталитета и воспитания помешали стать серьезным футболистом. Джеймс был беспредельно ленивым парнем, ненавидел тренировки, что его и сгубило: плохо подготовленный организм дал сбой, последовала серия травм, после чего уже и талант было трудно разглядеть. Не помогли даже нигерийские шаманы, к которым Обиора летал за здоровьем и удачей.

7 место. Сильвестр «Слай» Игбун («Уфа» и «Динамо») — 133 матча, 29 голов

Настырный форвард из Нигерии выступает в России уже пять лет: сделал себе имя в «Уфе», а прошлым летом перебрался в «Динамо» на правах аренды. Может быть, Сильвестр и не так часто забивает, но по части изматывания обороны противника ему нет равных: это форвард, который постоянно висит на ногах, ждет ошибок и часто дожидается их.

6 место. Брайан Идову («Амкар» и «Локомотив») — 133 матча, 3 гола

Уроженец Санкт-Петербурга получил футбольное образование в «Смене» и «Зените», но пробиться в основной состав «сине-бело-голубых» не сумел, поэтому начал покорение футбольных вершин в Перми. Брайан здорово играл за «Амкар» и признавался, что «мечтает играть за сборную России, хотя и за сборную Нигерии играть не отказался бы». В 2017-м Идову присоединился к «Суперорлам», с тех пор стал считаться легионером в РПЛ , что усложнило ему футбольную жизнь.

5 место. Исаак Окоронкво («Алания», «Москва», «Ростов») — 158 матчей, 3 гола

Восемь лет своей карьеры Окоронкво провел в России, поиграл и во Владикавказе, и в столице, и на берегах Дона. Пусть и не самый звездный, но один из самых уважаемых африканских легионеров в наших краях, только спартаковцы до сих пор припоминают Исааку эпизод, в котором он упал на колено Ромуло, что сломало так славно начинавшуюся карьеру бразильского полузащитника.

4 место. Эммануэль Эменике («Спартак») — 51 матч, 24 гола

Первые появления Эменике в футболке «Спартака» заставляли болельщиков хвататься за голову: как можно было подписать темнокожего Винни-Пуха за 10 миллионов евро?! Но вскоре Эммануэль сбросил лишний вес и «прописался» команде и в сердцах фанатов голом в ворота ЦСКА . А потом забивал и «Зениту», и в Лиге чемпионов, а «Локомотив» вообще ел поедом (как-то забил 5 голов в течение трех недель, дубль и хет-трик), за что получил ласковое прозвище — «Людоед». Два года спустя «Спартак» еще и продал его обратно в «Фенербахче» дороже, чем купил.

3 место. Питер Одемвингие («Локомотив») — 81 матч, 23 гола

Одемвингие — еще один русский парень в компании нигерийских футболистов. На международном уровне играл за «Суперорлов», провел 65 матчей и забил 11 голов. Родился Питер в русскоязычной семье в Ташкенте, футболом занимался сначала в Набережных Челнах, а потом и в футбольной школе ЦСКА . Профессиональную карьеру Одемвингие начал на родине отца, но вскоре его заметили в Европе: поиграл в Бельгии и Франции прежде, чем оказаться в России. Летом 2007-го Питера и Веллитона делили «Спартак» и «Локомотив», в результате — Одемвингие стал железнодорожником. Выступая за «Локо», был признан футболистом года в Нигерии в 2009 году.

2 место. Чиди Одиа ( ЦСКА ) — 152 матча, 5 голов

Самый титулованный среди нигерийцев в РПЛ — Одиа, завоевавший за семь лет в ЦСКА 11 трофеев, в том числе Кубок УЕФА . А еще Чиди — двукратный чемпион, пятикратный обладатель Кубка России и трехкратный победитель матчей за Суперкубок. Где-то на середине карьеры в армейском клубе потерял место в стартовом составе, но в серии побед 2005-2006 годов принял самое деятельное участие.

1 место. Ахмед Муса ( ЦСКА ) — 184 матча, 61 гол