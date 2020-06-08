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«Людоед», два русских и титулованные армейцы. Топ-10 нигерийцев в РПЛ

вчера, 12:26
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Муса Ахмед
Муса Ахмед
Нападающий
Игбун Сильвестр
Игбун Сильвестр
Нападающий
Идову Брайан
Идову Брайан
Защитник
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«Соккер.ру» добрался до Африки и хвалится легионерами из Нигерии, среди которых есть и наши парни.

10 место. Фегор Огуде («Амкар» и «Енисей») — 125 матчей, 6 голов

Огуде не испугать холодами! Из родной Нигерии он перебрался в Норвегию, там три года выступал за «Волеренгу», а потом Фегор выступал в Перми и Красноярске, где тоже далеко не экваториальный климат, как в Нигерии. Огуде — квалифицированный центральный полузащитник, о нем хорошо отзывались Станислав Черчесов и Гаджи Гаджиев, но, видимо, он не всегда мог полностью сконцентрироваться на футболе. После ухода из «Енисея» прошлым летом Фегор не нашел новый клуб, хотя ему только 32 года.

9 место. Патрик Овие («Крылья Советов» и «Динамо») — 115 матчей, 3 гола

Центральный защитник удачно играл за «Крылья Советов», а потом провел безрадостный год в «Динамо», где не сумел закрепиться в основном составе. В Самаре Патрик оказался благодаря Александру Тарханову, который увидел защитника в чемпионате Израиля и пригласил его в РПЛ. 2004 год стал самым успешным в карьере Овие: с «Крылышками» он дошел до финала Кубка России и завоевал историческую для волжан «бронзу» в чемпионате.

8 место. Джеймс Обиора («Локомотив») — 89 матчей, 22 гола

Странный парень этот Обиора. Точно не был обделен талантом, за «Локомотив» забивал в Лиге чемпионов и «Реалу», и «Барселоне», но особенности менталитета и воспитания помешали стать серьезным футболистом. Джеймс был беспредельно ленивым парнем, ненавидел тренировки, что его и сгубило: плохо подготовленный организм дал сбой, последовала серия травм, после чего уже и талант было трудно разглядеть. Не помогли даже нигерийские шаманы, к которым Обиора летал за здоровьем и удачей.   

7 место. Сильвестр «Слай» Игбун («Уфа» и «Динамо») — 133 матча, 29 голов

Настырный форвард из Нигерии выступает в России уже пять лет: сделал себе имя в «Уфе», а прошлым летом перебрался в «Динамо» на правах аренды. Может быть, Сильвестр и не так часто забивает, но по части изматывания обороны противника ему нет равных: это форвард, который постоянно висит на ногах, ждет ошибок и часто дожидается их.

6 место. Брайан Идову («Амкар» и «Локомотив») — 133 матча, 3 гола

Уроженец Санкт-Петербурга получил футбольное образование в «Смене» и «Зените», но пробиться в основной состав «сине-бело-голубых» не сумел, поэтому начал покорение футбольных вершин в Перми. Брайан здорово играл за «Амкар» и признавался, что «мечтает играть за сборную России, хотя и за сборную Нигерии играть не отказался бы». В 2017-м Идову присоединился к «Суперорлам», с тех пор стал считаться легионером в РПЛ, что усложнило ему футбольную жизнь.

5 место. Исаак Окоронкво («Алания», «Москва», «Ростов») — 158 матчей, 3 гола

Восемь лет своей карьеры Окоронкво провел в России, поиграл и во Владикавказе, и в столице, и на берегах Дона. Пусть и не самый звездный, но один из самых уважаемых африканских легионеров в наших краях, только спартаковцы до сих пор припоминают Исааку эпизод, в котором он упал на колено Ромуло, что сломало так славно начинавшуюся карьеру бразильского полузащитника.

4 место. Эммануэль Эменике («Спартак») — 51 матч, 24 гола

Первые появления Эменике в футболке «Спартака» заставляли болельщиков хвататься за голову: как можно было подписать темнокожего Винни-Пуха за 10 миллионов евро?! Но вскоре Эммануэль сбросил лишний вес и «прописался» команде и в сердцах фанатов голом в ворота ЦСКА. А потом забивал и «Зениту», и в Лиге чемпионов, а «Локомотив» вообще ел поедом (как-то забил 5 голов в течение трех недель, дубль и хет-трик), за что получил ласковое прозвище — «Людоед». Два года спустя «Спартак» еще и продал его обратно в «Фенербахче» дороже, чем купил.

3 место. Питер Одемвингие («Локомотив») — 81 матч, 23 гола

Одемвингие — еще один русский парень в компании нигерийских футболистов. На международном уровне играл за «Суперорлов», провел 65 матчей и забил 11 голов. Родился Питер в русскоязычной семье в Ташкенте, футболом занимался сначала в Набережных Челнах, а потом и в футбольной школе ЦСКА. Профессиональную карьеру Одемвингие начал на родине отца, но вскоре его заметили в Европе: поиграл в Бельгии и Франции прежде, чем оказаться в России. Летом 2007-го Питера и Веллитона делили «Спартак» и «Локомотив», в результате — Одемвингие стал железнодорожником. Выступая за «Локо», был признан футболистом года в Нигерии в 2009 году.

2 место. Чиди Одиа (ЦСКА) — 152 матча, 5 голов

Самый титулованный среди нигерийцев в РПЛ — Одиа, завоевавший за семь лет в ЦСКА 11 трофеев, в том числе Кубок УЕФА. А еще Чиди — двукратный чемпион, пятикратный обладатель Кубка России и трехкратный победитель матчей за Суперкубок. Где-то на середине карьеры в армейском клубе потерял место в стартовом составе, но в серии побед 2005-2006 годов принял самое деятельное участие.

1 место. Ахмед Муса (ЦСКА) — 184 матча, 61 гол

Когда Муса только приехал в Россию, казалось, что он умеет только бегать на фланге, но Слуцкий сумел переделать Ахмеда в толкового центрфорварда, который сыграл заметную роль в трех чемпионских походах ЦСКА, входит в десятку лучших иностранных снайперов РПЛ и был продан за 20 млн евро «Лестеру». Результативность и выручка клуба делают Ахмеда достойным обладателем первого места среди нигерийских футболистов РПЛ.

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Baggio R.
Baggio R.
вчера в 20:18
Можно было бы упомянуть и Августина Эгуавона - первого африканца в нашем чемпионате и единственного представителя российских клубов на ЧМ-98. Человек, который был капитаном сборной Нигерии, перешел в одну команду (ЦСКА), но в итоге оказался в другой - Торпедо.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:18
отлично подобрано))
112910415
112910415
вчера в 19:44
Эменике и Муса запомнились конкретно !
NbKA555
NbKA555
вчера в 18:04
Очень нравятся такие топы .Ждем следующего !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:47
Так и есть.
Армейская душа
Армейская душа ответ Литейный 4 (раскрыть)
вчера в 15:13
К чему так откровенно завидовать? Зато у вас Халк играл - для российского чемпионата очень даже неплохой нападающий был
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 14:05
Эменике Муса и Обиора хорошие добротные футболисты были и впечатление о себе оставили
makkie
makkie
вчера в 13:46
Муса-Эменике-Одемвингие - мощное нападение было бы в лучшие годы!
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 12:47
Все второсортный шлак. Гыгыгы
alex spartakovih
alex spartakovih ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 12:45
это было раньше!сейчас это герой фильмов ужасов и комиксов!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:31
Первое слово в названии статьи вызывает панический ужассс!)
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