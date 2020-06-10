Ему всегда будет двадцать три. Триумф и трагедия Михаила Ерёмина

1591777293

10 июня 2020, 11:21

«Соккер.ру» продолжает серию рассказов о вратарях ЦСКА . На очереди голкипер, чья жизнь оборвалась очень рано.

23 июня 1991 года. ЦСКА только что взял Кубок СССР , переиграв в финале московское «Торпедо» со счётом 3:2. Армейцы радуются как дети. Ещё бы, ведь их клуб давно не выигрывал столь весомых трофеев. И главная сцена торжества. Хрупкая девушка прорвалась на поле «Лужников» и устремилась к своему жениху, Игорю Корнееву, забившему два мяча в ворота автозаводцев. А Игорь движется ей навстречу верхом на добродушном гиганте, армейском вратаре Михаиле Ерёмине.

Миша широко и искренне улыбается. Он счастлив, он готов нести на своих могучих плечах не только Корнеева, но и всю команду. Огромный богатырь ещё не знает, что через несколько часов праздник обернётся трагедией. И никто не знает. Все ликуют.

Михаилу – двадцать три года, но он уже успел стать основным вратарём ЦСКА , выиграл серебряные медали чемпиона СССР . За победу на молодёжном чемпионате Европы он удостоен звания мастер спорта международного класса (весьма престижного в СССР ). Миша дебютировал и в первой сборной страны, наверняка, мечтает о поездке на взрослый чемпионат Европы. А теперь Кубок ещё живой страны, добытый с таким трудом. Дома его ждут жена и маленький сын. Всё в жизни хорошо. Клуб выделил ему квартиру в Москве, и молодая семья Ерёминых уже собиралась справить новоселье. Вот только жить Михаилу оставалось чуть больше недели.

В ночь с воскресенья на понедельник Ерёмин с другом отправились из родного Зеленограда в аэропорт Шереметьево. Дома праздновали и отложенный на неделю день рождения Миши, и выигрыш Кубка. Сам Михаил был человеком непьющим. Но безотказным. Поэтому согласился отправиться в ночную поездку, прикупить что-нибудь к столу. Вот и понеслись по трассе Е-95, воспетой потом Константином Кинчевым. В районе посёлка Чёрная Грязь колесо машины, в которой ехали Михаил и его друг Сергей (он был за рулём), лопнуло. Автомобиль вынесло на встречную полосу, по которой двигался мощный «Икарус». Михаил выжил, но получил страшные повреждения. Его друг погиб на месте.

О трагедии, разыгравшейся на Ленинградском шоссе, стало известно через несколько дней. По телевидению о случившемся с Ерёминым объявили перед игрой в Донецке. Видно было, как расстроены армейцы. Им было явно не до игры, все мысли футболистов были далеко. Ещё оставалась надежда, что Миша выживет. Он сильный, он здоровый. Но уже на следующую встречу в Днепропетровске одноклубники Михаила вышли с траурными повязками. Травмы оказались сильнее.

Футболисты ЦСКА поклялись на могиле товарища, что выиграют чемпионат страны. И сдержали свой обет. Михаил был бы счастлив. Но отечественный футбол понёс большую утрату, ведь Ерёмин мог вырасти в одного из сильнейших вратарей в истории нашего футбола. Вырос бы, вне всяких сомнений.

В детстве Миша отлично играл в хоккей, но всё же решил стать футболистом. Причём вратарём, как его кумир Ринат Дасаев. Когда-то Ерёмин мечтал получить автограф вратаря сборной страны, и надо же, подвернулся случай – воспитанника школы ЦСКА позвали в «Спартак». Целый год Михаил тренировался рядом с Ринатом. Константину Ивановичу Бескову очень нравился этот рослый парень. Пару раз Михаил сыграл за основу «красно-белых», правда, в Кубке Федерации. Видел ли Бесков в Ерёмине преемника Дасаева, тем более Ринат уже «сидел на чемоданах»? Неизвестно. Но пребывание в «Спартаке» бесследно не прошло. И если учесть, что после отъезда Дасаева в «Севилью» в команде остались три молодых вратаря – Владимир Пчельников, Гинтарас Стауче и Михаил Ерёмин, у любого из них был шанс стать первым номером.

Однако Бескова сняли. Олег Романцев вернул в «Спартак» Станислава Черчесова из «Локомотива» и Алексея Прудникова из «Торпедо». Михаил отодвинулся в конец очереди. А тут последовало предложение вернуться в ЦСКА , где Павел Садырин создавал новую команду. Армейцы играли в первой лиге и располагали сильной вратарской бригадой. Юрий Шишкин, Сергей Приходько, Александр Гутеев – все с опытом выступлений в высшей лиге. Но 21-летний Михаил уже во втором круге чемпионата-89 выиграл конкуренцию у старших товарищей и стал основным стражем ворот. В высшей лиге Ерёмин также не потерялся. Армейцы начинали сезон с Шишкиным, но затем Павел Садырин всё же сделал ставку на Михаила. И не прогадал, ведь молодой вратарь очень быстро освоился в высшем обществе.

Он был габаритным, но в то же время подвижным, прыгучим. Мог легко сорваться с места и, пролетев несколько метров, очутиться в углу ворот. Михаил блестяще действовал на перехватах, а мяч словно прилипал к его огромным ладоням. И не случайно, что уже в конце своего первого сезона в высшей лиге Ерёмин стал игроком сборной страны. Он мало пропускал и редко ошибался. Помню только два его неудачных матча, и оба пришлись на встречи с киевлянами. В игре на Кубок Ерёмин пропустил четыре мяча, а в первенстве – три. В остальных играх он был безупречен. Спокоен, надёжен, уверен в себе. Таким он и остался в нашей памяти.