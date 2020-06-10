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Ему всегда будет двадцать три. Триумф и трагедия Михаила Ерёмина

10 июня 2020, 11:21
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«Соккер.ру» продолжает серию рассказов о вратарях ЦСКА. На очереди голкипер, чья жизнь оборвалась очень рано.

23 июня 1991 года. ЦСКА только что взял Кубок СССР, переиграв в финале московское «Торпедо» со счётом 3:2. Армейцы радуются как дети. Ещё бы, ведь их клуб давно не выигрывал столь весомых трофеев. И главная сцена торжества. Хрупкая девушка прорвалась на поле «Лужников» и устремилась к своему жениху, Игорю Корнееву, забившему два мяча в ворота автозаводцев. А Игорь движется ей навстречу верхом на добродушном гиганте, армейском вратаре Михаиле Ерёмине.

Миша широко и искренне улыбается. Он счастлив, он готов нести на своих могучих плечах не только Корнеева, но и всю команду. Огромный богатырь ещё не знает, что через несколько часов праздник обернётся трагедией. И никто не знает. Все ликуют.

Михаилу – двадцать три года, но он уже успел стать основным вратарём ЦСКА, выиграл серебряные медали чемпиона СССР. За победу на молодёжном чемпионате Европы он удостоен звания мастер спорта международного класса (весьма престижного в СССР). Миша дебютировал и в первой сборной страны, наверняка, мечтает о поездке на взрослый чемпионат Европы. А теперь Кубок ещё живой страны, добытый с таким трудом. Дома его ждут жена и маленький сын. Всё в жизни хорошо. Клуб выделил ему квартиру в Москве, и молодая семья Ерёминых уже собиралась справить новоселье. Вот только жить Михаилу оставалось чуть больше недели.

В ночь с воскресенья на понедельник Ерёмин с другом отправились из родного Зеленограда в аэропорт Шереметьево. Дома праздновали и отложенный на неделю день рождения Миши, и выигрыш Кубка. Сам Михаил был человеком непьющим. Но безотказным. Поэтому согласился отправиться в ночную поездку, прикупить что-нибудь к столу. Вот и понеслись по трассе Е-95, воспетой потом Константином Кинчевым. В районе посёлка Чёрная Грязь колесо машины, в которой ехали Михаил и его друг Сергей (он был за рулём), лопнуло. Автомобиль вынесло на встречную полосу, по которой двигался мощный «Икарус». Михаил выжил, но получил страшные повреждения. Его друг погиб на месте.

О трагедии, разыгравшейся на Ленинградском шоссе, стало известно через несколько дней. По телевидению о случившемся с Ерёминым объявили перед игрой в Донецке. Видно было, как расстроены армейцы. Им было явно не до игры, все мысли футболистов были далеко. Ещё оставалась надежда, что Миша выживет. Он сильный, он здоровый. Но уже на следующую встречу в Днепропетровске одноклубники Михаила вышли с траурными повязками. Травмы оказались сильнее.

Футболисты ЦСКА поклялись на могиле товарища, что выиграют чемпионат страны. И сдержали свой обет. Михаил был бы счастлив. Но отечественный футбол понёс большую утрату, ведь Ерёмин мог вырасти в одного из сильнейших вратарей в истории нашего футбола. Вырос бы, вне всяких сомнений.

В детстве Миша отлично играл в хоккей, но всё же решил стать футболистом. Причём вратарём, как его кумир Ринат Дасаев. Когда-то Ерёмин мечтал получить автограф вратаря сборной страны, и надо же, подвернулся случай – воспитанника школы ЦСКА позвали в «Спартак». Целый год Михаил тренировался рядом с Ринатом. Константину Ивановичу Бескову очень нравился этот рослый парень. Пару раз Михаил сыграл за основу «красно-белых», правда, в Кубке Федерации. Видел ли Бесков в Ерёмине преемника Дасаева, тем более Ринат уже «сидел на чемоданах»? Неизвестно. Но пребывание в «Спартаке» бесследно не прошло. И если учесть, что после отъезда Дасаева в «Севилью» в команде остались три молодых вратаря – Владимир Пчельников, Гинтарас Стауче и Михаил Ерёмин, у любого из них был шанс стать первым номером.

Однако Бескова сняли. Олег Романцев вернул в «Спартак» Станислава Черчесова из «Локомотива» и Алексея Прудникова из «Торпедо». Михаил отодвинулся в конец очереди. А тут последовало предложение вернуться в ЦСКА, где Павел Садырин создавал новую команду. Армейцы играли в первой лиге и располагали сильной вратарской бригадой. Юрий Шишкин, Сергей Приходько, Александр Гутеев – все с опытом выступлений в высшей лиге. Но 21-летний Михаил уже во втором круге чемпионата-89 выиграл конкуренцию у старших товарищей и стал основным стражем ворот. В высшей лиге Ерёмин также не потерялся. Армейцы начинали сезон с Шишкиным, но затем Павел Садырин всё же сделал ставку на Михаила. И не прогадал, ведь молодой вратарь очень быстро освоился в высшем обществе.

Он был габаритным, но в то же время подвижным, прыгучим. Мог легко сорваться с места и, пролетев несколько метров, очутиться в углу ворот. Михаил блестяще действовал на перехватах, а мяч словно прилипал к его огромным ладоням. И не случайно, что уже в конце своего первого сезона в высшей лиге Ерёмин стал игроком сборной страны. Он мало пропускал и редко ошибался. Помню только два его неудачных матча, и оба пришлись на встречи с киевлянами. В игре на Кубок Ерёмин пропустил четыре мяча, а в первенстве – три. В остальных играх он был безупречен. Спокоен, надёжен, уверен в себе. Таким он и остался в нашей памяти.

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VAN ARM
VAN ARM
10 июня в 21:09
тут слова теряют смысл
Олег Лыткин
Олег Лыткин
10 июня в 20:52
Гибель Михаила - конечно страшная трагедия. Я был просто в шоке. Мой ровесник, отличный вратарь с прекрасным будущим. И так всё оборвалось(((
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Олег Лыткин (раскрыть)
10 июня в 16:28
Примерно с 93-го начались в ЦСКА смутные времена, продажи после успеха в ЛЧ, тасование состава. Потом ЧМ-94 , , кляузное письмо против Садырина, Одним словом все одно к одному и потихоньку скатывание вниз
Олег Лыткин
Олег Лыткин
10 июня в 16:21
Шах пришёл в 98, причём в разгар сезона. Тогда поменяли Садырина на Долматова.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
10 июня в 16:19
Я был в Москве на той игре. Сидел очень близко и видел почти всех, но почему то в памяти остался Паша Садырин. Он вложил душу в эту команду. А потом настали лихие девяностые , клуб "взяли" чеченцы во главе с Дадахановым. И видимо поставили цель монетизировать успехи команды. Пошла распродажа всего состава. И наступили эра хряков. Но команда была великолепная и очень перспективная.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
10 июня в 12:38
Погиб на взлёте
Q-J-G
Q-J-G
10 июня в 12:19, ред.
Почему-то, так нелепо, погибают лучшие люди на этой Земле...

Олегу Юрьевичу спасибо за статью, о человеке, который достоин, чтобы о нём помнили!!!
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
10 июня в 12:10
Кстати, обзор матча Торпедо - ЦСКА я посмотрел. Я бы так сказал, ЦСКА существенно превзошёл соперника по желанию играть и мотивации. Бились за каждый квадратный миллиметр.
Ерёмина, конечно, в первом голе Тишкова знатно подставили. Просто никто не страховал. В лучших традициях защиты уже нынешнего ЦСКА (да и других российских команд, и сборной).

Очень жаль, что эта команда не стала многолетним грандом российского футбола. Был шанс, чтобы на протяжении девяностых годов самые главные соперники рубились бы просто ноздря в ноздрю почти каждый сезон.
sir_Alex
sir_Alex
10 июня в 12:06
Перспективный был воротчик. Жаль, конечно. Нелепая случайность.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
10 июня в 12:06
Олег, у меня к Вам есть такое предложение. Прикрепляйте, если есть такая возможность, видеоролики. Ну там 3-5 минут. Не уверен, что есть качественные видео, посвящённые персонально какому-нибудь игроку советской эпохи (если это не Яшин или Дасаев), но видео матчей точно есть.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
10 июня в 12:01
Ага. Вечная память Михаилу. С его возрастом он мог бы аж до 2005-го доиграть. Ведь многие вратари до 40 лет играют. Возможно, молодой Акинфеев именно такого наставника-то и не получил, когда привлекался к взрослой команде. Но история не приемлет сослагательного наклонения.
Robinson
Robinson
10 июня в 11:57
А затем трагедия с Перхуном. Прям проклятье какое то было с вратарями ЦСКА.
mihaluch
mihaluch
10 июня в 11:50
Мог бы в сборной играть
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